В первом тайме команда Гвардиолы была идеальна. А во втором должна была пропускать от «Тоттенхэма», но всё же устояла.

Вот это добавленное время в игре «Сити»! Лишились гола, а потом чудом отскочили!

«Манчестер Сити» обошёл «Челси» и поднялся в топ-4, прервав трёхматчевую победную серию «Тоттенхэма» в АПЛ.

В состав «Манчестер Сити» вернулся после травмы Холанд. Норвежец и зимний новичок Мармуш вышли вместе в атаке – египтянин больше опускался в глубину для поиска мяча, а в прессинге поднимался на одну линию с Эрлингом. Впрочем, в дебюте игры активнее давил «Тоттенхэм». У чемпиона Англии возникали проблемы в той зоне, за которую отвечали центрбек Хусанов и правый защитник Нунес. Кстати, Матеус при владении тоже менял роль, превращаясь в центрального полузащитника.

Но прессинг «Тоттенхэма» отнюдь не всегда был эффективным. В некоторых эпизодах «Ман Сити» здорово разбивал его и проводил опаснейшие контрвыпады. Мяч доходил до Холанда, и только в первом тайме норвежец четыре раза встретился с ним в штрафной – вполне мог оформить хет-трик. Первый момент Эрлинг упустил на восьмой минуте, когда у него не получился удар с правой. Затем команда Хосепа Гвардиолы здорово вышла из-под давления как раз за счёт смещения Мармуша и благодаря Савио и Доку развернула атаку справа налево, а Холанд забил ударом в касание. Удоджи «спрятался» за спиной норвежца вместо того, чтобы держать его.

Эрлинг Холанд Фото: Alex Pantling/Getty Images

Доку своими проходами кошмарил оборону «Тоттенхэма». Сам мог забить после смещения с левого фланга и удара из полукруга – Викарио парировал непростой удар низом. Ещё два шанса при участии бельгийца «горожане» соорудили на исходе получаса. В одном случае снова успешно вышли из-под прессинга, теперь уже за счёт движения Холанда, а Доку прострелил на Савио. Бразилец остался совершенно один в семи-восьми метрах от ворот – не забить было труднее, чем попасть. Но в Савио внезапно вселился Нуньес. Да-да, не Нунес, а именно Дарвин из «Ливерпуля». Вингер ударил в землю, и мяч полетел по замысловатой траектории – мимо цели. Потом Доку нашёл Холанда пасом примерно там же, откуда Эрлинг уже бил в этот вечер, однако норвежец зарядил прямо в Викарио.

До перерыва «Тоттенхэм» наиграл на лишь на 0,06 по xG. Всего пару раз атаковал ворота Эдерсона. В общем, команде Ангелоса Постекоглу ещё повезло, что «Ман Сити» не выигрывал крупнее.

Во втором тайме «Тоттенхэм» улучшил владение, а у «Ман Сити» стали хуже обстоять дела с возвратом мяча. «Шпорам» хватило 10 минут, чтобы соорудить момент, который перевесил всё созданное хозяевами до перерыва. Теперь Доку проиграл дуэль своему оппоненту правому защитнику Порро – недоработал в обороне и дал сделать кросс. На дальней штанге Нунес отпустил Одобера. Быть бы голу, если бы француз пробил в ворота, а он промахнулся.

В штрафной «Ман Сити» сильно запахло голом. Форварды команды Гвардиолы перестали цепляться за мяч, что-то получалось только у Савио, когда он включал свой феноменальный скоростной дриблинг. Однако именно потеря бразильца, слишком поверившего в собственные фокусы, привела к быстрой ответной атаке «Тоттенхэма», в которой должен был забивать Джонсон. Но везло уже чемпиону. «Шпоры» прощали гостей за ошибки.

Ангелос Постекоглу Фото: Alex Pantling/Getty Images

Странное впечатление оставил «Манчестер Сити» в Лондоне. Словно заряда хватило на половину дистанции, а потом резко сели батарейки. В концовке команда Гвардиолы пыталась успокоить игру владением, заставляла соперника побегать за мячом. Хозяева, конечно, тоже подсели, и даже четверная замена в середине тайма (вышли среди прочих Кулушевски и Сон Хын Мин) не сильно добавила энергии «Тоттенхэму». Тем не менее кореец нашёл свой момент – бил из-под Хусанова после прохода и паса Джонсона. «Горожан» спас сейв Эдерсона.

Чемпион Англии во втором тайме впервые нанёс удар в створ только на последних минутах. Заработал скромные 0,18 по xG. Зато в компенсированное время Холанд просочился сквозь трёх защитников и оформил дубль. Но мощный гол норвежца отменили судьи – после долгого изучения просмотра. Даже повтор не убедил, что это Эрлинг, а не защитник подыграл себе рукой. Как же разглядела фол в этом эпизоде бригада Джарреда Джиллетта? Непонятно.

Проверка спорного эпизода Фото: Кадр из трансляции

Проверка спорного эпизода Фото: Кадр из трансляции

Быть бы скандалу, если бы в следующей атаке «Тоттенхэм» спас ничью. Сарр не забил из убойной позиции!