Летнее трансферное окно хотят сократить уже сейчас. А нужно ли оно вообще?

Трансферные окна в футболе – огромная возможность для клубов усилиться, агентам – заработать, а самим футболистам – сменить обстановку и найти новый вызов. Летом 2024 года, по данным ФИФА, было зарегистрировано почти рекордное количество трансферов – 11 000 на общую сумму в $ 6,4 млрд. Это второй показатель после феноменального лета 2023 года и его $ 7,43 млрд в кассе. В январе-феврале 2025 года было установлено ещё одно достижение, только уже для зимнего трансферного окна – $ 2,35 млрд.

Несмотря на хорошо отлаженную и отлично работающую индустрию, руководители ряда футбольных лиг с разной периодичностью выносят на повестку вопрос о приведении сроков закрытия трансферных окон в соответствие со стартом национальных чемпионатов. В конце февраля на этот счёт высказался президент Серии А Эцио Симонелли: «Тема, которая объединяет нас с некоторыми лигами, связана с датой закрытия трансферного рынка. Италия и Англия хотели бы закрыть его до начала чемпионата, но для этого необходимо единогласное решение. Скажем, Испания заинтересована в том, чтобы оставить его открытым до 31 августа, как и Франция и Германия. Нам нужно единство в этом вопросе, что очень нелегко».

Венгер утверждал, что трансферные окна влияют на мотивацию игроков, а Инфантино считал деньги агентов

Подобная полемика ведётся уже на протяжении более 10 лет, однако всякий раз какая-то из сторон остаётся в проигрыше. В 2013 году возмутился возглавлявший «Арсенал» Арсен Венгер: «Ньюкасл» этой зимой купил семь-восемь новых футболистов – теперь это совершенно другая команда. И преимущество получают те, кто уже успел сыграть с «Ньюкаслом» две встречи в чемпионате. Кроме того, когда игрок теряет место в основе, он начинает думать об отъезде зимой, теряет мотивацию и перестаёт выкладываться на полную. Идеальный вариант – это когда трансферное окно закрывается за 48 часов до первого матча сезона, а открывается только после окончания чемпионата».

Главе ФИФА Инфантино важно урвать свой кусок пирога от трансферов Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Сильную обеспокоенность по этому вопросу выразил в 2017 году новый президент УЕФА Александер Чеферин. «Знаю, что сейчас ведутся серьёзные дискуссии относительно сокращения летнего трансферного окна в Европе, и мы внимательно следим за этим. На мой взгляд, не очень хорошо, когда футболисты играют за один клуб во время старта чемпионата и в другом, когда закрывается летнее трансферное окно. Возможно, трансферное окно летом действительно очень длинное, и я бы поддержал его сокращение», – выразил мнение в интервью The Times Чеферин.

У главы ФИФА Джанни Инфантино на первом месте всегда стоит коммерческая составляющая. Швейцарца не столько волновали сложности с тем, что у клубов в случае разных трансферных окон возникают определённые преимущества или недостатки, сколько безумные комиссионные футбольных агентов. «В последние годы на трансферы тратятся миллиарды долларов, – потирал руки Джанни накануне ЧМ-2018. – Можно сказать, что система здорова, раз в ней столько денег. Но нас такое развитие ситуации беспокоит. Например, комиссии агентов за год увеличились до суммы в $ 500 млн. Это тревожный знак – есть риск коррупции. Мне кажется, стоит задуматься об отмене зимнего трансферного окна».

В результате Исполнительный комитет ФИФА не поддержал отмену зимних переходов игроков, не совсем гладко у Инфантино сложилось и с агентами. Международная федерация футбола установила новые правила, согласно которым с 2023 года агенты обязаны получать соответствующие лицензии, также были установлены ограничения по комиссионным, но английские и немецкие английские агенты подали в суд и выиграли дело.

В 2018-м АПЛ сократила сроки трансферного окна, но быстро осознала ошибку

Трансферные окна впервые были предложены национальными футбольными ассоциациями ещё в 1990-х, но в топовых лигах получили практику только с сезона-2002/2003. Идея заключалась в том, чтобы предоставить игрокам и клубам больше контрактной стабильности и предотвратить заключение футбольными агентами сделок, которые могли поставить под угрозу прогресс игрока на протяжении всего сезона. Долгое время временные ограничения на переходы игроков вызывали сильное раздражение у тренеров.

Эрикссон не понимал, зачем нужны трансферные окна Фото: Michael Regan/Getty Images

«Многие сделки, заключённые в последний день, пропитаны спешкой и отчаянием, в них ощущается недостаток рациональности. Было гораздо проще, когда не существовало ограничений на переходы – прежде всего это было справедливее для игроков. Но, возможно, я уже слишком старый и чего-то не понимаю», – сокрушался в 2011 году бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, тренировавший в то время «Лестер».

Скончавшегося в 2024 году шведа поддержал в вопросе трансферных окон тренер «Рединга» Стив Коппелл. «Трансферное окно порождает панику и поощряет непристойную трансферную активность. Призываю отменить его и вернуться к предыдущей системе, при которой сделки можно было заключать в течение всего сезона до последних недель, – высказался Коппелл в 2012 году в эфире BBC Radio 5 Live. – Не вижу логики в трансферном окне. Это порождает менталитет распродажи по дешёвке или завышенной цене, вызывает волнения в СМИ, что побуждает клубы покупать слишком много игроков. Старая система, когда при возникновении проблем вы могли взять в аренду или совершить быструю покупку футболиста, была намного лучше той системы, которую нам навязали».

В нacтоящee время все настолько свыклись с двумя трансферными окнами в году, что уже и не помнят, каково было до них. Речь об их отмене уже не ведётся – рассматривается только ограничение сроков переходов. В 2018 году в Англии порадовали Венгера и перешли от слов к делу – в АПЛ трансферное окно распахнулось 17 мая, а закрылось за день до старта чемпионата, 9 августа. Тем временем в других топ-лигах переходы осуществлялись ещё на протяжении трёх недель. Однако такая инициатива имела односторонний характер, ведь окно закрылось только на вход – исходящие трансферы по-прежнему осуществлялись и приводили к потере игроков.

Насер Шадли из «Вест Бромвича» упорхнул в «Монако», Эрик Максим Шупо-Мотинг променял «Сток Сити» на «ПСЖ», Рагнар Клаван сменил «Ливерпуль» на «Кальяри», Хоэль Кэмпбелл перешёл из «Арсенала» во «Фрозиноне», а Леонардо Уллоа оставил «Лестер» и присоединился к мексиканской «Пачуке».

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино против экспериментов Фото: VI Images via Getty Images

Эксперимент был признан провальным, а всеобщее возмущение выразил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Думаю, наш президент Дэниел Леви и многие другие понимают, что это было огромной ошибкой. Надеюсь, мы сможем исправить это в следующем сезоне. Нам стоит вернуться назад и работать точно так же, как и вся Европа. По моему мнению, сроки трансферного окна могут стать решающим фактором при борьбе за победу в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Участники Лиги чемпионов могут создать проблемы для таких команд, как мы. Очевидно, я как тренер не могу быть рад, что в течение трёх недель европейские клубы могут ослабить мою команду. Это ненормальная ситуация», – поделился аргентинец со Sky Sports.

Главное предназначение и суть трансферных окон — накрутка цен на игроков

К следующему сезону в Англии действительно вернулись к исходным позициям по трансферным окнам, но теперь хотят попробовать ещё разок. Летом 2024 года клубы АПЛ предварительно договорились рассмотреть вопрос закрытия летнего трансферного окна 15 августа 2025 года. Сейчас проходят последние прения и согласования с другими лигами. Из слов Симонелли понятно, что с Серией А уже договорились, но для осуществления полноценного и равноправного перехода нужна полная консолидация мнений. Если откажется хотя бы один конкурентоспособный чемпионат или лига с неограниченным бюджетом у клубов, то снова зазвучат голоса недовольных.

«Серьёзно? Опять?! – резонно недоумевает автор The Times Мартин Сэмюэл. – Неужели никто не извлёк урок из прошлого раза? Односторонние действия мало что решают и только создают очень предсказуемые проблемы. Например, станет ли Саудовская Аравия частью этого соглашения? Нет? Тогда в чём смысл? С учётом бездонных арабских кошельков, в этот раз единства лучших европейских лиг окажется мало».

Джон Дуран стал самым дорогим трансфером не только зимы 2025 года, но и всего текущего сезона Фото: ФК «Аль-Наср»

Лучшей иллюстрацией правоты Сэмюэла служит переход 1 февраля 2025 года из «Астон Виллы» в саудовский «Аль-Наср» 21-летнего нападающего Джона Дурана, ставшего самым дорогим трансфером этой зимы. Клуб Роналду выложил за колумбийца € 77 млн + € 15 млн в качестве потенциальных бонусов. Игрок подписал контракт на 5,5 года, а его зарплата подскочила более чем в 10 раз. Если в Бирмингеме не всегда попадавший в стартовый состав форвард зарабатывал € 35 тыс. в неделю, то в Саудовской Аравии будет получать уже € 392 500 (€ 20,4 млн в год) без учета бонусов.

Бирмингемцы мастерски накрутили цену на не самого звёздного нападающего во многом благодаря этим самым ограничениям трансферного окна – цена росла по мере приближения дедлайна. Пока будут существовать конкуренты с неограниченными возможностями, которые не станут подчиняться единому регламенту, все эксперименты обречены на провал. И в этом контексте самым правильным видится не введение единых сроков для всех чемпионатов, а отмена трансферных окон как явления.

Однако представить себе подобное невозможно. Потому что кто же допустит, чтобы многомиллиардный бизнес лишили дополнительных настроек, увеличивающих его стоимость? «Все эти окна нужны для того, чтобы зарабатывать ещё больше, – резюмирует Сэмюэл. – Остановитесь и спросите себя, сделали ли они игру лучше? Чёрт возьми, нет. В наши дни, вместо того чтобы поразмышлять о более полезных вещах в течение тяжёлого продолжительного сезона, идёт безумная игра с единственной целью – загрести кучу денег, пока не наступит дедлайн».