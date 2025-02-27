«Арсеналу» снова больно. В матче с сенсационным «Ноттингемом» проиграли все

«Арсенал» всё ещё надеется на борьбу за золото АПЛ. Тренер Микель Артета заявил, что не примет поражения в гонке за титул: «Только через мой труп. Если я перестану верить, то отправлюсь домой, ребята». Поэтому лондонцам были жизненно необходимы очки в матче с «Ноттингем Форест». Но команда Нуну Эшпириту Санту сама бьётся за исторический шанс попасть в Лигу чемпионов. И дарить очки «Арсеналу» не собиралась.

Артета продолжил эксперименты в атаке из-за ситуации с травмами. На встречу с «Ноттингем Форест» испанец выпустил в центре нападения Микеля Мерино (уже в третий раз), а по флангам — Леандро Троссарда и Итана Нванери. Конечно, с таким подбором сложно показывать яркий футбол. Да и весь первый тайм получился откровенно скучным. За 45 минут «Ноттингем Форест» и «Арсенал» на двоих нанесли всего один удар в створ и набили 0,48 xG.

Хотя один интересный сюжет всё же прослеживался. Артета нашёл ещё одного помощника для атаки: им оказался левый защитник Риккардо Калафьори. Итальянец частенько оказывался в чужой штрафной, а на 23-й минуте упустил лучший момент «Арсенала» в тайме. Калафьори получил мяч, ушёл от опеки и зарядил в дальний угол ворот «Ноттингема». Показалось, что гол неминуем. Но мяч предательски прилетел в штангу.

Удар Риккардо Калафьори Фото: David Rogers/Getty Images

Один голевой момент вряд ли устроил Артету. И на второй тайм «Арсенал» вышел куда более заряженным. Кстати, Калафьори после перерыва уже не появился (вероятно, из-за жёлтой карточки). Лондонцы же устроили тяжёлую жизнь «Ноттингему» в первые 15 минут тайма. А главным методом гостей стали их любимые угловые. После одного из них Микель Мерино упустил крутую возможность: набежал в штрафную после подачи и мощно пробил головой. Однако голкипер «Ноттингем Форест» Матц Селс спас команду.

«Арсенал» давил-давил, но ни к чему это не приводило. Конечно, результат матча был важен для обеих команд. Поэтому «Ноттингем» действовал с двойной концентрацией. И даже не забывал об ответных выпадах. Главным героем команды Нуну в атаке был Крис Вуд. 33-летний форвард сначала неплохо пробил по центру ворот — голкипер «Арсенала» Райя спас команду от пропущенного мяча. А через несколько минут Вуд убегал один на один, но Вильям Салиба догнал его и идеально сыграл в подкате.

«Арсенал» продолжил давление. Лондонцы понимали, что ещё одна потеря очков делает шансы команды на борьбу за титул лишь математическими. Угловые оставались главным оружием: гости в итоге подали их 11 раз, однако никак не удавалось отправить мяч в ворота.

Борьба за мяч после подачи Фото: David Rogers/Getty Images

А на 83-й минуте Эдегор упустил шикарный момент: он расстреливал Селса из выгоднейшей позиции, но пробил прямо в голкипера. Правда, отдавший Мартину пас Зинченко (вышел на замену во втором тайме) находился в офсайде. Так что гол всё равно отменили бы. Однако то, как Эдегор бездарно распорядился мячом в отличной ситуации, отлично описывает всю встречу для «Арсенала».

«Ноттингем Форест» в итоге сдержал лондонцев — матч завершился ничьей. Вряд ли «Арсенал» рад результату. Теперь только большое чудо позволит команде вернуться в гонку за титул. Хотя и команда Нуну оказывается в двух очках от падения из зоны Лиги чемпионов. В общем, мы увидели встречу, в которой по факту проиграли оба клуба.