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РПЛ-2024/2025, Зенит, Спартак и Локомотив вернули игроков из аренд, что ждать от Дркушича, Коледина и Годяева, кто это такие

Незаметные зимние усиления «Спартака», «Зенита» и «Локомотива»
Дмитрий Зимин
Незаметные зимние усиления топ-клубов РПЛ
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3 человека, вернувшиеся из аренд, за кем стоит следить весной.

Зимой клубы РПЛ не только тратили деньги, но и внимательно работали по тем игрокам, которые им и так принадлежат. Всё это привело к досрочному возвращению некоторых из них из аренд. В большинстве случаев подобные соглашения работают весь сезон, а призыв обратно зимой принято воспринимать как определённый форс-мажор. Бывает и такое, что игрок возвращается в декабре, а в январе – уезжает снова.

В это трансферное окно отдельно стоит обратить внимание на трёх человек, которых вернули «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Похоже, в командах вовсю на них рассчитывают в весенней части сезона. Разбираемся, что из этого может получиться.

Семак вернул игрока, который мало играл в Сербии. Но в РПЛ способен стать основным

Зимой «Зенит» неожиданно для некоторых досрочно расторг договор аренды с «Црвеной Звездой» по Ванье Дркушичу. Важно, что у клуба было это юридическое право, которое они согласовали ещё летом. При этом парадокс в том, что у сербского клуба, согласно инсайдам, было право выкупа игрока, которым они не воспользовались. А неожиданное это решение потому, что петербургский клуб (на момент написания материала) сохранил всех остальных игроков центра обороны. То есть сейчас у «Зенита» аж шесть таких защитников. Хватило бы на две полноценные команды.

Ванья Дркушич и Сергей Семак

Ванья Дркушич и Сергей Семак

Фото: ФК «Зенит»/

При этом логику петербуржцев можно понять. Возможно, они предполагали, что Родригао покинет команду зимой – и подыскивали альтернативу. Либо опирались на другой очевидный факт: Дркушич за полгода в Сербии так и не стал игроком основного состава. У него всего пять полных матчей в чемпионате и два — в Лиге чемпионов. Хотя некоторые хорошо помнят, как он сиял на Евро-2024 в составе сборной Словении и едва не прошёл в четвертьфинал.

А самое интересно, что Семак, похоже, всерьёз рассчитывает на футболиста. Он поучаствовал в четырёх товарищеских матчах после возвращения. А на финал Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком», по которому многие считывали прообраз будущего стартового состава, вышел в основе. Так что не удивляйтесь, если сезон в паре с Нино начнёт именно словенец. К возобновлению сезона он явно подходит в неплохой форме.

«Спартак» решил оставить молодого правого защитника. Денисову стоит напрячься?

Про Юрия Коледина давно говорят внутри рынка. Неудивительно: воспитанник «Зенита» сначала перебрался в петербургскую «Звезду», которую курировал Павел Андреев, а тренировал Дмитрий Комбаров, потом ушёл вместе с тренером в структуру «Спартака». Быстро перерос уровень второй команды и осенью отправился в аренду в «Торпедо», которое является одним из лидеров Первой лиги.

Юрий Коледин

Юрий Коледин

Фото: ФК «Торпедо»/ФК «Спартак»

Удивительно, но, даже оказавшись в команде по ходу сезона, он оперативно выгрыз для себя место на правом фланге. И в таком статусе завершал осеннюю часть. Играл везде, где потребуется: Кононов использовал его и в обороне, и в полузащите. В итоге аренда была досрочно прервана, а сам футболист с кучей других юношей поехал на сборы с основной командой.

До конца не известно, смог ли он дебютировать за «Спартак». На Зимнем Кубке Коледин только раз попал в заявку, а последние пару недель и вовсе провёл на тренировках «Родины». Но, возможно, сыграл в матче с «Черноморцем», на который спартаковцы не объявляли состав. Так или иначе, в регистрационный период его хотели минимум два клуба – та самая «Родина» и «Сатурн». Вероятно, торпедовцы тоже были бы не прочь вернуть футболиста. Однако ни по одному из вариантов не сложилось. Так что на весеннюю часть Юрий остаётся в Москве – и при необходимости наверняка сможет помочь и основной команде. Тем более игрокам на позиции правого защитника часто достаётся. Кажется, в кубковых матчах Коледин уж точно не испортит картину.

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В начале 2024 года «Локомотив» отдал одного из своих воспитанников – Данилу Годяева – в дзержинский «Арсенал». Рассчитывая понаблюдать за его развитием на дистанции. Реальность явно превзошла ожидания: Годяев с первых же туров влетел в основной состав, поиграл чуть ли не на всех позициях, провёл 25 матчей и оформил 5+2 по системе «гол+пас».

Данила Годяев

Данила Годяев

Фото: ФК «Локомотив»/ФК «Арсенал» Дзержинск

Естественно, такой прогресс привлёк «Локомотив». Разница с Колединым и Дркушичем в том, что аренда игрока не прерывалась, а закончилась. И в новую парень уже не уйдёт. Он получал игровое время в товарищеских матчах на сборах, часто подменяя Карпукаса. Причём делая это успешно. Внимательные наблюдатели отмечали нечасто встречающуюся в 20 лет особенность: парень без страха тащит мяч вперёд. Естественно, не в одиночку, а через грамотные передачи — не только центральным защитникам.

Это качество, вероятно, понравилось Галактионову. Отсутствие же подписаний финально убедило – парня нужно оставлять. Ему дали новый контракт, а весной мы наверняка увидим его не только в заявке на матчи, но и на поле. Неплохая альтернатива Карпукасу в случае форс-мажора или банальной усталости. А ведь рядом есть ещё и Дмитрий Баринов – вот при ком молодой футболист точно будет расти.

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