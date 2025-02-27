10 главных вопросов перед возобновлением РПЛ

Что будет после Карпина? Продолжит ли зажигать Батраков? Сработает ли ромб Николича? В нашем чемпионате много интриг.

Мы дождались возвращения РПЛ. В пятницу, 28 февраля, состоится первый в 2025-м году матч — махачкалинское «Динамо» примет «Локомотив». Клубы начинают решение турнирных задач. А какие главные вопросы есть к весенней части сезона? Ну, помимо чемпионства – это всегда вопрос номер один. А какие ещё 9? Разбираемся.

Кто из звёздных новичков наберёт больше результативных действий?

Луис Энрике Фото: ФК «Зенит»

В зимнее трансферное окно в РПЛ приехали несколько крутых футболистов атаки. «Зенит» не пожалел € 33 млн за вингера «Ботафого» Луиса Энрике. «Спартак» совершил самый крупный трансфер в своей истории, отдав за форварда Ливая Гарсию € 18,7 млн, а ещё приобрёл у «Ривер Плейт» Пабло Солари за € 10 млн. ЦСКА же забрал у «Ред Булл Брагантино» лучшего бомбардира чемпионата Бразилии 2024 года Алеррандро (€ 4,2 млн).

А кто из новичков круче остальных поможет новой команде? Важным индикатором станут результативные действия. Впрочем, «Зенит» и «Спартак» думают о золоте. Поэтому Энрике, Гарсия и Солари могут стать ключевыми факторами на пути к успеху.

Какое место займёт «Ростов» без Карпина?

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уход Валерия Карпина из «Ростова» за пять дней до матча в РПЛ — максимально неожиданная история. Да, слухи о возможном расставании тренера с клубом ходили всю зиму. Но за неделю до рестарта сезона уже никто не думал, что Карпин пойдёт на этот шаг. А он сделал это. Как отметил сам тренер в заявлении, ему «необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России».

А кто же пришёл на место Карпина? Его помощник — Джонатан Альба. Испанец работал в штабе Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м они вместе перешли в сборную России, но через год Альба вернулся в «Ростов». Ранее Джонатан также успел поработать в тренерском штабе сборной Румынии.

Главный вопрос: что покажет «Ростов» с испанцем? После 18 туров команда занимает седьмое место. Интересно, где мы увидим ростовчан по итогам сезона. Будет непривычно наблюдать за командой без Карпина.

Что там будет внизу: «Ахмат» вылетит, а «Факел», «Пари НН» и «Химки» — спасутся?

Футболисты «Ахмата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В РПЛ существует интрига не только в борьбе за медали. Внизу таблицы не менее эпично! Главный претендент на вылет — «Оренбург». У команды Владимира Слишковича всего восемь очков после 18 туров. Спастись оренбуржцам поможет только чудо. А чуть выше расположилась группа из шести клубов, которая может финишировать как на 10-м, так и на 15-м месте.

Пока что в зоне прямого вылета находится «Ахмат» (13 очков), а в зоне стыков расположились «Факел» (14) и «Химки» (16). В относительной безопасности находятся «Пари НН» (16), махачкалинское «Динамо» (17) и «Крылья Советов» (18). Но ситуация будет меняться после каждого тура. Тем интереснее, потеряет ли РПЛ впервые с 2007 года «Ахмат». И сохранятся ли в элите Воронеж, Нижний Новгород и Самара.

Как себя покажет ромб Николича?

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одна из главных фишек Марко Николича заключается в игровой схеме. Серб любит расстановку 4-4-2 с ромбом в центре поля. Главный тренер ЦСКА обещал внедрить её по ходу зимних сборов и сдержал обещание. Весну москвичи начнут с новой схемой вместо старой 3-4-3.

Повлияет ли это на турнирное положение ЦСКА? Сейчас команда занимает шестое место и отстаёт от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на семь очков. Возможно, именно необычная для РПЛ схема станет решающим фактором для взлёта команды Николича.

Сколько тренеров покинет клубы до конца сезона?

Владимир Слишкович Фото: ФК «Оренбург»

Увольнения тренеров по ходу сезона — обычная практика. А когда дело касается ключевых матчей, то цена поражения повышается вдвойне. Поэтому высока вероятность, что до 30-го тура мы увидим изменения в командах. Под основным прицелом находятся аутсайдеры. «Оренбург» психанёт и уберёт Владимира Слишковича? Или, может, Сергей Ташуев покинет «Ахмат» ещё до финиша сезона?

У «Динамо» наладится защита, а Глебов станет лидером?

Данил Глебов Фото: ФК «Динамо»

Под конец трансферного окна «Динамо» совершило две важные покупки. У аргентинского «Лануса» москвичи приобрели парагвайского защитника Хуана Касереса, а из «Ростова» забрали капитана сборной России Данила Глебова. «Динамо» закрыло проблемные позиции на правом фланге обороны и в опорной зоне.

Защита — одна из главных проблем тренера команды Марцела Лички. «Динамо» часто проваливается в обороне, а футболисты совершают индивидуальные ошибки. Получилось ли у чеха наладить игру в защите с новым усилением? Весна даст ответ.

Также интересно понаблюдать за интеграцией в состав москвичей Глебова. Данил займёт место в опорной зоне и станет помощником для обороны. Но игрок неплох и в продвижении мяча, так что его разноплановость обязательно поможет Личке. Плюс не забываем о характере Глебова, который носил капитанскую повязку в «Ростове». Возможно, именно Данила не хватило «Динамо» в прошлом сезоне для победы в РПЛ. А сейчас есть возможность исправить положение.

Батраков продолжит тащить «Локомотив»?

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Батраков влюбил в себя болельщиков «Локомотива». За небольшой срок 19-летний футболист превратился в лидера команды и тащит её к медалям. За 17 матчей он забил 10 мячей и оформил шесть ассистов. Батраков — второй в списке лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас». Если Алексей сохранит свою топовую форму, то у «Локо» остаются отличные шансы на борьбу как минимум за топ-3.

Что ещё произойдёт с «Крыльями Советов»?

Футболисты «Крыльев Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» разрывали информационное поле ещё в первой части сезона. Вокруг команды ходили постоянные разговоры об увольнении тренера Игоря Осинькина. А ближе к концу 2024-го от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появилась информация о возможной коррупционной деятельности в судейском корпусе, в которую ранее оказались вовлечены «Крылья Советов».

Новый год — новые истории. Сначала у клуба сменилось руководство: новым гендиректором стал Роберт Тер-Абрамян, его заместителем назначили бывшего форварда сборной России Руслана Пименова. А 25 февраля оперативники провели несколько обысков в домах агентов, которые раньше занимались трансферами футболистов на вход и на выход из «Крыльев Советов».

Ситуация вокруг клуба не утихает. Интересно, чем же ещё удивят «Крылья» до конца сезона.

Поменяется ли тройка лидеров по сравнению с 17-м туром?

Футболисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Наконец, главный вопрос весны. На зимнюю паузу лидером РПЛ ушёл «Краснодар» (39 очков), только по дополнительным показателям обойдя «Зенит». А топ-3 замыкает «Спартак», отстающий от лидеров на два очка. Вся борьба за чемпионство и медали ещё впереди. Золото, как мы и писали в начале текста, главный вопрос весна.

Но как вообще расположатся клубы в тройке сильнейших? Вклинятся ли в топ-3 идущие неподалёку «Динамо» и «Локомотив»? «Зенит» идёт за седьмым золотом подряд, однако «Спартак» мечтает прервать гегемонию Санкт-Петербурга. А «Краснодар» во втором сезоне подряд бьётся за трофей. Надеемся на новую сумасшедшую гонку!