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Главные моменты Валерия Карпина в Ростове, Спартак, Зенит, Дзюба, уход в сборную России, Лига Европы, штрафы, судейство

Борьба за медали, мемные цитаты и дисквалификации. Главные моменты Карпина в «Ростове»
Никита Паглазов
Главные моменты Валерия Карпина в «Ростове»
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Семь лет – целая эпоха!

Шок-новость: Валерий Карпин покинул «Ростов». Да, слухи о возможном уходе тренера периодически всплывали в новостях. Но в итоге он объявил об отставке всего за пять дней до матча ростовчан с московским «Динамо» в РПЛ. И всё равно Карпин – человек-эпоха для «Ростова». Он работал в клубе с 2017 по 2025 год (с небольшим перерывом). Вспоминаем главные моменты тренера на Дону.

Крутой «Ростов» в сезоне-2019/2020

В сезоне-2018/2019 «Ростов» занял девятое место в РПЛ. Но к следующему чемпионату Карпин подвёл команду в более крутом состоянии. Да и состав подобрался мощный: голкипер Сергей Песьяков, защитники Евгений Чернов, Рагнар Сигурдссон, Алексей Козлов, Бактиёр Зайнутдинов и Дмитрий Чистяков, хавбеки Матиас Норманн, Павел Мамаев, Ивелин Попов, Роман Ерёменко и молодой Данил Глебов плюс Эльдор Шомуродов и Алексей Ионов в атаке. Солидно!

Павел Мамаев и Джордан Ларссон

Павел Мамаев и Джордан Ларссон

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» играл в агрессивной манере. Команда любила владеть мячом, высоко прессинговать и много атаковать. К 14-му туру ростовчане занимали второе место и отставали от «Зенита» всего на три очка. Однако второй круг «Ростов» провалил. Команда одержала всего три победы и финишировала на пятом месте. Но всё равно тот состав запомнился как один из лучших в истории «Ростова». Да и на итоговый результат повлиял другой важный фактор…

Почему Карпин покинул «Ростов»?
Карпин ушёл из «Ростова». Главное, что нужно об этом знать
Карпин ушёл из «Ростова». Главное, что нужно об этом знать

Коронавирус, 1:10 с «Сочи» и карантин на базе

… да, речь о коронавирусе. В начале 2020 года в мире началась пандемия, добравшаяся и до российского футбола. «Ростов» начал весну в сезоне-2019/2020 с победы над ЦСКА (3:2) и поражения от «Локомотива» (1:3). Нормальная история. А затем РПЛ до июня ушла на коронавирусную паузу, которая и разрушила надежды дончан на медали. Чемпионат возобновился для «Ростова» гостевым матчем с «Сочи». Однако основа находилась на карантине на базе клуба. У шестерых футболистов обнаружили COVID-19.

«Мы находимся на карантине, куда отправил Роспотребнадзор. Безусловно, мы готовы играть — тем составом, который есть сейчас — без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают. Сидим в номерах, даже в коридор никто не выходит. Грубо говоря, сидим в тюрьме», — отметил Карпин. На встречу в Сочи отправилась команда «Ростова», составленная из игроков 2001-2004 годов рождения. А вместо Карпина тренером был Заур Тедеев (сейчас возглавляет «Акрон»).

Матч «Сочи» — «Ростов»

Матч «Сочи» — «Ростов»

Фото: РИА Новости

И ростовские «дети» уступили основе «Сочи» с Александром Кокориным, Антоном Заболотным и Андреем Мостовым со счётом 1:10. Разница в классе оказалась ощутимой.

«Эмоции можно описать разные. От кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё, что могли, — но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча.

А ко всем тем людям, которые говорят, что «Ростов» сам виноват, у меня есть два встречных вопроса: В чём конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил? Тем более что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили от РПЛ только сегодня. Это вообще нормально?

Но наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую теплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — сказал Карпин после матча.

А как реагировал интернет на ту встречу в 2020-м:
«Взрослые мужики, постеснялись бы». Кто и как реагировал на матч «Сочи» — «Ростов»
«Взрослые мужики, постеснялись бы». Кто и как реагировал на матч «Сочи» — «Ростов»

Слова про «Роспотребнадзор чемпионат России»

Карпин продолжил «мочить» руководство РПЛ после выхода клуба с карантина. После матча 28-го тура чемпионата России-2019/2020 с «Оренбургом» (0:0) тренер зажёг: «Вы сами всё видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше. «Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости.

Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто-то договорился с Роспотребнадзором, а кто-то не смог договориться. Кто-то скрыл больных, а кто-то не скрыл. Кого-то закрыли на карантин, а кого-то не закрыли. Это не нормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире».

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Роспотребнадзор чемпионат России» стал мемом. А комитет по этике РФС оштрафовал Карпина на 100 тысяч рублей и вынес ему замечание. «Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», — это удар не только по лиге, её престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору», — сказал тогдашний президент РПЛ Сергей Прядкин.

Крупнейшая победа над «Спартаком»

Встречи Валерия Карпина со «Спартаком» всегда притягивают повышенное внимание. Кстати, у тренера положительная статистика с красно-белым клубом: восемь побед и две ничьих в 16 матчах. Возможно, не зря Карпин по-особенному настраивал ростовчан. Самая же крупная победа «Ростова» над «Спартаком» случилась в декабре 2019 года. В матче 19-го тура РПЛ южная команда разобралась с москвичами в гостях — 4:1.

Карпин постоянно генерирует яркие фразы про «Спартак». А помните все?
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Победа над «Зенитом» в Кубке России — 2018/2019

А самая крупная победа «Ростова» Карпина над «Зенитом» случилась в Кубке России. В 1/8 финала южане одолели команду Сергея Семака дома со счётом 3:1. Ростовчане вырвали победу в концовке, забив два мяча на 82-й и 90-й минутах. Команда Валерия Карпина в итоге дошла до полуфинала турнира, где уступила будущему обладателю Кубка «Локомотиву» (2:2, 0:2). Чуть позже «Ростов» ещё раз обыграл «Зенит» (1:0) — в 29-м туре РПЛ-2018/2019. А после — серия из 10 матчей без побед над петербуржцами.

Поражение в квалификации Лиги Европы от «Маккаби» из Хайфы

В сезоне-2019/2020 «Ростов» занял пятое место и оказался в квалификации Лиги Европы. Жеребьёвка свела команду в третьем раунде с «Маккаби» из Хайфы. Большим бонусом для ростовчан стал фактор домашнего поля. Однако команда Валерия Карпина умудрилась проиграть (1:2).

Матч «Ростов» — «Маккаби»

Матч «Ростов» — «Маккаби»

Фото: РИА Новости

«Основная причина поражения — нам не хватало движения, была скованность. То, что проходит в РПЛ — сегодня этого не было. Недооценки соперника не было, я уверен. Начали играть хорошо, забили, потом отдали инициативу. Нужно было развивать успех, но начали жаться. Позор? Если кто-то думал, что мы сильнее «Маккаби», то они заблуждались. Рейтинги ничего не значат, в определённый день надо быть сильнее», — отметил тренер ростовчан.

Эта встреча так и осталась единственной для команды в еврокубках при Карпине.

Дисквалификация за бросок бутылки в судью

Сезон-2019/2020 «Ростов» завершил домашним матчем с «Краснодаром» (1:3). Но встреча запомнилась не поражением ростовчан. В концовке встречи Карпин схлопотал двё жёлтые карточки: на 88-й минуте его наказали за споры с судьёй Алексеем Матюниным, а уже на 90-й он получил второе предупреждение за бросок бутылки с водой в сторону резервного арбитра.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спрашивал у арбитра, почему он меня удалил. Это самое странное в тренерской карьере удаление, которое я получал. Самое необычное и незаслуженное.

Смогу ли я больше никогда не кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям. Пытался ли я после матча объяснить всё это судье? Я ему на поле всё сказал. Что мне с ним ещё объясняться? Если он что-то там не понял — что я ещё могу сделать-то?» — отметил Карпин.

В итоге КДК РФС принял решение не в пользу тренера «Ростова». За попытку оказания физического воздействия на официальное лицо матча Карпина дисквалифицировали на три игры. Наказание перешло на следующий сезон РПЛ.

Уход из «Ростова» и камбэк спустя полгода

В июле 2021-го Карпин возглавил сборную России. Тренер заключил контракт с РФС до конца года с возможностью продления при условии попадания на ЧМ-2022. Планировалось, что Карпин совместит работу в сборной и «Ростове».

Однако 2 августа клуб объявил об уходе тренера. Ростовчане проиграли в первых двух турах РПЛ. И Карпин решил, что совмещение не лучшая идея: «Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьёзную ответственность, тяжёлую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом».

Валерий Карпин в сборной России

Валерий Карпин в сборной России

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместо Карпина «Ростов» возглавил Юрий Сёмин. Но легендарный тренер продержался недолго и ушёл спустя полтора месяца. Затем с клубом поработали Заур Тедеев (сентябрь-октябрь) и Виталий Кафанов (октябрь 2021-го — март 2022-го). А 10 марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов», при этом оставшись тренером сборной России.

Подробности возвращения Карпина в клуб:
«Для Карпина не было другого выбора». Как тренер сборной России вернулся в «Ростов»
«Для Карпина не было другого выбора». Как тренер сборной России вернулся в «Ростов»

Проблемы «Ростова» с логистикой

С 24 февраля 2022 года из-за конфликта на Украине воздушное пространство над большей частью юга России закрыто для гражданских самолётов. Аэропорт Ростова-на-Дону сейчас также не функционирует. Из-за этого «Ростов» уже несколько лет живёт с проблемами в логистике. Клуб ездит на гостевые матчи на поездах, автобусах либо комбинированно: на автобусе до ближайшего аэропорта (Минеральные Воды), а далее – на самолёте.

«Сезон ещё не закончился, но я уже могу поблагодарить всех футболистов за то, что они выдерживают. Вы, наверное, даже не представляете, что такое после игры возвращаться, сидя шесть-семь часов в автобусе и четыре часа в самолете. А то и 13-14 часов на автобусе из Москвы, приезжать в 10 утра в Ростов-на-Дону – вы даже не представляете, что это такое, как ещё после такого можно играть в футбол», — сказал Карпин в мае 2023 года.

Данил Глебов едет на гостевой матч

Данил Глебов едет на гостевой матч

Фото: ФК «Ростов»

Аэропорт в Ростове-на-Дону не открыт до сих пор. Карпин в 2024 году отметил, что из-за этого у клуба часто срывались трансферы. Также долгие переезды влияют на состояние футболистов. Как и на самого Карпина. Об этом в интервью Sport24 рассказала Дарья Карпина, супруга тренера: «Если бы люди хотя бы год покатались так, как это делает «Ростов», это стало бы очевидным. А команда так жила три года».

Борьба за медали в сезоне-2022/2023

Удивительно, но лучший сезон при Карпине «Ростов» провёл в самых тяжёлых условиях. На зимнюю паузу команда ушла на третьем месте, уступая семь очков «Зениту» и всего одно – «Спартаку». Однако ростовчане завалили финиш чемпионата: в последних пяти турах команда проиграла четыре раза.

Всё решал 30-й тур. «Ростов» встречался с ЦСКА: в случае победы южане гарантировали себе минимум бронзовые медали. Однако москвичи разгромили ростовчан со счётом 4:1 и взяли серебро. «Ростов» же занял четвёртое место, в итоге уступив всего одно очко «Спартаку». Но этот результат стал лучшим для южан со времён серебра в чемпионате-2015/2016.

1:3 с «Локомотивом» и хет-трик Дзюбы

По ходу сезона-2022/2023 РПЛ подарила интересный сценарий. Артём Дзюба зимой 2023-го вернулся из Турции в «Локомотив». Москвичи находились рядом с зоной вылета и подписали форварда для исправления ситуации. И в первой же игре «Локо» встречался в гостях с «Ростовом». Дзюба против Карпина – уже классика российского футбола.

Артём Дзюба в матче с «Ростовом»

Артём Дзюба в матче с «Ростовом»

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Артём трижды передал «привет» тренеру ростовчан. Форвард оформил хет-трик и принёс «Локо» выездную победу – 3:1. Неприятный результат для команды Карпина. Но эпичный исход.

Снежный матч и слова про «дебилов»

Из-за мощного снегопада в Москве поле на «ВЭБ Арене» потеряло футбольный вид ещё задолго до начала матча ЦСКА и «Ростова». Но, несмотря на недовольство многих участников игры, снег частично удалось убрать, и встреча состоялась. Судья Рафаэль Шафеев принял решение о проведении игры буквально за несколько минут до стартового свистка.

Главными героями стали работники стадиона, активно убиравшие снег не только до стартового свистка и в перерыве, но и прямо во время матча. Также необычно выглядел трактор, рассекавший по полю «ВЭБ Арены». В таких условиях ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

После матча самые яркие эмоции выразил Карпин: «Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень-весна»? Чтобы на такую хрень смотреть.

Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам, думаете, нравится в такую погоду играть? Погода помогла выравнять шансы? Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… у кого что получилось. Чего для победы не хватило «Ростову»? Погоды. Я не понимаю, почему нельзя было перенести игру? Что мешает?»

За эти высказывания КДК РФС дисквалифицировал Карпина на два матча РПЛ, один из которых — условно.

Фото с Уткиным — лучшее олицетворение того матча:
ЦСКА и «Ростов» повторили мем с автобусом. Победить красивее в снегопад нереально
ЦСКА и «Ростов» повторили мем с автобусом. Победить красивее в снегопад нереально

Чемпионский «подарок» для «Зенита»

В 30-м туре РПЛ-2023/2024 «Ростов» приехал в гости к «Зениту». Петербуржцы боролись за золото с московским «Динамо» и «Краснодаром» и находились не в выигрышном положении. Если бы команда Марцела Лички набрала хотя бы одно очко в своей встрече, то стала бы чемпионом. Однако «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) и упустило исторический шанс.

Матч «Зенит» — «Ростов»

Матч «Зенит» — «Ростов»

Фото: РИА Новости

А вот «Зенит» в драматичном матче обыграл «Ростов» (2:1). Чемпионский гол на 85-й минуте положил Артур: бразилец пробил в левый угол ворот южан, Сергей Песьяков прыгнул, но мяч от его рук предательски залетел в ворота. Голкипер сделал огромный подарок «Зениту»! Петербуржцы в итоге взяли шестое золото подряд. «С женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам перевёл «Зенит», — шутил позже Песьяков.

Что говорили об эпичном финише сезона РПЛ-2023/2024:
«Динамо» проиграло. Но выиграл российский футбол». Что говорят о сумасшедшем финише РПЛ
«Динамо» проиграло. Но выиграл российский футбол». Что говорят о сумасшедшем финише РПЛ

«Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют»

Карпин «мочит» судей на протяжении нескольких лет. И в ноябре 2024 года состоялся новый эпизод сериала. На этот раз тренер «Ростова» недвусмысленно высказался о судействе Василия Казарцева после матча Кубка России со «Спартаком» (1:0). «Близок ли к тому, что судьи доведут? Я уже всё говорил, не хочу ничего добавлять. Ничего не изменилось. Если я начну говорить, меня на 5 или 10 лет дисквалифицируют. Или пожизненно».

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