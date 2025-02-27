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Зимняя пауза в РПЛ-2024/2025: главные события, тест на знание, трансферы, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, квиз

Как хорошо вы следили за клубами РПЛ во время паузы? Пройдите тест и узнайте
Георгий Илющенко
Тест по зимней паузе в РПЛ
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Где-то будет просто. Где-то — не очень.

Российская Премьер-Лига наконец-то возвращается! Зимняя пауза, которая длилась больше двух с половиной месяцев, подошла к концу. Уже завтра, 28 февраля, состоится первая игра после длительного перерыва — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив». Ура? Ура!

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубы провели зиму по-разному: кто-то постоянно подкидывал инфоповоды, кто-то, наоборот, был в тени. Это если не обобщать. Зачем рассказывать конкретнее, если можно поинтересоваться у вас? Перед вами 10 вопросов. На какие-то вы точно ответите без труда. Но чтобы разобраться с другими, нужно было действительно следить за новостями РПЛ. Желаем удачи и просим не подсматривать ответы в поисковиках.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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