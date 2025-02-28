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Главные футбольные матчи выходных, 28 февраля — 2 марта 2025: Реал, Барселона, МЮ, Бавария, ПСЖ, Атлетико, Милан, Ман Сити

Серьёзное испытание для тройки испанских лидеров и другие топ-матчи выходных
Георгий Илющенко
Главные футбольные матчи выходных
Аудио-версия:
Комментарии
А ещё противостояние сезона в Серии А и кубковые манчестерские разборки.

На этих выходных основное внимание большинства российских зрителей будет приковано к РПЛ — не зря её ждали с декабря. Тем не менее в Европе крутых встреч тоже будет с избытком. 11 из них мы выбрали сами, а вам предлагаем отсортировать их в порядке вызываемого интереса.

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Рейтинг: 11 самых интригующих матчей 28 февраля-2 марта
«Наполи» — «Интер»
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
1 место

«Наполи» — «Интер»: суббота, 1 марта, 20:00

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ключевой матч Серии А

Команды Конте и Индзаги в последнее время допускают осечки и позволили подобраться к себе «Аталанте», тем не менее по-прежнему занимают первые два места. Миланцы впереди всего на одно очко. И вот наконец-то настал черёд очного противостояния. Для «Наполи» период точно не самый подходящий: не удалось победить ни в одном из четырёх февральских туров. Но даже так никто в Серии А не выступает дома успешнее — 28 очков из 36 заслуживают уважения. Плюс пока ещё ни разу Индзаги не обыгрывал Конте — четыре поражения и три ничьих. Вдобавок у «Интера» травмированы Зоммер, Аугусто, Залевски и Тюрам. Есть и фактор сверхмотивированного Лукаку. Чьи минусы с плюсами перевесят? Ответ получим в субботу.

«Атлетико» — «Атлетик»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
2 место

«Атлетико» — «Атлетик»: суббота, 1 марта, 23:00

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одно из важнейших испытаний для Симеоне

Парни из Бильбао идут следом за лидирующей тройкой. Меньше них проигрывал в чемпионате только один клуб — как раз «Атлетико». У басков есть шанс подравнять данный показатель до 3:3. Правда, смущает факт, что в последний раз они в рамках Ла Лиги побеждали мадридцев на выезде в далёком 2011-м. Чтобы осознать, насколько это было давно, достаточно глянуть составы: де Хеа, Рейес, Форлан и Агуэро вышли против Мартинеса, Экисы, Льоренте и Токеро. Да и с «Сан-Мамеса» команда Симеоне в этом сезоне увезла победу (1:0). Но это вовсе не значит, что «Атлетику» ничего не светит: с характером у него полный порядок, уйма камбэков это доказывает.

«Барселона» — «Реал Сосьедад»
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images
3 место

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: воскресенье, 2 марта, 18:15

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отомстит ли «Барса» за поражение в первом круге?

С 1-го по 12-й тур Ла Лиги каталонцы набрали 33 очка и уверенно шли первыми. А потом случился выезд в Сан-Себастьян, с которого и началась их чёрная серия лишь с одной победой в восьми матчах. Понятно, что «Сосьедад» ответственен только за очную встречу, и всё равно команда Флика наверняка держит в голове то минимальное поражение с голом Беккера. Сейчас она вновь в огромном порядке и обыгрывает всех, кто встаёт у неё на пути. Едва ли «Барса» допустит повторения истории. Но и в ноябре мало кто мог представить её осечку в противостоянии с завязшими в середине таблицы басками.

«Айнтрахт» — «Байер»
Фото: Pau Barrena/Getty Images
4 место

«Айнтрахт» — «Байер»: суббота, 1 марта, 20:30

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды не подведут и снова подвезут уйму голов?

Противостояние «Айнтрахта» и «Байера» — всегда праздник. Только раз за последние 15 встреч франкфуртцы и леверкузенцы совместными усилиями настреляли менее трёх голов. С декабря 2021 года эти соперники трижды пересекались во Франкфурте, и неизменно кто-то из них отличался пять раз: хозяева побеждали 5:1 и 5:2, со счётом 5:1 они и уступали. Ну просто рай: как для ценителей красивого футбола, так и для любителей ставок. Не стоит забывать и про положение в Бундеслиге: друг против друга сойдутся вторая и третья команды Германии, что гарантирует качество.

«Милан» — «Лацио»
Фото: Paolo Bruno/Getty Images
5 место

«Милан» — «Лацио»: воскресенье, 2 марта, 22:45

Италия — Серия А . 27-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: миланцы продолжат тонуть?

«Милан» получил смачную пощёчину в стыках Лиги чемпионов от «Фейеноорда». Оправиться от такой трудно, что и показали следующие матчи красно-чёрных. Сначала Пулишич не реализовал пенальти, и «Торино» с минимальным перевесом взял верх (2:1). А затем «Болонья» превратила 0:1 в 2:1. Если это не кризис, то что? «Лацио» вполне в состоянии его продлить. В последних пяти турах Серии А римляне уступили только «Фиорентине», хотя моментов насоздавали точно не меньше. К тому же у них и турнирная мотивация выше, потому что до топ-4 — каких-то два очка. А не восемь, как у миланцев. Или «Милан» наконец-то покажет класс?

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
6 место

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: воскресенье, 2 марта, 19:30

Кубок Англии . 1/8 финала
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» снова не даст заскучать?

Если где-то и существуют экстрасенсы, их точно нужно проверять на предсказаниях результатов «Манчестер Юнайтед». Они нестабильны, как и игра команды. Смена тренера в этом плане мало на что повлияла. Курьёзные голы в обе стороны? Есть. Хаос на поле? Не без этого. Героические камбэки? Тоже случаются. Матчи «МЮ» — настоящий футбольный аттракцион, не оставляющий никого равнодушным. «Фулхэм» тем временем борется за попадание в еврокубки и выглядит на фоне манкунианцев куда более слаженным коллективом. Однако фаворитов здесь нет. Тем более речь о Кубке Англии, где возможно всякое.

«Бетис» — «Реал»
Фото: Denis Doyle/Getty Images
7 место

«Бетис» — «Реал»: суббота, 1 марта, 20:30

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: король футбола против «Королевского клуба»

Антони сменил Манчестер на Севилью и с каждым матчем доказывает — над ним насмехались зря. За шесть встреч на новом месте у него три гола и два ассиста. Плюс красная карточка, которая должна была перечеркнуть ему выход в ближайшем туре. Но нет — испанский КДК аннулировал дисквалификацию, чем жутко разозлил «Реал». «Такое решение — желание нам навредить. Они объявили войну», — привёл слова членов делегации мадридского клуба As. И правильно, кто бы на их месте не переживал перед матчем с таким монстром? Особенно когда тот способен повлиять на чемпионскую гонку. Это будет битва титанов.

«Штутгарт» — «Бавария»
Фото: Adam Pretty/Getty Images
8 место

«Штутгарт» — «Бавария»: пятница, 28 февраля, 22:30

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мюнхенцев остановит хоть кто-нибудь?

В Бундеслиге осталось провести 12 туров. При этом «Бавария» имеет восьмиочковый отрыв, а календарь у неё не самый сложный: в основном осталось сыграть либо с середняками, либо с аутсайдерами. «Штутгарт» — один из тех, кто к ним не относится. Да, до прошлогоднего второго места ему далеко. Но вот до четвёртого — каких-то три очка. Матч наверняка пропустит Киммих, у которого проблемы с сухожилием. К тому же, пусть составы команд за год заметно обновились, предыдущая их встреча на «Штутгарт Арене» завершилась победой хозяев (3:1). Интригу хоронить пока рано?

«Шарлотт» — «Атланта Юнайтед»
Фото: ФК «Атланта Юнайтед»
9 место

«Шарлотт» — «Атланта Юнайтед»: суббота, 1 марта, 22:15

США — Major League Soccer . МЛС
01 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оформит ли Миранчук первое результативное действие в сезоне?

Пока в Европе сезон перевалил за экватор и близится к развязке, за океаном всё только начинается. «Атланта» резво стартовала в новом розыгрыше МЛС и расписала яркие 3:2 с «Клёб де Фут» из Монреаля. Результат сделали зимние новички: экс-нападающий «Мидлсбро» Латте Лат оформил дубль, а бывший вингер «Ньюкасла» Альмирон отдал ассист. Миранчук отыграл весь матч целиком и всё равно остался без результативных действий. Возможно, Алексея прорвёт во встрече с «Шарлотт»? Недооценивать их, впрочем, не стоит: в предыдущей регулярке они были лучше «Атланты» и заняли пятое место на Востоке, а тут ещё и Заха у «Галатасарая» арендовали.

«Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»
Фото: Richard Pelham/Getty Images
10 место

«Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»: суббота, 1 марта, 20:45

Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Плимут Аргайл
Плимут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: аутсайдер Чемпионшипа снова даст бой фавориту?

В 1/16 финала Кубка Англии «Плимут», а это 22-я команда Чемпионшипа, неожиданно разделался с «Ливерпулем». Да, мерсисайдцы выставили далеко не самый сильный состав и играли на выезде, однако факт есть факт. И он даёт болельщикам андердога хоть какую-то надежду на ещё один положительный исход. Только вот, в отличие от «Ливерпуля», который вполне мог пожертвовать турниром, у «Манчестер Сити» ситуация совершенно иная: про вероятное чемпионство давно забыли (за топ-4 бы зацепиться), из ЛЧ уже вылетели, из Кубка лиги отвалились после 1/8 финала. Едва ли Гвардиола пожертвует единственным возможным трофеем в сезоне. Но вдруг случится новая сказка?

«ПСЖ» — «Лилль»
Фото: Geert van Erven/Getty Images
11 место

«ПСЖ» — «Лилль»: суббота, 1 марта, 23:05

Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: парижане помогут «Монако»?

Конкретно для парижан никаких вопросов в Лиге 1 больше нет — 13 очков за 11 туров у них не отыграли бы даже праймовые «Лион» нулевых с Жуниньо и «Марсель» рубежа 80-90-х с Папеном. Что уж говорить про нынешних конкурентов. Так что ищем другие интриги. Например, в борьбе за места в Лиге чемпионов. «Лилль» за одно из таких как раз борется. Поражение «догов» от «ПСЖ», несомненно, скрасит настроение болельщикам того же «Монако» — их в России, спасибо Головину, немало. Случится ли оно? Далеко не факт. Тут и не самая явная мотивация чемпионов, и сила самого «Лилля»: тот может внезапно уступить слабым «Гавру» и «Сент-Этьену», но при этом не так давно разделался с «Монако» и «Ниццей».

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