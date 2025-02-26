Крутое возвращение Лэмпарда! Ведёт середняка Чемпионшипа к историческому камбэку в АПЛ

Фрэнк Лэмпард разрывает в Чемпионшипе. В конце ноября 2024 года англичанин подхватил «Ковентри Сити» и превратил команду из аутсайдера в претендента на выход в АПЛ.

«Ковентри» начал сезон-2024/2025 под руководством Марка Робинса. Вместе с ним клуб занял девятое место в прошлом чемпионате и планировал бороться за повышение. Однако Робинс не справился с задачей: при нём команда уступила пять раз за восемь туров. «Ковентри» расположился в нижней части таблицы, тренера уволили. Временно исполняющим обязанности стал ассистент Робинса – Рис Карр. Боссы «Ковентри» около трёх недель искали подходящего кандидата. И выбор пал на Лэмпарда.

Презентация Фрэнка Лэмпарда в «Ковентри» Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Интересно, что болельщики клуба протестовали против назначения Фрэнка. Они считали, что «Ковентри» должен возглавить успешный тренер. Команда находилась на 17-м месте в Чемпионшипе, ей требовался опытный специалист для стабилизации положения. Однако руководство рискнуло и заключило контракт с Лэмпардом, причём сразу до лета 2027 года.

Фрэнк Лэмпард главный тренер «Ковентри Сити» «Я невероятно рад быть здесь. Испытываю огромное уважение к клубу из-за его истории и традиций. Я вырос в эпоху, когда «Ковентри» был очень успешным. Получить роль главного тренера здесь для меня очень важно».

Также Фрэнк высказался о стиле игры, который хочет видеть у клуба. И не забыл о болельщиках: «Я хочу видеть атакующую команду, которая любит владеть мячом и стремится высоко прессинговать. Конечно, хочется радовать болельщиков. К этому мы будем стремиться».

Старт Лэмпарда в «Ковентри» получился не самым ярким. За девять туров команда одержала всего три победы. Но хотя бы поднялась на 14-е место, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. А Лэмпард не паниковал и не совершал глобальных изменений. Фрэнк видел, что экс-тренер Робинс построил неплохую команду. Несмотря на проблемы с результатами, «Ковентри» показывал качественный футбол. Таблица ожидаемых очков от Opta показывала, что клуб должен идти не на 17-м, а на шестом месте. Команда недосчиталась 10 очков к концу ноября.

Кстати, спустя три недели после назначения Лэмпард зарубился в Чемпионшипе с Уэйном Руни. Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» тренировал «Плимут Аргайл» (уволили через один матч). «Ковентри» без проблем разобрал соперника — 4:0. Интересно, что эта встреча стал первой очной для легенд в качестве тренеров. Ранее Лэмпард и Руни играли друг против друга на поле 28 раз.

Фрэнк Лэмпард в «Ковентри» Фото: Morgan Harlow/Getty Images

А дальше для «Ковентри» наступило счастливое время. Клуб обыграл в Кубке Англии «Шеффилд Уэнсдей» и одержал семь побед в восьми турах Чемпионшипа. Команда Лэмпарда за это время уступила только «Лидсу» (лидер чемпионата) плюс вылетела из Кубка от представителя АПЛ — «Ипсвича». Классный результат на контрасте с унылым стартом сезона.

«Ковентри» с момента прихода Лэмпарда — четвёртый клуб лиги по набранным очкам. А в реальной таблице команда поднялась на седьмую строчку и отстаёт от зоны плей-офф всего на одно очко! Однако Фрэнк не сильно радуется локальным успехам.

Фрэнк Лэмпард главный тренер «Ковентри Сити» «Нужно подпитываться положительным импульсом. Болельщики воодушевлены перспективами попадания в плей-офф, но нельзя забывать о таблице. Рядом с нами много соперников. А когда смотришь на расписание матчей, понимаешь, что будет непросто [попасть в плей-офф]».



Что Лэмпард поменял в «Ковентри»?

Стоимость состава «Ковентри» — восьмая в Чемпионшипе. Уровень игроков позволяет рассчитывать на борьбу за место в АПЛ (хотя бы через плей-офф). Но почему тогда у предшественника Лэмпарда ничего не получилось? Одну из причин назвал экс-вратарь «Ковентри» Стив Огризович. «Самое большое отличие в том, что мы не пропускаем столько мячей, как раньше. Я удивился, когда было принято решение о назначении Лэмпарда. Но Фрэнк — авторитет, тренер, к которому футболисты прислушиваются. Он, безусловно, пользуется уважением. Он заставил «Ковентри» играть в действительно хороший футбол», — цитирует бывшего голкипера BBC Sport Coventry & Warwickshire.

Ключевой момент касается игровой схемы «Ковентри». Сначала Лэмпард использовал расстановку 4-2-3-1. В обороне ситуация улучшилась, однако в атаке команда действовала скучно и предсказуемо. Удивительно, но помог переход на схему 3-5-2. Плюс у «Ковентри» вернулись все травмированные футболисты. И именно эта расстановка лучше подошла команде. У «Ковентри» вырос показатель ожидаемых голов (xG): с 1,4 (до Лэмпарда) до 1,7. Они стали реже бить по воротам (13,5 удара за матч раньше, 12,4 — сейчас), но теперь делают это эффективнее.

Фрэнк Лэмпард и игроки «Ковентри Сити» Фото: Molly Darlington/Getty Images

Ещё один важный фактор — топ-форма полузащитника «Ковентри» Джека Рудони. 23-летний англичанин играет на позиции Лэмпарда — в центре поля. Конечно, Фрэнк даёт своему футболисту драгоценные знания, и это отражается на поле. Рудони оказался в «Ковентри» только летом 2024-го: до прихода Лэмпарда он забил два мяча и оформил четыре ассиста за 17 матчей. А с новым тренером Джек также забил дважды и отдал уже шесть результативных передач. Рудони вышел на второе место в списке лучших ассистентов Чемпионшипа — прогресс очевиден.

«Нам предстоит ещё долгий путь. Все знают, что такое Чемпионшип. Но «Ковентри» сейчас в невероятно хорошей позиции, чтобы побороться за плей-офф», — отмечает Огризович. Таблица xG показывает, что у «Ковентри» всё могло быть ещё лучше. Сейчас клуб находится на втором месте в Чемпионшипе по ожидаемым голам.

Интересный факт: в качестве футболиста Лэмпард дебютировал в АПЛ именно в матче с «Ковентри». В январе 1996 года тогда ещё полузащитник «Вест Хэма» вышел на поле на 80-й минуте. Вместе с Лэмпардом лондонцы забили и пропустили, в итоге одержав победу (2:1). А теперь Фрэнк ведёт «Ковентри» к историческому возвращению в АПЛ, в которой клуб не выступал с 2001 года.