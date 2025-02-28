Наглядно показываем, без кого нельзя представить клубы. И как будут выглядеть составы команд в весенней части сезона.

Разобрали статус каждого игрока РПЛ. Кто — ключевой, а кого даже не стоит ждать в основе?

В преддверии возобновления сезона РПЛ мы разобрали составы всех 16 клубов чемпионата. И разделили футболистов на несколько групп:

ключевые игроки;

важные игроки;

основные игроки;

игроки ротации;

остальные игроки – кто сидит в глубоком запасе, слишком молод или вообще не нужен клубу.

Также отдельно мы отметили травмированных и составили ориентировочные составы команд. Этот материал напомнит об игроках, о которых многие могли забыть, поможет лучше ориентироваться в составах клубов. И, конечно, вызовет споры касаемо статуса, который мы определили для каждого футболиста. Пишите в комментарии, с чем вы согласны и нет!

Определение статуса футболиста субъективно. Мы основывались на прошедших играх команд в первой части сезона, но после зимней паузы он может поменяться (например, в случае ЦСКА, который, скорее всего, будет играть по другой схеме). Также до конца нельзя быть уверенными в статусе новичков клубов. Подробнее о спорных позициях мы расписали в тексте.

«Краснодар»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Станислав Агкацев Лукас Оласа Сергей Петров Джованни Гонсалес Артём Хмарин Даниил Голиков Диего Коста Александр Черников Витор Тормена Кайо Юрий Газинский Эдуард Сперцян Виктор Са Жоау Батчи Кевин Кастаньо Даниил Голиков Джон Кордоба Кевин Ленини Никита Кривцов Кирилл Ларионов Данила Козлов Олакунле Олусегун Мозес Кобнан Фёдор Смолов Юрий Дюпин

Когда обсуждают игру «Краснодара», прежде всего говорят о Кордобе и Сперцяне. Центрфорвард и «десятка» команды Мурада Мусаева – ключевые фигуры, вокруг которых строится атака «быков». Они самые результативные игроки лидера РПЛ в нынешнем чемпионате. Однако этот список стоит расширить за счёт Агкацева и Диего Косты. Голкипер идеально заменил первого номера сборной России Сафонова, занимает второе место в лиге по количеству «сухарей» (после Максименко) и проценту отбитых ударов (после Латышонка). Бразилец же стал настоящей стеной в обороне, компенсировав уход Алонсо.

Ещё несколько игроков по-настоящему важны для основы «Краснодара». Например, у команды, по сути, нет альтернативы Оласе слева в обороне, а в полузащите – Виктору Са. Ленини же за какие-то несколько месяцев добился сумасшедшего прогресса – был игроком скамейки, а стал ценнейшим звеном в опорной зоне.

В ротации пока несколько футболистов, от которых ждали, что они будут важными игроками стартового состава – Гонсалес, Кастаньо, Кривцов. По тем или иным причинам каждый из них не убеждает Мусаева. Молодой Козлов – открытие весны-2024 – тоже ещё ищет себя в топ-команде РПЛ.

Состав «Краснодара» весной-2025

«Зенит»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Дуглас Сантос Нино Густаво Мантуан Огнен Мимович (новичок) Михаил Кержаков Вячеслав Караваев Вильмар Барриос Евгений Латышонок Страхиня Эракович Саша Зделар (новичок) Дмитрий Чистяков Сергей Волков Вендел Лусиано Гонду Андрей Мостовой Ванья Дркушич (новичок) Дмитрий Васильев Максим Глушенков Матео Кассьерра

Нуралы Алип Луис Энрике (новичок) Родригао Юрий Горшков Ильзат Ахметов Александр Ерохин Педро Александр Соболев Денис Адамов

Дуглас Сантос – капитан «Зенита» и, возможно, самый стабильный игрок команды за все те годы, что он находится в петербургском клубе. С точки зрения способности держать уровень с ним может сравниться разве что Барриос. Вендела многие эксперты, тренеры и игроки называли сильнейшим футболистом РПЛ по уровню индивидуального мастерства. И в этом сезоне бразилец, несмотря на пережитый спад после травмы, – лучший ассистент чемпионата наряду Бителло. Зимой «Зенит» продал Вендела, но до конца сезона полузащитник останется в Санкт-Петербурге. Глушенков стал лучшим бомбардиром сине-бело-голубых в РПЛ (восемь голов) всего за 10 матчей. Его травма серьёзно отразилась на игре чемпиона в атаке. Этот квартет, несомненно, ключевой для «Зенита».

Нино в списке важных футболистов, так как это ведущий центральный защитник команды Сергея Семака. Голкипер Латышонок заслужил повышение в статусе уверенной игрой – 10 из 15 матчей провёл «на ноль», немало выручал. Гонду показал впечатляющую результативность после перехода в «Зенит»: забил шесть мячей в первых восьми матчах. Правда, перед зимней паузой выпал из стартового состава. Но, кажется, временно, ведь на зимних сборах аргентинец попадал в условную основу.

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Кассьерра несколько сдал, но всё-таки с Гонду для команды они, кажется, одинаково важны. А другой форвард-новичок Соболев пока может похвастаться голами только в кубковом турнире и в зимних спаррингах. Экс-спартаковцу ещё нужно выиграть борьбу за место в основе. Ерохин – «уникальный запасной». Пример лучшего игрока ротации, который ценен для любого тренера. Из новичков «Зенита» в ключевую фигуру должен превратиться Луис Энрике, исходя из своего рейтинга и трансферной стоимости. Именно поэтому и предполагаем увидеть его в основе. Не исключено, что выиграет конкуренцию за место в стартовом составе Дркушич – на сборах это у словенца получалось. А вот Мимович и Зделар скорее резервные варианты на своих позициях.

Состав «Зенита» весной-2025 Фото: «Чемпионат»

«Спартак»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Александр Максименко Наиль Умяров Даниил Денисов Даниил Хлусевич Александр Довбня Срджан Бабич Маркиньос Руслан Литвинов Миэнти Абена Юрий Коледин Эсекьель Барко Алексис Дуарте Никита Чернов Манфред Угальде Олег Рябчук Рикарду Мангаш Кристофер Мартинс Данил Пруцев Тео Бонгонда Роман Зобнин Пабло Солари (новичок) Хесус Медина Ливай Гарсия (новичок) Михаил Игнатов Илья Помазун (новичок)

В «Спартаке» к ключевым фигурам отнесём Максименко, Бабича, Барко и Угальде. Голкипер – лидер РПЛ по количеству матчей «на ноль» (11), он не единожды спасал команду. Сербский легионер – лидер защиты, в любом сочетании именно он руководит обороной. Барко – один из сильнейших плеймейкеров нашего чемпионата, лучший по передачам под удар. С появлением аргентинца стиль игры «Спартака» стал больше похож на его классическую версию. Угальде просто разрывает в нынешнем сезоне, забил 15 голов в 18 матчах и возглавляет гонку лучших бомбардиров – тут вообще без вопросов.

В важного для «Спартака» футболиста превратился Умяров. Опорного полузащитника раньше часто критиковали, но при Станковиче он заметно спрогрессировал и, можно сказать, стал незаменимым. Новичок Маркиньос не сразу нашёл себя в РПЛ и долго не совершал результативных действий, тем не менее перед зимней паузой разыгрался. Сделал четыре голевые передачи. Альтернативы ему слева не было, поскольку Зиньковский явно проиграл конкуренцию бразильцу.

Возможно, роль Маркиньоса изменится после трансфера Гарсии – статус самого дорогого новичка в истории «Спартака» ко многому обязывает тринидадца. Солари тоже может стать важным игроком для красно-белых. Но пока называть Гарсию и Солари важными игроками состава не будем – дождёмся первых матчей. Хотя кажется, что аргентинец место в основе себе заберёт. Интересно также, кто выиграет конкуренцию в центре обороны – Литвинов или Дуарте. На сегодняшний день Станкович, похоже, чуть выше ставит парагвайца, хотя до последних туров играл российский универсал.

Состав «Спартака» весной-2025

«Динамо» Москва

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Константин Тюкавин Андрей Лунёв Эли Даса Милан Майсторович Андрей Кудравец Бителло Луис Чавес Фабиан Бальбуэна Дмитрий Скопинцев Виктор Окишор Муми Нгамалё Николас Маричаль Александр Кутицкий Егор Назаренко Роберто Фернандес Денис Макаров Диего Лаксальт Ярослав Гладышев Даниил Фомин Мехди Маухуб Артур Гомес Игорь Лещук Хорхе Карраскаль Хуан Касерес (новичок) Данил Глебов (новичок)

В московском «Динамо» непросто выделить игрока, который был бы на голову выше остальных по уровню мастерства или в плане лидерских качеств. Но, конечно, одна из ключевых фигур команды Марцела Лички – её лучший бомбардир Тюкавин. Если Константин на кураже и забивает, то и с результатами у бело-голубых всё складывается. Трудно переоценить и вклад Бителло, который делит с Венделом первое место в списке лучших ассистентов РПЛ (по восемь голевых передач). Если бы клуб не сохранил бразильца в зимнее окно, это серьёзно снизило бы атакующий потенциал «Динамо».

Важные фигуры для московской команды – Лунёв, Чавес и Нгамалё. Голкипер сборной России решил вратарскую проблему бело-голубых. Несмотря на то что Лунёв не обошёлся без ошибок в первой части сезона РПЛ, благодаря его сейвам динамовцы пропустили ещё не так много, как могли. Чавес – это опыт и стабильность в центре поля, и он сделал бы больше, если бы не повреждение. У Нгамалё по системе «гол+пас» такой же результат, как у Тюкавина с Бителло. С камерунцем фланг у «Динамо» дышит хорошо.

Более весомую роль должны были бы иметь Бальбуэна, Лаксальт и Карраскаль. Но возрастной защитник-капитан не так надёжен после скомканной из-за двух турнирах в сборной предсезонки, уругвайскому универсалу мешают травмы, а колумбийский «художник» рисует, только когда есть настроение – Хорхе по-прежнему играет вспышками. Из новичков особенно высокие ожидания от Глебова, хотя и Касереса приобрели явно для основы.

Состав «Динамо» весной-2025

«Локомотив»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Дмитрий Баринов Жерзино Ньямси Илья Лантратов Евгений Морозов Даниил Веселов Алексей Батраков Сесар Монтес Евгений Ненахов Егор Погостнов Арсений Агеев Александр Сильянов Артём Карпукас Лукас Фассон Данила Годяев Илья Самошников Наир Тикнизян Артём Тимофеев Сергей Пиняев Эдгар Севикян Дмитрий Воробьёв Никита Салтыков Владислав Сарвели Тимур Сулейманов Вадим Раков Антон Митрюшкин

Движущая сила железнодорожников – в центре поля. Голы и голевые передачи главного открытия сезона Батракова (10+6 в 17 матчах) тянут «Локомотив» к медалям. Как только юный полузащитник немного сбавил в начале второго круга, это сразу отразилось на результатах. А капитан команды Баринов – её ментальный лидер уже не первый сезон.

Оборона «Локомотива» держится на двух столпах – защитниках-легионерах Ньямси и Монтесе. Оба пусть и не обладают высокой скоростью, но берут своё за счёт опыта, класса и приличных физических данных. Помимо этого, заметно спрогрессировал Самошников, раскрывшийся на позиции правого полузащитника. Сильянов же заиграл так, что заинтересовал «Зенит». Если бы московский и петербургский клубы договорились о цене, защитник, вероятно, пошёл бы дорогой Глушенкова в зимнее окно.

Новичков у «Локомотива» нет, однако некоторые игроки способны усилить игру команды, если вернут свою лучшую форму или просто обретут стабильность. Это прежде всего касается Тикнизяна, Пиняева и Севикяна. Возможно, удивит весной и закрепится в основе молодой Годяев, вернувшийся из аренды – сезон-2024 полузащитник провёл в дзержинском «Арсенале» из Беларуси.

Состав «Локомотива» весной-2025

ЦСКА

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Игорь Акинфеев Игорь Дивеев Келлвен Милан Гаич Данила Боков Виллиан Роша Аббосбек Файзуллаев Алеррандро (новичок) Матвей Лукин Егор Ушаков Иван Обляков Тамерлан Мусаев Данил Круговой Максим Мухин Артём Шуманский Мойзес Матвей Кисляк Кристиян Бистрович Миралем Пьянич Рифат Жемалетдинов

Кирилл Глебов Секу Койта Сауль Гуарирапа Владислав Тороп

Список ключевых фигур армейцев уже давно возглавляет их капитан Акинфеев. Годы идут, а Игорь по-прежнему номер один – командует партнёрами и тащит. В линии обороны самая надёжная и жёсткая единица – Виллиан Роша. Если бы не срывы, приводившие к дисквалификациям, вопросов к бразильцу было бы минимум. Среди игроков группы атаки у ЦСКА наиболее стабилен Обляков. Универсализм Ивана также делает его незаменимой фигурой для любого тренера.

Дивеев, Файзуллаев, Мусаев, Мойзес – все крайне важны для красно-синих в нынешнем сезоне. Тамерлан вообще остаётся единственным нападающим армейцев, забившим в этом чемпионате. Впечатляет и результативность Дивеева, положившего пять мячей за 18 матчей, но игроку сборной России ещё нужно вернуть свой уровень как защитнику. Файзуллаев радовал креативностью весь 2024 год, тем не менее выпадал из основы на зимних сборах. Пока непонятно, где его место в ромбе ЦСКА при новой тактической схеме. Так что не факт, что полузащитник сохранит в команде свой статус.

Такие же опасения есть и по Круговому. Если Мойзес сдвигается на левый фланг обороны, то кандидат в сборную России рискует потерять место в стартовом составе. А вот от единственного новичка ЦСКА Алеррандро, напротив, ждут многого – всё же нападающий приехал в Россию в статусе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии. Но в целом история ЦСКА, пожалуй, самая загадочная.

Состав ЦСКА весной-2025

«Ростов»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Максим Осипенко Умар Сако Рустам Ятимов Виктор Мелёхин Хидает Ханкич Алексей Миронов Роналдо Андрей Лангович Герман Игнатов Даниил Шанталий Мохаммад Мохеби Илья Вахания Эяд Эль-Аскалани Алексей Колтаков Николай Комличенко Родриго Саравия (не вернулся в клуб) Николай Поярков Кирилл Щетинин Алексей Сутормин Иван Комаров Даниил Одоевский Егор Голенков Имран Азнауров Хорен Байрамян Константин Кучаев

Оставшись перед самым возобновлением сезона РПЛ без двух ключевых фигур – главного тренера (Валерия Карпина) и капитана (Глебова), «Ростов» сохранил хотя бы одну. Защитник сборной России Осипенко теперь безусловный вожак в команде. Он после первой части чемпионата ещё и самый результативный в составе ростовчан наряду с Комличенко: набрал 6+3 в 18 матчах.

Сам Комличенко, когда находится в оптимальной форме, тоже остаётся важнейшим игроком команды. К сожалению для «Ростова», в 2024-м центрфорвард был нестабилен. Но ближе к зимнему перерыву разыгрался, стал регулярно забивать или отдавать голевые передачи. Любопытно, как новый главный тренер Джонатан Альба будет распределять игровое время между Комличенко и Голенковым. Оба не без оснований претендуют на место в стартовом составе.

В остальном игру ростовчан определяют немногочисленные легионеры – напарник Осипенко Сако, шустрые вингеры Роналдо и Мохеби. Когда бразилец с иранцем хорошо подготовлены, они становятся головной болью для любой обороны в РПЛ. Остаются вопросы по Саравии, который сейчас заменил бы в опорной зоне Глебова. Легионер отказался зимой возвращаться в Россию – его будущее в тумане. А новичков у «Ростова» на эту или другие позиции нет.

Состав «Ростова» весной-2025

«Рубин»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Мирлинд Даку Угочукву Иву Евгений Ставер Константин Нижегородов Энри Мукба Александар Юкич Игор Вуячич Дмитрий Кабутов Егор Тесленко Рустам Ашурматов Касра Тахери Алексей Грицаенко Руслан Безруков Илья Рожков Артур Нигматуллин Александр Зотов Марат Апшацев Никола Чумич Велдин Ходжа Валентин Вада Марвин Чуни Дардан Шабанхаджай Олег Иванов Богдан Йочич

«Рубин» очень зависим в атаке от своего лучшего бомбардира Даку, забившего девять мячей и сделавшего четыре голевые передачи в 17 матчах этого сезона РПЛ. Большой удачей для казанской команды стало то, что она сохранила албанца в зимнее окно, несмотря на интерес к нападающему на трансферном рынке. Ещё один ключевой футболист «Рубина» – капитан и ведущий защитник Вуячич.

К важным игрокам команды Рашида Рахимова отнесём ещё как минимум двоих. Зачастую казанцы «кормят» мячами Даку при помощи своего правого латераля Кабутова – лучшего ассистента с шестью голевыми передачами. Без него с доставкой мяча в чужую штрафную сложнее. А опорную зону «Рубина» цементирует нигериец из сборной Армении Иву.

Новичков в зимнее окно «Рубин» не подписывал, так что статус игроков внутри команды вряд ли претерпит какие-то изменения. Впрочем, ещё должны прибавить летние новички – центрхав Ходжа и нападающий Чуни, которые осенью не очень вписались в игру казанцев по ходу чемпионата. В общем-то, это квалифицированные легионеры.

Состав «Рубина» весной-2025 Фото: «Чемпионат»

«Акрон»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Стефан Лончар Родригу Эшковал Сергей Волков Марат Бокоев Вячеслав Бардыбахин Артём Дзюба Роберто Фернандес Константин Савичев Дмитрий Пестряков Владимир Москвичёв Пауло Витор Арсений Дмитриев Шерзод Эсанов Алекса Джурасович Владимир Хубулов Артур Галоян Максим Кузьмин Беншимол Кирилл Данилин Сергей Грибов Солтмурад Бакаев Александр Васютин Йонуц Неделчяру (новичок) Ифет Джаковац (новичок)

Экс-капитан сборной России Дзюба быстро превратился в «Акроне» в центральную фигуру, объединившую вокруг себя остальных. Даже не пройдя предсезонку с командой, центрфорвард набрал 3+3 менее чем за 700 сыгранных в первой части сезона минут. Главный тренер Заур Тедеев при каждой возможности подчёркивает особую роль Дзюбы на поле. Сильнее повлиял на игру «Акрона» в нынешнем чемпионате только Лончар – лучший по результативности у тольяттинцев. Черногорский центрхав-новичок мощно удивил, забив пять голов и отдав пять голевых передач.

Выделяется и ещё пара легионеров. Центральный защитник Эшковал сыграл с первой и до последней минуты все матчи сезона в РПЛ. Это свидетельствует о его статусе лидера обороны «Акрона». А защитник сборной Боливии Фернандес закрыл после своего прихода левый фланг. Вдобавок один из его фирменных кроссов завершился победным голом Дзюбы «Зениту».

Во второй части сезона такими же важными для «Акрона» игроками могут стать новый центральный защитник Неделчяру и новый центрхав Джаковац. Остаются вопросы по основному вратарю тольяттинцев. В первой части сезона больше сыграл Волков, но Васютин здорово смотрелся в матчах перед зимней паузой.

Состав «Акрона» весной-2025

«Крылья Советов»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Александр Солдатенков Фернандо Костанца Иван Ломаев Илья Гапонов Богдан Овсянников Иван Олейников Иван Сергеев Гленн Бейл Доминик Ороз Евгений Фролов Роман Евгеньев Кирилл Печенин Денис Якуба Томас Гальдамес Роман Витюгов Павел Попов Николай Рассказов Дмитрий Иванисеня Сергей Бабкин Сергей Песьяков Роман Ежов Амир Рахманович Антон Зиньковский (новичок) Владислав Шитов Лука Гагнидзе (новичок) Дмитрий Цыпченко Игорь Дмитриев Ульви Бабаев

В «Крыльях Советов» ключевые игроки по первой части сезона РПЛ – центральный защитник сборной России Солдатенков и атакующий полузащитник Олейников. Капитан самарцев сыграл больше, чем любой другой футболист команды в этом чемпионате. Да, он ошибался, но его место в основе вряд ли подлежит сомнениям. А летний новичок – самый результативный в составе «Крыльев» (3+3 в 16 матчах).

Если брать класс игроков, то к важным фигурам в «Крыльях Советов» стоит отнести бразильца Костанцу и вернувшегося из «Зенита» Сергеева. Однако для обоих первая часть сезона сложилась неоднозначно. Костанца пропустил несколько матчей из-за травмы и дисквалификаций, а у форварда мяч никак не шёл в ворота, пока Иван не разразился дублем в Санкт-Петербурге.

Из новичков звездой команды весной 2025-го должен стать вернувшийся из «Спартака» Зиньковский. Его, видимо, отправят на левый фланг атаки, а справа сыграет либо Дмитриев (он провёл прекрасный отрезок перед перерывом), либо Ежов. Поборется за место в основе и арендованный у московского «Динамо» Гагнидзе, но в центре поля конкуренция повыше. Базово будем считать это место за Бабкиным. Не совсем понятна роль Рахмановича, пропустившего полгода из-за травмы и, возможно, доигрывающего свои последние месяцы в «Крыльях Советов».

Состав «Крыльев Советов» весной-2025

«Динамо» Махачкала

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Давид Волк Муталип Алибеков Идар Шумахов Ян Джапо Илья Кирш Александр Сандрачук Валентин Пальцев Гамид Агаларов Джемал Табидзе Тимур Магомедов Эгаш Касинтура Сослан Кагермазов Викторьен Ангбан Темиркан Сундуков Мохаммад Хоссейннежад Никита Глушков Абакар Гаджиев Хуссем Мрезиг Сердер Сердеров Мохамед Аззи (новичок) Кирилл Зинович Ражаб Магомедов Кирилл Помешкин (новичок)

Ключевые игроки махачкалинского «Динамо» – это два кандидата в сборную России и форвард-легионер. Волк с Пальцевым стали открытиями этого сезона. Голкипер совершил много запоминающихся сейвов, а центральный защитник для дебютанта РПЛ выглядит очень солидно. Касинтура, пусть он и забил всего один гол, действуя на позиции инсайда, делает атаку команды Хасанби Биджиева нестандартной благодаря своему умению обыгрывать один в один.

К важным фигурам для «Динамо» отнесём также капитана Алибекова и лучшего бомбардира махачкалинцев Агаларова. Отсутствие центрального защитника отражалось на команде, когда он выбывал из-за повреждения и дисквалификации. А нападающий забил три гола в 13 матчах за южан, но, чтобы стать ключевым футболистом динамовцев, Гамид должен прибавить в реализации и создании моментов.

Пока сложно прогнозировать, насколько впишутся в игру новички «Динамо». Алжирца Аззи, очевидно, подписывали под основу – для замены на правом фланге травмированного Сандрачука. Но в целом правый фланг, наверное, самая загадочная позиция перед стартом. Что касается другого новичка, то 20-летний Помешкин до сих пор не выступал на серьёзном уровне, однако во Второй лиге у него была хорошая статистика – центрхав набрал 12+3 в 27 матчах.

Состав «Динамо» Мх весной-2025

«Пари НН»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Никита Медведев Александр Эктов Свен Карич Станислав Магкеев Данила Ведерников Константин Марадишвили Николай Калинский Хуан Босельи Никита Каккоев Виктор Александров Артём Чистяков Мамаду Майга Максим Шнапцев Кирилл Гоцук Маттео Стаматов Лука Тичич Владислав Карапузов Илья Агапов (новичок) Александр Трошечкин Вячеслав Грулёв (новичок) Никита Ермаков Александр Кокшаров (новичок) Валерий Царукян Хуан Кастильо (новичок) Вадим Лукьянов Тьяго Весино (новичок) Ярослав Крашевский (новичок)

В первой части сезона РПЛ результаты «Пари НН» в немалой степени зависели от Медведева. Голкипер нижегородцев – с отрывом лидер чемпионата России по количеству сейвов (69). А центральный полузащитник Калинский – ключевая фигура в центре поля у команды Виктора Гончаренко, человек, доводящий до ума атаки «Пари НН».

Важную роль в составе нижегородцев обрели форвард Босельи, забивший больше остальных в первой части чемпионата – пять голов, и перешедший летом Эктов. Экс-игрок «Краснодара» успешно закрыл правый фланг. Будет одним из лидеров «Пари НН» и опорный полузащитник Майга, если сможет вернуться на свой уровень после травмы крестообразных связок.

На первые роли в нижегородской команде весной должны выйти новички из топ-клубов РПЛ – Кокшаров, Грулёв, Агапов. Труднее оценивать новых легионеров, тем более для Кастильо и Весино прошлый год получился неоднозначным с точки зрения игровой практики. Но предположим, что один из них базово будет считаться игроком старта.

Состав «Пари НН» весной-2025

«Химки»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Георгий Джикия Зелимхан Бакаев Дани Фернандес Игорь Обухов Ираклий Чежия Диего Луна Лукас Вера Александр Филин Стефан Мелентиевич Бони Амиан Антон Заболотный Эдгардо Фаринья Данил Степанов Ориньо Кирилл Капленко Роберт Мехия Алекс Корредера Резиуан Мирзов Бутта Магомедов Александр Руденко Илья Берковский Никита Кокарев Илья Садыгов Петар Голубович

Атака «Химок» держится в первую очередь на плечах экс-нападающего сборной России Заболотного и аргентинского плеймейкера Веры. Это два самых результативных игрока подмосковной команды, набравших по семь баллов – у Антона 3+4, а у Лукаса 4+3. Экс-капитан сборной России Джикия быстро стал шефом в линии обороны химчан, пусть и поучаствовал всего в шести матчах РПЛ после подписания контракта.

В список футболистов, определяющих лицо команды Франка Артиги, стоит включить и арендованного у «Зенита» Зелимхана Бакаева. Вингер забил четыре гола в 15 матчах и с осени стал напоминать самого себя лучших времён. А вот ещё одну важную фигуру «Химки» в зимнее окно потеряли – капитан Хосонов ушёл в московское «Торпедо».

Новичков у подмосковного клуба по понятным причинам нет. К ключевым игрокам должны подтягиваться те, кто был не так стабилен в первой части сезона РПЛ, чтобы помочь химчанам выжить в элите. Интересно следить и за прогрессом молодого голкипера Кокарева, который получил место в основе в сентябре и уже не отдавал его.

Состав «Химок» весной-2025

«Факел»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Ираклий Квеквескири Ильнур Альшин Игорь Калинин Игорь Юрганов Сергей Брызгалов Макс Дзиов Андрей Ивлев Сергей Божин Николай Гиоргобиани Райан Сенхаджи Михаил Щетинин Мохамед Браими Никита Моцпан Дилан Мертенс Альберт Габараев (новичок) Алексей Каштанов Антон Ковалёв (новичок) Владимир Ильин Александр Ломовицкий (новичок) Виталий Гудиев Вячеслав Якимов Белайди Пуси (новичок) Александр Беленов

В «Факеле» невозможно выделить игрока, который по классу значительно превосходил бы остальных. Однако с точки зрения харизмы ключевой фигурой в команде Дмитрия Пятибратова остаётся центральный полузащитник Квеквескири. С капитаном на поле у воронежцев всегда заведён мотор.

Ценным футболистом для «Факела» был его лучший бомбардир Марков, ушедший в зимнее окно в «Урал». Достаточно важен и полузащитник Альшин, проведший на поле в первой части сезона РПЛ намного больше времени, чем любой другой игрок команды. Сложнее определить первого номера во вратарской бригаде – Гудиев и Беленов появились в основе по девять раз.

Из зимних новичков в стартовом составе стоит ждать форварда Пуси, а в будущем – защитника Габараева и хавбека Ломовицкого. Пока же не будем спешить ставить их в основу, но, как уже писали выше, уровень футболистов команды плюс-минус одинаковый, поэтому предсказывать состав после сборов тут особенно неблагодарное дело. Возможно, много будет играть и полузащитник Ковалев. Хотя футболисту из чемпионата Беларуси, особенно без опыта выступлений за сборную, наверняка потребуется время, чтобы адаптироваться к скоростям РПЛ.

Состав «Факела» весной-2025

«Ахмат»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Лечи Садулаев Арсен Адамов Александр Жиров Милош Шатара Ризван Уциев Мирослав Богосавац Гиорги Шелия Дарко Тодорович Надер Гандри Турпал-Али Ибишев Магомед Якуев Исмаэл Евгений Харин Максим Самородов Антон Швец Даниил Уткин Владислав Камилов Даниил Зорин (новичок) Заим Диванович Родриго Руис Диас (новичок) Амин Талал Георгий Мелкадзе (новичок) Бернард Бериша Мауро Луна Диале Вадим Ульянов (новичок) Лео Гогличидзе (новичок)

Один из главных дриблёров российского чемпионата Садулаев – ключевой игрок атаки «Ахмата». Он же и самый результативный в команде в первой части сезона РПЛ: забил три мяча и сделал две голевые передачи в 17 матчах. Вклад голкипера Шелии тоже переоценить невозможно – Гиорги занимает второе место в лиге по количеству сейвов (52).

Арендованный у «Зенита» защитник Адамов стал лидером в составе «Ахмата» по проведённому на поле времени. Даже забил один гол в матче с клубом, которому принадлежит. По-настоящему важен для команды и боснийский легионер Тодорович, закрывавший по ходу своей карьеры в Грозном едва ли не все позиции в обороне. В этот список можно будет добавить Беришу, Богосаваца и Харина, если эти трое вернут свою прежнюю форму после серьёзных травм. Осенью легионеры сыграли мало, а бывший кандидат в сборную России и вовсе пропустил почти год из-за разрыва ахилла.

Каждый из большой группы зимних новичков «Ахмата» – Гогличидзе, Зорин, Мелкадзе, Руис Диас – способен побороться за место в основе. Но не факт, что подписанные игроки помогут спастись от вылета. А голкипер Ульянов, видимо, взят как дублёр Шелии.

Состав «Ахмата» весной-2025

«Оренбург»

Ключевой игрок Важный игрок Игрок основы Игрок ротации Молодой игрок / глубокий запас / не нужен клубу Травма Брайан Мансилья Саид Сахархизан Николай Сысуев Семён Столбов Хорди Томпсон Химми Марин Максим Сидоров Артём Касимов Тимофей Мартынов Андрей Малых Данила Хотулёв Данила Прохин Георгий Зотов Ярослав Михайлов Дмитрий Рыбчинский Иван Башич Томас Муро Александр Коваленко Габриэль Флорентин Алексей Татаев (новичок) Эмирджан Гюрлюк Казымджан Караташ Алексей Барановский Степан Оганесян Джастин Куэро Богдан Москвичёв Максим Савельев (новичок)

«Оренбург» в атаке во многом зависим от своих фланговых игроков – Мансильи и Марина. Впрочем, результативность аргентинца и костариканца оставляла желать лучшего в первой части российского чемпионата. Особенно это касается Мансильи, который ограничился одним голом и одной голевой передачей в 15 матчах.

В важные фигуры в составе пока что главного аутсайдера РПЛ нужно записать и лучшего бомбардира «Оренбурга» Сахархизана. Нельзя сказать чтобы иранец оказывал мощнейшее влияние на игру команды, но свои шесть мячей нападающий забил. Должен быть лидером на поле у оренбуржцев и аргентинский полузащитник Флорентин, вот только этого сильного индивидуально легионера подбила травма.

«Оренбург» подписал в зимнее окно всего двух новичков, и один из них – центральный защитник Татаев – видимо, будет в основе. Второй менее известен – форвард Савельев, не имеющий опыта выступлений в РПЛ. Он пока кажется игроком ротации из-за высокой конкуренции в линии атаки. В любом случае у главного тренера Владимира Слишковича выбор есть.

Состав «Оренбурга» весной-2025

Конечно, мы не претендуем на то, чтобы полностью угадать с составами команд на весну 2025 года. Поэтому пишите, где вы с нами не согласны, а где хотели бы видеть в основе других футболистов!

И не забывайте про матчи 19-го тура – он стартует уже сегодня. Расписание – здесь.