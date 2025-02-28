Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025. Будут ли изменения после зимы?

Сегодня, 28 февраля, возобновляется сезон РПЛ. Кто станет чемпионом России и вылетит из элиты? Мы задавали вам этот вопрос и в начале сезона: с помощью функционала «Рейтинга» вы расставили 16 команд в условной «Народной таблице РПЛ».
Потом команды сыграли 18 туров, завершили несколько зимних сборов, подписали новичков (или, наоборот, кого-то отпустили). В общем, ваше мнение точно могло поменяться. Поэтому перед возобновлением сезона предлагаем вновь распределить команды по местам.
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Спартак»
Когда участники чемпионата уходили на зимний перерыв, было ощущение, что именно «Спартак» превращается в фаворита «золотой» гонки. С конца октября по начало декабря команда Деяна Станковича одержала шесть побед подряд, причём четыре последние – с крупным счётом. «Спартак» летел, и никто не мог остановить его в РПЛ. Но не притормозит ли красно-белых зимний перерыв? Для сербского тренера подготовка на сборах при такой долгой паузе – новый опыт. Зато в январе-феврале «Спартак» усилился двумя многообещающими легионерами – Ливаем Гарсией (его трансфер стал рекордным для клуба) и Пабло Солари.
«Краснодар»
«Краснодар» – лидер РПЛ, а следовательно, главный претендент на чемпионский титул. Хотя… как главный? В зимнее окно клуб Сергея Галицкого как будто ничего не сделал для того, чтобы приблизиться к первому трофею в своей истории. Новичков не подписал, сократил глубину состава, отдав Георгия Арутюняна и Александра Кокшарова. Кроме того, видимо, отпускает Кевина Кастаньо. Да и очков у «быков» столько же, сколько у «Зенита». С другой стороны, «Краснодар» сохранил всех своих лидеров. А ведь именно это, кажется, самое главное: зачем ломать то, что работает? Так что Джон Кордоба и Эдуард Сперцян готовы и дальше вести команду к золотым медалям.
«Зенит»
«Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов, даже несмотря на то что не всегда уходил лидером на зимний перерыв. Вот и сейчас команда Сергея Семака только вторая. Правда, делит первое место с «Краснодаром». Весомая заявка на защиту титула – трансфер лучшего игрока 2024 года в Южной Америке Луиса Энрике. С другой стороны, «Зенит» не усилился в зимнее окно, как хотел бы его тренер. Подписания Огнена Мимовича и Саши Зделара вряд ли кто-то назовёт сильным шагом для завоевания очередного золота на 100-летний юбилей клуба. Замена Клаудиньо до Санкт-Петербурга так и не доехала.
«Локомотив»
Чего ждать от «Локомотива» во второй части сезона, прогнозировать очень сложно. Однако и перед стартом чемпионата восприятие команды было таким же. И даже ещё более негативным. Но пока хватало сил, железнодорожники бежали, побеждали и цеплялись за место в топ-3. Лишь на финише первой части сезона подсели. Сейчас опять зарядились энергией на сборах, так что, вполне возможно, «Локомотив» продолжит удивлять, а его молодой лидер Алексей Батраков – разрывать. Не исключено, что Михаил Галактионов справится с задачей-максимум без новичков, ведь все игроки основы на месте.
«Динамо» Москва
Московское «Динамо» пока вне тройки призёров, но как не вспомнить прошлый сезон, когда команда Марцела Лички ушла на зимний перерыв с отставанием в шесть очков от лидера «Краснодара», а в итоге была в 40 минутах от золота? Теперь же до первого места всего четыре очка. Бело-голубые способны снова побороться за чемпионство ещё и благодаря работе на зимнем рынке. На правый фланг обороны подписали игрока сборной Парагвая Хуана Касереса, в опорную зону – российского сборника Данила Глебова. Личка очень хотел заполучить капитана «Ростова». Значит, понимает, что с ним результаты улучшатся.
ЦСКА
ЦСКА – настоящая загадка перед второй частью сезона РПЛ. Марко Николич меняет схему и содержание игры команды, а вместе с этим и роли некоторых футболистов. Когда-то переход на ромб в полузащите помог «Локомотиву» Николича выдать такую победную серию, которой позавидовал бы даже сегодняшний «Спартак» Станковича. Почему бы и ЦСКА не выстрелить, сменив тактику? До первого места – восемь очков, до тройки призёров – шесть. Как минимум можно включиться в борьбу за медали. Правда, у армейцев всего один новичок. Зато какой! Алеррандро – лучший бомбардир чемпионата Бразилии.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» в этом сезоне шумят больше в СМИ, нежели на футбольном поле. Революция в клубе пока не привела к отставке Игоря Осинькина, но непонятно, какой будет самарская команда весной, сохранив тренера. «Крыльям Советов» могут сильно помочь арендованные зимой у «Спартака» и московского «Динамо» новички – Антон Зиньковский и Лука Гагнидзе соответственно. В то же время ушли три легионера – Виктор Мендес, Бенхамин Гарро и Франко Ороско. Об усилении при таком размене трудно говорить. А до зоны стыков – всего два очка.
«Рубин»
«Рубин» при Рашиде Рахимове – крепкий середняк. Наверное, таким и останется. Но вдруг отсутствие новичков в зимнее окно как-то отразится на результатах казанцев? С одной стороны, сыгранность и атмосфера в раздевалке должны сохраниться. С другой – скамейка стала короче и новых эмоций команда не получит. «Рубин» в зимнее окно расстался сразу с четырьмя игроками. Ушли Джоэль Фамейе, Даниил Кузнецов, Александр Ломовицкий и Умарали Рахмоналиев. Лидеры казанского клуба могут расслабиться, понимая, что не будет ни медалей, ни падения в зону стыков/вылета.
«Акрон»
Для любого дебютанта РПЛ задача на первый сезон – не вылететь. «Акрон» пока справляется с ней успешно. Почему бы не замахнуться на большее, если многое получается и появились шансы зацепиться за топ-7? Тем более когда в составе есть Артём Дзюба. Экс-капитан сборной России даже без предсезонки выдал приличные полсезона в «Акроне», а теперь, пройдя зимние сборы, должен стать ещё полезнее для команды Заура Тедеева. Кроме того, тольяттинцы усилились в зимнее окно двумя легионерами – Йонуц Неделчяру и Ифет Джаковац приобретения для основы.
«Ростов»
Вероятно, сейчас скепсис в отношении «Ростова» перевешивает позитивные ожидания, которые были бы, останься на своём посту Валерий Карпин. Но тренер ушёл прямо перед возобновлением сезона – вслед за капитаном Глебовым. Новичков у ростовской команды нет, а сменщиком Карпина стал малоизвестный специалист без опыта самостоятельной работы. Всякое в жизни бывает, конечно. Быть может, испанец Джонатан Альба окажется новым Гвардиолой или Моуринью. Вот только в сложившихся обстоятельствах (ослабший состав, логистика) и самому талантливому тренеру будет непросто.
«Факел»
«Факел» после первой части сезона находится в зоне стыков – в одном очке от вылетающего на данный момент «Ахмата». Воронежцам не привыкать биться за выживание, и прежде они с этой задачей справлялись. Однако теперь появилась дополнительная проблема: прямо по ходу сезона из клуба ушёл лучший бомбардир Евгений Марков. Новичков у команды Дмитрия Пятибратова сразу четверо – Альберт Габараев, Антон Ковалёв, Александр Ломовицкий и Белайди Пуси. Станет ли этот квартет реальным усилением для «Факела», увидим на поле. Коллективные действия для воронежцев всё равно будут важнее игры отдельных футболистов, как и всегда.
«Пари НН»
Команда Виктор Гончаренко, судя по всему, изменится сильнее любой другой во второй части сезона РПЛ. Если не с точки зрения тактики и содержания игры (тут большие ожидания от ЦСКА), то по составу. Новички Александр Кокшаров, Вячеслав Грулёв и Тьяго Весино должны сделать атаку «Пари НН» намного мощнее. Илья Агапов добавит надёжности обороне. Появились у нижегородцев и молодые латерали, с оценками которым подождём до их первых матчей. «Пари НН» в трёх очках от зоны вылета, но поглядывает наверх. Кажется, в клубе действительно верят, что будут бороться за топ-10.
«Динамо» Махачкала
Махачкалинкое «Динамо», по всей видимости, весной будет таким же, как и осенью. Бойцовским клубом. Незрелищной, но умеющей втягивать соперника в свою игру и добывать очки командой. Вопрос лишь в том, есть ли у дебютанта РПЛ столько силы, чтобы выжить. Состав у динамовцев изменился за зимнее окно минимально – Хасанби Биджиеву хватит только на «косметический ремонт». В основе, очевидно, будет играть один новичок Мохамед Аззи из Алжира. Добавить людей в атаку не получилось. Впрочем, южане сделали важное дело, сохранив своих ведущих футболистов.
«Ахмат»
«Ахмат» застрял в зоне вылета, хотя два года назад при том же тренере повторил лучший результат в своей истории – занял пятое место. Теперь Сергей Ташуев, снова придя по ходу сезона, вынужден преследовать совсем другие цели. Спастись ещё реально – до стыков всего очко, до 12-го места только три. Зимой подписано пять новичков, можно обновить полкоманды. Пришли голкипер Вадим Ульянов, Лео Гогличидзе, Даниил Зорин, Георгий Мелкадзе и Родриго Руис Диас. Особенно нужны были люди в атаку, поскольку лишь один игрок забил больше двух голов. Другое дело, сработают ли эти трансферы.
«Химки»
«Химкам» уготована борьба за выживание, особенно если игроки команды Франка Артиги и сам испанский тренер не забудут о долгах. В той ситуации, в которой оказался подмосковный клуб, поражает не отсутствие новичков в зимнее окно, а то, что химчане не остались без своих лидеров – Антона Заболотного, Лукаса Веры, Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и других. Достаточно ощутимая потеря лишь одна – капитан Хетаг Хосонов, отправившийся в московское «Торпедо». Достаточно ли «Химкам» запаса в три очка, чтобы избежать прямого вылета? Позитива мало.
«Оренбург»
Наверное, только самые большие оптимисты из числа болельщиков «Оренбурга» поставят на то, что команда Владимира Слишковича сумеет избежать вылета. Слишком серьёзно отстала она от конкурентов. До зоны стыковых матчей – шесть очков, а до спасительной 12-й строчки – целых восемь. Проблема в том, что при боснийском тренере не видно прогресса, тогда как в «Спартаке» у Слишковича, наоборот, всё стало быстро получаться. Не добавляет веры в «Оренбург» и трансферная работа клуба в зимнее окно. Новички из Первой лиги Алексей Татаев и Максим Савельев едва ли повысят качество игры оренбуржцев.