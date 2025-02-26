Сразу восемь футболистов сменили РПЛ на Первую лигу этой зимой. Вы их хорошо знаете

На этой неделе нас ждёт не только возобновление сезона РПЛ, но и продолжение Первой лиги. Зимний перерыв подошёл к концу и во втором по силе дивизионе российского футбола. Рассказываем о футболистах, которые зимой сменили РПЛ на «лучшую лигу мира».

Евгений Марков: «Факел» → «Урал» (€ 350 тыс.)

Евгений Марков (справа) Фото: fc-ural.ru

30-летний Марков регулярно выходил на поле в первой части сезона РПЛ. Он забил четыре мяча и отдал один голевой пас — сделал это в форме «Факела». В середине сезона опытный футболист сменил клуб — теперь он оказался в «Урале». Кстати, Марков не играл во втором дивизионе с мая 2021 года. В «Урале» надеются, что голы Евгения помогут команде вернуть место в РПЛ. К слову, трансферная кампания клуба из Екатеринбурга получилась достаточно интересной.

Станислав Бессмертный: «Динамо» Москва → «Урал» (аренда)

Станислав Бессмертный Фото: fc-ural.ru

20-летний защитник отправился в клуб Первой лиги за игровой практикой. Станислав провёл на поле всего 114 минут в нынешнем сезоне РПЛ. Любопытно, что Бессмертный получил место в основе «Динамо» в двух первых турах, после чего плотно присел в запас. Станислав больше не играл в РПЛ и с того момента выходил на поле исключительно в Кубке России. «Урал» занимает третье место в таблице и ведёт борьбу за возвращение в РПЛ. Поможет ли Бессмертный новой команде получить путёвку в элитный дивизион?

Иван Лепский: «Динамо» Москва → «Сокол» (аренда)

Иван Лепский Фото: fcdm.ru

Ещё один молодой (20 лет) защитник бело-голубых, кто уехал во второй дивизион. У Лепского схожая ситуация с Бессмертным. Иван трижды отыграл за «Динамо» в трёх турах РПЛ (забил один мяч), после чего оказался в запасе. На старте сезона он получил место в основе в связи с тем, что не все легионеры бело-голубых были в строю. А потом Иван предсказуемо оказался на скамейке. Лепского, в отличие от Бессмертного, ждёт борьба за выживание в Первой лиге. Пока «Сокол» находится на третьей с конца строчке в таблице. По словам спортивного директора саратовского клуба Сергея Оголева, в договоре не предусмотрена опция выкупа.

Александр Селихов: «Спартак» → «Урал» (свободный агент)

Александр Селихов (справа) Фото: fc-ural.ru

«Урал» взял нескольких футболистов с опытом игры в РПЛ. Один из них — вратарь Александр Селихов. Ранее 30-летний кипер расторг контракт со «Спартаком», поэтому достался новому клубу совершенно бесплатно. Наверняка у Селихова были предложения от команд РПЛ, но он сделал выбор в пользу «Урала». По данным телеграм-канала «Мутко против», зарплата вратаря почти в три раза меньше, чем в «Спартаке». Селихов рассчитывает, что через полгода подпишет новый контракт на более выгодных для себя условиях. Осталось только заслужить это своей игрой.

Евгений Чернов: «Ростов» → «Балтика» (аренда)

Евгений Чернов Фото: fc-baltika.ru

Опытный защитник отыграл в этом сезоне всего 202 минуты в РПЛ. Чернов не выходил на поле с октября 2024 года (с того момента не выступал даже в Кубке России). «Моё мнение: «Ростов» стремится к омоложению. Я принимаю это. И понимаю свою роль в команде. Очень хочу играть, не смирился с этой ситуацией», — говорил Чернов в интервью «Чемпионату» в конце 2024 года. Через несколько недель лидер Первой лиги арендовал 32-летнего футболиста до конца сезона. Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов уверен: Чернов усилит команду.

Илья Жигулёв: «Пари НН» → «КАМАЗ» (свободный агент)

Илья Жигулёв Фото: fcnn.ru

Воспитанник «Краснодара» перенёс операцию в марте 2024 года после разрыва «крестов». Жигулёв не провёл ни одного матча в первой части нынешнего сезона. В январе он покинул «Пари НН», после того как сгонял с командой на сборы в Турцию. Жигулёв нашёл вариант с клубом Первой лиги — заключил контракт с «КАМАЗом» до конца сезона. Илья не играл во втором дивизионе с 2021 года. Кстати, ранее в этом турнире Жигулёв выступал только в составе второй команды «Краснодара». «КАМАЗ» располагается во второй части таблицы Первой лиги, до зоны вылета — всего три очка.

Сергей Терехов: «Химки» → Сочи» (свободный агент)

Сергей Терехов Фото: vk.com/pfcsochi

Первый заход Терехова в «Сочи» состоялся ещё летом 2020-го — тогда черноморский клуб арендовал защитника у «Оренбурга». Через год футболиста выкупили за € 335 тыс. Терехов отбегал за «Сочи» 92 матча, а летом 2023 года перебрался в «Химки». Теперь 34-летний футболист вернулся в южный клуб. Несколько недель назад он расторг контракт с «Химками». «Мне нечего сказать. Просто разорвали — и всё», — комментарий Терехова после ухода из подмосковного клуба. Теперь у него есть возможность пробить отметку в 100 матчей за «Сочи».

Седрик Гогуа: «Химки» → «Шинник» (свободный агент)

Седрик Гогуа Фото: shinnik.com

Защитник пошёл по тому же пути, что и Терехов. В том смысле, что расторг контракт с «Химками». Кстати, это произошло спустя полгода после перехода африканца в подмосковный клуб. Гогуа отыграл всего три матча в РПЛ (178 минут), и теперь его ждёт «Шинник». Кстати, это второй заход Седрика в ярославский клуб. В сезоне-2023/2024 он отыграл 11 матчей в Первой лиге. Сейчас «Шинник» — всего в двух очках от зоны вылета. Он одержал лишь одну победу в восьми предыдущих матчах турнира.

Бонус: Павел Мелёшин: «Спартак» → «Сочи» (€ 270 тыс.)

Павел Мелёшин Фото: vk.com/pfcsochi

Нападающий перебрался в Первую лигу ещё в сентябре 2024 года. Но тогда это была аренда, а теперь — полноценный трансфер. Мелёшин неплохо проявил себя в Первой лиге (семь голов в 10 матчах), в результате чего подписал контракт с «Сочи» до лета 2028 года. «Спартак» оставил за собой право приоритетного выкупа футболиста. Генеральный директор черноморского клуба Дмитрий Рубашко высоко оценил профессионализм Павла. Менеджер назвал Мелёшина дисциплинированным нападающим, способным выйти на новый уровень.