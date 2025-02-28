Серьёзное испытание для тройки испанских лидеров и другие топ-матчи выходных

На этих выходных основное внимание большинства российских зрителей будет приковано к РПЛ — не зря её ждали с декабря. Тем не менее в Европе крутых встреч тоже будет с избытком. 11 из них мы выбрали сами, а вам предлагаем отсортировать их в порядке вызываемого интереса.
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«Наполи» — «Интер»: суббота, 1 марта, 20:00
Интрига: ключевой матч Серии А
Команды Конте и Индзаги в последнее время допускают осечки и позволили подобраться к себе «Аталанте», тем не менее по-прежнему занимают первые два места. Миланцы впереди всего на одно очко. И вот наконец-то настал черёд очного противостояния. Для «Наполи» период точно не самый подходящий: не удалось победить ни в одном из четырёх февральских туров. Но даже так никто в Серии А не выступает дома успешнее — 28 очков из 36 заслуживают уважения. Плюс пока ещё ни разу Индзаги не обыгрывал Конте — четыре поражения и три ничьих. Вдобавок у «Интера» травмированы Зоммер, Аугусто, Залевски и Тюрам. Есть и фактор сверхмотивированного Лукаку. Чьи минусы с плюсами перевесят? Ответ получим в субботу.
«Атлетико» — «Атлетик»: суббота, 1 марта, 23:00
Интрига: одно из важнейших испытаний для Симеоне
Парни из Бильбао идут следом за лидирующей тройкой. Меньше них проигрывал в чемпионате только один клуб — как раз «Атлетико». У басков есть шанс подравнять данный показатель до 3:3. Правда, смущает факт, что в последний раз они в рамках Ла Лиги побеждали мадридцев на выезде в далёком 2011-м. Чтобы осознать, насколько это было давно, достаточно глянуть составы: де Хеа, Рейес, Форлан и Агуэро вышли против Мартинеса, Экисы, Льоренте и Токеро. Да и с «Сан-Мамеса» команда Симеоне в этом сезоне увезла победу (1:0). Но это вовсе не значит, что «Атлетику» ничего не светит: с характером у него полный порядок, уйма камбэков это доказывает.
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 2 марта, 18:15
Интрига: отомстит ли «Барса» за поражение в первом круге?
С 1-го по 12-й тур Ла Лиги каталонцы набрали 33 очка и уверенно шли первыми. А потом случился выезд в Сан-Себастьян, с которого и началась их чёрная серия лишь с одной победой в восьми матчах. Понятно, что «Сосьедад» ответственен только за очную встречу, и всё равно команда Флика наверняка держит в голове то минимальное поражение с голом Беккера. Сейчас она вновь в огромном порядке и обыгрывает всех, кто встаёт у неё на пути. Едва ли «Барса» допустит повторения истории. Но и в ноябре мало кто мог представить её осечку в противостоянии с завязшими в середине таблицы басками.
«Айнтрахт» — «Байер»: суббота, 1 марта, 20:30
Интрига: команды не подведут и снова подвезут уйму голов?
Противостояние «Айнтрахта» и «Байера» — всегда праздник. Только раз за последние 15 встреч франкфуртцы и леверкузенцы совместными усилиями настреляли менее трёх голов. С декабря 2021 года эти соперники трижды пересекались во Франкфурте, и неизменно кто-то из них отличался пять раз: хозяева побеждали 5:1 и 5:2, со счётом 5:1 они и уступали. Ну просто рай: как для ценителей красивого футбола, так и для любителей ставок. Не стоит забывать и про положение в Бундеслиге: друг против друга сойдутся вторая и третья команды Германии, что гарантирует качество.
«Милан» — «Лацио»: воскресенье, 2 марта, 22:45
Интрига: миланцы продолжат тонуть?
«Милан» получил смачную пощёчину в стыках Лиги чемпионов от «Фейеноорда». Оправиться от такой трудно, что и показали следующие матчи красно-чёрных. Сначала Пулишич не реализовал пенальти, и «Торино» с минимальным перевесом взял верх (2:1). А затем «Болонья» превратила 0:1 в 2:1. Если это не кризис, то что? «Лацио» вполне в состоянии его продлить. В последних пяти турах Серии А римляне уступили только «Фиорентине», хотя моментов насоздавали точно не меньше. К тому же у них и турнирная мотивация выше, потому что до топ-4 — каких-то два очка. А не восемь, как у миланцев. Или «Милан» наконец-то покажет класс?
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: воскресенье, 2 марта, 19:30
Интрига: «МЮ» снова не даст заскучать?
Если где-то и существуют экстрасенсы, их точно нужно проверять на предсказаниях результатов «Манчестер Юнайтед». Они нестабильны, как и игра команды. Смена тренера в этом плане мало на что повлияла. Курьёзные голы в обе стороны? Есть. Хаос на поле? Не без этого. Героические камбэки? Тоже случаются. Матчи «МЮ» — настоящий футбольный аттракцион, не оставляющий никого равнодушным. «Фулхэм» тем временем борется за попадание в еврокубки и выглядит на фоне манкунианцев куда более слаженным коллективом. Однако фаворитов здесь нет. Тем более речь о Кубке Англии, где возможно всякое.
«Бетис» — «Реал»: суббота, 1 марта, 20:30
Интрига: король футбола против «Королевского клуба»
Антони сменил Манчестер на Севилью и с каждым матчем доказывает — над ним насмехались зря. За шесть встреч на новом месте у него три гола и два ассиста. Плюс красная карточка, которая должна была перечеркнуть ему выход в ближайшем туре. Но нет — испанский КДК аннулировал дисквалификацию, чем жутко разозлил «Реал». «Такое решение — желание нам навредить. Они объявили войну», — привёл слова членов делегации мадридского клуба As. И правильно, кто бы на их месте не переживал перед матчем с таким монстром? Особенно когда тот способен повлиять на чемпионскую гонку. Это будет битва титанов.
«Штутгарт» — «Бавария»: пятница, 28 февраля, 22:30
Интрига: мюнхенцев остановит хоть кто-нибудь?
В Бундеслиге осталось провести 12 туров. При этом «Бавария» имеет восьмиочковый отрыв, а календарь у неё не самый сложный: в основном осталось сыграть либо с середняками, либо с аутсайдерами. «Штутгарт» — один из тех, кто к ним не относится. Да, до прошлогоднего второго места ему далеко. Но вот до четвёртого — каких-то три очка. Матч наверняка пропустит Киммих, у которого проблемы с сухожилием. К тому же, пусть составы команд за год заметно обновились, предыдущая их встреча на «Штутгарт Арене» завершилась победой хозяев (3:1). Интригу хоронить пока рано?
«Шарлотт» — «Атланта Юнайтед»: суббота, 1 марта, 22:15
Интрига: оформит ли Миранчук первое результативное действие в сезоне?
Пока в Европе сезон перевалил за экватор и близится к развязке, за океаном всё только начинается. «Атланта» резво стартовала в новом розыгрыше МЛС и расписала яркие 3:2 с «Клёб де Фут» из Монреаля. Результат сделали зимние новички: экс-нападающий «Мидлсбро» Латте Лат оформил дубль, а бывший вингер «Ньюкасла» Альмирон отдал ассист. Миранчук отыграл весь матч целиком и всё равно остался без результативных действий. Возможно, Алексея прорвёт во встрече с «Шарлотт»? Недооценивать их, впрочем, не стоит: в предыдущей регулярке они были лучше «Атланты» и заняли пятое место на Востоке, а тут ещё и Заха у «Галатасарая» арендовали.
«Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»: суббота, 1 марта, 20:45
Интрига: аутсайдер Чемпионшипа снова даст бой фавориту?
В 1/16 финала Кубка Англии «Плимут», а это 22-я команда Чемпионшипа, неожиданно разделался с «Ливерпулем». Да, мерсисайдцы выставили далеко не самый сильный состав и играли на выезде, однако факт есть факт. И он даёт болельщикам андердога хоть какую-то надежду на ещё один положительный исход. Только вот, в отличие от «Ливерпуля», который вполне мог пожертвовать турниром, у «Манчестер Сити» ситуация совершенно иная: про вероятное чемпионство давно забыли (за топ-4 бы зацепиться), из ЛЧ уже вылетели, из Кубка лиги отвалились после 1/8 финала. Едва ли Гвардиола пожертвует единственным возможным трофеем в сезоне. Но вдруг случится новая сказка?
«ПСЖ» — «Лилль»: суббота, 1 марта, 23:05
Интрига: парижане помогут «Монако»?
Конкретно для парижан никаких вопросов в Лиге 1 больше нет — 13 очков за 11 туров у них не отыграли бы даже праймовые «Лион» нулевых с Жуниньо и «Марсель» рубежа 80-90-х с Папеном. Что уж говорить про нынешних конкурентов. Так что ищем другие интриги. Например, в борьбе за места в Лиге чемпионов. «Лилль» за одно из таких как раз борется. Поражение «догов» от «ПСЖ», несомненно, скрасит настроение болельщикам того же «Монако» — их в России, спасибо Головину, немало. Случится ли оно? Далеко не факт. Тут и не самая явная мотивация чемпионов, и сила самого «Лилля»: тот может внезапно уступить слабым «Гавру» и «Сент-Этьену», но при этом не так давно разделался с «Монако» и «Ниццей».