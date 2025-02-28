Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025. Будут ли изменения после зимы?

Сегодня, 28 февраля, возобновляется сезон РПЛ. Кто станет чемпионом России и вылетит из элиты? Мы задавали вам этот вопрос и в начале сезона: с помощью функционала «Рейтинга» вы расставили 16 команд в условной «Народной таблице РПЛ».

Потом команды сыграли 18 туров, завершили несколько зимних сборов, подписали новичков (или, наоборот, кого-то отпустили). В общем, ваше мнение точно могло поменяться. Поэтому перед возобновлением сезона предлагаем вновь распределить команды по местам.

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.