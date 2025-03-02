Для главного аутсайдера РПЛ не всё потеряно? У экс-тренера «Спартака» экстремальная весна

На зимнюю паузу «Оренбург» ушёл с восемью очками и статистическим приговором: никто за всю историю РПЛ не избегал вылета, имея такие кошмарные цифры. Высокие боссы и представители спонсора не могли не отреагировать, полностью сменив операционных руководителей. В клуб зашла балтийская связка Волженкин – Ибрагимов, которые выводили в РПЛ «Балтику». Первый стал президентом, второй – спортивным директором. И уже им предстояло решать, каким «Оренбург» будет весной. И каким – в перспективе. Сегодня команда пройдёт проверку «Спартаком».

Прошло несколько месяцев после первой части сезона. И клуб, если не углубляться в детали, остался почти тем же: тот же тренер, а ещё сохранилось большинство игроков. И, кажется, из этого напрашивается очевидный вывод: в регионе смирились с вылетом, команда докатится до конца сезона, а уже летом руководители устроят большую перестройку для возвращения в элиту. Но так ли всё просто?

Волженкин говорил, что «Оренбург» хочет остаться, и даже рассуждал о трансферах. Но их по сути нет. Почему?

В середине января новый руководитель «Оренбурга» Кирилл Волженкин дал интервью изданию «Спорт День за Днём». Там он подробно объяснял, почему клуб решил оставить Владимира Слишковича рулить командой, обрисовывал идеальный сценарий развития событий и недалёкого будущего. Но был готов говорить и о настоящем. Например, рассуждал о зимнем усилении, которое на тот момент казалось необходимым. Планировалось приглашение опытных игроков, которые помогли бы в борьбе за выживание.

Кирилл Волженкин президент «Оренбурга» «С учётом текущей задачи остаться в РПЛ, необходимо дать команде дополнительной уверенности, усилить состав футболистами, которые могли бы сплотить коллектив. Команда у нас очень молодая, это и плюс, и минус. Большинство ребят с большим потенциалом, в будущем они могут стать большими мастерами, но при этом опыта решения подобных задач у них нет. Нужны рядом люди, которые помогут направить этот потенциал в нужное русло, добавить прагматизма, в хорошем смысле остудить пыл».

Позже Волженкин уточнял, что «Оренбург» рассчитывал пригласить несколько сильных россиян с хорошим опытом игры в РПЛ. Однако прошло больше месяца. Трансферное окно уже закрыто. А из новичков у команды всего два человека: полузащитник Максим Савельев пришёл из «Енисея» и мог видеть РПЛ разве что на стадионе в Казани, когда играл в юношеских и молодёжных командах «Рубина». У защитника Алексея Татаева более интересный опыт: один раз он посмотрел матч РПЛ со скамейки «Краснодара». Но никогда в турнире не играл.

При этом клуб расстался с основным центральным защитником последних двух лет Матиасом Пересом и полузащитником Мохаммадом Горбани. Да, на всех этих переходах «Оренбург» заработал, однако почти ничего не инвестировал обратно. Что очень странно для клуба, который действительно хочет остаться. «Ахмат», находящийся в аналогичной зоне таблицы, подписал пять игроков. Понятно, что это не гарантирует успех, но сравнение интересное.

Матиас Перес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее один из собеседников «Чемпионата», близкий к команде, считает, что рано списывать клуб со счетов. Якобы отсутствие усиления – намеренное решение руководства. После ухода нескольких легионеров внутри коллектива наконец-то появился нормальный микроклимат. А обсуждаемые новички, по мнению руководства и тренерского штаба, могли его сломать. Именно поэтому решили остаться без новичков, но с футболистами, которых Слишкович знает и которым доверяет. При этом вера в то, что получится остаться в элите, никуда не исчезла. Однако много будет понятно по итогам первых трёх матчей – со «Спартаком», «Факелом» и «Ростовом».

Статистика не в пользу «Оренбурга». Но несколько раз случались чудеса

Команды, которые в истории чемпионатов России набирали восемь очков и меньше к паузе, всегда вылетали. Один раз чудом спасся «Ростсельмаш» в 1995-м, который выбил девять очков к перерыву. В «Оренбурге» удручает не только количество набранных очков, но и отрывы: от зоны стыковых матчей шесть очков, а от спасительного 12-го места – восемь.

При этом есть несколько примеров (уже после перехода на систему «осень-весна»), когда команды с последнего места всё-таки выбирались из зоны вылета в стыковые встречи либо даже сохранялись в РПЛ напрямую. «Ростов» в сезоне-2014/2015 закончил чемпионат на 14-м месте, «Сочи» в розыгрыше-2019/2020 – и вовсе на 12-м. Были ещё «Уфа» и «Химки», которые в два последующих года поднимались со дна на 13-е. Всего четыре случая из 11. Не самая бесперспективная статистика.

Однако тогда у команд было куда больше очков. И не всегда сложный календарь. У «Оренбурга» же только в первых шести матчах весеннего отрезка три встречи с топ-соперниками: «Спартаком», ЦСКА и «Динамо». А на финише ещё ждут «Локомотив» и «Краснодар». То есть в пяти матчах из 12 очки будет набрать гиперсложно. Остаётся только цепляться за них в играх с конкурентами, как бы тяжело ни было.

Хотя первый шанс набрать – сегодня: оренбуржцы сыграют со «Спартаком». Их единственная победа в сезоне была одержана как раз над командой Деяна Станковича в 1-м туре. Помните же тот матч, когда за красно-белых ещё выходил Александр Соболев, а после все увольняли сербского тренера. Но всё быстро изменилось. И у одних, и у других.