Сразу два гола «Спартака» со штрафных перед матчами РПЛ. Как же круто попал Барко! Видео

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона. Сейчас команда Деяна Станковича находится в Турции, где провела ещё один контрольный матч. На этот раз её соперником был чемпион Узбекистана — «Насаф».

Станкович выпустил с первых минут состав, который был основным на финише первой части сезона. Дорогостоящие новички Ливай Гарсия и Пабло Солари остались в запасе, а Тео Бонгонда вышел в старте. В начале матча стало тревожно за Наиля Умярова — соперник жёстко въехал в голеностоп спартаковцу. Полузащитник всё-таки поднялся самостоятельно, но сделал это только спустя какое-то время. К счастью, обошлось без травмы.

«Спартак» владел большим преимуществом в первой половине, а вратарь российского клуба Александр Максименко остался без работы. «Насаф» нанёс всего два удара до перерыва и при этом ни разу не попал в створ. В первой половине неплохо работала связка Олег Рябчук — Манфред Угальде. Нападающий сборной Коста-Рики получил два шанса забить после хороших передач защитника. В первом случае вратарь «Насафа» Александр Воробей справился с ударом Угальде головой в ближний угол. А потом голкиперу повезло — мяч после выстрела Манфреда вонзился в дальнюю штангу.

На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Спартака». Красно-белые дважды забили прямыми ударами со штрафных. Бонгонда сам заработал на себе фол, сам забил. Африканец классно перекинул стенку, и мяч от перекладины влетел в ворота.

Через девять минут Эсекьель Барко повторил трюк одноклубника. Правда, есть пара нюансов. Во-первых, аргентинец не перекидывал стенку (её просто не было). Во-вторых, влупил не в ближний угол, а в дальний. Вратарь не дотянулся до мяча, который летел по очень красивой траектории. Отличное исполнение!

Барко в первом тайме не только забил, но и выдал парочку изумительных передач. Умеет, что тут ещё сказать. Станкович обошёлся без замен в перерыве, а «Спартаку» хватило всего трёх минут со старта второй половины, чтобы сделать счёт крупным. На этот раз Маркиньос уложил мяч в ближний угол ударом из-за пределов штрафной. Станкович после такого даже перекрестился. Три гола «Спартака», все — дальними ударами.

На 73-й минуте красно-белые поменяли полсостава. На поле вышли не только Гарсия и Солари, но и Данил Пруцев, Руслан Литвинов и Хесус Медина. Перед этим Барко потолкался с Жавохиром Сидиковым. На поле вспыхнула небольшая потасовка, и Станкович выскочил на поле вместе со своими помощниками. К счастью, до драки не дошло.

В концовке, видимо, заскучал Максименко. Сначала голкипер отметился «привозом», но тут же всё сам исправил. А чуть позже Максименко далеко выскочил из ворот, и Хусаин Норчаев красиво перебросил Александра с дальней дистанции. Это чуть ли не всё, что московский клуб позволил создать сопернику. Больше голов не было, хотя ударам Даниила Денисова и Хесуса Медины совсем немного не хватило точности.

«Спартак» провёл заключительный матч на сборах. Совсем скоро команду ждёт официальная игра — 2 марта красно-белые встретятся в Москве с «Оренбургом». Солари и Гарсия снова останутся в запасе?