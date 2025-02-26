«Барса» и «Атлетико», это что вообще такое было?!

«Барселона» и «Атлетико» дали огня в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Восемь голов на двоих — такое запомнится надолго!

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик оставил в запасе Гави и Роберта Левандовского. Зато с первых минут вышли Френки де Йонг и Ферран Торрес. У «Атлетико» в воротах появился Хуан Муссо. Привычная картина для Кубка Испании, поскольку Ян Облак в матчах этого турнира сидит в запасе. Место в основе получил и Конор Галлахер, который начинал предыдущие матчи на скамейке.

Футболисты «Барселоны» откровенно проспали начало матча. А как иначе объяснить, что они устроились на 0:2 к шестой минуте? Войцех Щенсны справился с первым ударом Хулиана Альвареса и перевёл мяч на угловой. Первый стандарт оказался счастливым для гостей. Антуан Гризманн навесил, Клеман Лангле перевёл мяч на дальнюю штангу, а там Альварес пробил вратаря ударом в ближний угол.

Хулиан Альварес празднует гол Фото: Alex Caparros/Getty Images

На шестой минуте Хулиан выступил как ассистент. Отличная передача на Гризманна, а француз разобрался с защитником и пробил вратаря. 0:2 к шестой минуте матча с «Атлетико» — кошмар для любого соперника. Флик точно не заслужил такого подарка Правда, сине-гранатовые быстро пришли в себя. Ферран Торрес обязан был наказывать гостей, но Муссо «прочитал» соперника.

«Барсе» хватило пары минут, чтобы не только отыграть один мяч, но и восстановить равенство. Педри бил из района 11-метровой отметки после удобной передачи Жюля Кунде — 1:2. А потом сработал стандарт у ворот «Атлетико». Пау Кубарси продавил Пабло Барриоса и вонзил мяч после навеса Рафиньи. Удивила та лёгкость, с которой «Барса» отыгралась. «Атлетико» словно сам испугался после того, как отгрузил двушку на первых минутах.

«Атлетико» и «Барселона» выдали космический матч Фото: David Ramos/Getty Images

Далее Ферран загубил ещё один момент — на этот раз Хосе Мария Хименес вынес мяч из пустых ворот. Но «Барса» всё-таки забила третий ещё до перерыва. Спасибо стандарту и обороне «Атлетико». Иньиго Мартинес оказался совершенно один на дальней штанге и конвертировал угловой в забитый мяч. Пять голов за тайм — что это вообще было?

Флик выпустил в середине второго тайма на поле Гави и Левандоского. И поляк порадовал немецкого тренера. Роберту потребовалось все три минуты, чтобы забить. Хотя в этот моменте всё сделал Ламин Ямаль. Техничный футболист сине-гранатовых выдал такую передачу, что Левандовскому оставалось просто не промахнуться по пустым воротам. Он и не промазал — 4:2.

Но и это не всё. «Атлетико» реанимировал интригу за шесть минут до конца основного времени. Маркос Льоренте хорошо приложился и попал в дальний угол. Почему его никто не накрыл? Это вопросы, на которые будет искать ответы Флик.

Александр Сёрлот празднует четвёртый гол с одноклубниками Фото: David Ramos/Getty Images

В целом «Атлетико» интереснее играл в концовке встречи, и неудивительно, что гости отыгрались. Сработали замены Симеоне. Самуэл Лино отдал, а Александр Сёрлот легко реализовал свой момент. Сразу вспомнилось, что в декабре 2024 года именно норвежец принёс «Атлетико» победу в концовке гостевого матча с «Барсой» (2:1) в чемпионате Испании. Какой же характер у мадридского клуба!

Жаль только, что такой крышесносный матч прошёл не при аншлаге. Видимо, болельщиков «Барселоны» отпугнуло позднее время начало встречи в будний день. Первый матч получился космическим. Ждём продолжения в апреле (именно тогда состоится ответная игра в Мадриде).