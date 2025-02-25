«Когда узнал о «Тоттенхэме», был в шоке». Самый русский африканец Первой лиги

Мы нечасто рассказываем о людях из низших футбольных лиг, хотя колоритных персонажей там тоже хватает. Один из таких — Эрвинг Ботака-Йобома. В интервью «Чемпионату» конголезец российского происхождения рассказал о юности в «Локо», молодом Кварацхелии, интересе лондонского «Тоттенхэма» и потенциальном выборе между сборными России и ДР Конго.

«Очень хотелось в «Спартак», но даже в просмотре отказали»

— Как познакомились твои родители?

— Они вместе учились в институте РГУТИС в Тарасовке. Там и познакомились.

— С чего для тебя начался футбол?

— С обычной площадки. В то время все были увлечены футболом. Я увидел, как ребята играют во дворе, и присоединился к ним.

Эрвинг Ботака-Йoбома в детстве Фото: Из личного архива футболиста

— Ты же мог пойти и в баскетбол?

— Да. Отец назвал меня «баскетбольным» именем — видимо, с надеждой, что я выберу этот вид спорта. Мы жили рядом со спартаковской базой в Тарасовке. Я иногда присоединялся к ребятам, игравшим в баскетбол, но какого-то азарта во мне эта игра не вызывала. Когда переехали в Пушкино, футбол взял вверх.

— Как попал в академию «Локомотива»?

— Начинал я в футбольной академии в Пушкине. Уже через полгода ощутил, что сильно прибавил. Отец сказал: «Надо расти». Через папиного друга мне помогли попасть в «Локомотив-2». Я пробыл там два-три месяца, а потом успешно прошёл просмотр во втором составе «Локомотива».

— Были ещё варианты?

— Я поздновато начал заниматься футболом — лет в 9-10. Очень хотелось в «Спартак». Отец через друзей спрашивал о возможности попасть в спартаковскую академию, но там даже в просмотре отказали. Я не в обиде. Всегда трезво оценивал свои силы и понимал, что там ребята сильнее, потому что занимались в «Спартаке» с шести-семи лет.

— Чем запомнилось время в академии «Локомотива»?

— Это было очень весёлое время. Клуб мне много дал. В «Локомотиве» молодым доверяли. Плюс мне было удобно добираться в Черкизово: ехал из Пушкина до «Комсомольской» и оттуда на метро семь минут до академии. С пятого до восьмого-девятого класса я учился в школе при клубе. Тренировки начинались сразу после уроков, учителя нам очень помогали. Часто выезжали на турниры за границу. Я прямо кайфовал, играя против топовых европейских академий! Ну и наш 1998 год был очень сильным. Много ребят потом попали в ФНЛ, РПЛ. Но если мы проигрывали, виновата была всегда защита. Помню, в Кубке России пропустили от «Зенита», а Жора Махатадзе стоит в центре поля и смеётся: «Ну пропустили и пропустили, сейчас накидаем им». В итоге выиграли 4:2.

— С кем из топов играли за границей?

— Условного «Реала» не было. На последнем турнире в Нидерландах играли «Байер», «Марсель» и другие команды такого уровня. А мы поехали туда после тяжёлых сборов в Польше, ещё и на автобусе. Нас не предупредили, что ребята из других команд будут старше на год. Для юношеского футбола это колоссальная разница.

Но турнир был организован классно. Был марш по городу, все жители встречали и аплодировали нам. Мы жили в отдельном городке, стадионы на играх были заполнены. В Европе очень классная культура боления. Болельщики подмечают любое действие, даже за отбор аплодируют. А если ошибся — никакой реакции. Мне нравится такая волна, в Европе умеют задавать темп игры. Это очень важно, заряжает футболистов. Футбол же — не только тактика, схемы и мышление, но ещё и эмоции. Без них играть очень сложно.

— И как вы там выступили?

— Заняли второе место и выглядели очень хорошо. Уступили «Байеру», однако там сложно было не проиграть: у них были физически сильные ребята, много африканцев. Мы сделали всё что могли, но понимали, что выигрыш будет чудом.

«Первая зарплата была 15 тысяч рублей. Бо́льшую часть денег отдавал папе с мамой»

— Почему ты покинул «Локомотив»?

— Я всегда играл в основе, но у нас каждый год менялся тренер. Не могу назвать всех нюансов, однако мне пришлось уйти. В частности, возникли проблемы со школой: если ты не ключевой футболист, то не мог там дальше учиться. У меня оставалось год-полтора до выпуска из «Локомотива», но я понимал, что в дубль забирают не целую команду, а отдельных футболистов. А мне, чтобы выделяться, нужно было играть в команде послабее. В итоге я не прогадал и полтора года кайфовал в «Торпедо». До сих пор общаюсь с ребятами оттуда.

Эрвинг Ботака-Йoбома Фото: arsenaltula.ru

— Что из себя представляли «ЮМ-Торпедо» и «Солярис»?

— «ЮМ-Торпедо» относится к системе всем известного «Торпедо». Тренировались на стадионе имени Стрельцова. Тогда много перспективных ребят подписали в «Торпедо» — как будто знали, что мы себя проявим. Позже мной интересовались «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». Я очень хотел в «Зенит», но переход не состоялся из-за отступных в контракте.

Потом появился «Солярис», команда Второй лиги. Очень хорошие футболисты и зарплаты. Мы начинали играть в КФК, а главную команду принял Маминов и подтянул меня и двух других ребят к основе. Сначала было тяжеловато, однако тренер всегда помогал, шёл навстречу и подбадривал. Если бы не Маминов, даже не знаю, получилось бы у меня в футболе или нет.

— Хорошие зарплаты — это сколько?

— Первая зарплата у меня была 15 тысяч рублей. Я не смотрел на деньги — просто радовался, что подписал контракт и играю в футбол. Понимал, что надо работать, а остальное придёт. Плюс «Солярис» располагался в Москве, поэтому я жил с родителями и особо в финансах не нуждался. Бо́льшую часть денег отдавал папе с мамой.

— Как произошёл второй заход в «Локомотив»?

— После неплохого сезона в «Солярисе» поступило предложение от «Казанки». Нам предоставили интернат и все условия, чтобы играть, тренироваться и развиваться. Мне очень понравилась эта история. После двухнедельного просмотра меня подписали.

«Знал бы, что Хвича перейдёт в «Наполи» и «ПСЖ», оставил бы его майку себе!»

Эрвинг Ботака-Йoбома (справа на переднем плане) Фото: arsenaltula.ru

— Читал, что на одном из турниров ты заинтересовал «Тоттенхэм». Это правда?

— Было такое. Тренер Катасонов знал меня и взял из «Казанки» в дубль «Локомотива» на турнир в Германию — готовиться к юношеской Лиге чемпионов. Мы не проиграли в группе ни одного матча, но часто играли вничью и заняли только четвёртое место. А месяца через три, под конец сезона, мне сказали, что я понравился «Тоттенхэму». После этой истории мне и в «Казанке» начали давать больше игровой практики.

— Расстроился, что до переговоров не дошло?

— Я был в шоке, что мне вообще ничего не сообщили о «Тоттенхэме» сразу. Если бы я знал, сделал бы всё, чтобы переход осуществился. Даже если бы сказали, что у меня ничего не получится, всё равно поехал бы испытать свою судьбу. В душе я давно хочу попробовать себя в Европе. Вся эта атмосфера, вайб, менталитет заряжают на игру в футбол, позволяют получать удовольствие от него.

— И поэтому ты отправился в Грузию?

— После истории с «Тоттенхэмом» меня захотели переподписать, но у меня такого желания уже не было. Я был направлен в другое русло. Когда в Европе говорят, что ты хороший игрок, в России на тебя тоже начинают смотреть по-другому. А в то время случилась не очень приятная ситуация, из-за которой мне нужно было чуть-чуть поиграть в Грузии. Возникли кое-какие юридические моменты, не по моей вине.

— И каким ты нашёл футбол в Грузии?

— Я был на просмотре, но из-за юридических моментов не мог попасть в некоторые клубы. Зато пересёкся в «Рустави» с Хвичей. Уже тогда говорили, что этот футболист — будущее Грузии. Грузины — очень талантливые и техничные ребята, способные играть на хорошем уровне. Хвича тому подтверждение. Уже потом я с ним встретился в России, когда он был в «Рубине». Я тогда ещё попросил у него футболку для болельщика. Знал бы, что он потом перейдёт в «Наполи» и «ПСЖ», наверное, оставил бы эту майку себе, ха-ха!

Я не списывался с Хвичей — мы больше знакомые, чем друзья. Но очень рад за него. Видно, что парень много работал и многое делал, чтобы его ничего не отвлекало от главного. Он смог воспользоваться своими талантом и генетикой.

— Каким был для тебя период в Грузии?

— У меня вообще не было неприятных моментов. Очень понравилось, что там верующие люди, хорошее отношение к детям и семье. Это был большой опыт для меня. В Грузии простые люди, которые радуются обычным моментам. Я жил в Тбилиси, потом в Кутаиси, и люди всегда мне помогали. Постоянно звали в гости, но я отказывался.

— Почему?

— Знал, что будут угощать грузинским вином, а я же вообще не пью, ха-ха! Раз позвали посидеть с семьёй. Открываю дверь, а там 10 человек смотрят на меня удивлёнными глазами. Было неловко.

«В первых матчах в РПЛ было ощущение, что это происходит не со мной»

— Что было дальше?

— После окончания контракта перешёл в «Велес», к Алексею Стукалову. Мне сразу понравилось видение этого тренера. Я всё выполнял с удовольствием. У Алексея Борисовича тренерская карьера идёт волнами. Но у меня было внутреннее чутьё, что его ждёт что-то хорошее.

— Как ты оказался в «Луче»?

— Я очень хорошо отыграл на турнире «Переправа». Со сборной «Запада» мы заняли первое место, а мне дали лучшего защитника. Как раз в Первой лиге сделали лимит. Я понимал, что надо попробовать себя там, пока есть такая лазеечка. Мне было всё равно куда идти, я просто хотел в лигу выше.

— «Луч» уже испытывал серьёзные проблемы с деньгами?

— Да, с финансами было тяжело. Но меня это не пугало — у меня не было детей, есть родители и жильё. Я был счастлив попасть в команду Первой лиги. О задержках зарплаты вообще не думал. Мне важно было расти и прогрессировать.

— Тебе что-то остались должны?

— Нет. В клубе молодцы, со всеми рассчитались. Я провёл в «Луче» полгода, а потом Алексей Борисович позвал в «Велес» под задачу выхода в Первую лигу.

Эрвинг Ботака-Йoбома Фото: arsenaltula.ru

— Что почувствовал когда «Луч» закрылся?

— Я ушёл в зимнее трансферное окно, а «Луч» провёл сборы, сыграл несколько матчей, и только потом случилась вся эта ситуация. Очень жалко, что клуб прекратил существование. «Луч» — это футбольный бренд и история для Владивостока. Но такое случается, это надо просто пережить.

— Как шли дела в «Велесе»?

— Мы вышли в Первую лигу, очень хорошо выступили, даже была чуйка, что могли зацепиться за РПЛ. Я получил максимальное удовольствие от футбола. В «Велесе» сложилась домашняя атмосфера, поэтому было очень приятно играть за эту команду — не было отрицательных футбольных и финансовых ситуаций. У нас собрался не такой сильный состав, и поначалу в нас не верили, но в итоге половина команды потом поиграла в РПЛ: я, Артём Максименко, Майга, Фищенко, Галоян. Стукалов дал дорогу молодым парням.

— Он и в «Уфу» тебя подтянул?

— Да. Он хотел взять ещё многих, но всех перетянуть нельзя. Лично я всегда буду благодарен Стукалову — он очень многое сделал для меня как тренер.

— Что чувствовал, когда в 22 года попал в РПЛ?

— В первых матчах было ощущение, что это происходит не со мной. Мне не хватало опыта. Если бы я вернулся назад, сделал бы некоторые моменты немного по-другому. Возможно, где-то надо было добавить, в том числе в ментальном плане — не был готов психологически. Но я всё равно кайфанул от того, что со мной происходило.

— Финансово сильно вырос?

— По сравнению с «Велесом» — да. У меня было достаточно красочное и весёлое детство, но в то же время я из обычной семьи, жил скромно и ценил то, что имею. Не было такого, что я сидел и радовался, что нахожусь в команде РПЛ и скоро придёт зарплата. Я с самого детства хотел играть лучше и побеждать. В приоритете у меня были вещи, которые не приобрести за деньги. Ты же не можешь купить свою лучшую форму или эмоции от игры. Понятно, что финансовая составляющая важна, чтобы помогать родным и что-то покупать себе. В любом случае у меня на первом плане стояла цель постоянно прибавлять, независимо от финансов. Если что-то идёт не так у близких, говорю: «Самое главное — у тебя есть родные и есть где спать. Остальное не проблема».

«Пример Хусанова показывает: всё возможно!»

— Что выберешь — нетоповый европейский чемпионат или РПЛ?

— Чемпионаты бывают разные. Но в условную Бельгию я бы хотел поехать поиграть. Чуйка подсказывает, что мне понравится. Оттуда очень многих ребят забирают. Взять того же Хусанова: недавно играл в чемпионате Беларуси, который не сильнее Первой лиги, попал во Францию в «Ланс», а сейчас – в «Манчестер Сити». Всё возможно! У каждого своя судьба — надо двигаться по лучшему вектору развития.

— Ты второй сезон в тульском «Арсенале». Как тебе тут?

— К Туле я уже прикипел, мне нравится. Конечно, по сравнению с Москвой Тула очень маленький город. Но зато он не похож на другие, со своими традициями и особенностями. Круто, что у города есть только одна профессиональная команда. И внутри клуба очень хорошие отношения.

— Летом 2024 года два твоих автогола в матчах с «Пари НН» не позволили «Арсеналу» выйти в РПЛ. Тяжело эмоционально переживал тот момент?

— Было очень неприятно. Мы делали всё что могли, но нам просто не хватило силёнок на стыки. У нас было очень много травмированных — шесть-семь игроков. Мало кто знает, что на выезд мы ехали на автобусе и еле нашли, где остановиться — не было отелей рядом со стадионом. В день игры мы ещё два часа добирались до арены. Автобусный переезд обратно после матча тоже отнял много сил. «Пари НН» просто сел в самолёт и прилетел к нам. Думаю, логистика сказалась на нашем состоянии, и в матчах это чувствовалось.

— Как тебе работается со Сторожуком?

— Возможно, бог сподвигнул попасть именно к этому тренеру. Саныч очень требователен и ждёт от футболистов, чтобы все прибавляли. Если ты не хочешь расти, тебя не будет в его команде. Это тяжело и круто одновременно. Когда чувствуешь, что прибавляешь, тебе хочется ещё больше прогрессировать. Я понимаю требования нашего главного, плюс у нас есть тренер защитников. Чувствую, что с этим штабом расту.

— Нынешние сборы — одни из самых тяжёлых в жизни?

— Это уже мои вторые зимние сборы в «Арсенале». Нынешние даются легче предыдущих, ведь я знал, чего ждать и как нужно подготовиться. Прошлогодние сборы были очень тяжёлые: я просто никуда не мог выйти — организм требовал отдыха. Сейчас у меня больше улыбки. Клуб организовал очень качественные условия — работать одно удовольствие.

— Как расслабляешься?

— В юношеском возрасте было три вида релакса: футбол, общение с друзьями и игра в PlayStation. Сейчас ничего не поменялось. На эти сборы взял с собой приставку. У меня есть друзья, с которыми ещё во дворе играл в футбол. Мы с ними по два-три часа можем обсуждать футбол. А PlayStation — это некая медитация: во время игры ты отбрасываешь мысли в сторону и полностью направляешь свой фокус на сюжет.

— Какие любимые игры?

— Очень нравилась старая FIFA 18, новая заходит не очень хорошо. Люблю сюжетные игры — Uncharted, God of War. Мне очень нравятся мифы. Играя, ты узнаёшь что-то новенькое — я кайфую от сюжетных игр. Мне интересна история игры, поэтому не ставлю сложный или средний уровень сложности, а прохожу на лёгком. Смотрю, как фильм, но в то же время и играю.

— А сериалы смотришь?

— Очень понравился сериал «Власть в ночном городе». Был момент, когда мне посоветовали посмотреть аниме. Я смотрел на них и думал: «Вы что-то не то мне советуете». Потом посмотрел раз, два. Картинка не очень крутая, но есть аниме с хорошим сюжетом и философией жизни. Это очень интересно. Многие думают, что это обычные мультфильмы, однако это не просто мультики — в них ты можешь очень многое почерпнуть для себя. Есть аниме, которые мотивируют и открывают глаза на разные ситуации. Я считаю, что они не хуже книг. Не зря много людей их стало смотреть и так пиарить. Даже в АПЛ футболисты смотрят аниме.

— «Арсенала» в семи очках от зоны стыков в РПЛ. Реально сократить отрыв?

— Будем делать всё возможное. У нас много новых футболистов. Надеюсь, мы притрёмся друг к другу, все души в команде соединятся воедино, и у нас всё получится. Без этой ауры успеха не будет.

«Было бы отлично играть за Россию и Конго одновременно»

— У тебя два матча за сборную России до 20 лет, но ты имеешь гражданство ДР Конго?

— Да. Сборная Конго всегда следит за мной, и они хотят меня видеть в своих рядах. Но сейчас я сконцентрирован на игре за тульский «Арсенал». Одно дело — РПЛ, другое — Первая лига, где нет пауз на сборные. Поэтому сейчас отлучки в Конго для меня не очень кстати — придётся пропускать игры чемпионата. Кроме того, такие переезды — тяжёлая нагрузка.

Эрвинг Ботака-Йoбома Фото: arsenaltula.ru

— Ты уже бывал в Конго?

— Нет, но ездил к родным во Францию, в Париж. Пока не было времени и возможности съездить в Конго, но надеюсь, как-нибудь судьба предоставит такой шанс.

— Если встанет вопрос — Россия или ДР Конго, какую сборную выберешь?

— Даже не думал об этом. Для меня Россия и Конго — родные страны, потому что мама — россиянка, а папа — конголезец. Даже по менталитету Россия и Африка мне близки. Было бы отлично играть за две сборные одновременно, ха-ха!

— Нигерия и Замбия — серьёзные соперники для сборной России?

— Не знаю, что из себя представляет сборная Замбии. Но Нигерия точно топ-соперник. Там очень много сильных футболистов: Осимхен, Лукман и многие другие. Не знаю, приедут ли они все на товарищеский матч, однако для России встреча с Нигерией станет хорошей проверкой.

— Ты когда-нибудь сталкивался с проявлениями расизма?

— В России я особо не сталкивался с расизмом. Понятно, что есть разные шутки. Но кто в футболе давно, шутит про всё и вся. Я нормально отношусь к этому, супернегативных и радикальных ситуаций не было.

— Ты много где успел пожить и поиграть. Какой для тебя лучший город?

— Москва, столица нашей родины. Я в разных странах бывал, и лично для меня Москва — лучший город в мире.