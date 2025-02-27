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Стад Брьошен — ПСЖ — 0:7, обзор матча 1/4 финала Кубка Франции, голы, как сыграл Матвей Сафонов, статистика, 26 февраля 2025

У Сафонова новый «сухарь» за «ПСЖ» в Кубке Франции! Но это был не матч, а избиение
Артём Никулин
У Сафонова новый «сухарь» за «ПСЖ»
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«Брьошен» из четвёртой лиги получил семь голов. А у Матвея работы почти не было.

Кубок Франции теперь самый престижный турнир страны для российской аудитории. Причина проста: там «ПСЖ» неизменно выпускает в основе Матвея Сафонова. За исключением 1/16 финала, где из уважения выпустили испанца Тенаса — там играли чуть ли не с любителями.

Теперь парижане в четвертьфинале, а Матвей — снова в старте. Соперник попался несильный, но «ПСЖ» заслужил такой фарт после кошмарных жребиев в Лиге чемпионов. Достался «Брьошен» из четвёртой лиги. Главный факт про хозяев — за них играет Артур Захарян, чуть ли не ключевой футболист команды. Но нет, он не родственник Арсена.

Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Окончен
0 : 7
ПСЖ
Париж
0:1 Невеш – 16'     0:2 Рамуш – 36'     0:3 Рамуш – 49'     0:4 Дуэ – 55'     0:5 Рамуш – 58'     0:6 Маюлу – 66'     0:7 Дембеле – 85'    

Энрике перед матчем сказал, что «Брьошен» — крепкий орешек, так что никакой лёгкой прогулки не будет. Поэтому на игру приехал почти основной состав: с Хвичей, Невешем, Хакими, Пачо и другими.

Хозяева ожидаемо играли вторым номером. Хотя в редкие моменты, получая мяч, пытались в комбинации, переводили активность с одного фланга на другой, а также старались хладнокровно выводить мяч из обороны. Иногда успешно, иногда — не очень. Опасных моментов в первом тайме не создали: было несколько проходов по флангу, но Сафонов мгновенно реагировал на перехватах. Только все эти подходы пришлись на первые 10-15 минут — потом гости об атаке забыли.

«Брьошен» — «ПСЖ»

«Брьошен» — «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

А вот «ПСЖ» за первые 45 минут порадовал аж двумя голами. Сначала Жоау Невеш мощно приложился по мячу после отскока от перекладины. А под конец тайма, когда парижане уже усыпили соперника перекатами, отличился Гонсалу Рамуш: откликнулся под заброс на дальнюю штангу.

Говоря о перекатах: да, команда Энрике безоговорочно забрала мяч и набила где-то под 200+ передач за первую половину, но всегда старалась обострять у чужих ворот. Без фанатизма, правда — силы тоже не стоит зря тратить. Однако тот же Хвича провёл хорошую половину, несколько раз опасно пробив по воротам и проявив щепотку гениальности в попытке выбить голевую передачу.

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После перерыва «ПСЖ» решил не оставлять шансов сопернику, и спустя пару минут Хвича заработал пенальти. Правда, 11-метровый вместо грузина реализовал Рамуш — понять можно, когда Энрике выпускает в старт по праздникам.

А потом гости включили режим берсерка: на 55-й Дуэ издевательски прошил вратаря ударом в ближний угол, а через две минуты провели идеальную контратаку, в которой Рамуш забил свой третий мяч. После непростительной восьмиминутной паузы уже отличился 18-летний воспитанник Маюлу, в касание переведя мяч под перекладину.

«Брьошен» — «ПСЖ»

«Брьошен» — «ПСЖ»

Фото: ФК «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжил куражиться в атаке, хоть конвейер голов и прикрылся. «Брьошен» по-прежнему стойко терпел нападки столичных богачей, а в концовке внезапно стал зажимать расслабившихся соперников. Началось всё с 78-й минуты: чуть не разбудили Сафонова, выбежав в перспективную контратаку. Однако на удар никто не решился. Решились через три минуты:: Нтуми пробил в ближний угол, который Матвей прикрыл.

Дембеле, вышедший ранее на замену, наказал слишком поверивших в себя аутсайдеров: вбежал в штрафную и издевательски забил в ближний (с этой зоной у вратаря «Брьошена» серьёзные проблемы). И этим завершил игру.

По статистике: Сафонов провёл третий подряд матч «на ноль». По факту особо не поиграл сегодня. Хотя уверенно проявил себя на перехватах. На большее и не стоило рассчитывать. Возможно, в полуфинале будет побольше работы.

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