Гвардиола устроит революцию в «Манчестер Сити». Кто из звёзд уйдёт и почему?

У «Манчестер Сити» намечается большая перестройка. Команда в нынешнем виде заканчивает свой цикл. На это намекают и зимние трансферы, и инсайдеры, и сам Гвардиола. И даже если мы возьмём интервью агента Хусанова, то он открыто говорит о создании новой команды.

Гайрат Хасбиуллин агент Абдукодира Хусанова «Клуб начинает перестройку из одной чемпионской команды в другую, как мы это услышали. Гвардиола впервые в карьере такое делает. С этим связана покупка молодых и быстрых центральных защитников».

Тут, конечно, напрашивается вопрос: разве «Сити» при Гвардиоле не трансформировался раньше? Безусловно, команда менялась. Самое очевидное – от игры с «ложной девяткой» до классического форварда Холанда. Да и вообще, испанский тренер имеет имидж человека, который вечно что-то выдумывает. Часто прямо по ходу сезона. И иной раз это стоило команде вылета из Лиги чемпионов. Однако теперь речь уже не столько про тактику, сколько про кадры. Раньше они менялись постепенно, а в 2025-м – радикально.

Ещё в начале декабря Тhe Athletic называл четырёх игроков, которых руководство «Сити» планирует отпустить: Эдерсона, Кевина Де Брёйне, Джека Грилиша, Кайла Уокера. Отдельный акцент в статье был сделан на последнем игроке, как на футболисте, который ближе всех к уходу. В результате именно он и покинул клуб зимой. По информации издания, в клубе понимали, что затянули с трансфером «на выход» – защитника нужно было отпускать ещё летом 2024 года. А не было это сделано из-за заслуг капитана, помогавшего брать титулы год за годом. На «Чемпионате» выходила отдельная статья о том, почему Уокер так много значил для «Сити».

На днях уже Sky Sports выкатил список футболистов, которые покинут «Сити» ближайшим летом. Сообщается, что о желании расстаться клуб уведомил семерых игроков.

Эдерсон (вратарь, 31 год)

Эдерсон Фото: Alex Pantling/Getty Images

Он мог уйти из «Сити» ещё до старта этого сезона. Фабрицио Романо сообщал о переговорах с «Аль-Иттихадом», но тогда бразилец до Саудовской Аравии не добрался. В том числе после разговора с Гвардиолой. В этом сезоне голкипер стал рекордсменом по количеству ассистов в АПЛ: на его счету шесть голевых передач, из них три – в этом сезоне. В интервью «Чемпионату» Эдерсон рассказывал, что если был бы не вратарём, то играл бы полузащитника и вытеснил бы Де Брёйне из состава. Однако этот сезон для голкипера выдался тяжёлым, как и для всей команды. В декабре бразилец потерял место в основе. Ортега уже не только выступал в кубковых матчах, но и отыграл девять туров в АПЛ. Только вот ему самому 32 года, и не совсем очевидно, что он будет первым номером после ухода Эдерсона.

Кевин Де Брёйне (полузащитник, 33 года)

Кевин Де Брёйне Фото: Michael Regan/Getty Images

Возможно, главный символ команды, которая брала титулы при Гвардиоле. Мы уже объясняли, в чём именно он сбавил. Если коротко, то по голевым действиям в среднем на 90 минут показатели рухнули больше чем в два раза по сравнению с прошлым сезоном. Контракт бельгийца заканчивается через несколько месяцев, и непохоже, чтобы кто-то обсуждал продление. Тем временем Гвардиола уже ставит Мармуша в том числе и на позицию атакующего полузащитника.

Джон Стоунз (защитник, 30 лет)

Джон Стоунз Фото: Michael Regan/Getty Images

Его проблема не столько в игровом спаде, сколько в травматичности. В этом сезоне АПЛ Джон лишь шесть раз появлялся в основе. Его универсальность впечатляет, но всё же остаётся чаще виртуальной. Один матч сыграет, а потом месяц лечится. Этим объясняются зимние покупки центральных защитников Хусанова и Рейса. По последней информации, Стоунз пропустит ещё около 8-10 недель. Если что, играть в этом чемпионате осталось три месяца.

Матео Ковачич (полузащитник, 30 лет)

Матео Ковачич Фото: Dan Istitene/Getty Images

Хорват переходил из «Челси» в «Сити» за относительно скромные € 29 млн. Он не был игроком основы при здоровом Родри, так что после восстановления испанца его уход выглядит логичным. Тем более что уже куплен Нико Гонсалес, который станет запасным вариантом на случай новой травмы Родри. Правда, новичок «Сити» может играть и в паре с обладателем «Золотого мяча».

Илкай Гюндоган (полузащитник, 34 года)

Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган Фото: Marc Atkins/Getty Images

Немец – один из ключевых проводников идей Гвардиолы. Гюндоган неоднократно говорил о своём желании стать тренером и даже один день руководил юношеской командой «Сити». Видение поле и понимание свободного пространства сделали его важным игроком для команды. Гюндоган имел подходящий менталитет, поэтому оказался одним из немногих, кто вернулся в «Сити» после ухода свободным агентом в другой клуб. Однако сейчас ему уже 34 года, и он оказался самым возрастным в этом списке. Гюндоган уже не может проводить в основе каждый матч.

Джек Грилиш (вингер, 29 лет)

Джек Грилиш Фото: Alex Livesey/Getty Images

А вот и самый молодой человек в списке. «Сити» выкупил его у «Виллы» за € 117,5 млн. Из трёх с половиной сезонов Грилиш показал свой уровень только в одном. Когда команда брала требл, он был действительно полезен. На том уровне мы его больше не видели. За 46 матчей в 2024 году он не забил ни разу. Сейчас у «Сити» полно вингеров: Доку, Савиньо, Бобб и Мармуш. На фланге регулярно выходит и Фоден – лучший футболист прошлого сезона АПЛ по версии самой лиги. Так что уход Грилиша выглядит во многом ожидаемым.

Бернарду Силва (полузащитник, 30 лет)

Бернарду Силва Фото: Carl Recine/Getty Images

А вот тут не столь очевидны причины для расставания с футболистом. У Бернарду в этом сезоне 21 матч в основе в АПЛ и ещё девять в Лиге чемпионов – там он не вышел в старте лишь против «Слована». У сегодняшнего «Сити» есть проблемы с выходом из-под прессинга, и помощь Силвы при розыгрыше мяча от ворот не раз позволяла сохранить владение. Португалец – один из лучших в команде по продвижению мяча – и за счёт ведения, и за счёт передач. В случае ухода его будет не хватать.

Инсайдерская информация Фабрицио Романо совпадает по большинству фамилий, но он уточняет, что Гюндоган может остаться, а вот Матеус Нунес близок к уходу из «Сити». В любом случае мы понимаем – летом уйдут многие. Не все упомянутые футболисты – игроки стартового состава, однако Гвардиола регулярно ротирует основу, и речь идёт о том, чтобы потерять половину обоймы. Какие-то позиции явно будут требовать новых трансферов – в первую очередь вратарская, а вот, например, с вингерами ситуация сильно проще. И в этом плане показательно, что Гвардиола продлил контракт до лета 2027 года. То есть у него ещё будет достаточно времени на перестройку. Которая уже началась.