Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» – «Барыс»

Спорт 26 февраля: четвертьфиналы Кубков Франции и Испании по футболу, яркие игры АПЛ, Дончич против бывшего клуба в НБА, а ещё НХЛ И КХЛ!

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🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» – «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Монреаль» одержать вторую победу подряд?

После трёх неудач подряд будущая команда Ивана Демидова смогла-таки прервать неудачную серию, обыграв «Оттаву». А вот «Каролина» свой последний матч проиграла – в гостях подопечные Рода Бриндамора уступили «Торонто». Получится ли у «Канадиенс» повторить успех своих заклятых врагов или же «ураганы» смогут переиграть «Хабс»?

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» одержать третью победу подряд?

«Лётчики» здорово вышли после паузы на Турнир четырёх наций, обыграв «Эдмонтон» со счётом 6:3. Немаловажную роль в этом сыграл российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков, набравший три очка. Сможет ли он повторить успех в игре с «Питтсбургом», который потерпел три поражения подряд?

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Овечкин станет ещё на шаг ближе к Гретцки?

Александр ударно провёл предыдущий матч с «Эдмонтоном», оформив второй хет-трик в сезоне и ещё больше приблизившись к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки – теперь от него капитана «Вашингтона» отделяет всего 12 точных бросков. Сделает ли Овечкин ещё несколько шагов в игре с другой команды из Альберты?

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд?

После фиаско в Баффало команда Питера Лавиолетта смогла немного реабилитироваться, обыграв в гостях «Питтсбург». Ближайшие соседи «синерубашечников», напротив, своих болельщиков пока не радуют – у «островитян» уже три поражения подряд. Смогут ли они прервать неудачную серию или же «копы» начнут свою, но положительную?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич отомстит бывшему клубу?

Первая встреча команд после того самого нашумевшего обмена. Правда, полноценным противостояние назвать точно не получится, так как Энтони Дэвис отсутствует из-за травмы. Тем не менее Лука Дончич в строю и готов поквитаться со своим бывшим клубом, который он вообще не хотел покидать. Судьба распорядилась так, значит, теперь можно и проявить себя, не так ли?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск – «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Барыс» продлит неудачную серию?

Казахстанская команда давно потеряла все шансы на проход в плей-офф и теперь просто доигрывает сезон, являясь своеобразным донором очков для других клубов. «Барыс» проиграл уже восемь матчей подряд и теперь едет в гости к действующим чемпионам КХЛ. Девятое поражение не за горами?

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🎾 17:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция), Дубай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Медведев с мастером подачи?

Россиянин Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дубае, справившись с непростым немцем Ян-Леннардом Штруффом и теперь за место в 1/4 финала сразится с мастером подачи французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с победителем пары Таллон Грикспор — Уго Умбер.

⚽️ 22:30: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити», АПЛ, 27-й тур

Интрига: «Сити» выпадет из зоны ЛЧ?

«Манчестер Сити» проводит худший сезон в эпоху Пепа Гвардиолы. После 26 туров команда занимает четвёртое место, а участие в следующем розыгрыше ЛЧ не гарантировано. Нужны победы. Но впереди у «Сити» тяжёлый выезд к «Тоттенхэму». Лондонцы в последних трёх турах одержали три победы и не собираются останавливаться. Да и у команды Анже Постекоглу ещё остаются шансы на попадание в еврокубки.

⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» – «Арсенал», АПЛ, 27-й тур

Интрига: «Арсенал» ещё сильнее отпустит «Ливерпуль»?

«Арсенал» в прошлом туре АПЛ уступил «Вест Хэму» (0:1) и усложнил себе ситуацию в борьбе за титул. Отставание от «Ливерпуля» теперь составляет 11 очков (при матче в запасе). Лондонцам нужно чудо, чтобы забрать титул. Как минимум «Арсеналу» теперь нельзя ошибаться. В этом туре «Ноттингем Форест» ждёт команду Артеты в гости. Очень непростой выезд для «Арсенала».

⚽️ 23:00: «Ювентус» – «Эмполи», Кубок Италии, 1/4 финала

Интрига: «Ювентус» окажется в полуфинале Кубка?

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов и уже вряд ли поборется за победу в Серии А. Последний шанс на трофей — Кубок Италии. Тем более что в четвертьфинале команду Тьяго Мотты ждёт «Эмполи». Вполне обыгрываемый соперник. Однако «Юве» нестабилен и может уступить дома даже такой команде. Встреча не с самым очевидным исходом.

⚽️ 23:10: «Стад Брьошен» – «ПСЖ», Кубок Франции, 1/4 финала

Интрига: сыграет ли Сафонов в Кубке?

«ПСЖ» идёт за золотом Лиги 1, бьётся в плей-офф ЛЧ, а также сражается в Кубке Франции. И в четвертьфинале турнира парижан ждёт лёгкий соперник. «Стад Брьошен» — полупрофессиональный клуб. Интриги в матче две: с какой разницей выиграет «ПСЖ» и поставит ли Луис Энрике в основу Матвея Сафонова? Следим.

⚽️ 23:15: «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

Интрига: «Ливерпуль» станет ещё ближе к золоту АПЛ?

«Ливерпуль» ощущает себя прекрасно в АПЛ. 11 очков отрыва от «Арсенала» за 11 матчей до финиша — команда несётся к золоту. Сделать ещё один шаг мерсисайдцы могут в домашней встрече с «Ньюкаслом». В первом круге команды устроили веселье на «Сент-Джеймс Парк», забив друг другу по три мяча. Теперь же все ждут победы от «Ливерпуля». Но «Ньюкасл» — одна из немногих команд, способная обыграть лидера АПЛ даже в гостях.

⚽️ 23:30: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/2 финала

Интрига: «Реал Сосьедад» остановит «Мадрид» на пути к трофею?

Важный матч для обеих команд. «Реал» коллекционирует трофеи, а для «Реала Сосьедад» каждый титул — большая история. И никто не хочет вылетать из Кубка, тем более добравшись до полуфинала. Мадридцы в последний раз выигрывали этот трофей в 2023-м, «Реал Сосьедад» — в 2020 году. Какая из команд окажется в финале и станет ближе к повторению успеха?