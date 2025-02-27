Где-то будет просто. Где-то — не очень.

Как хорошо вы следили за клубами РПЛ во время паузы? Пройдите тест и узнайте

Российская Премьер-Лига наконец-то возвращается! Зимняя пауза, которая длилась больше двух с половиной месяцев, подошла к концу. Уже завтра, 28 февраля, состоится первая игра после длительного перерыва — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив». Ура? Ура!

Клубы провели зиму по-разному: кто-то постоянно подкидывал инфоповоды, кто-то, наоборот, был в тени. Это если не обобщать. Зачем рассказывать конкретнее, если можно поинтересоваться у вас? Перед вами 10 вопросов. На какие-то вы точно ответите без труда. Но чтобы разобраться с другими, нужно было действительно следить за новостями РПЛ. Желаем удачи и просим не подсматривать ответы в поисковиках.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.