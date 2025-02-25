Тренер заявил о важности работы в сборной России. За несколько дней до возобновления РПЛ.

Карпин ушёл из «Ростова». Главное, что нужно об этом знать

Вряд ли кто-то ожидал прочитать такое за три дня до возобновления РПЛ. Но это правда – президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, Валерий Карпин покинул должность главного тренера команды. Он занимал этот пост с 2017 года, пусть и с небольшим перерывом на командировку в сборную. А теперь уходит. Проведя полноценные сборы команды и за пять дней до матча с «Динамо».

Вообще, первая информация о возможном решении тренера появилось около недели назад. Тогда футбольный деятель и блогер Тимур Гурцкая в эфире «ЭФБ» заявил, что Карпин может покинуть свой пост из-за усталости.

Тогда всё это быстро опровергли, а сам Гурцкая уже позже сообщил, что всё было «на волоске». Но на следующей день его инсайд всё-таки сбылся.

Что сказали Карпин и Арутюнянц?

Заявление Валерия Георгиевича появилось вскоре после публикации новости. В нём он подтвердил свой уход, однако ключевой причиной назвал не усталость или другие факторы, а необходимость сконцентрироваться на работе со сборной.

Валерий Карпин главный тренер сборной России «Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведённое здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными! В нacтoящee время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на этом непростом пути, а также принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал. Я благодарен руководству клуба, особенно Арташесу Владимировичу Арутюнянцу. Спасибо игрокам – за самоотдачу и желание расти, всему тренерскому штабу и персоналу – за профессионализм. Но особая благодарность – вам, нашим болельщикам».

Президент клуба тоже выступил с обращением. Но лишь подтвердил, что решение Карпина связано исключительно со сборной России: «Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжёлого решения. Остальной тренерский штаб остаётся в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной», – говорится в заявлении.

При этом у сборной России до июня запланировано всего один матч – в мартовскую паузу национальная команда сыграет с Замбией. Летом – со сборными Беларуси и Нигерии.

Валерий Карпин в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кто теперь будет тренировать «Ростов»?

Клуб объявил о назначении Джонатана Альбы новым главным тренером команды. 43-летний испанец работал с Валерием Карпиным с начала 2018 года в должности руководителя аналитической группы. В 2021-м перешёл с ним и в национальную команду, а потом вернулся и в «Ростов». Также в его биографии значится сотрудничество со сборной Румынии.

Джонатан Альба в «Ростове» Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Помимо Альбы, в тренерском штабе останутся помощники Карпина по сборной России – Виктор Онопко и Виталий Кафанов. Планируется, что в такой конфигурации клуб будет работать как минимум до лета.

При этом журналист Иван Карпов утверждает, что Владиславу Радимову предлагали сменить Карпина перед возобновлением сезона. Однако бывший главный тренер «Зенита-2» отказался по личным причинам.

Одна из версий ухода Карпина из клуба: Созин: Карпин не мог просто сказать, что устал — поэтому озвучена версия про сборную

Как изменился «Ростов» за зиму?

Клуб покинули как минимум два игрока, которые напрямую ассоциировались с карпинским «Ростовом». Сначала ушёл Евгений Чернов, но эта история связана скорее с отсутствием у него игровой практики. Теперь защитник, который несколько сезонов был основным у Карпина, будет играть за «Балтику».

Куда громче прозвенела новость об уходе Данила Глебова в «Динамо». Да, «Ростов» хорошо заработал на этом, однако не секрет, что Карпин особенно ценил именно его. У многих в этот момент появилась теория заговора, что следующим в Москву переберётся сам тренер. Но пока, как мы видим, он думает только о работе в сборной России.

А вот с точки зрения усиления у «Ростова» – пустота. Возможно, и это стало одной из причин, почему Карпин решил досрочно прекратить работу с командой – судя по всему, новые власти области не особо заинтересованы в больших вложениях в клуб.