У «Зенита» не вышло быстрой перестройки. Теперь титул под угрозой?

Зимой «Зенит» взял не только Луиса Энрике. Хотя в общественном сознании ярко отразилась лишь его фамилия. Здесь же и вопрос ожиданий: наверняка после ухода Клаудиньо, Артура и будущего трансфера Вендела предсказывался поход клуба на рынок уже сейчас. И закупка не только на весенней отрезок, но и на ближайшие годы. Однако получилось точно не так, как ожидалось: помимо статусного бразильца, в команду вернулся Ванья Дркушич, на правах аренды перешёл Огнен Мимович плюс был выкуплен Саша Зделар. Конечно, это выглядит сюрреалистично: «Зенит», который чуть ли не любой ценой хочет победы в 100-летие, зимой берёт одного потенциального топа и трёх игроков, чей уровень ещё нужно проверить. Однако уже ничего не поделать. Работать надо с теми, кто есть.

С другой стороны, есть и позитивные моменты. К ним отнесём адекватное экономическое позиционирование. Клуб тратит разумно и держит экономический плюс, полученный ещё с трансфера Малкома в Саудовскую Аравию. Да, в этом сезоне потратили около € 77 млн, но и заработали почти € 44 млн. А ещё € 20 млн прибавится летом, когда завершится переход Вендела в «Ботафого». Сине-бело-голубые не стали участвовать в финансовой гонке, которую устроил «Фламенго» за правого защитника Уэсли. Та самая история, когда разговор начался с € 8-10 млн, однако бразильцы решили поиграть и динамично повышать ценник. После € 20 млн уже не было особого смысла даже разговаривать. Понятно, что «Зенит» был готов на многое. Но этот пример показал, что не на всё. Платить больше € 20-25 млн за кого бы то ни было после дорогого трансфера Энрике не посчитали рациональным. Поэтому в несостоявшихся сделках по Родриго Саласару и Матеусу Перейре изначально говорили о цифрах, которые не улетели в космос.

Теперь – новая дискуссия о возможном приглашении кого-то из свободных агентов. Очевидно реализовать её почти невозможно. При всём желании под регламент допустимых подписаний попадает уж очень мало футболистов. Либо они совсем невысокого уровня. Так что самое время смириться, что состав на самую важную весну последних лет будет именно таким.

По стоимости ростер самый дорогой в РПЛ. Хоть за последнее время и не сильно подрос. Transfermarkt оценивает состав «Зенита» в € 183 млн. Однако приблизился «Спартак», суммарная стоимость состава которого выросла более чем на 15%. Если брать идеальный сценарий, когда все здоровы, не дисквалифицированы и в нормальной форме, то у конкурентов может отвиснуть челюсть. Смотрим на середину поля и на атаку: Вильмар Барриос и Вендел в полузащите, над ними — Максим Глушенков, справа — Энрике, слева — Педро и впереди — Матео Кассьерра или Александр Соболев. Впечатляюще, не так ли?

Но нужно быть объективными до конца: если кто-то вылетает, равноценной замены в центре поля нет. Да, приобрели Зделара. Есть Дмитрий Васильев, который лечится. И на этом всё. Александр Ерохин в последние годы явно нацелен на игру в атаке. Ильзата Ахметова тоже нельзя назвать игроком исключительно середины. Ду Кейрос ушёл в аренду. Получается, тренерский штаб остаётся один на один с действительностью.

С другой стороны, максимум «Зенита» весной – 17 матчей. И в лучшем случае четыре недели по ходу сезона команда проведёт с мидуиком. Ведь потенциальный Суперфинал Кубка России пройдёт уже по окончании сезона РПЛ. Понятно, что не просто так игроки проводят почти полтора месяца в тёплых краях на сборах. Это как раз время, чтобы подготовиться к оставшемуся небольшому отрезку сезона. И провести его максимально профессионально.

Да, «Зенит», вероятно, хотел устроить агрессивную, но при этом быструю перестройку состава: обновить лидеров и одновременно сформировать команду на ближайшие годы. Оперативно сделать это не вышло. Так что окончательно трансформация закончится только летом, когда уйдёт Вендел. Тогда уж точно будет необходимо полностью перестроить полузащиту и пригласить новых звёзд. Не факт, кстати, что они будут из зимнего списка. Всё-таки летом рынок гораздо объёмнее.

Главное для «Зенит» сейчас – принять ситуацию. Без истерики и паники зайти в весеннюю часть. Далеко не всё говорит о том, что петербуржцы возьмут две чашки. Но сколько раз они уже доказывали обратное?