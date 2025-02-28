«Сравнил бы себя с Кейном и Холандом». Что за нападающий разрывает в составе «Монако»

«Монако» купил нового нападающего в зимнее трансферное окно. И Мика Биерет ярко ворвался во французскую лигу — семь голов в шести матчах. А ведь в своё время парень не смог пробиться в основу «Арсенала». Сегодня, 28 февраля, монегаски встретятся дома с «Реймсом», и у нападающего есть возможность отметиться очередными голами.

У Биерета датское гражданство, но родился он в Лондоне. В 2017 году нападающий привлёк внимание «Фулхэма», который пригласил парня в молодёжную команду. Летом 2019-го Мика подписал двухлетний контракт и стал играть за команду «Фулхэма» U18 на постоянной основе. В сезоне-2020/2021 Биерет показал высокую результативность — забил 21 мяч и отдал 13 результативных передач. Естественно, руководство «Фулхэма» пыталось заключить с игроком его первый профессиональный контракт, но попытки не увенчались успехом.

Представители «Арсенала» вышли на талантливого футболиста, и Биерет подписал контракт с лондонским клубом в июле 2021-го. «Это возможность, которая выпадает раз в жизни. Не мог отказаться от такого варианта. Я решил, что здесь отличный проект», — сказал датчанин в ходе презентации. Мика сразу же попал в основной состав «Арсенала» U21 и забил пять голов в пяти первых матчах. Он сделал хет-трик в игре с «Челси», а его команда разнесла соперника — 6:1.

Главный тренер молодёжной команды «Арсенала» Кевин Бетси высоко оценивал Биерета: «Наш отдел по подбору футболистов проделал потрясающую работу. Этот парень с фантастическим характером и отношением к делу. Готовность Мики работать на команду поражает. Это действительно классный нападающий. Он прекрасно открывается за спины защитников и забивает».

Мика Биерет в составе «Арсенала» Фото: Alex Pantling/Getty Images

11 голов в 21 матче — статистика Мики в первом сезоне за молодёжную команду «Арсенала». Микель Артета четыре раза включал парня в заявку на матчи с участием первой команды, но Биерет так и не дебютировал за основу. В сезоне-2022/2023 он выступал в чемпионате Нидерландов на правах аренды за «Валвейк». Правда, в дело вмешались в травмы. В итоге Мика отыграл всего 300 минут в Эредивизии.

Далее — аренда в шотландский «Мазервелл». 15 матчей, шесть мячей, пять голевых передач — статистика Биерета за полгода. «Канониры» вернули парня из аренды и отправили его в «Штурм». Мика сохранил позитивный настрой, несмотря на то что ему снова не дали шанса показать себя в первой команде «Арсенала». Команда из Граца впервые за долгое время стала чемпионом Австрии, и нападающий набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас» в 15 матчах. А ещё трижды отличился в Лиге конференций.

После такого руководство «Штурма» выкупило права на футболиста. Сумма сделки составила € 9 млн. «Мы очень гордимся прогрессом, которого добился Мика с тех пор, как перешёл к нам, — сказал спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар после объявления о продаже датчанина. — Переход в «Штурм» — отличная перспектива для Биерета. Хороший пример того, к чему приводит продуманный план развития. Мика сыграет в новом сезоне в Лиге чемпионов, чего он, конечно, заслуживает».

Мика Биерет (справа) в форме «Штурма» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

С тех пор Мика сделал всё, чтобы «Арсенал» пожалел о своём решении. Австрийский клуб построил игру вокруг нападающего, а тот забил 14 мячей (два — в Лиге чемпионов) в первой части сезона-2024/2025. Результативная игра Мики привлекла внимание «Монако». Перспектива перехода в клуб из топ-5 лиг Европы оказалась слишком заманчивой. Биерет подписал контракт на 4,5 года, а французский клуб заплатил € 13 млн.

Нападающий прекрасно стартовал в Лиге 1 — семь голов в первых пяти матчах. Биерет забил «Ренну» (3:2), а потом сделал по хет-трику во встречах с «Осером» (4:2) и «Нантом» (7:1). Это второй футболист Лиги 1 в XXI веке, кто забил семь мячей в пяти стартовых для себя играх турнира. Первым был Златан Ибрагимович, когда выступал за «ПСЖ».

«Я бы сравнил себя с Кейном и Холандом. Мне нравится опускаться в глубину, как Эрлинг, и взаимодействовать с одноклубниками на поле, как Гарри. Когда тяжело забить, нужно комбинировать, связывать игру, держать мяч. Кейн превосходно делает это!» — говорил Биерет в интервью The Athletic в 2024 году.

Дориан Шустер, эксперт по австрийскому футболу, дал оценку игре датчанина в интервью Transfermarkt: «Когда «Арсенал» продавал Биерета, Мика не был достаточно хорош для топ-лиги. В этом сезоне датчанин превзошёл сам себя. Он всё ещё занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Австрии, несмотря на то что с января играет за «Монако». Я бы сказал, что Мика был слишком хорош для этой лиги. Не удивлён тому, что он показывает сейчас во Франции».

Жоаким Дюран, представитель Transfermarkt во Франции, отметил игру нападающего: «Биерет — один из немногих положительных моментов для «Монако» в начале года. В то время когда команда испытывала коллективные трудности, датчанин внёс большой вклад. Мике нужны партнёры, которые будут создавать для него моменты. Но он выделяется грамотным выбором позиции на поле, хорошим движением и завершением атак. Потенциал Биерета сложно оценить, так как он только приехал во Францию и сыграл всего несколько матчей. Парню недавно исполнилось 22 года, и у него много возможностей для улучшения».

Мика Биерет на разминке перед матчем «ПСЖ» — «Монако» Фото: Franco Arland/Getty Images

В игре Мики всё ещё есть некоторые недостатки, которые отчасти объясняют, почему ему не удалось закрепиться в «Арсенале». Датчанину предстоит поработать над физикой. Ему не хватает прыгучести в верховых единоборствах. Кроме того, Мика часто выбирает более простой вариант для развития атак вместо того, чтобы рискнуть и отправить в прорыв убегающих игроков «Монако». Биерет добился существенного прогресса, хотя пока его слишком рано причислять к элитным нападающим Европы. Но если он продолжит в том же духе (7+2 в девяти матчах за «Монако»), то наверняка заинтересует топовые клубы Европы.