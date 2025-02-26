«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса

Этот трансфер «Спартака» поначалу вызвал много вопросов: не самый известный и юный бразилец из 23-й лиги рейтинга УЕФА — зачем он Станковичу? После личного знакомства и общения с Маркиньосом на сборе в Турции я, кажется, стал лучше понимать мотивы тренера — кроме тех, что на поверхности, сугубо игровых.
Столь духовитых и неравнодушных парней редко встретишь среди легионеров. Человек с первой минуты располагает к себе искренностью и убеждённостью в том, что говорит. В лице невысокого, крепко сбитого хавбека «Спартак» обрёл ментального лидера, готового драться с чужими на поле и заряжать позитивом свою раздевалку. Узнайте и вы Жозе Маркоса Косту Мартинса лучше.
О чём расскажем:
- Кто самый весёлый в «Спартаке» и чем ценен Абена
- Готовы ли красно-белые к борьбе за золото
- Зачем Маркиньос удалился из соцсетей и на что тратит свободное время
- Что общего у Станковича и Черчесова
- Что случилось с отцом Маркиньоса
- Как насчёт «спартаковского» борща?
Кто самый весёлый в «Спартаке» и чем ценен Абена
— В твоей карьере ещё не было таких долгих сборов. Необычные ощущения?
— Да, но мы футболисты и должны адаптироваться к любым условиям. Лично для меня это совсем не трудно. Первые три месяца в «Спартаке» ушли на адаптацию, и прежде всего — к климату. Россия — очень холодная страна! Но теперь я полностью освоился. Мне всё нравится. Я счастлив в «Спартаке» и получаю удовольствие от футбола и жизни в Москве.
Маркиньос
Фото: spartak.com
— Что скажешь о новых партнёрах, пополнивших команду зимой?
— Классные футболисты и отличные ребята. Мы можем поболтать о чём угодно. Но главное, что с их приходом «Спартак» стал ещё сильнее. Тот же Пабло уже показал, что является большим игроком, в первом же матче забил гол. Впереди у «Спартака» много сложных игр, и скорость, техника Солари нам очень пригодятся. Не сомневаюсь, что он добавит нам качества, а все вместе мы проведём великолепный сезон. В «Спартаке» сегодня и футболисты, и тренеры живут одной целью.
— У «Спартака» теперь есть два равноценных состава?
— У нас нет двух команд, мы – единое целое! Мы — «Спартак»! Все вместе и каждый по отдельности хотим достигнуть больших целей.
— Разве такая концентрация сильных футболистов не создаёт проблем в коллективе?
— Для меня это точно не проблема. В таком большом клубе, как «Спартак», должно быть много классных игроков.
— Но все 25 человек не могут быть счастливы своим игровым временем.
— Это нормально для футбола. Сегодня ты играешь, завтра — твой товарищ. Нам следует думать не о своих личных интересах, а о командных целях — как сделать «Спартак» чемпионом. Мы хотим видеть команду на первом месте.
— Тебя совсем не беспокоит конкуренция?
— Нет, я абсолютно спокоен. Я уже достаточно времени в команде. Хотя за последнее время в жизни много чего случилось: переезд в другую страну, адаптация, потеря отца. Люди не видят, через какие сложности приходится проходить спортсменам, а я не очень люблю об этом рассказывать. Я просто продолжаю работать и стараюсь давать команде всё, что могу. Ступая на газон, я перестаю думать о себе и посвящаю всего себя клубу. Наш тренер знает меня как футболиста, который всегда работает на команду. Поэтому он и позвал меня в Россию.
— Абену ты тоже хорошо знаешь. Он сильно переживает из-за того, что мало играет?
— Абена важный футболист для нас. Он физически силён, быстр. Мы провели вместе два года, выигрывали титулы с «Ференцварошем», и я прекрасно знаю его возможности. Он хороший игрок. Нам нужны такие люди. Не сомневаюсь, что Абена отдаст всего себя, чтобы «Спартак» стал успешным.
Маркиньос и Абена играли вместе до «Спартака»
Фото: spartak.com
— Не скучно тебе без соотечественников?
— Я четыре года играю в Европе и легко нахожу друзей в новом коллективе. В «Спартаке» отлично лажу со всеми. Я не слишком силён в английском или русском, но испанский помогает коммуницировать со всеми ребятами. Я всегда на позитиве. Конечно, был бы рад одному-двум землякам в команде, однако мне и так комфортно.
— Кто самый весёлый в этом «Спартаке»?
— Думаю, что я, ха-ха! Я постоянно шучу, стараюсь поднять окружающим настроение. Я же бразилец! Для меня очень важно внутреннее ощущение счастья и спокойствия.
— На скольких языках ты говоришь?
— Немного по-испански, немного по-английски. Русских слов тоже знаю достаточно: спасибо, пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойно. Специально не учу, но слушаю, что говорят окружающие, и стараюсь запоминать. Русский язык невероятно сложный, особенно для латиноамериканцев. Однако думаю, что и его реально выучить.
— Латиносы «Спартака» — одна большая банда?
— Да-да! Мы все ощущаем единство — не только между собой, но и с русскими парнями. Прекрасная атмосфера в коллективе — это прежде всего заслуга тренера. За несколько месяцев «Спартак» здорово эволюционировал. Это одна из лучших команд, где я когда-либо играл. Мы стали ментально сильнее — теперь все мысли только о чемпионстве.
— А как насчёт великого футбольного противостояния Бразилия — Аргентина?
— Оно больше ощущается в интернете, чем в жизни. Масса аргентинцев сегодня играет в Бразилии. Понятно, что, когда наши сборные встречаются, мы соперники. Но в клубе все заодно — сражаемся за титул с «Зенитом», ЦСКА и остальными конкурентами.
Готовы ли красно-белые к борьбе за золото
— Тебя расстроило поражение от «Зенита» на Зимнем Кубке РПЛ?
— Конечно. Я очень не люблю проигрывать. Хорошо, что это был всего лишь товарищеский турнир. Чемпионат — совсем другое. Надеюсь, в официальных матчах побеждать будем мы. У нас большие планы на этот сезон.
— Слышал, что победители зимних турниров редко становятся чемпионами России?
— Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место — только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у «Спартака» не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.
— Ты же понимаешь, что после осенней феерии болельщики «Спартака» ждут только золота?
— Это естественно. И мы хотим того же. Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. «Спартак» всей командой атакует и забивает голы, точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так её можно решить.
— Раскрой секрет осеннего преображения «Спартака».
— Психология. Это самое важное в спорте. Если ты сомневаешься в себе или в товарищах — никогда не станешь первым. А мы уверены друг в друге и в команде. Поверили, что способны выиграть титул. Конечно, в игре всегда есть вещи, которые можно и нужно улучшать. Но главное, что мы выросли ментально. На каждый матч выходим с целью победить.
Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Маркиньос, Алексей Сухой и Виллиан Роша
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Почему тебе никак не удаётся забить?
— У меня была куча моментов! Иногда не везло, иногда вратарь хорошо играл. Повторюсь: в первые месяцы в России были моменты, которые не позволяли на 100% сфокусироваться на футболе. Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше морально. Время в Бразилии с мамой, братьями, женой и детьми помогло немного перезагрузиться психологически. Уверен, что и в игре буду только прибавлять.
— Статистика не давит на тебя?
— Есть немного. Всё-таки я футболист группы атаки, и от меня требуются результативные действия. Я всегда заряжен на завершение, но мне так же приходится много отрабатывать в качестве левого латераля. Главное, что тренер доверяет мне, а я — ему. Если «Спартак» продолжит побеждать, личная статистика не будет иметь для меня значения (через несколько дней после этого разговора Маркиньос поразил ворота «Насафа» в контрольном матче. — Прим. «Чемпионата»).
Маркиньос после гола «Насафу» на сборах
Фото: spartak.com
Зачем Маркиньос удалился из соцсетей и на что тратит свободное время
— Кто из соперников по РПЛ представляется тебе наиболее опасным?
— Думаю, «Зенит». Они постоянные чемпионы, у них сильный состав и много бразильцев. Многие из них давно играют вместе. Это не строящаяся, а уже сформировавшаяся команда. Но мы тоже растём. Тренер твердит: работа, работа, работа. Мы с каждой тренировкой должны становиться лучше — в обороне, в атаке, во всём.
— Дружишь с кем-то из зенитовских соотечественников?
— Нет, при встрече можем перекинуться парой слов: как дела, здоровье? Но друзей в «Зените» у меня нет. С Родригао мы вместе были во второй команде «Атлетико Минейро», а больше ни с кем из бразильцев РПЛ я раньше не играл.
— А как же Алеррандро?
— Точно! Читал, что он перешёл в ЦСКА. В юности мы много времени провели в Порту-Алегри.
— Он рассказывал мне, что у вас была неплохая пара нападающих.
— Когда ты его видел? Он здесь, в Турции?
— ЦСКА жил в паре километров от вашего отеля.
— Как здорово! Алеррандро — хороший человек. Мы вместе играли по юношам в «Атлетико Минейро», не раз жили вместе в гостиницах. ЦСКА взял классного нападающего, а я рад за старого знакомого. Он приехал в сильный чемпионат, РПЛ — большая лига. Здесь отличные стадионы, поля, болельщики. Удачи Алеррандро в России! Но только не в матчах с нами, ха-ха! Надеюсь, «Спартак» всегда будет побеждать ЦСКА.
— Следующее дерби — в конце апреля. Будешь рад повидать старого знакомого?
— Конечно. Я бы написал ему, но номера нет. А из соцсетей я удалился.
— Почему?
— Интернет отвлекает от дела. Раньше у меня был «Инстаграм»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ), но месяца три-четыре назад я деактивировал свою страницу. Мы с женой поговорили и решили, что так будет лучше. Друзья беспокоились: «Где Маркиньос? Что случилось?» А мне просто хочется больше сосредоточиться на футболе. Иногда супруга показывает какие-то посты, но сам больше не зависаю в соцсетях. У меня есть «Телеграм», чтобы следить за обновлениями в группе «Спартака». А для общения с друзьями использую WhatsApp — в Бразилии он популярнее «Телеграма».
— Свободного времени стало намного больше?
— Да, теперь реже сижу в телефоне и уделяю больше внимания семье, детям.
— Чем ещё на сборах заняться?
— В первую очередь — отдых, восстановление. Мы очень много тренируемся. Иногда смотрю какие-то видео, пью кофе. Созваниваюсь с семьёй. У меня двое детей: Софии — семь лет, Маркосу — два года. Дочке нужно ходить в школу, поэтому они в Бразилии. Очень скучаю по ним.
Маркиньос с женой и детьми
Фото: Из личного архива Маркиньоса
Что общего у Станковича и Черчесова
— Ты лучше кого бы то ни было в «Спартаке» знаешь Станковича. В чём его сила?
— Чемпионский менталитет. Станкович всегда хочет быть первым и доносит этот посыл до команды. Он каждый день думает о том, как стать чемпионом, но главное — обладает достаточным даром убеждения, чтобы объединить коллектив. Он выигрывал Лигу чемпионов футболистом и знает, что и каким тоном нужно говорить в том или ином моменте. Нашему тренеру нет дела до того, что происходит с «Зенитом», ЦСКА или любой другой командой. Здесь и сейчас для него имеет значение только «Спартак».
Срджан Бабич, Маркиньос и Деян Станкович
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Деян кричит в раздевалке?
— Конечно, а как иначе? Ему положено это делать. Он хороший тренер, но иногда должен повышать голос. Станкович умеет зарядить команду. Он очень хочет стать чемпионом, а для этого нужно быть твёрдым и сильным. Чемпионат России очень сложный! Наш тренер знает, когда нужно встряхнуть раздевалку, а когда, наоборот, успокоить, обнадёжить.
— А пошутить умеет?
— Иногда может, но крайне редко. У нас очень серьёзный тренер!
— Похож на Черчесова?
— Черчесов тоже большой тренер. И очень жёсткий, ха-ха! Он очень-очень много разговаривал со мной — постоянно требовал ещё больше бегать и отдаваться на поле. Что его объединяет со Станковичем, так это стремление побеждать и твёрдый характер. В «Ференцвароше» мы выиграли с ним чемпионат и Кубок Венгрии, участвовали в квалификации ЛЧ и в Лиге Европы. Станислав никому в команде не позволял расслабиться, и это правильно. Станкович и Черчесов — два лучших тренера, которые мне встречались в жизни.
— Не побаивался его?
— Как не бояться, ха-ха?! Но я испытываю к нему искреннее уважение. Черчесов постоянно твердил: ты должен делать то, ты должен делать это. Но всё это ради блага команды. Я знаю, как много этот человек значит в истории «Спартака». Видел его фотографию в музее на стадионе.
— Советовал тебе что-то перед отъездом в Россию?
— Нет, после его ухода из «Ференцвароша» у нас оборвалась связь. Но в каком-то интервью Черчесов сказал, что рад моему переходу в «Спартак». Приятно слышать такие слова. Я тоже желаю ему всего наилучшего. Он этого заслуживает как человек и как тренер.
— Какой в жизни Станкович?
— Деян — невероятный человек, с большим сердцем. Он очень меня поддержал, когда случилась трагедия с моим отцом: обнял, сказал несколько проникновенных слов и без вопросов отпустил в Бразилию на похороны. Я думал задержаться дома ещё на несколько дней, но Станкович позвонил и убедил вернуться в Москву. Он сказал: «Для тебя же так будет лучше. В коллективе ты скорее отвлечёшься от горя». И он был прав! Футбол помогает отключиться от грустных мыслей. Когда я в игре — забываю обо всём. На поле чувствую себя счастливым. Я тогда вернулся и почти сразу сыграл против «Локомотива».
Манфред Угальде, Маркиньос и Эсекьель Барко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Что случилось с отцом Маркиньоса
— Понимаю, что тема тяжёлая, но должен спросить: что случилось с твоим отцом?
— Папа обожал гонять на мотоцикле. Он сорвался с моста на скорости и сломал шею.
— Для тебя это был шок?
— Трагедия. Папа был для меня всем. Смотри (показывает тату на руке): вот он несёт меня маленького на плечах на футбол. Мы часто так ходили на стадион.
— Какие разговоры, совместные моменты вспоминаются чаще всего?
— Это лучший человек в моей жизни. Надеюсь, мама не обидится на эти слова, но папа сделал всё, чтобы я состоялся как футболист. Он любил поговорить со мной перед сном. Расспрашивал о самочувствии, тренировках, играх. Отец учил меня получать удовольствие от футбола.
— Он сам играл?
— Нет, но обожал футбол как болельщик. Когда мне было три года, папа подарил мне мой первый мяч. С этого всё началось. Наша связь никогда не прерывалась. Когда я уехал в Россию, отец следил за моими матчами и присылал сообщения после игр. Он говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом. Он всегда был на позитиве и меня этому учил.
Игроки «Спартака» с футболкой Маркиньоса
Фото: spartak.com
— Кем он работал?
— Кем-то вроде охранника на автомобильной стоянке — присматривал за машинами. Подростком я помогал ему и прошёл через многое. Отец часто повторял, что нужно оставаться счастливым, чем бы ты ни занимался. И я всегда следовал его совету.
— Долгой была боль потери?
— Очень. Я часто думал по ночам: «Почему мой отец? Почему не кто-то другой?» Не понимал, почему это случилось именно с ним, таким добрым и жизнерадостным человеком. Но это жизнь, и ничего уже не изменить. Всё, что я могу сделать, это ещё больше работать ради моих родных.
— Кто помог пережить горе?
— Тот же Станкович, мои братья. Но я и сам всегда был ментально сильным. Я вырос в фавеле, в бедной семье. У нас не было ничего! Я покажу тебе одно видео.
Смотри, в этой лачуге мы жили 15 лет назад. Втроём с двумя братьями спали в маленькой комнатушке. Сейчас там уже никто не живёт. Я достаточно зарабатываю, чтобы обеспечить родным человеческие условия для жизни, но никогда не забываю, откуда вышел. Я часто навещаю эти места в отпуске и показываю их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют. В моём детстве было много вещей, которые меня закалили, сделали сильнее. Мой папа прожил очень непростую жизнь, однако всегда оставался для меня примером жизнелюбия. Он говорил: «Ты должен отдавать всего себя футболу, чтобы вырваться отсюда». Теперь я «шеф» нашей семьи и должен о ней заботиться.
— Опасные ситуации в детстве тоже бывали?
— Сколько угодно! Опасность была на каждом шагу. Из фавел есть два пути. Неправильный — это воровство, наркотики, бандитизм. Многие мои друзья умерли или сидят в тюрьме. Благодаря отцу я выбрал другую дорогу. Она вывела нас всех из нищеты. Сегодня у меня есть деньги, но я по-прежнему отдаю всего себя на каждой тренировке. Футбол — это то, что делает меня по-настоящему счастливым.
Как насчёт «спартаковского» борща?
— В России уже полностью освоился?
— Да, адаптировался и получаю удовольствие от того, что со мной здесь происходит.
— Иностранцы в основном удивляются чистоте и безопасности в Москве. А ты что отметил?
— Я приятно удивлён Москвой в целом. Отличное место для жизни. Сын и жена просто влюбились в этот город! Мне тоже всё нравится.
— Что удивило?
— Люди. Атмосфера. И мороз, ха-ха! У вас намного холоднее, чем в Бразилии. Но всё нормально, к этому я тоже привык.
— Уже есть любимые блюда русской кухни?
— Красный суп! Не помню название.
— Борщ?
— Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда насыпаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.
— Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.
— За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня.
— Может, и гречку пробовал?
— Покажи, как она выглядит. Хм… Видел, но пока не пробовал.
— Тебя никогда не путали с Маркиньосом из «ПСЖ»?
— Некоторые люди принимают меня за него. Говорят: «О, Маркиньос, «ПСЖ»?» Отвечаю: нет-нет, я не он. Мы совершенно разные. Даже не знакомы лично.
Маркиньос
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Ты счастливый человек?
— Очень счастливый. Я дошёл от фавел до самого большого клуба России и продолжаю наслаждаться любимым делом.
— О чём ты мечтаешь?
— О, у меня много желаний в футболе! Самая большая мечта — сыграть за сборную Бразилии. Очень хочу выиграть Лигу чемпионов. А пока главная цель — стать чемпионом России.