«10 лет назад моей профессии не существовало». Кто сменил Карпина в «Ростове»

Неожиданная отставка Валерия Карпина вынудила руководство «Ростова» заняться поиском нового тренера. Вполне логично, что им стал один из ассистентов Карпина. Это самое простое решение вопроса. Вот только руководить ростовчанами будет не кто-то из известных помощников экс главного тренера – Виктор Онопко или Виталий Кафанов — а испанец Джонатан Альба, чьё имя ничего не скажет широкому кругу болельщиков. Представляем 43-летнего испанского специалиста.

Альба работает в российском футболе уже семь лет – он стал ассистентом Карпина в «Ростове» ещё в 2018 году. Когда Валерий Георгиевич возглавил сборную России, то включил в свой штаб вместе с Онопко и Кафановым ещё и Джонатана. Так что испанец тоже будет тренером-совместителем, если продолжит приезжать в национальную команду.

Альба – уроженец Мадрида. По словам самого испанца, его отец болел за «Атлетико», поэтому и сам он вместе с братом стал поклонником этой команды. В детстве занимался футболом, выступал на любительском уровне, однако до профи не дотянул.

«Мальчиком играл много, но потом или техники не хватило, или конкуренция в Испании очень большая – у меня не получилось стать профессиональным футболистом, – рассказывал Альба. – Я понимал, что «трогаю потолок», однако больше времени заниматься не мог. У меня уже была жена, мне надо было зарабатывать: за непрофессиональный футбол не платят. Поэтому я пошёл другой дорогой: работал в коммерческих компаниях. Всё это было трудно и нервно. А потом случилась грустная история… Жена забеременела. У нас должен был родиться сын. Почти уже родился, две недели не хватило, мы его потеряли… Это был очень сильный удар для нас».

Джонатан и его супруга Ирэнэ пришли к выводу, что потеря ребёнка могла быть связана со стрессом из-за трудной работы. Это предположение сделал их врач. У жены была очень напряжённая работа в банке, а муж занимался страхованием машин. Пара решила делать то, что им по душе. Альба вернулся в футбол, стал учиться на тренера и параллельно трудился в любительской команде. Тренировал также детей. Повышал квалификацию, получал нужные лицензии. Устраивался тренером-аналитиком в клубы низших испанских дивизионов, а перед «Ростовом» судьба закинула испанца в сборную Румынии! В 2017-м национальную команду этой страны возглавлял экс-игрок мадридского «Атлетико» Космин Контра. Вероятно, он и привёл Альбу в румынскую сборную.

Валерий Карпин и Джонатан Альба в «Ростове» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джонатан рассказывал, что познакомился с Карпиным в Мадриде за месяц-полтора до того, как оказался в «Ростове». Следовательно, приблизительно в ноябре 2017 года. Вскоре российский тренер возглавил ростовскую команду и пригласил испанца в свой штаб аналитиком. Альба согласился «почти сразу». Первое время жил в Ростове-на-Дону без семьи и вспоминал, как адаптировался:

«Когда я пришёл в «Ростов», был тут один шесть месяцев. И у меня было очень много работы. Про Россию мало знал, про русский футбол тоже: мне надо было выучить каждую команду, каждого игрока, чтобы, если тренер меня спросит, я тут же сказал. С восьми утра до часа ночи я всё это учил. Поэтому всё остальное жена делала сама: искала по интернету, где мы будем жить в Ростове, школу; читала о городе, о стране – как тут жить. Она мне очень помогала».

У Джонатана и Ирэнэ две дочери – Ноа и Вега. Одной уже восемь лет, а другой — 11. По словам Альбы, ему потребовалось полтора-два года, чтобы начать понимать русский язык, а потом как-то поддерживать беседу. Детям это далось проще. Младшая вообще сначала заговорила по-русски, а затем уже по-испански.

Джонатан Альба с семьёй Фото: Из личного архива Джонатана Альбы

В задачи Альбы при Карпине входили прежде всего разбор соперника и стандартные положения. Перед каждым туром испанец изучал как минимум три-четыре матча ближайшего противника. Во время игры, как признавался Джонатан, он в силу своих обязанностей практически не смотрел на поле – только в компьютер, на видео. Оператор клуба снимает всё поле в нужном для аналитика ракурсе. В отличие от болельщиков, Альба мало следил за мячом: ему важны передвижения игроков, комбинации, оценка того, как работают заготовки.

«В день матча до его начала мы готовим информацию для игроков в раздевалке, размещаем её на стендах, – объяснял испанец. – Во время игры у меня есть компьютер, и я на скамейке или на трибуне могу следить за происходящим на поле с другой стороны. Если тренеру нужно проверить некоторые моменты: атаку, оборону – он может сделать это с моей помощью. Во время перерыва мы смотрим, что шло хорошо, а что не очень. Ставим большой экран, и главный тренер разбирает конкретные моменты, вносит коррективы».

По всей видимости, у Альбы с Карпиным похожие взгляды на футбол. Джонатан отмечал, что «Ростов» очень не любит играть без мяча. Для испанца стиль команды – атака, прессинг, моментальный отбор после потерь.

«Я изучаю стиль игры соперника и помогаю главному тренеру Валерию Карпину выстраивать нашу стратегию. Ещё помогаю советом другим нашим тренерам: Виктору Онопко, Виталию Кафанову, Михаилу Осинову. 10 лет назад моей профессии ещё не было. Футбол очень меняется, тактика меняется. Постоянная эволюция. И футболистам раньше не было физически так трудно: сегодня, если у тебя нет скорости, выносливости, тебе на поле делать нечего», – признавался Альба.

«Ростов» будет первым опытом самостоятельной работы для Джонатана. Трудно прогнозировать, насколько получится у тренера-аналитика переход к роли главного тренера. Несомненно, это рискованный эксперимент руководства ростовского клуба, но вылет команде даже после ухода Карпина и капитана Данила Глебова вряд ли грозит – отрыв от зоны стыков 10 очков.

В материале использованы цитаты из интервью Альбы пресс-службе «Ростова» и журналу «Нация».