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Расписание спортивных матчей 25 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: «Барселона» – «Атлетико», хоккей и Медведев в Дубае
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 февраля 2025 года
Аудио-версия:
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За чем следить 25 февраля: «Интер» против «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии, СКА – «Спартак» в КХЛ, а также «Оклахома» – «Миннесота» в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» – «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эдвардс и компания сделают выводы из ошибок?

Команды 24 февраля провели зубодробительный матч. Сперва «Оклахома» вела с преимуществом в 19 очков, затем «Миннесота» не просто отыгралась, а перехватила инициативу на паркете. В заключительной четверти звёзды лидера Запада реализовали шесть трёхочковых подряд, что похоронило надежды «волков» на победу. Сумеет ли Энтони Эдвардс поквитаться с соперником?

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🎾 17:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 17:30 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Ян-Леннард Штруфф
46
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Интрига: оправился ли Медведев от отравления, полученного на «пятисотнике» в Дохе?

Даниил Медведев набрал отличный ход на «пятисотнике» в Дохе, но внезапные проблемы со здоровьем не позволили ему доиграть четвертьфинал с Феликсом Оже-Альяссимом. Теперь 29-летний россиянин начинает турнирный путь на аналогичном соревновании в Дубае. Его первым соперником будет немец Ян-Леннард Штруфф. Теннисисты ранее играли восемь раз, и счёт пока 7-1 в пользу Даниила. Победитель нового матча далее сразится с победителем пары Джованни Мпетчи Перрикар — Чжан Чжичжэнь.

Мало кто ожидал, что Даниил прервёт выступление в Дохе на самом взлёте:
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🏒 19:00: «Локомотив» – «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Динамо» прервать череду неудач?

Московское «Динамо» в последнее время попало в небольшой кризис, проиграв три матча подряд. Особенно болезненными вышли последние два, когда подопечные попали под матч жизни Даниила Сероуха, а также под минское «Динамо». Помогать выбираться из ямы должны лидеры, в особенности Никита Гусев, который в после выдающейся результативной серии сбавил темп. Получится ли у Никиты?

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🏒 19:00: «Торпедо» – ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: воспользуется ли «Торпедо» проблемами ЦСКА?

ЦСКА в новом календарном году играет со спадами, армейцы так и не могут обрести стабильность. «Торпедо» же выиграло пять матчей из последних шести, проиграв только «Спартаку», у которого вело со счётом 4:0. Никита Артамонов в начале чемпионата шёл в топ-5 бомбардиров КХЛ, но затем потерял это место. Молодой форвард в последнем матче набрал четыре очка, подкрепит ли он это в матче с ЦСКА?

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🏒 19:30: СКА – «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что нам заготовят команды на этот раз?

Матчи «Спартака» и СКА в этом сезоне привлекают большое внимание как в хоккейном плане, так и в других. Все три матча получились с удивительным сценарием: в первом — армейцы отыгрались с 0:2, во втором — москвичи устроили погром в Питере, в третьем — «Спартак» отыгрался с 0:3 в третьем периоде, но уступил по буллитам. Хозяева в очных матчах ещё не выигрывали, СКА прервёт эту традицию?

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⚽️ 23:00: «Интер» – «Лацио», Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии . 1/4 финала
25 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Лацию» неудачную серию в матчах с «Интером»?

Вы помните, как завершилась предыдущая игра с участием «Интера» и «Лацио»? В декабре 2024 года миланский клуб «закошмарил» соперника в Риме — 6:0. К слову, «Лацио» не обыгрывает «Интер» на протяжении пяти матчей во всех турнирах (одна ничья, четыре поражения). В прошедшие выходные миланский клуб вернул себе первое место в чемпионате Италии, а «Лацио» сгонял по нулям с «Венецией». Пока что столичная команда находится на пятой строчке в Серии А. Кто пройдёт в полуфинал Кубка Италии?

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⚽️ 23:30: «Барселона» – «Атлетико», Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
25 февраля 2025, вторник. 23:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Барселона» за поражение в прошлом матче с «Атлетико»?

Обе команды ведут борьбу за чемпионский титул в Примере. «Барселона» пока что возглавляет таблицу, «Атлетико» расположился на третьей строчке. Кстати, мадридский клуб отстаёт всего лишь на одно очко. Предыдущие матчи команд в Кубке Испании завершились с одинаковым счётом — 5:0. «Атлетико» раскатал «Хетафе», а «Барса» унизила «Валенсию». В этом сезоне сине-гранатовые уже проигрывали дома «Атлетико» (1:2), но то было в Примере. А что соперники покажут в первом полуфинальном матче Кубка Испании? Ответная игра пройдёт в Мадриде.

В прошлом матче с участием «Барсы» в Примере чётко сработали замены:
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