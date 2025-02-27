Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?

В первом полуфинале Кубка Испании «Барселона» и «Атлетико» устроили концерт и выдали суперрезультативную ничью 4:4. Два «Реала», «Сосьедад» и мадридский, в Сан-Себастьяне общими усилиями забили в восемь раз меньше. И всё равно получилось бодро.

Мадридцы провели логичную ротацию, выпустив в старте Лунина, Гюлера и Эндрика — Куртуа, Вальверде и Мбаппе не попали даже в заявку. Француз – из-за больного зуба. Справа в обороне сыграл Асенсио, а в центре вновь оказался Тчуамени. У басков, к огромному сожалению, вновь из-за травмы выбыл Арсен Захарян. И это после его сумасшедшего тайма с «Леганесом». Но они и так привыкли обходиться без Арсена. И вроде бы это ненадолго.

Гораздо активнее, как ни странно, начал «Сосьедад»: высоко прессинговал, особенно на краю Рюдигера с Гарсией, и заставлял мадридцев под свист трибун то и дело вовлекать в игру Лунина. Не обошлось и без моментов. Кубо обыгрался с Мендесом и проверил Андрея в ближнем углу. Тот же Брайс после подачи углового скидывал головой во вратарскую — восстановившийся от небольшого повреждения Агер не успел замкнуть с метра.

У «Мадрида» тем временем впереди ничего не получалось. Но это же «Реал», правильно? Каким бы составом он ни играл. На 19-й минуте опасность возникла из ничего и превратилась в гол. Винисиус здорово отработал сзади и отобрал мяч возле своей штрафной (может, попробовать его опорником?), Беллингем увидел пустоту в чужой обороне и закинул вперёд на Эндрика. Бразилец оторвался от Субельдии, убежал на дуэль с Ремиро и чётко катнул шведой низом.

«Реал» Мадрид празднует гол «Сосьедаду» Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

«Сосьедад» не смутился и продолжил давление. Временами мадридцы попросту отбивались. Неплохие шансы Мендеса, Оярсабаля и Барренечеа нейтрализовал Лунин — последний так вообще в эффектном прыжке. Постоянно прострелы прерывал Тчуамени. Показал себя и Ремиро, потащив выстрел Винисиуса низом. Вернее, капитана Винисиуса — сегодня он впервые вышел с повязкой «Реала». В 299-м матче, немного не дотянув до юбилейного. В таком статусе Вини официально может разговаривать с судьями, так что к подобной роли вингер был явно готов.

По игре баски не заслуживали уступать в счёте. Неудивительно, что местные трибуны жутко взбесились. А вот их реакция — уже за гранью. Выкрики с пожеланиями смерти Асенсио (так написали в Relevo) вслед за его нарушением и жёлтой карточкой привели к остановке встречи на несколько минут. Осуждаем.

В перерыве Анчелотти от греха подальше поменял Асенсио на Васкеса. Для «Сосьедада» принципиальной разницы не случилось — Лунина тут же напрягли ударом Оярсабаля в упор с закидушки Барренечеа и добиванием с острого угла Кубо. Как и ранее, ответил на баскскую дерзость Эндрик. Только на сей раз его бронебойный выстрел пришёлся в перекладину. Жирный бразильский намёк для тренерского штаба — такому бомбардиру необходимо играть чаще.

«Сосьедад» без устали лез вперёд, из-за чего Эндрика поменял Алаба. «Реал» не забывал отвечать — если бы не феноменальная реакция Ремиро на рикошет от ноги Субельдии после попытки Беллингема, ответный матч стал бы формальностью. Отбил он и дальнюю «пушку» Джуда. Плюс Тчуамени вполне мог, однако не сделал навес выскочившего с лавки Родриго голевым. На том и закончили. Для мадридцев, впрочем, на грустной ноте: перед финальным свистком в единоборстве с Кубо повреждение заработал Себальос. Его увели за пределы поля врачи.

Баскам многое подпортил Лунин. Тем не менее произошедшее не в новинку. В нынешнем сезоне они страдают вирусом нереализации. Да, классно атакуют, но голевого завершения не хватает ну очень часто. Не зря в Ла Лиге меньше них (23 мяча за 25 туров) забивают только «Вальядолид» (16), «Хетафе» (21) и «Леганес» (22). «Реал» же на классе сделал очевидный шаг к финалу.