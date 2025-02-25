«Все в команде были в шоке». Наши инсайды об уходе Карпина из «Ростова»

Уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» — новость дня в российском футболе. Возможно, это даже главное событие месяца. Он залетел в «Ростов» в 2017 году и отработал там до 2021-го. После этого покинул донской клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Кстати, предполагалось, что будет совмещение двух должностей, но в итоге Карпин выбрал национальную команду. В марте 2022-го тренер снова возглавил «Ростов» — на тот момент сборную России уже отстранили от выступления в международных турнирах. В этом тексте рассказываем, почему тренер решил покинуть клуб именно сейчас – за несколько дней до возобновления сезона РПЛ.

В принципе, мы привыкли, что Карпин часто говорит о возможном уходе из «Ростова». Вот, например, его последние слова на эту тему: он произнёс их месяц назад в эфире «Матч ТВ».

Валерий Карпин бывший главный тренер «Ростова» «Уйду ли я из «Ростова» по окончании сезона? Возможно, это произойдёт не в конце сезона, а хоть завтра. Почему нет? Да, я устал. Нужна пауза. Может быть, она наступит в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю».

Давайте ещё раз напомним, что «Ростов» в течение трёх лет мучится c логистикой. Из-за закрытого аэропорта команде приходится тратить гораздо больше времени на перемещение между городами. К примеру, вратарь Сергей Песьяков признался, что логистика — одна из причин его ухода из «Ростова». «Я устал от постоянных дорог, — сокрушался голкипер в беседе со Sport24. — Уже тошнит от них, если честно. Карпин не зря часто акцентирует внимание на переездах. Наша логистика просто убивает! Все выходные — в автобусе».

А вот так Дарья Карпина, жена тренера, прокомментировала коллегам из Sport24 уход мужа из «Ростова»: «Это не было решением в пользу семьи. Причина действительно в концентрации на работе в сборной и общая усталость, о которой муж неоднократно говорил. Как жена я это вижу последние полгода. Это уже просто становится критичным. Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года».

Но усталость от переездов и совмещения — только одна из причин ухода Карпина. Вот ещё несколько важных факторов.

В ноябре 2024 года Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил «РБ Спорт», что правительств никогда не давало денег на трансферы. Средства выделялись только в виде целевых грантов на определённые цели. Все остальные траты проходили за счёт клубного бюджета. По информации «Чемпионата», новое руководство региона планирует выделять ещё меньше денег, чем раньше.

По нашим данным, отсутствие амбиций, денег у клуба и трансферов — ещё одна причина выгорания тренера. «Карпин устал постоянно выжимать максимум», – говорит один из источников «Чемпионата». Можно провести сравнение с бывшим тренером «Ливерпуля» Юргена Клоппа (речь о выгорании). Только у Карпина — ещё тяжелейшая логистика и отсутствие у клуба амбиций.

Добавьте к этому отъезд капитана Данила Глебова в московское «Динамо» за несколько часов до закрытия трансферного окна. «Ростов» потерял важнейшего футболиста и никого не приобрёл взамен. Карпин понял, что до лета просто не выдержит. «В последний день он сказал, что так будет лучше. Но все в команде были в шоке».

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сейчас ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — так Карпин прокомментировал уход из «Ростова». Об этом сказал и президент клуба Арутюнянц. Тренер хочет работать в сборной России, а о возможном возвращении команды к международным турнирам в последнее время говорят всё чаще. Этот фактор также мог повлиять на решение Карпина.

Сразу вспоминаем слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. «Карпин уйдёт из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Как только наступит определённость, совмещение прекратится», — говорил Митрофанов в конце 2023 года. Правда, определённости с возвращением сборной пока нет. Тренерский штаб «Ростова» чувствует себя хорошо. В него не вносили изменений, чтобы не нарушать наработки со сборов. Сейчас пост главного тренера занял Джонатан Альба. Ранее он работал в штабе Карпина в качестве главного аналитика.