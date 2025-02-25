«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов

В это и правда сложно поверить. Особенно вспоминая декабрь. После того как «Краснодар» сохранил за собой первое место, инсайдеры сошлись в едином мнении: зимой клуб ждёт серьёзное усиление. Именно теми игроками, которые нужны Мураду Мусаеву. Ошибки прошлой зимы учтены, когда кого-то привезли, но не тех, кто нужен. И сейчас, мол, всё будет иначе. Якобы Сергей Галицкий верит в трофей и готов к тратам.

Как же они ошибались.

Что трансферов не будет, стало понятно ещё за несколько недель до конца трансферного окна. Тогда к журналистам вышел Мурад Мусаев и совершенно безэмоционально подтвердил то, во что отказывались верить. Переходов не будет. Да, прозвучало уточнение «скорее всего», но в целом всё стало понятно. При этом в словах тренера не чувствовалось ни паники, ни уверенности. Лишь признание холодного факта: привезти никого не получилось.

Мурад Мусаев Фото: fckrasnodar.ru

Хотя очевидно, что клуб этого хотел. Достаточно пролистать новостную ленту о «Краснодаре» в декабре-январе. Какие только фамилии там не появлялись. А усиление искали именно на те позиции, которые нуждались в усилении. Центральный защитник, ведь у «быков» нет четвёртого даже для тренировок. То есть основа — это Витор Тормена и Диего Коста, третьим идёт Кайо, а за ним – молодёжь. Эту проблему не раз подчеркивал Мусаев, однако она так и не была решена.

Также клуб хотел взять игрока в центр поля. Вероятно, предвкушая отъезд Кевина Кастаньо. Сейчас вовсю говорят о его скором переходе в «Ривер Плейт», хотя официальных сообщений об этом пока не приходило. Третья позиция – игрок на левый фланг. Да, там есть Виктор Са, но альтернативы ему даже близко не просматривается. По сути, у команды остались несколько позиций, где нет второй опции. Хотя это совсем вне тенденции нынешнего времени, когда «Зенит» и «Спартак» показали, что им нужны 22 плюс-минус одинаковых игрока. И только в таких условиях они считают себя готовыми бороться за титул.

«Краснодар» этого не получил и столкнулся с непониманием от своих же. Достаточно почитать чаты болельщиков, там преобладает один нарратив: клуб сработал так, что хуже не придумаешь. Понятно, что футбол важно обсуждать в моменте. Но порой стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. В своё время её красочно обозначал Юрий Сёмин. В то время его выдавили из «Локомотива», и пошёл ряд интервью. Селекционеры клуба утверждали, что предлагали тренеру чуть ли не 60 кандидатур на разные позиции, однако тот от всех отказался. Сам Сёмин объяснял это, бросая такой посыл: зачем мне нужен игрок, которого я считаю слабее нынешних? Как он поможет мне в борьбе за трофеи?

Похоже, в «Краснодаре» было примерно так. Да, клуб предлагал тренерскому штабу варианты. Наверняка немало. Ведь многие понимают – работа велась. Однако по тем, кого хотели, договориться не удалось. Например, по Максиму Осипенко. «Быки» ведь реально готовились отпустить Тормену и провести рокировку на российского защитника. Но говорить с «Ростовом» очень тяжело. Там называют конкретную сумму – и никакого торга. На это клуб не пошёл. А на тех, кто был готов приехать, не посчитали нужным тратить время и деньги. Ведь не любой трансфер идёт в плюс. Нужно время, чтобы встроить футболиста в работающую систему. Помочь в адаптации и во всём остальном. Редко это быстрый процесс. Особенно если игрок приезжает издалека.

Да, нынешний состав «Краснодара» выглядит не так солидно, как у «Зенита», «Спартака» и даже «Динамо». Особенно с учётом двух турниров. Однако не будем забывать: именно эти футболисты позволили команде идти на первом месте половину осенней части сезона. И закончить там же. Да, помогло отсутствие травм. Вышли на пик формы Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Но почему бы не провернуть этот фокус и весной: в РПЛ остаётся 12 матчей. В Кубке – максимум пять с учётом Суперфинала, который пройдёт уже после завершающего, 30-го тура. Некоторые игроки в европейских лигах проводят такое количество встреч за полтора-два месяца. При этом у них нет долгих сборов в солнечных странах. Только рутина, к которой они привыкли.

Так что «Краснодар» точно нельзя вышвыривать из числа претендентов на титул. Ведь даже история показывает: не всегда трансферы приравниваются к трофеям. Порой куда важнее форма тех, кто есть сейчас, и тренерская работа. Особенно когда речь идёт о 12 турах до конца сезона. Здесь надо полностью мобилизоваться и выдать максимум. А итог, как и всегда, будет справедлив.