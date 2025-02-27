Бедняга Доргу ещё и удалился. Правда, с «Ипсвичем» справились и без него.

Нелепее «привоз» сложно представить. Но для новичка «МЮ» это было только начало

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне проходит через все круги ада. Начали с тен Хагом — плохо. Позвали Аморима — ещё хуже. Понятно, что новому тренеру нужно время на адаптацию и перестройку, тем более от Эрика он по взглядам на футбол отличается радикально. И всё же казалось, что с аутсайдером АПЛ «Ипсвичем», который умудрился пропустить дома шесть от кризисного «Сити», проблем не возникнет. Наивно, правда?

Главное действующее лицо первого тайма — Патрик Доргу. 20-летний левоногий универсал пришёл в «МЮ» в зимнее трансферное окно. Казалось бы, рядовая сделка на перспективу, но в условиях перманентной турбулентности подвигов ждут от всех подряд. К тому же Доргу предстояло закрыть проблемную позицию — левый фланг обороны.

Что для Доргу это будет особенный матч, стало понятно довольно быстро. Если точнее — на четвёртой минуте. Безобидный заброс на половину поля «Юнайтед» превратился в катастрофу. Доргу с запасом выигрывал позицию у Филогена, а тут ещё и Онана выскочил на подмогу. Вариантов было два. Классический: дать вратарю выбить мяч куда подальше. Альтернативный: взять на себя и увести угрозу от ворот.

Доргу выбрал третий вариант — пас на летевшего в его сторону Онана. Получилось ужасно: мяч прокатился мимо вратаря, и Филоген, который пару мгновений назад даже мечтать не смел о голе, оказался один с мячом перед пустыми воротами. 0:1.

Ошибка Доргу Фото: Кадр из трансляции

Класс футболистов плюс фактор домашнего стадиона — «МЮ» игру всё-таки перевернул. Полузащитник «Ипсвича» Морси не оставил Доргу в беде одного и головой уложил мяч в собственные ворота после подачи со штрафного на 22-й минуте. А спустя ещё четыре минуты забил уже де Лигт. 2:1.

Но Доргу не остановился. Первое слово в тайме было за ним, последнее — тоже. В безобидной ситуации у бровки Патрик коряво полетел в отбор прямой ногой. Вместо мяча пострадала нога Хатчинсона. Выглядело жутковато — VAR решил так же. Судье Ингланду, изначально не планировавшему удалять Доргу, пришлось идти к монитору и доставать красную карточку.

Фол Доргу Фото: Кадр из трансляции

К счастью для «МЮ», на поле был Магуайр. Человек-мем, который периодически забивает важные голы. В самом начале второго тайма защитник вонзил фирменный гол головой после подачи с углового. 3:2.

С учётом такого высокого темпа по голам, счёт к 90-й минуте мог быть хоккейным, но получилось наоборот. Команды толкались, старались, однако забитых мячей больше не было. «МЮ» победу удержал, а «Ипсвич» даже в большинстве ничего не показал. Пожалуй, для Доргу это единственная хорошая новость сегодня.