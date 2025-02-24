Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Интервью с Алексеем Батраковым из Локомотива: прогресс в игре, открытие РПЛ, сборная России, мечта о Европе, Карпин

«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Андрей Панков
Интервью с Алексеем Батраковым
Аудио-версия:
Комментарии
Большое интервью с главным талантом страны.

Алексей Батраков, пожалуй, лучший в первой части сезона РПЛ по влиянию на игру команды. И при этом самый перспективный футболист страны одновременно. Алексею всего 19 лет, но, пожалуй, так ярко и восторженно о молодых игроках России не говорили очень давно. Мы встретились с Батраковым на сборах «Локомотива», чтобы узнать, как он справляется с популярностью, каким видит свой футбольный путь, и раскрыть те стороны полузащитника, которые не увидишь по ТВ.

О чём расскажем:

Отпуск в Италии, несостоявшаяся встреча с Санетти, детство в электричках

— Зимой ты поступил не совсем в стиле футболиста РПЛ – почему для отдыха выбрал Милан, а не Мальдивы?
— Мне нравится Италия. Когда был в академии, часто летали туда на турниры. Там комфортно: еда, культура. Милан запомнился больше остальных, поэтому решил туда рвануть. Заодно и Рим зацепил. В Италии очень спокойно, классные люди. Рим, кстати, мне гораздо больше Милана понравился. Хочется туда вернуться.

— Как тебе на «Сан-Сиро»?
— Я так давно не слышал вживую гимн Лиги чемпионов… Да и как фанаты песни поют – тоже. Дико кайфанул. Я за «Милан», поэтому было супер. С детства их цвета привлекали.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Что ещё делал в Милане?
— Ходил в ресторан Хавьера Санетти. Пришли туда с друзьями в надежде увидеть его самого – он часто там бывает. Нам сказали, что должен приехать на следующий день. А я хотел сфоткаться с ним, купить капитанскую повязку.

— Их можно купить прямо у Санетти?
— Да. Там ещё его бутсы напоказ стоят, но их купить нельзя. А вот его повязки, вымпелы — можно. Я загорелся, хотел купить, плюс встретиться с ним лично. Договорились, что придём на следующий день. Что меня удивило: когда мы уходили из ресторана, меня узнали итальянские официанты – попросили сфотографироваться. Они пожелали удачи, все, кто там работает, понимают в футболе. Я в шоке был, отходил от этого потом ещё долго. Правда, потом официанты позвонили и сказали, что у Хавьера не получается приехать. Так что мы с ним не увиделись.

— Какие ещё стадионы хотел бы посетить?
— «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — первая команда, которая мне запала в сердце – Уэйн Руни и все остальные. Я даже кота Уэйном назвал в честь Руни, потому что он в те времена был рыжим, как мой кот. А в плане путешествий хочу в Японию и в США.

— Про итальянский трип ты рассказывал в своём телеграм-канале. Почему завёл его?
— Мне много раз предлагали, а я всё отказывался. Но в моменте решил, что если ещё раз предложат – соглашусь. В итоге решился. Мне нравится, что там можно фидбэк получать, комментарии летят.

— Возвращаясь к стадионам. «Барселона» — твоя любимая команда с детства. На «Камп Ноу» был?
— Был. Ничего практически не видел — там же реконструкция, просто галочку поставил. Хочется вернуться уже на обновлённый стадион. Но я оттуда привёз кусок старого газона.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Ещё про детство. Твои родители ярко рассказывали, как ездили с тобой на электричке на тренировки по полтора часа из Орехово-Зуева. Как ты́ это запомнил?
— Весь этот период пролетел очень быстро. А так — какие-то тренировки мне приходилось пропускать из-за школы, а иногда наоборот – вообще в школе не появлялся. Чаще всего мы с мамой сразу после уроков забегали домой, быстро обедали, прыгали в электричку, ехали почти два часа до Москвы, там ещё 30-40 минут на метро. И всё это ради полуторачасовой тренировки, чтобы потом в том же порядке поехать домой. Уроки зачастую делал прямо в электричке. Это было интересно, но сложно. В электричках даже бывало страшно.

— Почему?
— На обратном пути мы чаще всего попадали на «рабочие» электрички, на которых люди ехали из Москвы с работы домой. И толпа была огромная, меня просто потоком заносило в вагон. Боялся, что меня раздавят. А один раз мы опаздывали на электричку, бежали в метро, и у меня сапог застрял между вагоном и платформой. Почти ушел без сапога – мама вовремя вытащила.

— Твой брат говорил, что в детстве завидовал тебе и даже подножку однажды специально поставил.
— Насчёт зависти ― не знаю, не обсуждал с ним. Наверное, у всех старших братьев так, потому что младшим, как правило, чуть больше внимания уделяют. А по поводу подножки — да. Мы дурачились, он её поставил, я лбом улетел в косяк — шрам до сих пор остался.

Каким был Алексей, нам рассказывали и его первые тренеры:
«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ
Эксклюзив
«Ему приходилось выживать». Как Батраков из «Локомотива» стал ярчайшим открытием РПЛ

Как бороться со звёздной болезнью и в чём минусы популярности?

— Твой прогресс с лета. Для тебя это был естественный процесс?
— Да, я ничего не менял с момента попадания в основную команду. Главное — пришла уверенность. Раньше я на тренировках переживал из-за всего, а потом раскрепостился. Ну и доверие тренера многое значит.

— Когда перед сезоном уходили Антон Миранчук, Максим Глушенков, многие говорили, что «Локомотив» с этим не справится. А ты, наоборот, думал, что это твой шанс?
— Да. Я понимал, что у меня будут шансы, но не ждал, что в таком количестве. Просто надеялся, что буду играть больше.

Жемалетдинов тоже летом покинул Черкизово:
«И тут мы чувствуем, как в ноги шарашит молния». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
Эксклюзив
«И тут мы чувствуем, как в ноги шарашит молния». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА

— Как изменилась твоя жизнь за полгода? Ты теперь лидер и главный молодой игрок страны. Славу успел ощутить?
— Славу — нет. Много интервью стали брать и фоткаться со мной. Но при этом не могу сказать, что меня стали сильно чаще узнавать. В каких-то публичных местах в России меня только один раз в ресторане официант узнал. Думал, он мне скидку сделает, но не сделал. (Смеётся.)

— От внимания стал уставать?
— Это просто часть работы каждого футболиста. Поначалу было неожиданно, потом привык. Это и уверенности прибавляет. А так — у меня только футболки просят постоянно. К сожалению, не могу всем раздать, хотя тяжело отказывать. Уже футболок 15-20 раздал… Ещё из минусов популярности: теперь со мной хотят общаться ради выгоды. Была пара моментов, что мне начали писать люди, которые со мной давно не на связи. Я им пытаюсь аккуратно сказать, что так не надо. С пацанами из команды, кстати, много обсуждал эту тему. У них тоже такое бывало. Я в такие моменты просто вспоминаю, почему мы изначально перестали общаться с такими людьми. Это меня сразу от них отталкивает.

— Все, с кем тебя обсуждал, в один голос удивляются: «О нём столько говорят, а он ни разу не зазнался, ни намёка на звёздную болезнь». Как себя удерживаешь от этого?
— Окружение: семья, близкие. Родители меня хорошо воспитали. Стараюсь оставаться таким же, сам себя сдерживаю, чтобы не давать себе улетать. Я как играл в футбол, так и играю.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: fclm.ru

— А что начало меняться?
— Зарплата выросла, денег больше стало. Теперь могу купить что-то, чего раньше не покупал. Причём то, что особо и не нужно. Например, в магазине понравилась какая-то вещь, покупаю её, а домой прихожу и думаю: а надо ли было?

— Кроссовки?
— К кроссовкам я более трепетно отношусь. К одежде легко.

— Большие деньги сгубили многих талантливых игроков в России. Ты этого не боишься?
— Спасибо моим близким, которые, уверен, мне помогут, если начнётся что-то похожее. Родители постоянно говорят, чтобы я оставался собой.

— Когда зарплата стала больше, купил что-то родителям?
— У меня была мечта свозить их на Мальдивы. Пару недель назад они как раз оттуда вернулись. Сказали, что поездка была потрясающей.

— Родители многим жертвовали, чтобы у тебя в футболе всё получилось?
— Временем. Поездка со мной на тренировку — вычеркнуть полдня из своей жизни. А это происходило на протяжении шести лет. Я им очень благодарен и сильно их люблю. Мама любит шутить, что они с папой трижды копили на новую кухню и трижды кухня уходила на то, чтобы оплатить мои поездки на детские турниры.

— Какой главный совет дали тебе родители?
— Их много было, но один от отца запомнился больше всего — не зацикливаться на плохом. За чёрной полосой всегда придёт белая.

— Как распоряжаешься деньгами? Хранишь сам или переводишь родителям?
— Договорились, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.

— То есть счастье не в деньгах?
— Многие скажут, что в них. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьёй, девушкой, друзьями — это для меня важнее.

— На какие цели откладываешь?
— Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю.

— Ты же бо́льшую часть жизни жил на базе. Каково было начать жить в квартире в одиночку?
— Непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне всё нравилось — никто не мешает, можно в чём угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать.

За что Батракову бывает стыдно? Что его раздражает в других?

— Андрей Семёнов сказал: «Батраков — красавец, но ему нельзя читать про себя комментарии в интернете». Часто читаешь?
— Летом, когда начал играть, очень часто — особенно после неудачных матчей. Я прямо все комментарии читал, где моё имя фигурирует. Сейчас реже, потому что надо прекращать, чтобы это не вошло в привычку.

— Ты говорил, что жалеешь, что на футбольном поле вспыльчивый, хотя по тебе не скажешь.
— Да, я работаю над собой, чтобы спокойнее относиться, но футбол — это эмоции, которые иногда сложно контролировать.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: fclm.ru

— Был момент, когда сильно пожалел об этом?
— В молодёжке перебарщивал с пи́хачем партнёрам. Бывало даже стыдно. На правах капитана и лидера высказывал всем подряд, потом в раздевалке уже понимал, что перебор. И извинялся.

— А тебя что в людях бесит?
— Неискренность. Когда начинают подлизываться. Если я со стороны вижу, как кто-то к кому-то… Мне это не нравится. Как и высокомерие: когда человек ставит себя выше других.

— Видел у тебя в социальной сети пост, к которому была прикреплена песня Майкла Кивануки. Нетипичный выбор для 19-летнего парня.
— А я меломан — всё подряд слушаю. От Кивануки до OG Buda.

— Есть концерт мечты?
— Трэвис Скотт пусть будет. Но я и на Эминема сходил бы с удовольствием.

— Ты азартный?
— В карты вообще не играю. В FIFA на отжимания с партнёрами поиграть — это мой максимум.

Как Батраков выживал на поле в детстве? На кого ориентируется из топов?

— Читал интервью твоих детских тренеров. Почти все говорят одно и то же: из-за своего роста ты в каждом матче «выживал». Верное определение?
— «Выживал»? Наверное, можно так сказать. До молодёжки я был на голову ниже всех, но это способствовало развитию футбольного мышления, начал быстрее принимать решения, думать заранее — всё не просто так.

— Каково это, когда на поле всегда самый мелкий?
— На меня это не давило. Мне, наоборот, нравилось, когда я забивал, все вокруг говорили: «Какой маленький пацан гол забил».

— То есть вообще из-за этого не парился?
— Чуть-чуть. В моменте не понимал, почему все выросли, а я нет. Но я ещё продолжаю расти, ха-ха. Прошлой зимой был 168 см, сейчас — 172. За год сразу 4 см!

— Какой момент в своём футбольном становлении считаешь самым тяжёлым?
— В академии несколько матчей подряд оставался на замене. Тогда понял, что конкуренция – это правильно. И так на тренировках добавил, что у меня ночью от избытка нагрузки заднюю свело.

— Тренеры говорят, что ты всегда видел поле как с коптера. Это от природы?
— Кому-то дано бегать быстро, кому-то дано с дриблингом родиться. У меня вот своя черта, зато я маленький, ха-ха.

— В чём секрет твоих радиоуправляемых стандартов?
— Да нет никаких секретов. После тренировки остаюсь для себя 10-15 подач сделать.

— Кажется, ты говорил, что много смотрел, как Тони Кроос ставит стопу.
— У меня своя техника, у Крооса своя — я не перенимал. Я в целом много футбола смотрю. Больше на Луку Модрича ориентируюсь.

Модрич
Модрич
Батраков
Батраков

— Часто пытаешься его тривелу (техника, при которой игрок ударяет по мячу внешней стороной стопы. – Прим. «Чемпионата») повторить?
— Постоянно пытаюсь! Не понимаю, как у него это получается. Он кладёт как рукой. Я через раз так внутренней-то стопой исполняю, а он внешней постоянно. Это богом дано.

— Из-за неудачных матчей часто загоняешься?
— Я самокритичен. После плохой игры очень жду следующую, чтобы реабилитироваться.

— Как не сожрать самого себя?
— Мне помогают встречи с близкими.

Чего не хватает «Локомотиву»? Что сказал Батракову Карпин при первой встрече? Мечта о Европе

— Ты представляешь себя в графике современного футбола? У Ламина Ямаля к 18 годам больше 100 матчей.
— Вижу себя только в графике чемпионата России. В других пока не вижу.

— Просто казалось, что «Локомотив» осенью попал в кризис, потому что вам было тяжело бежать.
— Когда один матч проиграл – хочешь сразу исправиться в следующем. Но если и следующий проигрываешь – засасывает. Сейчас «Сити», наверное, уже не пример, но раньше меня поражало: восьмая минута ― проигрывают 0:1, 20-я минута — 3:1 ведут. И так постоянно.

— Чего «Локо» не хватает, чтобы бороться за титул?
— Стабильности. Чуточку мы невнимательны бываем.

— У вас очень молодая команда. Насколько тебе это в кайф?
— Да, из старичков, наверное, только Бара [Дмитрий Баринов] да Артём Тимофеев. Мы на одном вайбе, это помогает хорошую атмосферу поддерживать, но опытные игроки тоже важны. Баринов всегда подскажет. Если он видит, что кто-то перестал работать, если у кого-то ухудшилось отношение к делу – кэп обязательно выскажет.

Однажды «Локо» уже упускал одного из своих главных талантов:
«Сёмин просил дать Хвиче любые деньги». Как «Локо» упустил главного таланта XXI века
Эксклюзив
«Сёмин просил дать Хвиче любые деньги». Как «Локо» упустил главного таланта XXI века

— Как опишешь Михаила Галактионова?
— Очень амбициозный тренер, настоящий максималист — всегда хочет побеждать. Этот настрой и нам передаётся.

— Он всегда кажется очень спокойным. На вас часто может наорать? Что терпеть не может?
— Когда ошибки повторяются, про которые он сказал несколько минут назад, а они всё равно вылезают.

— Ты дебютировал в сборной России. Что это для тебя значит?
— Интересный и приятный опыт. Мне это очень сильно добавило уверенности. Когда играешь с лучшими, с легионерами из других чемпионатов — многое берешь для себя. Уровень того же Александра Головина был виден сразу. Он невероятно быстро принимает решения, классно работает с мячом под давлением. Но для него это нормально, только для нас в новинку.

— Что понравилось в подходе Валерия Карпина?
— Много упражнений с мячом: квадраты, футбол. Его главное требование — всегда вступать в отбор после потери мяча, мне это нравится.

— Какая самая яркая цитата запомнилась из общения с Карпиным?
— Когда только приехал, Карпин сказал Александру Сильянову про меня: «Мальчику, кажется, надо в зал походить». Посмеялись по-доброму. Валерий Георгиевич для игроков – как отец. Всегда пообщается, спросит, отдельно поговорит.

Алексей Батраков и Валерий Карпин

Алексей Батраков и Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие были чувства, когда забил Брунею?
— Смешанные. С одной стороны, счёт уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут – я сыграю с кем угодно.

— Ты задумывался над тем, что пока даже не знаешь, что такое иметь возможность отобраться в еврокубки и выйти за сборную в официальном международном матче?
— Совсем недавно об этом думал. Когда только начал, мне просто хотелось играть — не было разницы, будет там дальше Лига чемпионов или нет. Сейчас уже есть сожаление, но надо наслаждаться тем, что есть.

— Ты даже полных трибун со всеми фанатами не видел.
— Здесь сожаления даже больше. Но всё равно хочется сказать большое спасибо болельщикам. На матч с «Динамо» в Кубке России они приготовили классный баннер, да и в целом мощно нас поддерживают.

Баннер «Локо»

Баннер «Локо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты в целом описал бы эту возможность?
— Мечта. Однако у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится – хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.

— Европа ― главная мечта?
— Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола — да. Но пока буду стараться просто ценить момент.

Блиц

— Любимое слово?
— Семья.

— Слово, которое ненавидишь?
— Зависимость.

— Почему «зависимость»?
— Это блиц. (Смеётся.)

— Любимый звук?
— Шум океана и смех родителей.

— Звук, который ненавидишь?
— Писк комара.

— Место силы?
— Дома с семьёй.

Ещё один интересный разговор:
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Эксклюзив
«Иногда убегал, чтобы не поймать пулю». Через что прошёл новичок ЦСКА Алеррандро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android