Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Кадисия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 26 февраля 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» – «Барыс»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 26 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 26 февраля: четвертьфиналы Кубков Франции и Испании по футболу, яркие игры АПЛ, Дончич против бывшего клуба в НБА, а ещё НХЛ И КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 26 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Монреаль Канадиенс» – «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Монреаль» одержать вторую победу подряд?

После трёх неудач подряд будущая команда Ивана Демидова смогла-таки прервать неудачную серию, обыграв «Оттаву». А вот «Каролина» свой последний матч проиграла – в гостях подопечные Рода Бриндамора уступили «Торонто». Получится ли у «Канадиенс» повторить успех своих заклятых врагов или же «ураганы» смогут переиграть «Хабс»?

«Каролина» может стать частью истории
Суперзвезда не задержится в клубе НХЛ? В Америке обсуждают второй за месяц обмен Рантанена
Суперзвезда не задержится в клубе НХЛ? В Америке обсуждают второй за месяц обмен Рантанена

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» одержать третью победу подряд?

«Лётчики» здорово вышли после паузы на Турнир четырёх наций, обыграв «Эдмонтон» со счётом 6:3. Немаловажную роль в этом сыграл российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков, набравший три очка. Сможет ли он повторить успех в игре с «Питтсбургом», который потерпел три поражения подряд?

Обзор победы «Филадельфии»
Мощный перформанс Мичкова! Набрал три очка и превзошёл достижение канадской легенды
Мощный перформанс Мичкова! Набрал три очка и превзошёл достижение канадской легенды

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Овечкин станет ещё на шаг ближе к Гретцки?

Александр ударно провёл предыдущий матч с «Эдмонтоном», оформив второй хет-трик в сезоне и ещё больше приблизившись к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки – теперь от него капитана «Вашингтона» отделяет всего 12 точных бросков. Сделает ли Овечкин ещё несколько шагов в игре с другой команды из Альберты?

Реакция Америки на хет-трик Ови
«Уже запахло жареным». Реакция Америки на хет-трик Овечкина
«Уже запахло жареным». Реакция Америки на хет-трик Овечкина

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд?

После фиаско в Баффало команда Питера Лавиолетта смогла немного реабилитироваться, обыграв в гостях «Питтсбург». Ближайшие соседи «синерубашечников», напротив, своих болельщиков пока не радуют – у «островитян» уже три поражения подряд. Смогут ли они прервать неудачную серию или же «копы» начнут свою, но положительную?

Тройка «Айлендерс» недавно входила в число лучших в лиге
Главная сенсация сезона и суперзвено «Тампы». Какие тройки в НХЛ забивают больше всех?
Главная сенсация сезона и суперзвено «Тампы». Какие тройки в НХЛ забивают больше всех?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
26 февраля 2025, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич отомстит бывшему клубу?

Первая встреча команд после того самого нашумевшего обмена. Правда, полноценным противостояние назвать точно не получится, так как Энтони Дэвис отсутствует из-за травмы. Тем не менее Лука Дончич в строю и готов поквитаться со своим бывшим клубом, который он вообще не хотел покидать. Судьба распорядилась так, значит, теперь можно и проявить себя, не так ли?

Даже легенда техасцев в шоке от обмена
«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам
«Лука не ожидал этого». Новицки смотрит на «Даллас» и, кажется, не верит своим глазам

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск – «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барыс» продлит неудачную серию?

Казахстанская команда давно потеряла все шансы на проход в плей-офф и теперь просто доигрывает сезон, являясь своеобразным донором очков для других клубов. «Барыс» проиграл уже восемь матчей подряд и теперь едет в гости к действующим чемпионам КХЛ. Девятое поражение не за горами?

Вернётся ли в Магнитогорск Евгений Малкин?
Малкин: меня неправильно поняли, я рассмотрю возможность возвращения в «Металлург»

🎾 17:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция), Дубай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 2-й круг
26 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Джованни Мпетчи Перрикар
29
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Интрига: справится ли Медведев с мастером подачи?

Россиянин Даниил Медведев успешно стартовал на «пятисотнике» в Дубае, справившись с непростым немцем Ян-Леннардом Штруффом и теперь за место в 1/4 финала сразится с мастером подачи французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с победителем пары Таллон Грикспор — Уго Умбер.

Даниил успешно стартовал на турнире в Дубае:
Двое россиян — во втором круге Дубая: Медведев попал на лучшего подающего в туре
Двое россиян — во втором круге Дубая: Медведев попал на лучшего подающего в туре

⚽️ 22:30: «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити», АПЛ, 27-й тур

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» выпадет из зоны ЛЧ?

«Манчестер Сити» проводит худший сезон в эпоху Пепа Гвардиолы. После 26 туров команда занимает четвёртое место, а участие в следующем розыгрыше ЛЧ не гарантировано. Нужны победы. Но впереди у «Сити» тяжёлый выезд к «Тоттенхэму». Лондонцы в последних трёх турах одержали три победы и не собираются останавливаться. Да и у команды Анже Постекоглу ещё остаются шансы на попадание в еврокубки.

История Де Брёйне и «Сити» подходит к концу
Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет
Как же больно смотреть на затухающего Де Брёйне. Влюбил в себя, но теперь не тянет

⚽️ 22:30: «Ноттингем Форест» – «Арсенал», АПЛ, 27-й тур

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» ещё сильнее отпустит «Ливерпуль»?

«Арсенал» в прошлом туре АПЛ уступил «Вест Хэму» (0:1) и усложнил себе ситуацию в борьбе за титул. Отставание от «Ливерпуля» теперь составляет 11 очков (при матче в запасе). Лондонцам нужно чудо, чтобы забрать титул. Как минимум «Арсеналу» теперь нельзя ошибаться. В этом туре «Ноттингем Форест» ждёт команду Артеты в гости. Очень непростой выезд для «Арсенала».

Микель, не слишком самонадеянно?
«Только через мой труп». Артета — о том, примет ли «Арсенал» поражение в гонке за титул

⚽️ 23:00: «Ювентус» – «Эмполи», Кубок Италии, 1/4 финала

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ювентус» окажется в полуфинале Кубка?

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов и уже вряд ли поборется за победу в Серии А. Последний шанс на трофей — Кубок Италии. Тем более что в четвертьфинале команду Тьяго Мотты ждёт «Эмполи». Вполне обыгрываемый соперник. Однако «Юве» нестабилен и может уступить дома даже такой команде. Встреча не с самым очевидным исходом.

Сын легенды «Ювентуса» врывается в большой футбол
Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии
Династия Буффона в футболе продолжается! Его сын уже попал в сборную Чехии

⚽️ 23:10: «Стад Брьошен» – «ПСЖ», Кубок Франции, 1/4 финала

Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сыграет ли Сафонов в Кубке?

«ПСЖ» идёт за золотом Лиги 1, бьётся в плей-офф ЛЧ, а также сражается в Кубке Франции. И в четвертьфинале турнира парижан ждёт лёгкий соперник. «Стад Брьошен» — полупрофессиональный клуб. Интриги в матче две: с какой разницей выиграет «ПСЖ» и поставит ли Луис Энрике в основу Матвея Сафонова? Следим.

Просто посмотрите, как Матвей работает на тренировках
Сафонов мощно тащит на тренировке «ПСЖ». Видео
Истории
Сафонов мощно тащит на тренировке «ПСЖ». Видео

⚽️ 23:15: «Ливерпуль» – «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 27-й тур

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» станет ещё ближе к золоту АПЛ?

«Ливерпуль» ощущает себя прекрасно в АПЛ. 11 очков отрыва от «Арсенала» за 11 матчей до финиша — команда несётся к золоту. Сделать ещё один шаг мерсисайдцы могут в домашней встрече с «Ньюкаслом». В первом круге команды устроили веселье на «Сент-Джеймс Парк», забив друг другу по три мяча. Теперь же все ждут победы от «Ливерпуля». Но «Ньюкасл» — одна из немногих команд, способная обыграть лидера АПЛ даже в гостях.

Вывозим трофей на «Энфилд»?
«Ливерпуль» — чемпион, это понятно. Но как так вышло?
«Ливерпуль» — чемпион, это понятно. Но как так вышло?

⚽️ 23:30: «Реал Сосьедад» – «Реал» Мадрид, Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал Сосьедад» остановит «Мадрид» на пути к трофею?

Важный матч для обеих команд. «Реал» коллекционирует трофеи, а для «Реала Сосьедад» каждый титул — большая история. И никто не хочет вылетать из Кубка, тем более добравшись до полуфинала. Мадридцы в последний раз выигрывали этот трофей в 2023-м, «Реал Сосьедад» — в 2020 году. Какая из команд окажется в финале и станет ближе к повторению успеха?

Винисиус крут не только на поле:
Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?
Винисиус требует у «Реала» мощно поднять зарплату. А как он вообще строит бизнес-империю?
Комментарии
Новости. Испания
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android