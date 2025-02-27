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РПЛ-2024/2025, главные интриги перед возобновлением сезона: Спартак, Зенит, ЦСКА, Краснодар, Динамо, Локомотив, таблица

10 главных вопросов перед возобновлением РПЛ
Никита Паглазов
10 главных вопросов перед развязкой РПЛ
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Что будет после Карпина? Продолжит ли зажигать Батраков? Сработает ли ромб Николича? В нашем чемпионате много интриг.

Мы дождались возвращения РПЛ. В пятницу, 28 февраля, состоится первый в 2025-м году матч — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив». Клубы начинают решение турнирных задач. А какие главные вопросы есть к весенней части сезона? Ну, помимо чемпионства – это всегда вопрос номер один. А какие ещё 9? Разбираемся.

Кто из звёздных новичков наберёт больше результативных действий?

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: ФК «Зенит»

В зимнее трансферное окно в РПЛ приехали несколько крутых футболистов атаки. «Зенит» не пожалел € 33 млн за вингера «Ботафого» Луиса Энрике. «Спартак» совершил самый крупный трансфер в своей истории, отдав за форварда Ливая Гарсию € 18,7 млн, а ещё приобрёл у «Ривер Плейт» Пабло Солари за € 10 млн. ЦСКА же забрал у «Ред Булл Брагантино» лучшего бомбардира чемпионата Бразилии 2024 года Алеррандро (€ 4,2 млн).

А кто из новичков круче остальных поможет новой команде? Важным индикатором станут результативные действия. Впрочем, «Зенит» и «Спартак» думают о золоте. Поэтому Энрике, Гарсия и Солари могут стать ключевыми факторами на пути к успеху.

Собрали всех иностранцев, оказавшихся зимой в России:
«Король» в «Зените», рекордсмен — в «Спартаке». Рассказываем обо всех новых легионерах РПЛ
«Король» в «Зените», рекордсмен — в «Спартаке». Рассказываем обо всех новых легионерах РПЛ

Какое место займёт «Ростов» без Карпина?

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уход Валерия Карпина из «Ростова» за пять дней до матча в РПЛ — максимально неожиданная история. Да, слухи о возможном расставании тренера с клубом ходили всю зиму. Но за неделю до рестарта сезона уже никто не думал, что Карпин пойдёт на этот шаг. А он сделал это. Как отметил сам тренер в заявлении, ему «необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России».

А кто же пришёл на место Карпина? Его помощник — Джонатан Альба. Испанец работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м они вместе перешли в сборную России, но через год Альба вернулся в «Ростов». Ранее Джонатан также успел поработать в тренерском штабе сборной Румынии.

Главный вопрос: что покажет «Ростов» с испанцем? После 18 туров команда занимает седьмое место. Интересно, где мы увидим ростовчан по итогам сезона. Будет непривычно наблюдать за командой без Карпина.

Узнали важные причины, из-за которых Карпин покинул «Ростов»:
«Все в команде были в шоке». Наши инсайды об уходе Карпина из «Ростова»
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«Все в команде были в шоке». Наши инсайды об уходе Карпина из «Ростова»

Что там будет внизу: «Ахмат» вылетит, а «Факел», «Пари НН» и «Химки» — спасутся?

Футболисты «Ахмата»

Футболисты «Ахмата»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В РПЛ существует интрига не только в борьбе за медали. Внизу таблицы не менее эпично! Главный претендент на вылет — «Оренбург». У команды Владимира Слишковича всего восемь очков после 18 туров. Спастись оренбуржцам поможет только чудо. А чуть выше расположилась группа из шести клубов, которая может финишировать как на 10-м, так и на 15-м месте.

Пока что в зоне прямого вылета находится «Ахмат» (13 очков), а в зоне стыков расположились «Факел» (14) и «Химки» (16). В относительной безопасности находятся «Пари НН» (16), махачкалинское «Динамо» (17) и «Крылья Советов» (18). Но ситуация будет меняться после каждого тура. Тем интереснее, потеряет ли РПЛ впервые с 2007 года «Ахмат». И сохранятся ли в элите Воронеж, Нижний Новгород и Самара.

Как себя покажет ромб Николича?

Марко Николич

Марко Николич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из главных фишек Марко Николича заключается в игровой схеме. Серб любит расстановку 4-4-2 с ромбом в центре поля. Главный тренер ЦСКА обещал внедрить её по ходу зимних сборов и сдержал обещание. Весну москвичи начнут с новой схемой вместо старой 3-4-3.

Повлияет ли это на турнирное положение ЦСКА? Сейчас команда занимает шестое место и отстаёт от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на семь очков. Возможно, именно необычная для РПЛ схема станет решающим фактором для взлёта команды Николича.

Жемалетдинов станет важным футболистом в новой системе ЦСКА:
«И тут мы чувствуем, как в ноги шарашит молния». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА
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«И тут мы чувствуем, как в ноги шарашит молния». Жемалетдинов — о жизни и новом ЦСКА

Сколько тренеров покинет клубы до конца сезона?

Владимир Слишкович

Владимир Слишкович

Фото: ФК «Оренбург»

Увольнения тренеров по ходу сезона — обычная практика. А когда дело касается ключевых матчей, то цена поражения повышается вдвойне. Поэтому высока вероятность, что до 30-го тура мы увидим изменения в командах. Под основным прицелом находятся аутсайдеры. «Оренбург» психанёт и уберёт Владимира Слишковича? Или, может, Сергей Ташуев покинет «Ахмат» ещё до финиша сезона?

У «Динамо» наладится защита, а Глебов станет лидером?

Данил Глебов

Данил Глебов

Фото: ФК «Динамо»

Под конец трансферного окна «Динамо» совершило две важные покупки. У аргентинского «Лануса» москвичи приобрели парагвайского защитника Хуана Касереса, а из «Ростова» забрали капитана сборной России Данила Глебова. «Динамо» закрыло проблемные позиции на правом фланге обороны и в опорной зоне.

Защита — одна из главных проблем тренера команды Марцела Лички. «Динамо» часто проваливается в обороне, а футболисты совершают индивидуальные ошибки. Получилось ли у чеха наладить игру в защите с новым усилением? Весна даст ответ.

Также интересно понаблюдать за интеграцией в состав москвичей Глебова. Данил займёт место в опорной зоне и станет помощником для обороны. Но игрок неплох и в продвижении мяча, так что его разноплановость обязательно поможет Личке. Плюс не забываем о характере Глебова, который носил капитанскую повязку в «Ростове». Возможно, именно Данила не хватило «Динамо» в прошлом сезоне для победы в РПЛ. А сейчас есть возможность исправить положение.

Ещё несколько причин, почему трансфер Глебова — топ:
Главный трансфер зимы внутри РПЛ! «Динамо» нашло недостающее звено для чемпионства?
Главный трансфер зимы внутри РПЛ! «Динамо» нашло недостающее звено для чемпионства?

Батраков продолжит тащить «Локомотив»?

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Батраков влюбил в себя болельщиков «Локомотива». За небольшой срок 19-летний футболист превратился в лидера команды и тащит её к медалям. За 17 матчей он забил 10 мячей и оформил шесть ассистов. Батраков — второй в списке лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас». Если Алексей сохранит свою топовую форму, то у «Локо» остаются отличные шансы на борьбу как минимум за топ-3.

Недавно «Чемпионат» пообщался с Батраковым:
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
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«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали

Что ещё произойдёт с «Крыльями Советов»?

Футболисты «Крыльев Советов»

Футболисты «Крыльев Советов»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» разрывали информационное поле ещё в первой части сезона. Вокруг команды ходили постоянные разговоры об увольнении тренера Игоря Осинькина. А ближе к концу 2024-го от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появилась информация о возможной коррупционной деятельности в судейском корпусе, в которую ранее оказались вовлечены «Крылья Советов».

Новый год — новые истории. Сначала у клуба сменилось руководство: новым гендиректором стал Роберт Тер-Абрамян, его заместителем назначили бывшего форварда сборной России Руслана Пименова. А 25 февраля оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались трансферами футболистов на вход и на выход из «Крыльев Советов».

Ситуация вокруг клуба не утихает. Интересно, чем же ещё удивят «Крылья» до конца сезона.

А ещё в Самаре оказались два футболиста из топ-клубов РПЛ:
Сменили руководство, взяли игроков «Спартака» и «Динамо». «Крылья» резко обновились
Сменили руководство, взяли игроков «Спартака» и «Динамо». «Крылья» резко обновились

Поменяется ли тройка лидеров по сравнению с 17-м туром?

Футболисты «Спартака»

Футболисты «Спартака»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наконец, главный вопрос весны. На зимнюю паузу лидером РПЛ ушёл «Краснодар» (39 очков), только по дополнительным показателям обойдя «Зенит». А топ-3 замыкает «Спартак», отстающий от лидеров на два очка. Вся борьба за чемпионство и медали ещё впереди. Золото, как мы и писали в начале текста, главный вопрос весна.

Но как вообще расположатся клубы в тройке сильнейших? Вклинятся ли в топ-3 идущие неподалёку «Динамо» и «Локомотив»? «Зенит» идёт за седьмым золотом подряд, однако «Спартак» мечтает прервать гегемонию Санкт-Петербурга. А «Краснодар» во втором сезоне подряд бьётся за трофей. Надеемся на новую сумасшедшую гонку!

«Краснодар» доберётся до первого золота в истории без зимних покупок?
«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов
«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов
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