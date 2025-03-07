Эти экс-легионеры РПЛ стали тренерами. Команда одного из них — сенсация АПЛ! Часть 1

В первой половине февраля «Монца» объявила об отставке Сальваторе Боккетти. У бывшего защитника «Спартака» и «Рубина» тренерская карьера пока не складывается. Поработав в молодёжке «Вероны» U19, он возглавил главную команду и проиграл все шесть матчей Серии А в 2022 году. На новом месте успех к нему тоже не пришёл: шесть поражений и всего одна победа. Вряд ли с таким бэкграундом ему снова доверят порулить в высшей итальянской лиге. Возможно, получится добиться результата с кем-то попроще и уже потом пойти на повышение.

А как дела у других футболистов, когда-то игравших в РПЛ и ставших тренерами? Мы собрали достаточно примеров и разделили материал на две части. Кто-то добился многого, но в основном об их постигровой карьере вы вряд ли слышали. И сразу спойлер: сюда не вошли ассистенты, как тот же Ведран Чорлука в сборной Хорватии или Мартин Кушев в софийской «Славии»; те, кто прокачивает молодёжь, как Доменико Кришито в «Дженоа» U17; а также те, кто работает в России, как Гёкдениз Карадениз в «Рубине-2».

Нуну Эшпириту Санту, «Ноттингем Форест»

За кого и когда играл в России: «Динамо» (2005-2006)

Нуну Эшпириту Санту, тренер «Ноттингем Форест» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Главный пример из подборки. Прямо сейчас бывший динамовский вратарь идёт в топ-3 АПЛ с «Ноттингем Форест», хотя скромный состав «лесников» к этому вообще не располагает. В предыдущем сезоне Нуну спас команду от вылета, сменив Стива Купера. Чтобы затем бороться с ней за попадание в Лигу чемпионов.

Ему только 51 год (на пять лет младше Валерия Карпина), а в послужном списке есть также «Порту», «Валенсия», «Тоттенхэм», «Вулверхэмптон» и саудовский гранд «Аль-Иттихад». И только «шпорами» он рулил менее чем в 49 матчах (17): начинал с победы во встрече с «Сити» (1:0), но был уволен после 0:3 от «МЮ» и девятого места к 11-му туру. Сейчас лондонцы, например, на 13-й строчке. В том числе «благодаря» поражению от «Ноттингем Форест» (0:1). «Лесники» заодно и «Ливерпуль» дважды обезвредили, дав мерсисайдцам заработать лишь одно очко в двух матчах (1:0, 1:1).

Фатих Текке, «Аланьяспор»

За кого и когда играл в России: «Зенит» (2006-2009), «Рубин» (2010)

Фатих Текке, тренер «Аланьяспора» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Тренерская карьера обладателя Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» началась 10 лет назад с юношеской сборной Турции U17 и продолжается исключительно на внутренней арене. Он сменил уже семь команд, а в некоторые заходил и не по разу: трижды — в «Истанбулспор» и дважды — в «Денизлиспор». С грандами вроде «Галатасарая» и «Фенербахче» поработать пока не удалось. Да и из середняка «Аланьяспора» Текке ушёл в ноябре 2024-го. Но в прошлом году он занял с ним высокое для клуба восьмое место, заработав в противостоянии с «Бешикташем» четыре очка.

На заметку российским клубам — Фатих не прочь вернуться в Россию в новом качестве. Да, речь шла о Петербурге, но наверняка экс-нападающий открыт и для других вариантов: «Если «Зенит» предложит мне должность тренера, естественно, отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — цитировал Текке «РБ Спорт».

Радослав Ковач, «Слован» Либерец

За кого и когда играл в России: «Спартак» (2005-2009)

Радослав Ковач, тренер либерецкого «Слована» Фото: Petter Arvidson/Zuma/ТАСС

В 2016 году трижды серебряный призёр РПЛ со «Спартаком» завершил карьеру в пражской «Спарте» и сразу же уселся в кресло спортивного директора. На этой должности он провёл всего год. Видимо, стало скучно — почему бы не потренировать? Два года там же ассистентом, а далее и самостоятельно в «Опаве» и «Силон Таборско» из чешской ФНЛ. Поднакопившего опыт Ковача забрал аутсайдер Высшей лиги «Пардубице». Постепенное повышение в мае 2024-го продолжилось в либерецком «Словане», с которым Радослав занимает 10-е место. Наверное, дальше по плану «Славия» или «Виктория Пльзень».

В сентябре 2022-го экс-спартаковец отмечал, что разделяет спорт и политику, нормально относясь к вероятным транферам земляков в РПЛ: «Конечно, чехи могут приехать играть в Россию. Почему нет? Если идёт СВО, то это должно относиться и к футболу? Абсолютно нет. Уже много раз говорил: мне надоело, что спорт и политика сейчас переплетены. Ситуация тяжёлая, но она никак не мешает играть в России. Лично я бы сейчас поиграл в Российской Премьер-Лиге. Я провёл замечательные четыре года в этой красивой стране и с радостью вспоминаю то отличное время», — говорил он Sport24.

Мариуш Йоп, «Висла» Краков

За кого и когда играл в России: «Москва» (2004-2009)

Мариуш Йоп, тренер краковской «Вислы» Фото: Marcin Golba/Getty Images

Польский защитник провёл пятилетку в ФК «Москва». Из России он уехал в 2009-м и через два года завершил карьеру. Как следует отдохнув, в 2016-м Йоп возглавил молодёжку краковской «Вислы». Позже — был ассистентом там же, затем – в «Ягеллонии» и сборной Польши U21, в два захода тренировал второй состав краковцев. В декабре 2023-го ему в трёх матчах дали порулить взрослой «Вислой» в качестве исполняющего обязанности. И Йоп справился, взяв шесть очков в чемпионате и выйдя в четвертьфинал Кубка.

Руководство клуба оценило старания Мариуша — с сентября 2024-го он уже главный на постоянной основе. Правда, есть нюанс. Олдовые болельщики наверняка помнят, как краковцы штамповали чемпионства и достойно сражались в еврокубках в нулевые. Например, обыгрывали «Барселону» (1:0) с Пуйолем, Хави, Иньестой и Анри. Однако лучшие времена давно позади: в 2022 году случился вылет из Экстракласы, и тремя сезонами в ней дело не ограничится. Седьмое место — лучшее тому подтверждение. У Йопа впереди много работы.

Захари Сираков, «Лудогорец II»

За кого и когда играл в России: «Амкар» (2004-2015)

Захари Сираков, «Лудогорец II» Фото: ludogorets.com

«Без болгара нет «Амкара» — Сираков подтвердит. Российская история Захари давно позади, да и сами пермяки за эти годы чего только не пережили. Когда «Амкар» покидал РПЛ и временно отправлялся в Небесную лигу, её легендарный легионер уже несколько лет тренировал молодёжку софийского «Левски». А затем надолго прописался в главном клубе страны. «Лудогорец» U19 и «Лудогорец III» в январе 2024-го сменились «Лудогорцем II» из второй по силе лиги, где фарм идёт 11-м.

За такой нишевой лигой в России едва ли следят. Тем не менее Сираков с августа по сентябрь засветился аж в Лиге Европы, временно став исполняющим обязанности тренера основы. И уверенно прошёл в квалификации молдавский «Петрокуб» (4:0, 2:1). Да и в высшей лиге добыл 16 очков в шести матчах. Дальше назначили главным более именитого Игора Йовичевича. Но если место снова станет вакантным, руководство клуба знает, что делать.

Ивица Олич, сборная Хорватии U21

За кого и когда играл в России: ЦСКА (2003-2006)

Ивица Олич, сборная Хорватии U21 Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Хорватский нападающий забил уйму мячей и нахватал множество трофеев в ЦСКА, включая три чемпионства и Кубок УЕФА. Правда, его возвращение в Москву в качестве тренера в 2021 году выглядело большой авантюрой. Риск не оправдался: специалист, который ранее был лишь ассистентом в сборной Хорватии, конфликтовал с Романом Бабаевым, уступил в четырёх из девяти матчей и не проработал даже трёх месяцев.

На карьере в родной стране, впрочем, российский провал не сказался. Олич вскоре вернулся на прежнюю должность в сборной и ассистировал Златко Даличу вплоть до лета 2024-го, пока сам не стал главным в команде U21. Насколько должность ответственная, можно судить хотя бы по россыпи хорватских талантов последних поколений. Молодые хорваты в квалификации Евро стали вторыми в группе вслед за Португалией, а в стыках уступили грузинам в серии пенальти.

Миодраг Джудович, «Езеро» Плав, Черногория

За кого и когда играл в России: «Спартак» Нальчик (2006-2013)

Миодраг Джудович, «Езеро» Плав, Черногория Фото: Пресс-служба ФК «Езеро»

Легенда РПЛ в целом и нальчикского «Спартака» в частности — восемь лет, 190 сыгранных матчей. В 2018-м Джудович на месяц принял переживавший не лучшие времена черногорский гранд «Будучность». Так и стартовала его тренерская карьера. Через год Миодрага пригласили ассистировать главному в сборной Черногории.

Три года там не прошли зря — «Будучность» снова обратила внимание на экс-защитника, и тот в жесточайшей зарубе с «Сутьеской» вернул чемпионство: команды набрали по 70 очков, однако за счёт дополнительных показателей Джудович оказался успешнее. Однако дальше последовал болезненный вылет от исландского «Брейдаблика» в квалификации Лиги чемпионов (0:5 дома). Из-за него Миодраг и лишился должности, а без работы сидел до октября 2024-го. Сейчас он борется за выживание с «Езером», занимая последнее, 10-е место.