«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали

Алексей Батраков, пожалуй, лучший в первой части сезона РПЛ по влиянию на игру команды. И при этом самый перспективный футболист страны одновременно. Алексею всего 19 лет, но, пожалуй, так ярко и восторженно о молодых игроках России не говорили очень давно. Мы встретились с Батраковым на сборах «Локомотива», чтобы узнать, как он справляется с популярностью, каким видит свой футбольный путь, и раскрыть те стороны полузащитника, которые не увидишь по ТВ.

О чём расскажем:

Отпуск в Италии, несостоявшаяся встреча с Санетти, детство в электричках

— Зимой ты поступил не совсем в стиле футболиста РПЛ – почему для отдыха выбрал Милан, а не Мальдивы?

— Мне нравится Италия. Когда был в академии, часто летали туда на турниры. Там комфортно: еда, культура. Милан запомнился больше остальных, поэтому решил туда рвануть. Заодно и Рим зацепил. В Италии очень спокойно, классные люди. Рим, кстати, мне гораздо больше Милана понравился. Хочется туда вернуться.

— Как тебе на «Сан-Сиро»?

— Я так давно не слышал вживую гимн Лиги чемпионов… Да и как фанаты песни поют – тоже. Дико кайфанул. Я за «Милан», поэтому было супер. С детства их цвета привлекали.

Алексей Батраков Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Что ещё делал в Милане?

— Ходил в ресторан Хавьера Санетти. Пришли туда с друзьями в надежде увидеть его самого – он часто там бывает. Нам сказали, что должен приехать на следующий день. А я хотел сфоткаться с ним, купить капитанскую повязку.

— Их можно купить прямо у Санетти?

— Да. Там ещё его бутсы напоказ стоят, но их купить нельзя. А вот его повязки, вымпелы — можно. Я загорелся, хотел купить, плюс встретиться с ним лично. Договорились, что придём на следующий день. Что меня удивило: когда мы уходили из ресторана, меня узнали итальянские официанты – попросили сфотографироваться. Они пожелали удачи, все, кто там работает, понимают в футболе. Я в шоке был, отходил от этого потом ещё долго. Правда, потом официанты позвонили и сказали, что у Хавьера не получается приехать. Так что мы с ним не увиделись.

— Какие ещё стадионы хотел бы посетить?

— «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — первая команда, которая мне запала в сердце – Уэйн Руни и все остальные. Я даже кота Уэйном назвал в честь Руни, потому что он в те времена был рыжим, как мой кот. А в плане путешествий хочу в Японию и в США.

— Про итальянский трип ты рассказывал в своём телеграм-канале. Почему завёл его?

— Мне много раз предлагали, а я всё отказывался. Но в моменте решил, что если ещё раз предложат – соглашусь. В итоге решился. Мне нравится, что там можно фидбэк получать, комментарии летят.

— Возвращаясь к стадионам. «Барселона» — твоя любимая команда с детства. На «Камп Ноу» был?

— Был. Ничего практически не видел — там же реконструкция, просто галочку поставил. Хочется вернуться уже на обновлённый стадион. Но я оттуда привёз кусок старого газона.

Алексей Батраков Фото: Из личного архива Алексея Батракова

— Ещё про детство. Твои родители ярко рассказывали, как ездили с тобой на электричке на тренировки по полтора часа из Орехово-Зуева. Как ты́ это запомнил?

— Весь этот период пролетел очень быстро. А так — какие-то тренировки мне приходилось пропускать из-за школы, а иногда наоборот – вообще в школе не появлялся. Чаще всего мы с мамой сразу после уроков забегали домой, быстро обедали, прыгали в электричку, ехали почти два часа до Москвы, там ещё 30-40 минут на метро. И всё это ради полуторачасовой тренировки, чтобы потом в том же порядке поехать домой. Уроки зачастую делал прямо в электричке. Это было интересно, но сложно. В электричках даже бывало страшно.

— Почему?

— На обратном пути мы чаще всего попадали на «рабочие» электрички, на которых люди ехали из Москвы с работы домой. И толпа была огромная, меня просто потоком заносило в вагон. Боялся, что меня раздавят. А один раз мы опаздывали на электричку, бежали в метро, и у меня сапог застрял между вагоном и платформой. Почти ушел без сапога – мама вовремя вытащила.

— Твой брат говорил, что в детстве завидовал тебе и даже подножку однажды специально поставил.

— Насчёт зависти ― не знаю, не обсуждал с ним. Наверное, у всех старших братьев так, потому что младшим, как правило, чуть больше внимания уделяют. А по поводу подножки — да. Мы дурачились, он её поставил, я лбом улетел в косяк — шрам до сих пор остался.

Как бороться со звёздной болезнью и в чём минусы популярности?

— Твой прогресс с лета. Для тебя это был естественный процесс?

— Да, я ничего не менял с момента попадания в основную команду. Главное — пришла уверенность. Раньше я на тренировках переживал из-за всего, а потом раскрепостился. Ну и доверие тренера многое значит.

— Когда перед сезоном уходили Антон Миранчук, Максим Глушенков, многие говорили, что «Локомотив» с этим не справится. А ты, наоборот, думал, что это твой шанс?

— Да. Я понимал, что у меня будут шансы, но не ждал, что в таком количестве. Просто надеялся, что буду играть больше.

— Как изменилась твоя жизнь за полгода? Ты теперь лидер и главный молодой игрок страны. Славу успел ощутить?

— Славу — нет. Много интервью стали брать и фоткаться со мной. Но при этом не могу сказать, что меня стали сильно чаще узнавать. В каких-то публичных местах в России меня только один раз в ресторане официант узнал. Думал, он мне скидку сделает, но не сделал. (Смеётся.)

— От внимания стал уставать?

— Это просто часть работы каждого футболиста. Поначалу было неожиданно, потом привык. Это и уверенности прибавляет. А так — у меня только футболки просят постоянно. К сожалению, не могу всем раздать, хотя тяжело отказывать. Уже футболок 15-20 раздал… Ещё из минусов популярности: теперь со мной хотят общаться ради выгоды. Была пара моментов, что мне начали писать люди, которые со мной давно не на связи. Я им пытаюсь аккуратно сказать, что так не надо. С пацанами из команды, кстати, много обсуждал эту тему. У них тоже такое бывало. Я в такие моменты просто вспоминаю, почему мы изначально перестали общаться с такими людьми. Это меня сразу от них отталкивает.

— Все, с кем тебя обсуждал, в один голос удивляются: «О нём столько говорят, а он ни разу не зазнался, ни намёка на звёздную болезнь». Как себя удерживаешь от этого?

— Окружение: семья, близкие. Родители меня хорошо воспитали. Стараюсь оставаться таким же, сам себя сдерживаю, чтобы не давать себе улетать. Я как играл в футбол, так и играю.

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

— А что начало меняться?

— Зарплата выросла, денег больше стало. Теперь могу купить что-то, чего раньше не покупал. Причём то, что особо и не нужно. Например, в магазине понравилась какая-то вещь, покупаю её, а домой прихожу и думаю: а надо ли было?

— Кроссовки?

— К кроссовкам я более трепетно отношусь. К одежде легко.

— Большие деньги сгубили многих талантливых игроков в России. Ты этого не боишься?

— Спасибо моим близким, которые, уверен, мне помогут, если начнётся что-то похожее. Родители постоянно говорят, чтобы я оставался собой.

— Когда зарплата стала больше, купил что-то родителям?

— У меня была мечта свозить их на Мальдивы. Пару недель назад они как раз оттуда вернулись. Сказали, что поездка была потрясающей.

— Родители многим жертвовали, чтобы у тебя в футболе всё получилось?

— Временем. Поездка со мной на тренировку — вычеркнуть полдня из своей жизни. А это происходило на протяжении шести лет. Я им очень благодарен и сильно их люблю. Мама любит шутить, что они с папой трижды копили на новую кухню и трижды кухня уходила на то, чтобы оплатить мои поездки на детские турниры.

— Какой главный совет дали тебе родители?

— Их много было, но один от отца запомнился больше всего — не зацикливаться на плохом. За чёрной полосой всегда придёт белая.

— Как распоряжаешься деньгами? Хранишь сам или переводишь родителям?

— Договорились, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.

— То есть счастье не в деньгах?

— Многие скажут, что в них. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьёй, девушкой, друзьями — это для меня важнее.

— На какие цели откладываешь?

— Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю.

— Ты же бо́льшую часть жизни жил на базе. Каково было начать жить в квартире в одиночку?

— Непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне всё нравилось — никто не мешает, можно в чём угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать.

За что Батракову бывает стыдно? Что его раздражает в других?

— Андрей Семёнов сказал: «Батраков — красавец, но ему нельзя читать про себя комментарии в интернете». Часто читаешь?

— Летом, когда начал играть, очень часто — особенно после неудачных матчей. Я прямо все комментарии читал, где моё имя фигурирует. Сейчас реже, потому что надо прекращать, чтобы это не вошло в привычку.

— Ты говорил, что жалеешь, что на футбольном поле вспыльчивый, хотя по тебе не скажешь.

— Да, я работаю над собой, чтобы спокойнее относиться, но футбол — это эмоции, которые иногда сложно контролировать.

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

— Был момент, когда сильно пожалел об этом?

— В молодёжке перебарщивал с пи́хачем партнёрам. Бывало даже стыдно. На правах капитана и лидера высказывал всем подряд, потом в раздевалке уже понимал, что перебор. И извинялся.

— А тебя что в людях бесит?

— Неискренность. Когда начинают подлизываться. Если я со стороны вижу, как кто-то к кому-то… Мне это не нравится. Как и высокомерие: когда человек ставит себя выше других.

— Видел у тебя в социальной сети пост, к которому была прикреплена песня Майкла Кивануки. Нетипичный выбор для 19-летнего парня.

— А я меломан — всё подряд слушаю. От Кивануки до OG Buda.

— Есть концерт мечты?

— Трэвис Скотт пусть будет. Но я и на Эминема сходил бы с удовольствием.

— Ты азартный?

— В карты вообще не играю. В FIFA на отжимания с партнёрами поиграть — это мой максимум.

Как Батраков выживал на поле в детстве? На кого ориентируется из топов?

— Читал интервью твоих детских тренеров. Почти все говорят одно и то же: из-за своего роста ты в каждом матче «выживал». Верное определение?

— «Выживал»? Наверное, можно так сказать. До молодёжки я был на голову ниже всех, но это способствовало развитию футбольного мышления, начал быстрее принимать решения, думать заранее — всё не просто так.

— Каково это, когда на поле всегда самый мелкий?

— На меня это не давило. Мне, наоборот, нравилось, когда я забивал, все вокруг говорили: «Какой маленький пацан гол забил».

— То есть вообще из-за этого не парился?

— Чуть-чуть. В моменте не понимал, почему все выросли, а я нет. Но я ещё продолжаю расти, ха-ха. Прошлой зимой был 168 см, сейчас — 172. За год сразу 4 см!

— Какой момент в своём футбольном становлении считаешь самым тяжёлым?

— В академии несколько матчей подряд оставался на замене. Тогда понял, что конкуренция – это правильно. И так на тренировках добавил, что у меня ночью от избытка нагрузки заднюю свело.

— Тренеры говорят, что ты всегда видел поле как с коптера. Это от природы?

— Кому-то дано бегать быстро, кому-то дано с дриблингом родиться. У меня вот своя черта, зато я маленький, ха-ха.

— В чём секрет твоих радиоуправляемых стандартов?

— Да нет никаких секретов. После тренировки остаюсь для себя 10-15 подач сделать.

— Кажется, ты говорил, что много смотрел, как Тони Кроос ставит стопу.

— У меня своя техника, у Крооса своя — я не перенимал. Я в целом много футбола смотрю. Больше на Луку Модрича ориентируюсь.

Модрич Батраков

— Часто пытаешься его тривелу (техника, при которой игрок ударяет по мячу внешней стороной стопы. – Прим. «Чемпионата») повторить?

— Постоянно пытаюсь! Не понимаю, как у него это получается. Он кладёт как рукой. Я через раз так внутренней-то стопой исполняю, а он внешней постоянно. Это богом дано.

— Из-за неудачных матчей часто загоняешься?

— Я самокритичен. После плохой игры очень жду следующую, чтобы реабилитироваться.

— Как не сожрать самого себя?

— Мне помогают встречи с близкими.

Чего не хватает «Локомотиву»? Что сказал Батракову Карпин при первой встрече? Мечта о Европе

— Ты представляешь себя в графике современного футбола? У Ламина Ямаля к 18 годам больше 100 матчей.

— Вижу себя только в графике чемпионата России. В других пока не вижу.

— Просто казалось, что «Локомотив» осенью попал в кризис, потому что вам было тяжело бежать.

— Когда один матч проиграл – хочешь сразу исправиться в следующем. Но если и следующий проигрываешь – засасывает. Сейчас «Сити», наверное, уже не пример, но раньше меня поражало: восьмая минута ― проигрывают 0:1, 20-я минута — 3:1 ведут. И так постоянно.

— Чего «Локо» не хватает, чтобы бороться за титул?

— Стабильности. Чуточку мы невнимательны бываем.

— У вас очень молодая команда. Насколько тебе это в кайф?

— Да, из старичков, наверное, только Бара [Дмитрий Баринов] да Артём Тимофеев. Мы на одном вайбе, это помогает хорошую атмосферу поддерживать, но опытные игроки тоже важны. Баринов всегда подскажет. Если он видит, что кто-то перестал работать, если у кого-то ухудшилось отношение к делу – кэп обязательно выскажет.

— Как опишешь Михаила Галактионова?

— Очень амбициозный тренер, настоящий максималист — всегда хочет побеждать. Этот настрой и нам передаётся.

— Он всегда кажется очень спокойным. На вас часто может наорать? Что терпеть не может?

— Когда ошибки повторяются, про которые он сказал несколько минут назад, а они всё равно вылезают.

— Ты дебютировал в сборной России. Что это для тебя значит?

— Интересный и приятный опыт. Мне это очень сильно добавило уверенности. Когда играешь с лучшими, с легионерами из других чемпионатов — многое берешь для себя. Уровень того же Александра Головина был виден сразу. Он невероятно быстро принимает решения, классно работает с мячом под давлением. Но для него это нормально, только для нас в новинку.

— Что понравилось в подходе Валерия Карпина?

— Много упражнений с мячом: квадраты, футбол. Его главное требование — всегда вступать в отбор после потери мяча, мне это нравится.

— Какая самая яркая цитата запомнилась из общения с Карпиным?

— Когда только приехал, Карпин сказал Александру Сильянову про меня: «Мальчику, кажется, надо в зал походить». Посмеялись по-доброму. Валерий Георгиевич для игроков – как отец. Всегда пообщается, спросит, отдельно поговорит.

Алексей Батраков и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие были чувства, когда забил Брунею?

— Смешанные. С одной стороны, счёт уже был крупный. С другой — забил, есть гол в футболке сборной. Это было важнее. Мне было без разницы, кому забивать. Забил Брунею — хорошо. Мне скажут – я сыграю с кем угодно.

— Ты задумывался над тем, что пока даже не знаешь, что такое иметь возможность отобраться в еврокубки и выйти за сборную в официальном международном матче?

— Совсем недавно об этом думал. Когда только начал, мне просто хотелось играть — не было разницы, будет там дальше Лига чемпионов или нет. Сейчас уже есть сожаление, но надо наслаждаться тем, что есть.

— Ты даже полных трибун со всеми фанатами не видел.

— Здесь сожаления даже больше. Но всё равно хочется сказать большое спасибо болельщикам. На матч с «Динамо» в Кубке России они приготовили классный баннер, да и в целом мощно нас поддерживают.

Баннер «Локо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты в целом описал бы эту возможность?

— Мечта. Однако у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится – хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.

— Европа ― главная мечта?

— Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола — да. Но пока буду стараться просто ценить момент.

Блиц

— Любимое слово?

— Семья.

— Слово, которое ненавидишь?

— Зависимость.

— Почему «зависимость»?

— Это блиц. (Смеётся.)

— Любимый звук?

— Шум океана и смех родителей.

— Звук, который ненавидишь?

— Писк комара.

— Место силы?

— Дома с семьёй.