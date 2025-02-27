Трансфер «Краснодара» после закрытия окна – странная история. Но клуб вряд ли будет жалеть

Зимнее окно в России захлопнулось, тем не менее не все клубы РПЛ завершили работу на трансферном рынке. Ещё одну сделку готовит «Краснодар». Лидер нашего чемпионата отпускает легионера – центрального полузащитника Кевина Кастаньо.

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» и «Ривер Плейт» наконец-то договорились о трансфере 24-летнего колумбийца за € 9 млн плюс € 500 тыс. бонусами. Помимо этого, аргентинский клуб отдаст 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Кастаньо отправится в расположение «Ривер Плейт» после матча 20-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Пари НН», который состоится 7 марта.

Переговоры по колумбийскому полузащитнику, если отследить новости об этом трансфере, длились как минимум с начала 2025 года. Теперь «Ривер Плейт» сможет дозаявить Кастаньо, даже несмотря на закрытие зимнего окна в Аргентине. Это связано с продажей Пабло Солари в «Спартак»: по регламенту каждый клуб местной лиги может компенсировать уход игрока подписанием нового футболиста.

Описать период Кастаньо в России можно одной фразой – не оправдал ожиданий. Кевин задержался в «Краснодаре» всего на год. Но клуб Сергея Галицкого хотя бы заработает на колумбийском полузащитнике, которого в январе 2024-го приобрёл у мексиканского «Крус Асуля» за € 7,3 млн, по данным Transfermarkt.

Как утверждал As, Кастаньо очень просил Галицкого и главного тренера «Краснодара» принять предложение о трансфере. В декабре полузащитник признавался, что недоволен количеством игрового времени в этом сезоне. Да и адаптировался к России Кевин непросто, о чём сам говорил в интервью.

Между тем приезжал в РПЛ Кастаньо статусным игроком. В 2023 году бывший до того основным опорным полузащитником сборной Колумбии Вильмар Барриос неожиданно перестал получать приглашения в национальную команду от главного тренера Нестора Лоренсо. Аргентинец сделал выбор на позиции опорника в пользу Кевина. Отказался от «цепного пса» ради глубинного плеймейкера. По крайней мере, в тот момент всё выглядело именно так. Кастаньо стал основным в сборной Колумбии и в ноябре 2023-го даже попал в символическую сборную отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке по итогам матчей 5-го и 6-го туров. Сам будущий новичок «Краснодара» сравнивал себя по манере игры с Серхио Бускетсом.

Кевин Кастаньо полузащитник «Краснодара» «Я всегда говорил, что Бускетс был и остаётся моим ориентиром. Смотрю много видео с ним, чтобы стараться делать некоторые вещи так же, как он. Например, пытаюсь понять его специфическую технику. Мне кажется, что мы в чём-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч и отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата».

И всё же трансфер Кастаньо изначально заставлял задуматься о его целесообразности. «Краснодар» зачастую играл 4-3-3 с одним опорным полузащитником, а в команде эту позицию успешно закрывал высоко котировавшийся собственный воспитанник и кандидат в сборную России Александр Черников. Было непонятно, как вообще собираются использовать Кевина. Менять тактическую схему из-за одного новичка, превращать «колумбийского Бускетса» в «восьмёрку» (тем самым усложняя его адаптацию) или куда-то передвигать Черникова, например, на скамейку? В общем, эта позиция не выглядела приоритетной для усиления в борьбе за чемпионский титул, тем более речь шла о достаточно крупной для «Краснодара» сумме.

Кастаньо подписывал ещё Владимир Илич, но при сербе колумбиец так и не сыграл в РПЛ. Провёл два тура в запасе, вышел только во встрече Кубка России. Мурад Мусаев после своего возвращения в команду сразу доверил Кевину место в основе. Но то ли Кастаньо оказался переоценённым футболистом, то ли его игра просто не сочетается со стилем игры «Краснодара», так или иначе, легионер не раскрылся ни на какой позиции в составе «быков». В потенциально «золотом» матче с московским «Динамо» он и вовсе не получил ни минуты.

Кевин выпал из основы и в сборной. Летом на Кубке Америки, где Колумбия дошла до финала, он выходил на замену или оставался на скамейке. Осенью в отборочном цикле ЧМ-2026 положение Кастаньо в национальной команде не изменилось. С первых минут сыграл лишь с Боливией. Да и тогда был отправлен в раздевалку по истечении часа матча.

Кевин Кастаньо Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В нынешнем сезоне РПЛ Кастаньо только 12-й в «Краснодаре» по проведённому на поле времени – 543 минуты. В стартовый состав попал лишь пять раз, ещё в 10 матчах выходил на замену. Тем не менее четыре результативных действия у центрхава есть. Колумбиец оформил 1+1 с «Химками», отдал голевые передачи в матчах с московским «Динамо» и «Оренбургом». Естественно, в списках лучших игроков «быков» по различным статистическим показателям имя Кевина отсутствует.

Как назло, в нынешнем сезоне в «Краснодаре» сумасшедшего прогресса добился ещё и конкурент колумбийца, второй опорный Кевин – Ленини. Отнюдь не Бускетс по своему игровому стилю, однако Мусаева это не смутило. Тренер находил место в центре поля и для него, и для Черникова, а Кастаньо с печалью глядел на подвиги партнёров-конкурентов со скамейки. Трансфер стал лучшим решением для Кевина. Но что насчёт самого «Краснодара»?

Казалось бы, невелика потеря. Однако перед решающим отрезком чемпионата претендент на золотые медали теряет трёх игроков (помимо Кастаньо, ещё и Арутюняна с Кокшаровым) и не подписывает никого. По глубине состава «Краснодар» уступает сейчас всем командам из топ-6 РПЛ. Нужно бороться за чемпионский титул и Кубок России, а в обойме нет даже минимально необходимого – двух игроков на каждую позицию. Под рукой у Мусаева 20 человек, включая Юрия Газинского, которого в силу возраста и недостатка практики в чемпионате (15 минут за сезон) трудно назвать реальным помощником в борьбе за трофеи.

Но, видимо, Газинский и будет формальной заменой Кастаньо, ведь даже на рынок свободных агентов «Краснодар», судя по всему, не заглядывал.