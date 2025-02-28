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Интриги 19-го тура РПЛ: Зенит — ЦСКА, Спартак — Оренбург, Ростов — Динамо М, Краснодар — Крылья Советов, Динамо Мх — Локомотив

Николич в ЦСКА продлит кошмарную серию в матчах с «Зенитом»? Интриги 19-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
Интриги 19-го тура РПЛ
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Статистике Марко не позавидуешь. «Спартак» же встретится с аутсайдером, а Глебов может дебютировать в игре с «Ростовом».

Дождались! Сегодня, 28 февраля, стартует вторая часть сезона в РПЛ. Рассказываем, чего нам ждать в предстоящих встречах 19-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый после рестарта РПЛ матч пройдёт в Каспийске, куда приедут футболисты «Локомотива». Красно-зелёные так и не купили центрального нападающего, хотя рассматривали нескольких кандидатов. Махачкалинский клуб располагается на 11-й строчке в таблице, железнодорожники — на пятой. Любопытно, что при этом «Динамо» пропустило меньше мячей (17 против 26). В этом сезоне дагестанцы пропускают на своём поле по одному мячу в среднем за матч, а «Локомотив» забивает почти по два в среднем за игру на выезде.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нижегородский клуб серьёзно поработал на трансферном рынке. Команда приобрела несколько новичков и в то же время рассталась с некоторыми футболистами. «Пари НН» не лучшим образом провёл первую часть сезона, но у него есть возможность исправить положение под руководством Виктора Гончаренко. «Акрон», в свою очередь, завершил первую часть чемпионата России двумя победами, благодаря чему поднялся на девятое место в таблице. Клуб из Самарской области оторвался от зоны стыков на шесть очков, так что пока чувствует себя в безопасности.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч тура пройдёт в Санкт-Петербурге — «Зенит» против ЦСКА. Сине-бело-голубые пока что занимают второе место в таблице, хотя уступают «Краснодару» только по дополнительным показателям. «Зенит» — очень неудобный соперник для тренера ЦСКА Марко Николича. Команды серба ни разу не обыгрывали «Зенит» (две ничьих, четыре поражения). Более того, они забили всего лишь три мяча в этих встречах. Предыдущая поездка в Санкт-Петербург не принесла Николичу ничего хорошего — в 2021 году его «Локомотив» проиграл со счётом 1:6.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» завершил первую часть сезона на предпоследней строчке в таблице РПЛ. Правда, грозненский клуб отстаёт от зоны стыков всего лишь на одно очко, а от спасительной зоны — на три. В предыдущем туре «Ахмат» одолел «Оренбург» (1:0) и прервал серию без побед. Серия же «Рубина» без поражений в РПЛ насчитывает четыре матча (две победы, две ничьих). В предыдущем туре казанский клуб проявил характер — превратил 0:2 в 3:2 в игре с махачкалинским «Динамо». Сейчас «Рубин» располагается на восьмой строчке в таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, хотя не одержал ни одной победы в четырёх предыдущих турах (три ничьих, одно поражение). Правда, команда Мурада Мусаева опережает «Зенит» только по дополнительным показателям. А ещё – не приобрела ни одного новичка в зимнее окно. «Крылья» находятся на 10-й строчке, а отрыв от зоны стыков составляет два очка. В последнее время самарский клуб неудачно играет в Краснодаре — три поражения подряд. Прервут ли хозяева серию без побед в чемпионате России?

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важнейшая игра с точки зрения борьбы за выживание. Обе команды пока что располагаются в зоне стыков. «Факел» не побеждал в РПЛ шесть матчей, а «Химки» на этом отрезке выиграли всего однажды. Предыдущие пять очных матчей получились «низовыми» с букмекерской точки зрения (в них забивалось не больше двух мячей). «Факел» забил 11 голов — худший результат в РПЛ наряду с махачкалинским «Динамо». А у «Химок» худшая оборона лиги (35 пропущенных мячей). Покинет ли кто-то из команд зону стыков по итогам тура?

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» прекрасно проявил себя на финише первой части сезона — шесть побед подряд. Благодаря этому команда Деяна Станковича поднялась на третью строчку в таблице РПЛ. Отставание от первого места составляет всего лишь два очка. Зимой красно-белые потратили почти € 30 млн на новых футболистов. «Оренбург» пока замыкает таблицу, а его отставание от зоны стыков составляет шесть очков. Любопытно, что команда одержала всего лишь одну победу, и это было в 1-м туре (тогда она как раз обыграла «Спартак»). Красно-белые одержали три победы в трёх предыдущих домашних матчах с «Оренбургом». В каждом из них забивали не меньше трёх мячей. Сейчас с аутсайдером работает бывший тренер красно-белых Владимир Слишкович.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч 19-го тура пройдёт на юге России. Игра станет особенной для Данила Глебова — бывшего капитана «Ростова», который недавно перешёл в московское «Динамо». Донской клуб прекрасно завершил первую часть сезона — четыре победы подряд в РПЛ. Правда, ростовчане сменили тренера за несколько дней до рестарта. Валерий Карпин неожиданно ушёл со своего поста, а его место занял Джонатан Альба (ранее работал в штабе аналитиком). В прошлом сезоне бело-голубые обыграли соперника на выезде (2:1). А как будет на этот раз?

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