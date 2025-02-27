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Ливерпуль — Ньюкасл — 2:0, обзор матча 27-го тура АПЛ, голы: Собослаи, Мак Аллистер, статистика, таблица, 26 февраля 2025

Семь побед. Теперь «Ливерпуль» от золота АПЛ отделяют лишь они
Григорий Телингатер
«Ливерпуль» — «Ньюкасл» — 2:0
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По эксклюзивной информации «Чемпионата», в этом сезоне титул заберёт команда Слота.

«Ливерпуль» мчит к чемпионству. Мы уже объясняли, как это стало возможным. У команды есть право на ошибку (и не одну), но она в 27-м туре снова взяла три очка. На этот раз победила «Ньюкасл», который борется за место в зоне Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Мак Аллистер – 63'    

У гостей из-за травмы не смог сыграть главный бомбардир Исак. Пришлось выпускать на поле Уилсона, для которого этот матч стал дебютным в основе в этом сезоне АПЛ. У форварда лишь 77 минут за весь чемпионат и целый один удар. Что касается «Ливерпуля», он вернулся к схеме с нападающим. Впереди вышел Жота.

«Ливерпуль» ожидаемо забрал инициативу и оперативно открыл счёт. Во второй встрече подряд отличился Собослаи, который точно ударил с 12 метров. Примерно с той же точки, с которой забивал и «Сити» за три дня до этого. Теперь мяч прошёл между ног сразу двух защитников. Причём уже в первом тайме венгр мог забивать ещё, но на 36-й минуте самую малость промахнулся.

Удар Доминика Собослаи

Удар Доминика Собослаи

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Что касается «Ньюкасла», у него хоть и было меньше шансов забить в первом тайме, но одна отличная возможность имелась. Ван Дейк неудачно делал искусственный офсайд, и Уилсон вышел один на один с Алисоном. Нападающий пробил в дальнюю девятку, но немного не попал.

Во втором тайме игра всё так же шла с преимуществом «Ливерпуля», однако счёт оставлял гостей в игре. Так было до 63-й минуты. Контратака хозяев начались с того, что Трент и Собослаи сделали два паса подряд пятками у своей штрафной. Уже через пару секунд Салах скатил под удар Мак Аллистеру, и тот уверенно послал мяч в ворота — 2:0.

«Ливерпуль» празднует гол

«Ливерпуль» празднует гол

Фото: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Для египтянина этот ассист стал 17-м в сезоне АПЛ. У остальных футболистов не больше 10 (столько у Саки, Дамсгора и Робинсона). Рекорд по количеству голевых передач за один сезон АПЛ принадлежит Анри и Де Брёйне, у которых было по 20 ассистов. У Салаха впереди ещё 10 туров, так что велик шанс установить новый рекорд лиги.

После второго гола «Ньюкасл» уже был уже незаметен — солировал «Ливерпуль»: Салах мог забивать ещё, гол Гакпо отменили из-за офсайда, а в компенсированное время он же едва не отметился ударом через себя… Главный тренер Слот наблюдал за этим с трибуны, потому что отбывает дисквалификацию. Судя по всему, нидерландец остался доволен и этим матчем, и в целом туром АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Ноттингем Форест», так что отрыв от второго места ещё увеличился. Теперь уже 13 очков по набранным (10 — по потерянным). В оставшихся 10 турах «Ливерпулю» можно трижды проиграть (а возможно, и больше, поскольку едва ли «Арсенал» завершит сезон без потерь). Сейчас «Ливерпуль» от чемпионства отделяют семь побед.

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