«Ливерпуль» — чемпион, это понятно. Но как так вышло?

Похоже, «Ливерпуль» забирает чемпионство. В этом нет сомнений после уверенной победы над «Сити» в Манчестере. Лидер АПЛ оторвался от «Арсенала» на восемь очков по потерянным и на 11 по набранным. «Ливерпулю» осталось сыграть в этом сезоне 12 матчей, из которых семь — на своём поле (в том числе с «Арсеналом»). Математически команда Арне Слота может позволить себе несколько поражений в этом чемпионате. До сих пор было только одно — в сентябре от «Ноттингем Форест» (0:1), который выиграл во многом вопреки происходящему на поле.

По состоянию на сегодня Opta оценивает вероятность чемпионства «Ливерпуля» в 95,8%. Одна из главных букмекерских компаний Великобритании Paddy Power уже рассчиталась с клиентами, которые ставили на титул команды Слота, как если бы ставка уже зашла. Очевидно, что это вопрос времени. Разве что какой-то катаклизм может оставить «Ливерпуль» без первого места.

Но как мы оказались в этой точке?

Доминик Собослаи празднует гол Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Стартовые позиции

«Ливерпуль» лидирует в этом сезоне АПЛ с 10-го тура, поэтому вероятное чемпионство видится скорее ожидаемым, чем шокирующим. Однако, если вернуться ещё чуть раньше — в лето 2024 года — мало кто верил в титул. Разве что коллега Андрей Панков, который страстно болеет за «Ливерпуль». Правда, он верил, и что Дарвин Нуньес забьёт больше Эрлинга Холанда, но там самую малость промахнулся.

Перед этим сезоном команду покинул Юрген Клопп. Он для «Ливерпуля» был больше чем тренер. Немец вернул клуб на топ-уровень, выиграв и Лигу чемпионов, и АПЛ. А тут пришёл некий Арне Слот, который не обладал опытом работы ни в Англии, ни где-либо за пределами Нидерландов. Просто для справки: ни один нидерландский тренер ещё не выигрывал АПЛ. У Слота было одно чемпионство на родине, однако даже те, кто брал много титулов в Нидерландах, не добирались до первого места в АПЛ (Гус Хиддинк, Луи ван Гал, Эрик тен Хаг). В общем, фигура нового тренера на тот момент не соответствовала масштабам клуба.

Робби Фаулер легенда «Ливерпуля» «Буду честен, я вообще не мог представить, что имя Арне Слота будет фигурировать среди кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля». На самом деле, я даже не знал, кто это такой и в какой футбол играет его команда. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать».





Усложняли ситуацию и трансферы «Ливерпуля». Когда конкуренты накупают игроков на сотни миллионов, а тебе дают только Федерико Кьезу за € 12 млн, это выглядит как издёвка. Итальянец, может, и имеет статус звезды на родине, но его уровень игры в последние годы, мягко говоря, не убеждал. Были попытки забрать Мартина Субименди у «Реала Сосьедад», но не сложилось. Плюс затянулась история с продлением контрактов с Мохамедом Салахом, Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом. Такая неопределённость иной раз сказывается на футболистах, впрочем, как оказалось, не в этом случае.

Арне Слот Фото: Dan Istitene/Getty Images

Переосмысление команды

Нужно учитывать, что Слот оказался в уникальной ситуации. Обычно новый тренер приходит, потому что предыдущий провалился. В случае с «Ливерпулем» получилось иначе. Тренер ушёл, потому что эмоционально выгорел, однако при этом оставил после себя не руины, а цельную и сыгранную команду. И здесь вполне можно было существовать «на багаже» Клоппа, но Слот во многом пересмотрел принципы игры «Ливерпуля», включая темп владения мячом.

Если брать состав, то самый очевидный результат работы нового тренера — преображение Райана Гравенберха. Игрок не был основным в «Баварии» ни у Юлиана Нагельсмана, ни у Томаса Тухеля. Точно так же не стал важным футболистом у Клоппа. Однако когда «Ливерпуль» возглавил соотечественник, Гравенберх стал настоящим открытием и вышел в основе вообще во всех матчах этого сезона АПЛ. Теперь без него тяжело представить команду.

Мохамед Салах и Райан Гравенберх Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

При Слоте явно прибавил и другой нидерландец — Коди Гакпо. Но если кого-то и выделять, то в первую очередь Салаха. Египтянин изначально имел статус одного из лучших игроков АПЛ, а теперь он вообще главный претендент на «Золотой мяч». 41 результативное действие к концу февраля. И это только в АПЛ! Одновременно и лучший бомбардир (25 мячей), и лучший ассистент (16 пасов). Салах близок к рекорду АПЛ по голевым передачам за сезон, который принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20 ассистов).

Но работа Слота явно не ограничивалась прогрессом игроков. Показательно, насколько команда стала гибкой. При Клоппе «Ливерпуль» стабильно играл от себя, а теперь готов адаптироваться под соперника. Недавний матч с «Сити» показал, насколько низко может садиться команда Слота. И это сработало, несмотря на непривычную схему без нападающего. При владении ширину атаки давали Луис Диас и Салах, а в центре оказывались полузащитники Доминик Собослаи и Кёртис Джонс, которые благодаря Слоту превратились в «ложных девяток». Получалось что-то вроде 4-2-4. И это точно не «багаж» Клоппа — как и наигранный угловой, с которого был забит победный гол в ворота «Сити».

Провал конкурентов

Тут важно сразу оговориться. Те, кто объясняет успех «Ливерпуля» лишь спадом «Сити» и «Арсенала», заблуждаются. Команда Слота идёт по вполне себе чемпионскому графику, набирая в среднем 2,37 очка за тур. В прошлом сезоне у «Сити» было 2,39. В позапрошлом — 2,34. Такой темп, как сейчас у «Ливерпуля», позволил бы выиграть АПЛ в подавляющем большинстве сезонов. Команда хороша сама по себе — это даже не обсуждается. Но спад конкурентов тоже имеет значение. Хотя бы потому, что без двух побед над «Сити» отрыв «Ливерпуля» от второго места составлял бы лишь два очка по потерянным. В таком случае мы бы сейчас не говорили, что чемпионская гонка – всё.

«Сити» забирал чемпионство в предыдущих четырёх сезонах, однако на этот раз случился идеальный шторм. Самый крупный кризис в тренерской карьере Гвардиолы объясняется совокупностью факторов: травмы одних футболистов (в первую очередь Родри), плохая форма других, проблемы в личной жизни у самого Пепа. Возможно, повлияло и пресыщение трофеями. В любом случае пока ещё действующие чемпионы просто не похожи на себя — это было видно и по выступлениям в Лиге чемпионов. Ну а в АПЛ мы видим цифры, в которые тяжело поверить: отставание «Сити» от «Ливерпуля» составляет 20 очков.

Арне Слот и Хосеп Гвардиола Фото: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Что касается «Арсенала», то именно в нём изначально видели конкурента для «Сити». Оно и понятно. Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне снова стала второй, отстав от чемпиона лишь на два очка. Казалось, летние трансферы Риккардо Калафьори и Микеля Мерино придали команде вариативности, но, похоже, стоило брать форварда. «Арсенал» подкосили травмы игроков группы атаки. Без Мартина Эдегора ещё удавалось справляться, но, когда одномоментно выбыли Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Букайо Сака и Габриэл Мартинелли, стало совсем тяжко. Вероятно, последние двое скоро вернутся, однако очков уже потеряно столько, что даже победы во всех оставшихся турах едва ли позволят забрать титул.

И вот здесь стоит отметить медицинский и тренерский штабы «Ливерпуля». Очевидно, при травме Салаха такого перформанса мы бы не увидели. Фактически без травм обошлись ключевые полузащитники (Гравенберх, Алексис Мак Аллистер и Собослаи), как и центральные защитники ван Дейк и Ибраима Конате (пускай даже француз пропустил декабрьские матчи). Так получилось, что у «Ливерпуля» больше всего пропустили второстепенные игроки: Джо Гомес, Кьеза, Конор Брэдли, Харви Эллиотт и Диогу Жота. Лишь последнего с натяжкой можно назвать основным. Важная потеря, по сути, была только одна — Алисон Бекер, но Кивин Келлехер в целом отлично подстраховал. Слот на последние матчи в Лиге чемпионов и Кубке Англии отправил откровенно второй состав. В результате «Ливерпуль» уступил и ПСВ, и даже «Плимуту», но ротация снизила риск травм. Когда команда возьмёт чемпионство, фанаты «Ливерпуля» едва ли вспомнят о тех поражениях.