«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса

Этот трансфер «Спартака» поначалу вызвал много вопросов: не самый известный и юный бразилец из 23-й лиги рейтинга УЕФА — зачем он Станковичу? После личного знакомства и общения с Маркиньосом на сборе в Турции я, кажется, стал лучше понимать мотивы тренера — кроме тех, что на поверхности, сугубо игровых.

Столь духовитых и неравнодушных парней редко встретишь среди легионеров. Человек с первой минуты располагает к себе искренностью и убеждённостью в том, что говорит. В лице невысокого, крепко сбитого хавбека «Спартак» обрёл ментального лидера, готового драться с чужими на поле и заряжать позитивом свою раздевалку. Узнайте и вы Жозе Маркоса Косту Мартинса лучше.

О чём расскажем:

Кто самый весёлый в «Спартаке» и чем ценен Абена

— В твоей карьере ещё не было таких долгих сборов. Необычные ощущения?

— Да, но мы футболисты и должны адаптироваться к любым условиям. Лично для меня это совсем не трудно. Первые три месяца в «Спартаке» ушли на адаптацию, и прежде всего — к климату. Россия — очень холодная страна! Но теперь я полностью освоился. Мне всё нравится. Я счастлив в «Спартаке» и получаю удовольствие от футбола и жизни в Москве.

Маркиньос Фото: spartak.com

— Что скажешь о новых партнёрах, пополнивших команду зимой?

— Классные футболисты и отличные ребята. Мы можем поболтать о чём угодно. Но главное, что с их приходом «Спартак» стал ещё сильнее. Тот же Пабло уже показал, что является большим игроком, в первом же матче забил гол. Впереди у «Спартака» много сложных игр, и скорость, техника Солари нам очень пригодятся. Не сомневаюсь, что он добавит нам качества, а все вместе мы проведём великолепный сезон. В «Спартаке» сегодня и футболисты, и тренеры живут одной целью.

— У «Спартака» теперь есть два равноценных состава?

— У нас нет двух команд, мы – единое целое! Мы — «Спартак»! Все вместе и каждый по отдельности хотим достигнуть больших целей.

— Разве такая концентрация сильных футболистов не создаёт проблем в коллективе?

— Для меня это точно не проблема. В таком большом клубе, как «Спартак», должно быть много классных игроков.

— Но все 25 человек не могут быть счастливы своим игровым временем.

— Это нормально для футбола. Сегодня ты играешь, завтра — твой товарищ. Нам следует думать не о своих личных интересах, а о командных целях — как сделать «Спартак» чемпионом. Мы хотим видеть команду на первом месте.

— Тебя совсем не беспокоит конкуренция?

— Нет, я абсолютно спокоен. Я уже достаточно времени в команде. Хотя за последнее время в жизни много чего случилось: переезд в другую страну, адаптация, потеря отца. Люди не видят, через какие сложности приходится проходить спортсменам, а я не очень люблю об этом рассказывать. Я просто продолжаю работать и стараюсь давать команде всё, что могу. Ступая на газон, я перестаю думать о себе и посвящаю всего себя клубу. Наш тренер знает меня как футболиста, который всегда работает на команду. Поэтому он и позвал меня в Россию.

— Абену ты тоже хорошо знаешь. Он сильно переживает из-за того, что мало играет?

— Абена важный футболист для нас. Он физически силён, быстр. Мы провели вместе два года, выигрывали титулы с «Ференцварошем», и я прекрасно знаю его возможности. Он хороший игрок. Нам нужны такие люди. Не сомневаюсь, что Абена отдаст всего себя, чтобы «Спартак» стал успешным.

Маркиньос и Абена играли вместе до «Спартака» Фото: spartak.com

— Не скучно тебе без соотечественников?

— Я четыре года играю в Европе и легко нахожу друзей в новом коллективе. В «Спартаке» отлично лажу со всеми. Я не слишком силён в английском или русском, но испанский помогает коммуницировать со всеми ребятами. Я всегда на позитиве. Конечно, был бы рад одному-двум землякам в команде, однако мне и так комфортно.

— Кто самый весёлый в этом «Спартаке»?

— Думаю, что я, ха-ха! Я постоянно шучу, стараюсь поднять окружающим настроение. Я же бразилец! Для меня очень важно внутреннее ощущение счастья и спокойствия.

— На скольких языках ты говоришь?

— Немного по-испански, немного по-английски. Русских слов тоже знаю достаточно: спасибо, пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойно. Специально не учу, но слушаю, что говорят окружающие, и стараюсь запоминать. Русский язык невероятно сложный, особенно для латиноамериканцев. Однако думаю, что и его реально выучить.

— Латиносы «Спартака» — одна большая банда?

— Да-да! Мы все ощущаем единство — не только между собой, но и с русскими парнями. Прекрасная атмосфера в коллективе — это прежде всего заслуга тренера. За несколько месяцев «Спартак» здорово эволюционировал. Это одна из лучших команд, где я когда-либо играл. Мы стали ментально сильнее — теперь все мысли только о чемпионстве.

— А как насчёт великого футбольного противостояния Бразилия — Аргентина?

— Оно больше ощущается в интернете, чем в жизни. Масса аргентинцев сегодня играет в Бразилии. Понятно, что, когда наши сборные встречаются, мы соперники. Но в клубе все заодно — сражаемся за титул с «Зенитом», ЦСКА и остальными конкурентами.

Готовы ли красно-белые к борьбе за золото

— Тебя расстроило поражение от «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ?

— Конечно. Я очень не люблю проигрывать. Хорошо, что это был всего лишь товарищеский турнир. Чемпионат — совсем другое. Надеюсь, в официальных матчах побеждать будем мы. У нас большие планы на этот сезон.

— Слышал, что победители зимних турниров редко становятся чемпионами России?

— Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место — только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

— Ты же понимаешь, что после осенней феерии болельщики «Спартака» ждут только золота?

— Это естественно. И мы хотим того же. Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы, точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так её можно решить.

— Раскрой секрет осеннего преображения «Спартака».

— Психология. Это самое важное в спорте. Если ты сомневаешься в себе или в товарищах — никогда не станешь первым. А мы уверены друг в друге и в команде. Поверили, что способны выиграть титул. Конечно, в игре всегда есть вещи, которые можно и нужно улучшать. Но главное, что мы выросли ментально. На каждый матч выходим с целью победить.

Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Маркиньос, Алексей Сухой и Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему тебе никак не удаётся забить?

— У меня была куча моментов! Иногда не везло, иногда вратарь хорошо играл. Повторюсь: в первые месяцы в России были моменты, которые не позволяли на 100% сфокусироваться на футболе. Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше морально. Время в Бразилии с мамой, братьями, женой и детьми помогло немного перезагрузиться психологически. Уверен, что и в игре буду только прибавлять.

— Статистика не давит на тебя?

— Есть немного. Всё-таки я футболист группы атаки, и от меня требуются результативные действия. Я всегда заряжен на завершение, но мне так же приходится много отрабатывать в качестве левого латераля. Главное, что тренер доверяет мне, а я — ему. Если «Спартак» продолжит побеждать, личная статистика не будет иметь для меня значения (через несколько дней после этого разговора Маркиньос поразил ворота «Насафа» в контрольном матче. — Прим. «Чемпионата»).

Маркиньос после гола «Насафу» на сборах Фото: spartak.com

Зачем Маркиньос удалился из соцсетей и на что тратит свободное время

— Кто из соперников по РПЛ представляется тебе наиболее опасным?

— Думаю, «Зенит». Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда. Но мы тоже растём. Тренер твердит: работа, работа, работа. Мы с каждой тренировкой должны становиться лучше — в обороне, в атаке, во всём.

— Дружишь с кем-то из зенитовских соотечественников?

— Нет, при встрече можем перекинуться парой слов: как дела, здоровье? Но друзей в «Зените» у меня нет. С Родригао мы вместе были во второй команде «Атлетико Минейро», а больше ни с кем из бразильцев РПЛ я раньше не играл.

— А как же Алеррандро?

— Точно! Читал, что он перешёл в ЦСКА. В юности мы много времени провели в Порту-Алегри.

— Он рассказывал мне, что у вас была неплохая пара нападающих.

— Когда ты его видел? Он здесь, в Турции?

— ЦСКА жил в паре километров от вашего отеля.

— Как здорово! Алеррандро — хороший человек. Мы вместе играли по юношам в «Атлетико Минейро», не раз жили вместе в гостиницах. ЦСКА взял классного нападающего, а я рад за старого знакомого. Он приехал в сильный чемпионат, РПЛ — большая лига. Здесь отличные стадионы, поля, болельщики. Удачи Алеррандро в России! Но только не в матчах с нами, ха-ха! Надеюсь, «Спартак» всегда будет побеждать ЦСКА.

— Следующее дерби — в конце апреля. Будешь рад повидать старого знакомого?

— Конечно. Я бы написал ему, но номера нет. А из соцсетей я удалился.

— Почему?

— Интернет отвлекает от дела. Раньше у меня был «Инстаграм»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ), но месяца три-четыре назад я деактивировал свою страницу. Мы с женой поговорили и решили, что так будет лучше. Друзья беспокоились: «Где Маркиньос? Что случилось?» А мне просто хочется больше сосредоточиться на футболе. Иногда супруга показывает какие-то посты, но сам больше не зависаю в соцсетях. У меня есть «Телеграм», чтобы следить за обновлениями в группе «Спартака». А для общения с друзьями использую WhatsApp — в Бразилии он популярнее «Телеграма».

— Свободного времени стало намного больше?

— Да, теперь реже сижу в телефоне и уделяю больше внимания семье, детям.

— Чем ещё на сборах заняться?

— В первую очередь — отдых, восстановление. Мы очень много тренируемся. Иногда смотрю какие-то видео, пью кофе. Созваниваюсь с семьёй. У меня двое детей: Софии — семь лет, Маркосу — два года. Дочке нужно ходить в школу, поэтому они в Бразилии. Очень скучаю по ним.

Маркиньос с женой и детьми Фото: Из личного архива Маркиньоса

Что общего у Станковича и Черчесова

— Ты лучше кого бы то ни было в «Спартаке» знаешь Станковича. В чём его сила?

— Чемпионский менталитет. Станкович всегда хочет быть первым и доносит этот посыл до команды. Он каждый день думает о том, как стать чемпионом, но главное — обладает достаточным даром убеждения, чтобы объединить коллектив. Он выигрывал Лигу чемпионов футболистом и знает, что и каким тоном нужно говорить в том или ином моменте. Нашему тренеру нет дела до того, что происходит с «Зенитом», ЦСКА или любой другой командой. Здесь и сейчас для него имеет значение только «Спартак».

Срджан Бабич, Маркиньос и Деян Станкович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Деян кричит в раздевалке?

— Конечно, а как иначе? Ему положено это делать. Он хороший тренер, но иногда должен повышать голос. Станкович умеет зарядить команду. Он очень хочет стать чемпионом, а для этого нужно быть твёрдым и сильным. Чемпионат России очень сложный! Наш тренер знает, когда нужно встряхнуть раздевалку, а когда, наоборот, успокоить, обнадёжить.

— А пошутить умеет?

— Иногда может, но крайне редко. У нас очень серьёзный тренер!

— Похож на Черчесова?

— Черчесов тоже большой тренер. И очень жёсткий, ха-ха! Он очень-очень много разговаривал со мной — постоянно требовал ещё больше бегать и отдаваться на поле. Что его объединяет со Станковичем, так это стремление побеждать и твёрдый характер. В «Ференцвароше» мы выиграли с ним чемпионат и Кубок Венгрии, участвовали в квалификации ЛЧ и в Лиге Европы. Станислав никому в команде не позволял расслабиться, и это правильно. Станкович и Черчесов — два лучших тренера, которые мне встречались в жизни.

— Не побаивался его?

— Как не бояться, ха-ха?! Но я испытываю к нему искреннее уважение. Черчесов постоянно твердил: ты должен делать то, ты должен делать это. Но всё это ради блага команды. Я знаю, как много этот человек значит в истории «Спартака». Видел его фотографию в музее на стадионе.

— Советовал тебе что-то перед отъездом в Россию?

— Нет, после его ухода из «Ференцвароша» у нас оборвалась связь. Но в каком-то интервью Черчесов сказал, что рад моему переходу в «Спартак». Приятно слышать такие слова. Я тоже желаю ему всего наилучшего. Он этого заслуживает как человек и как тренер.

— Какой в жизни Станкович?

— Деян — невероятный человек, с большим сердцем. Он очень меня поддержал, когда случилась трагедия с моим отцом: обнял, сказал несколько проникновенных слов и без вопросов отпустил в Бразилию на похороны. Я думал задержаться дома ещё на несколько дней, но Станкович позвонил и убедил вернуться в Москву. Он сказал: «Для тебя же так будет лучше. В коллективе ты скорее отвлечёшься от горя». И он был прав! Футбол помогает отключиться от грустных мыслей. Когда я в игре — забываю обо всём. На поле чувствую себя счастливым. Я тогда вернулся и почти сразу сыграл против «Локомотива».

Манфред Угальде, Маркиньос и Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что случилось с отцом Маркиньоса

— Понимаю, что тема тяжёлая, но должен спросить: что случилось с твоим отцом?

— Папа обожал гонять на мотоцикле. Он сорвался с моста на скорости и сломал шею.

— Для тебя это был шок?

— Трагедия. Папа был для меня всем. Смотри (показывает тату на руке): вот он несёт меня маленького на плечах на футбол. Мы часто так ходили на стадион.

— Какие разговоры, совместные моменты вспоминаются чаще всего?

— Это лучший человек в моей жизни. Надеюсь, мама не обидится на эти слова, но папа сделал всё, чтобы я состоялся как футболист. Он любил поговорить со мной перед сном. Расспрашивал о самочувствии, тренировках, играх. Отец учил меня получать удовольствие от футбола.

— Он сам играл?

— Нет, но обожал футбол как болельщик. Когда мне было три года, папа подарил мне мой первый мяч. С этого всё началось. Наша связь никогда не прерывалась. Когда я уехал в Россию, отец следил за моими матчами и присылал сообщения после игр. Он говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом. Он всегда был на позитиве и меня этому учил.

Игроки «Спартака» с футболкой Маркиньоса Фото: spartak.com

— Кем он работал?

— Кем-то вроде охранника на автомобильной стоянке — присматривал за машинами. Подростком я помогал ему и прошёл через многое. Отец часто повторял, что нужно оставаться счастливым, чем бы ты ни занимался. И я всегда следовал его совету.

— Долгой была боль потери?

— Очень. Я часто думал по ночам: «Почему мой отец? Почему не кто-то другой?» Не понимал, почему это случилось именно с ним, таким добрым и жизнерадостным человеком. Но это жизнь, и ничего уже не изменить. Всё, что я могу сделать, это ещё больше работать ради моих родных.

— Кто помог пережить горе?

— Тот же Станкович, мои братья. Но я и сам всегда был ментально сильным. Я вырос в фавеле, в бедной семье. У нас не было ничего! Я покажу тебе одно видео.

Смотри, в этой лачуге мы жили 15 лет назад. Втроём с двумя братьями спали в маленькой комнатушке. Сейчас там уже никто не живёт. Я достаточно зарабатываю, чтобы обеспечить родным человеческие условия для жизни, но никогда не забываю, откуда вышел. Я часто навещаю эти места в отпуске и показываю их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют. В моём детстве было много вещей, которые меня закалили, сделали сильнее. Мой папа прожил очень непростую жизнь, однако всегда оставался для меня примером жизнелюбия. Он говорил: «Ты должен отдавать всего себя футболу, чтобы вырваться отсюда». Теперь я «шеф» нашей семьи и должен о ней заботиться.

— Опасные ситуации в детстве тоже бывали?

— Сколько угодно! Опасность была на каждом шагу. Из фавел есть два пути. Неправильный — это воровство, наркотики, бандитизм. Многие мои друзья умерли или сидят в тюрьме. Благодаря отцу я выбрал другую дорогу. Она вывела нас всех из нищеты. Сегодня у меня есть деньги, но я по-прежнему отдаю всего себя на каждой тренировке. Футбол — это то, что делает меня по-настоящему счастливым.

Как насчёт «спартаковского» борща?

— В России уже полностью освоился?

— Да, адаптировался и получаю удовольствие от того, что со мной здесь происходит.

— Иностранцы в основном удивляются чистоте и безопасности в Москве. А ты что отметил?

— Я приятно удивлён Москвой в целом. Отличное место для жизни. Сын и жена просто влюбились в этот город! Мне тоже всё нравится.

— Что удивило?

— Люди. Атмосфера. И мороз, ха-ха! У вас намного холоднее, чем в Бразилии. Но всё нормально, к этому я тоже привык.

— Уже есть любимые блюда русской кухни?

— Красный суп! Не помню название.

— Борщ?

— Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда насыпаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.

— Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.

— За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня.

— Может, и гречку пробовал?

— Покажи, как она выглядит. Хм… Видел, но пока не пробовал.

— Тебя никогда не путали с Маркиньосом из «ПСЖ»?

— Некоторые люди принимают меня за него. Говорят: «О, Маркиньос, «ПСЖ»?» Отвечаю: нет-нет, я не он. Мы совершенно разные. Даже не знакомы лично.

Маркиньос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты счастливый человек?

— Очень счастливый. Я дошёл от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.

— О чём ты мечтаешь?

— О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта — сыграть за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель — стать чемпионом России.