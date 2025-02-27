«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола

Ролан Гусев поиграл в России в составе московского «Динамо» и ЦСКА. Он собрал неплохую коллекцию с армейцами (три победы в чемпионате России, четыре — в Кубке страны, две — в Суперкубке и триумф в Кубке УЕФА). По окончании игровой карьеры Гусев стал тренером. Работал в молодёжке армейцев, а с 2023 года вошёл в штаб «Динамо». В интервью Гусев рассказал об упущенном чемпионстве «Динамо» в прошлом сезоне, скандальном поступке Бителло и спортивном долголетии вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Понимаем, чего не хватило для чемпионства в прошлом сезоне»

— «Динамо» подходит к возобновлению сезона в статусе догоняющего лидеров. В прошлом году тоже догоняли, а в итоге для золота не хватило одного гола. Может ли «Динамо» повторить этой весной прошлогодний отрезок побед?

— Всё может быть — я в футболе уже ничему не удивляюсь. Тут многое зависит от нас: как начнём, как будем играть, где терять, а где — набирать очки. Если бы перед началом прошлого сезона многих людей спросили: «Кто будет бороться за чемпионство?», то «Динамо» бы точно в этом списке не было. В тройке — да. Но что «Динамо» будет бороться за чемпионство — вряд ли кто-то бы сказал. У меня в карьере был случай, когда мы за три тура до конца упустили отрыв в четыре очка и отдали золото «Локомотиву». Так что в футболе возможно всё.

— А прошлый сезон «Динамо» одним словом — он какой?

— Одним никак не опишу. Но он был удачным. После девятого места мы боролись за чемпионство. То, что не взяли чемпионат, — значит, так должно было случиться.

— Когда появилась вера, что чемпионство реально?

— Марцел говорил об этом постоянно, на протяжении всего сезона. Думаю, и игроки понимали — они могут. Потому что все играли нестабильно: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» — всех бросало из стороны в сторону. А сейчас наш тренерский штаб и футболисты понимают, чего не хватило для чемпионства в прошлом сезоне.

— Расскажете?

— Зачем сейчас об этом говорить (улыбается)?

— Многие говорили, что «Динамо» не хватило футболистов, у которых есть опыт побед.

— Трофеи приходят не сразу. Когда мы брали первый трофей с ЦСКА в 2003-м, ни у кого не было такого опыта. Так что дело не в этом. А ребята в «Динамо» способные.

— 90 минут с «Краснодаром» тянулись вечность?

— Наоборот. Как одно мгновенье. Если бы тянулись вечность, думаю, мы бы забили (улыбается).

— Читал, что «Краснодару» и «Динамо» нужно сыграть вничью, чтобы прекратить гегемонию «Зенита».

— Ха-ха. «Краснодар» тоже мог стать чемпионом при определённом раскладе!

— Вы как-то реагировали на слова Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Из ума выжил дедушка. С ума сошёл просто под старость лет, что ещё тут можно сказать». Сейчас с критикой работы с судьями выступил губернатор Федорищев. Что думаете об этой ситуации?

— Слушайте, я сколько лет в футболе — столько и слышу подобные разговоры.

— Обычно это ничем не заканчивается.

— Конечно. Заканчивается ничем. Можно что угодно ляпнуть — вы принесите и покажите факты, докажите. Сейчас на каждом шагу видеокамеры — вперёд! Но просто делать заявления, которые ничем не подкреплены… Я не знаю.

— Вы верите, что российский футбол чист? Именно высший дивизион.

— Что касается околофутбольных дел, я не могу делать каких-то заявлений, так как ничего об этом не знаю. Да, иногда смотришь на судью и думаешь: «Почему он так судит?..». А он говорит: «Я ошибся, просто ошибся». Человеческий фактор. Почему ему не верить? Все люди ошибаются.

Ролан Гусев Фото: fcdm.ru

«Разве у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» всё идеально?»

— Давайте вернёмся к «Динамо». Как бы вы описали работу в клубе? Со стороны кажется, что он обрёл стабильность.

— По организации в «Динамо» всё на высочайшем уровне. Руководство клуба делает всё для футболистов и персонала. Это топ-уровень! Мне кажется, что даже не все гранды европейского футбола такое имеют.

— Каким результатом нынешнего сезона вы будете довольны? (в этот момент рядом прошёл тренер вратарей команды Дмитрий Изотов и показал пальцем цифру один. — Прим. «Чемпионата»).

— Вот видите! Напишите, что тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Сергеевич сказал, что первое! Ну а что? Довольны, конечно, будем только первым местом. Любая команда вам ответит так. Но мы понимаем, что есть очень серьёзная конкуренция. А из общения с Личкой понимаешь — он хочет трофеев. Марцел хочет этого как никто другой.

— Вы пришли в одно время с Личкой. Были знакомы с ним до этого?

— Нет. Но мы познакомились, поговорили с ним — и стали работать. Я многому у него учусь. Всё-таки он уже долго работает: становился чемпионом с «Динамо» Брест, в «Оренбурге» хорошо себя показал. Он и в человеческом плане очень порядочный. Мы работаем полтора года с ним: да, решения за ним, но Марцел всегда даёт высказать своё мнение. И всегда внимательно слушает.

— При этом Личку часто критикуют, что его стиль атакующий, но от этого страдает защита.

— Смотрите, у каждого тренера со своей философией должен быть свой стиль. А когда у тебя свой стиль — будут и какие-то проблемные места. Это не слова в защиту Лички, просто факт — проблемы случаются у всех, идеальных команд не бывает. Мы видим, что творится с Гвардиолой, мы видим и проблемы «Динамо». И работаем над ними. Но если, упрощая, у тебя атакующий стиль — будет страдать оборона. Возвращаясь к Гвардиоле — его контроль мяча же раскусили. А команд, которые нельзя раскусить, у которых нет проблем, — таких не существует. Разве у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» всё идеально?

«Бителло просто заморочили голову»

— Как вы отреагировали на Бителло, который вовремя не приехал на сбор?

— Любой футболист должен находиться в расположении клуба, даже если он ведёт с кем-то переговоры. То, что футболисты приходят и уходят, — это нормально, это часть футбола. Но такая же часть — обязательства, ты должен их выполнять. Я не знаю, что Бителло говорили агенты, но, думаю, это в первую очередь связано с этими людьми. Наверное, Бителло просто заморочили голову — так-то он большой профессионал, ответственный парень.

— А когда вы были футболистом и кто-то другой не приезжал в расположение команды, что происходило?

— Штрафовали. Это санкции со стороны клуба.

Бителло Фото: fcdm.ru

— А отношения внутри команды не портились?

— Не думаю. Когда игрок вернулся, уже находится в расположении команды — надо находить общий язык. Опять же, мы не знаем, что там происходило. Осуждать Бителло в полной мере я не могу.

— Как бы вы описали нынешнее молодое поколение футболистов?

— Нынешнее поколение — более ответственное. Даже где-то более профессиональное. Но моё поколение… Мы больше были ********* (раздолбаи. — Прим. «Чемпионата»).

— Серьёзно?

— Конечно. Гораздо больше! Нынешние футболисты профессиональнее.

— Что бы им посоветовали?

— Наверное, быть более смелыми и дерзкими. Быть более уверенными в себе. Должна быть спортивная наглость. По-хорошему спортивная — на футбольном поле.

«Принципы Газзаева работали бы и сейчас»

— Когда играли, задумывались, что станете тренером?

— В ЦСКА у нас были еврокубки, чемпионат, Кубок и Суперкубок — когда там о чём-то думать? Ещё и сборная! Помню только, как менял экипировку ЦСКА на сумку для сборной. Так что какие тут мысли о тренерстве? Ближе к концу, когда становилось тяжелее и тяжелее, — да, появлялись вопросы: «А что дальше?» Но когда ты футболист, твоё дело — выходить и играть. Остальное делают за тебя.

— А сейчас берёте с кого-то из тренеров пример? Или можете назвать кого-то своим ориентиром?

— Прозвучит банально, но даже сейчас, когда встречаемся с Акинфеевым, Березуцкими, всегда обсуждаем Валерия Газзаева. Да, это чуть-чуть другая школа. Однако его принципы работали бы и сейчас. И хорошо бы работали! Многим командам они нужны — и я не только про железную дисциплину, но и про тактические наработки. Я бы из его стиля что-то для себя точно отложил. И ещё что-то от современных тренеров — Клоппа и Гвардиолы. Однако мы должны понимать — они могут позволить себе купить любого игрока под свою схему. А ещё мне нравятся Тухель, Де Дзерби в «Брайтоне», интересный тренер в «Тоттенхэме» — Постекоглу.

— Вы много общаетесь с Березуцкими — как вам решение Василия уйти из штаба Слуцкого?

— За Леонидом Викторовичем особо пристально не слежу. Я так понял, что в Китае есть одна самая сильная команда и с ней очень тяжело конкурировать. А с Васей мы недавно виделись. Он рассказывал про работу в Китае и уже про работу в Азербайджане. Думаю, он давно хотел попробовать себя в этой роли, а тут возникло предложение, есть задачи.

— Кстати, о молодых тренерах — в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?

— Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой. Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо всё понимает (смеётся).

— Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела?

— Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение. Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл (смеётся)!

— Ещё вопрос про вашего друга — Игоря Акинфеева. Удивлены, что он по-прежнему лучший вратарь России?

— Нет, Игорь — большой профессионал. Он следит за режимом. Я знаю его много лет: всегда одним из первых приезжает на базу. Чуть ли не в 6:30 у него машина стоит под окнами! Так что я не удивлён его долголетием. Секрет прост: во-первых, профессионализм в быту. Плюс у него очень большая уверенность в себе, есть огромный авторитет среди футболистов в команде. Есть харизма. Мастерство — столько лет быть первым номером. Кажется, он уже на подсознательном уровне знает, куда переместится, где будет мяч и как начать атаку.

Игорь Акинфеев Фото: РИА Новости

— Был ли Акинфеев хотя бы раз близок к завершению карьеры?

— Я от него такого не слышал — никогда об этом мне не говорил! Наоборот, из разговора с ним понимаешь — Игорь полон сил и энергии продолжать играть. А зачем ему заканчивать?

— Многие до сих пор жалеют, что он так и не поиграл в Европе.

— Мы такого с ним не обсуждали. Может, он и хотел попробовать. И предложения у него какие-то были. Насколько знаю, в какой-то период им интересовался «Арсенал». Но думаю, что и ЦСКА не горел желанием с ним расставаться. Сколько он выиграл, сколько сделал для ЦСКА, сборной, российского футбола. Я не думаю, что у Игоря вообще есть сожаления по его карьере. Он всё правильно сделал.

— С Игорем сборная играла на чемпионатах мира и Европы, а сейчас команду критикуют. Говорят, что сборная в нынешнем виде не нужна.

— В плане чего критикуют?

— Например, почему играют с Брунеем.

— Ну а что делать? Дайте Карпину Бразилию, Аргентину и Италию — он сыграет с этими сборными. Есть же понимание, в каких условиях мы сейчас находимся. Каких соперников Карпину предлагают — с теми и играем. Думаете, он не хочет играть со сборными топ-уровня? Конечно, хочет. Но ситуация такая: приходится играть с Брунеем. Будут играть и с Афганистаном, если понадобится. Ну а что ещё делать?

— Есть вариант со сборной Медиалиги.

— Сейчас представить это странно, но в теории всё может быть. Я никогда не думал раньше, что наши профессиональные клубы будут играть против клубов Медиалиги и что на такое будет приходить полный стадион. В Медиалиге тоже есть хорошие футболисты. Я посмотрел на них — там не всё так плохо.

«ЦСКА — до сих пор особенное для меня место»

— Когда вы уходили из молодёжки ЦСКА, Бабаев сказал, что двери для вас открыты. Можете представить, что когда-то в будущем возглавите основной ЦСКА?

— Почему нет? Ты всегда можешь мечтать — но для этого нужно работать. Я очень люблю ЦСКА, всегда буду с теплотой отзываться о нём — о руководстве, игроках, персонале. Для меня это до сих пор особенное место, и встречи с ЦСКА — как встречи с очень близкими людьми. Плюс «Динамо» и ЦСКА — братские клубы. Так что ничего исключать нельзя. С этим клубом я брал трофеи, начинал там работать с детьми, потом — в молодёжке… Всё, что у меня есть, — благодаря «Динамо» и ЦСКА.