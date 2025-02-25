В «Атлетико» зажигает лучший из сыновей Симеоне. Делает разницу и помог с мегатрансфером

Никто не против мощных спортивных династий: почти все восхищаются миланской преемственностью семьи Мальдини и вспоминают историю Алонсо, которая состоит из трёх поколений футболистов. Сейчас в этот список может попасть и семья Симеоне: в «Атлетико» о себе заявляет 22-летний Джулиано Симеоне. Под чутким присмотром Диего он конкурирует с Альваресом, Гризманном и Корреа, а также помогает добывать победы.

Время познакомиться поближе.

Тренировался в «Ривер Плейт» и выигрывал чемпионство с «Атлетико»

Джулиано родился в Риме в декабре 2002 года — тогда Диего ломал кости соперникам «Лацио». Через пару лет, когда отец завершил карьеру, семья вернулась в Аргентину, где Джулиано и делал первые футбольные шаги — присоединился к академии «Ривер Плейт».

Джулиано Симеоне с отцом Фото: NurPhoto via Getty Images

С юных лет Симеоне-младший демонстрировал обильный талант, доказывая, что числится в академии одного из латиноамериканских грандов не только благодаря отцовской протекции. «Ривер» был доволен юниором, но в 2019 году 16-летнего форварда позвали в молодёжку «Атлетико».

Аргентинцы пытались сохранить игрока, однако ничего не могли поделать, ведь без профессионального контракта Джулиано был волен в принятии карьерных решений. Потом дошло до небольшого скандала: когда Симеоне подписал с «матрасниками» взрослый контракт, «Ривер Плейт» потребовал компенсацию. Впрочем, «Атлетико» не стал отнекиваться и заплатил аргентинскому клубу € 250 тысяч.

Джулиано продолжил зажигать и в Испании: стал лидером команды «Хувениль А» (так в Испании называют молодёжные команды до 19 лет) и в 2021-м выиграл золото юношеского чемпионата, опередив «Реал». Параллельно его отец привёл основу «Атлетико» к чемпионству в Ла Лиге. Диего оценил прогресс сына и периодически привлекал его к тренировкам с основным составом. А в 2022-м решил, что тот дорос до взрослого футбола.

Сезон-2022/2023 форвард провёл в аренде в «Сарагосе». За год он наколотил девять мячей в Сегунде, хотя сам клуб не вылезал из середины таблицы и не претендовал на повышение в классе. Но Джулиано заметили, и через год он отправился уже в «Алавес», где попробовал силы в высшем дивизионе.

Джулиано Симеоне в «Сарагосе» Фото: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Правда, аренда изначально не задалась: во время предсезонной игры с «Бургосом» соперник пошёл в жёсткий подкат и срубил Симеоне — обернулось переломом лодыжки. Восстановиться удалось только спустя полгода. Во многом из-за этого закрепиться в основе не получилось: все связки уже были наиграны, так что форвард сыграл всего 719 минут во второй половине сезона. Хватило на один гол и две голевые передачи.

Зато Джулиано вышел против «Атлетико» в старте на матч Ла Лиги — «Алавес» тогда победил со счётом 2:0. До этого Диего шутил, что не пустит сына домой, если тот забьёт и обыграет его команду. К счастью для форварда, он не забил, так что спать под мостом не пришлось.

Уговаривал Альвареса перейти в «Атлетико» и уже принёс отцу несколько побед

Когда Джулиано вернулся в Мадрид летом 2024-го, Диего решил, что сам будет делать из сына футболиста, защищая от костоломов из «Бургоса» и других клубов. Тогда же нападающего вызвали на Олимпиаду в Париже. Ехал запасным вариантом, но в первом же туре забил марокканцам и потом выходил в старте.

Джулиано Симеоне в олимпийской сборной Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images

Взять трофей не удалось (вылетели в четвертьфинале от французов), но Джулиано зарекомендовал себя перед возвращением в «Атлетико». В составе олимпийской сборной также играл Хулиан Альварес, за которым Диего охотился всё трансферное окно. Джулиано решил помочь отцу и ежедневно допытывал Альвареса расспросами, убеждая переехать в Испанию. Хулиан вскоре не выдержал.

Хулиан Альварес нападающий «Атлетико» «Я иду. Скажи своему отцу, чтобы он мне больше не звонил».

Переезд Альвареса не особо повлиял на мадридские перспективы Джулиано. Диего всё равно находил для сына игровое время, иногда выпуская на позиции вингера — и тот не подводил. Сейчас у Симеоне-младшего 30 сыгранных матчей (1729 минут) и 4+6 во всех турнирах. В Ла Лиге он предпочитает отдавать, а не забивать — единственный мяч влетел в ворота «Лас-Пальмаса».

Зато в Лиге чемпионов оформил 1+1 против «Зальцбурга» и помог одержать волевую победу над «Байером». Тогда «Атлетико» остался в меньшинстве и пропустил, но в концовке Джулиано заработал опасный стандарт, а Инкапье за фол получил вторую жёлтую. Чуть позже мадридцы забили второй гол и вырвали победу.

Джулиано Симеоне празднует гол за «Атлетико» Фото: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

А в начале февраля Джулиано отметился дублем в матче с «Хетафе» в Кубке Испании. Так что во многом благодаря ему теперь «Атлетико» играет в полуфинале с «Барселоной». Несомненно, нападающий получит время с каталонцами. Хотя зимой ходили слухи об аренде в Италию, но такой футболист нужен самому Диего.

Джулиано считают самым талантливым из детей Симеоне. Есть ещё Джованни и Джанлука. Первый хоть и дорос до «Наполи» и сборной, но в последнее время подсдал и не может вырваться в основу. Плюс ему летом исполнится 30 лет, а особых достижений нет. У Джанлуки, кажется, уже нет никаких перспектив: в 26 лет он играет в четвёртой испанской лиге.

У младшего сына карьера пока что складывается поинтереснее. Да и как игрок он выглядит разнообразнее: у него выделяют не только физику и характер, но и технику — не зря порой ставят на фланги атаки. В общем, природа на ребёнке Симеоне отдохнуть побоялась — вдруг Диего со злости травму нанесёт.