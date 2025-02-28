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Расписание спортивных матчей 1 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Зенит» — ЦСКА в футболе, хоккей и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 1 марта: 19-й тур РПЛ, «Наполи» — «Интер» в Серии А, чемпионат России по лыжам, а ещё регулярные чемпионаты НХЛ и КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» приблизиться к зоне плей-офф?

У «Рейнджерс» очередная напасть – ведущий защитник Адам Фокс получил травму в последнем матче и в ближайшее время не сможет помочь команде, которая ведёт борьбу за плей-офф. Отставание от «Коламбуса», занимающего второй уайлд-кард на Востоке, на данный момент составляет уже четыре очка. «Рейнджерс» выиграли пять из последних семи встреч, однако без Фокса погоня за «мундирами» может осложниться.

Большая надежда на Панарина, чья тройка — в числе лидеров по голам в НХЛ:
Главная сенсация сезона и суперзвено «Тампы». Какие тройки в НХЛ забивают больше всех?
Главная сенсация сезона и суперзвено «Тампы». Какие тройки в НХЛ забивают больше всех?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Востока докажет своё превосходство?

«Кливленд Кавальерс» возглавляет Восточную конференцию и не планирует отдавать первую строчку. Правда, «Бостон Селтикс» не зря является действующим чемпионом, который в этом сезоне уже дважды обыгрывал «кавалеристов». В этой регулярке счёт 2-1 в пользу «кельтов». Удастся ли подопечным Маззуллы реабилитироваться за недавнее поражение от «Детройта»?

В чём проблема Тейтума?
Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА. Это нелепо
Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА. Это нелепо

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России, мужчины и женщины, скиатлон, 2х10 км

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: Большунов — чемпион скиатлона?

Лидер сборной после вояжа в Италию вернулся на родину и готов бежать всю программу ЧР. Так говорит тренер Юрий Бородавко. Но бежать — не значит выиграть всё золото. Однако после прилива сил и победы в коммерческом старте Большунов способен на многое, в том числе на победу в скиатлоне. Кто-то сможет ему помешать на пути к победе?

В этот же день в Казани пройдёт и женская гонка, которая таит в себе множество сюрпризов. Смогут ли ведущие лыжницы страны подтвердить свой статус?

Большунов привлёк внимание западной прессы:
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года
Большунов победил в ночной гонке в Европе! Россиянин не выступал за рубежом три года

🏀 13:30: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: казанцы впервые в сезоне обыграют армейцев?

Известный артист Уилли Уильям не сумел прилететь в Россию для выступления, но это не должно помешать ЦСКА и УНИКСу показать яркий баскетбол. В этом сезоне казанцы ещё не побеждали ЦСКА – два поражения. Перед Матчем звёзд Единой лиги клуб из Казани выиграл 16 встреч кряду, но затем уступил «Зениту». Кто лучше себя проявит после паузы в чемпионате?

Что нас ждёт в матче недели?
Отмена грандиозного шоу — не беда! ЦСКА и УНИКС готовы блеснуть на паркете в Единой лиге
Отмена грандиозного шоу — не беда! ЦСКА и УНИКС готовы блеснуть на паркете в Единой лиге

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Акрон», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют футболисты «Пари НН» и «Акрона»?

Нижегородский клуб не лучшим образом завершил 2024 год — четыре встречи без побед. Команда расположилась на 12-й строчке в таблице РПЛ. Правда, она опережает ближайшего преследователя только по дополнительным показателям. «Акрон», в свою очередь, одержал две победы подряд и поднялся на девятое место. Матч первого круга получился достаточно результативным (2:2). А как будет на этот раз?

Наглядно показываем, без кого нельзя представить клубы:
Разобрали статус каждого игрока РПЛ. Кто — ключевой, а кого даже не стоит ждать в основе?
Разобрали статус каждого игрока РПЛ. Кто — ключевой, а кого даже не стоит ждать в основе?

🎿 16:00: Лыжи, чемпионат мира — 2025, мужчины, скиатлон 2х10 км

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: сумеет ли Клебо стать чемпионом мира в скиатлоне?

Норвежский лыжник начинает поход за вторым золотом Тронхейма. И если его победа в спринте никого не удивила, то возможный успех в скиатлоне выглядит менее очевидным. Йоханнес пока ни разу не побеждал на этой дистанции на ЧМ. Но в 2023-м в Планице был как никогда близок к успеху. Однако не всё так очевидно, и список претендентов на золото довольно широк. Хватает желающих побороться за высшую ступень пьедестала и в стане самих норвежцев.

Как Клебо в спринте побеждал:
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец
Клебо — 10-кратный чемпион мира. Сопротивление ему оказал только ветеран-итальянец

⚽️ 16:30: «Зенит» — ЦСКА, РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в главном матче тура РПЛ?

Центральный матч тура пройдёт в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд и встретили зимний перерыв на второй строчке в таблице. С другой стороны, команда Сергея Семака уступает «Краснодару» только по дополнительным показателям. ЦСКА пока находится на шестом месте в таблице, а отставание от «Зенита» составляет восемь очков. Зимой команда Марко Николича наигрывала новую схему. Принесёт ли это плоды в первом официальном матче после паузы?

Интриги 19-го тура РПЛ:
Николич в ЦСКА продлит кошмарную серию в матчах с «Зенитом»? Интриги 19-го тура РПЛ
Николич в ЦСКА продлит кошмарную серию в матчах с «Зенитом»? Интриги 19-го тура РПЛ

🏒 17:00: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли ЦСКА побеждать?

Армейцы оправились от невразумительных матчей с «Сочи» и вновь шагают победной поступью, выиграв три матча подряд. Игры с «Торпедо» в этом сезоне им удаются – было только одно поражение, ещё в сентябре, после чего ЦСКА одержал четыре победы подряд. Нижегородцы нестабильны, будет ли пятая победа армейцев в регулярке над этим соперником?

Разбираем форму клубов на финише регулярки:
Хаос в СКА и нестабильность в ЦСКА. Как дела у клубов Запада за месяц до плей-офф КХЛ?
Хаос в СКА и нестабильность в ЦСКА. Как дела у клубов Запада за месяц до плей-офф КХЛ?

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Рубин», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покинет ли «Ахмат» зону прямого вылета после матча?

В заключительном туре перед зимним перерывом «Ахмат» обыграл дома «Оренбург» (1:0) и прервал серию без побед. Команда Сергея Ташуева осталась на предпоследней строчке в таблице чемпионата России, однако отставание от зоны стыков сократилось до одного очка. «Рубин» неплохо провёл заключительные матчи в 2024 году — серия из четырёх игр без поражений (две победы, две ничьих). В результате казанский клуб оказался на восьмом месте в таблице.

Выбираем чемпиона России:
Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025. Будут ли изменения после зимы?
Рейтинг
Народная таблица РПЛ сезона-2024/2025. Будут ли изменения после зимы?

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Крылья Советов», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Краснодар» серию без побед?

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ. С другой стороны, команда Мурада Мусаева выдала серию из четырёх матчей без побед (три ничьих, одно поражение). Пока что она опережает «Зенит» только по дополнительным показателям. Что касается «Крыльев Советов», то они входят в топ-10. Волжане не лучшим образом выступают на выезде — пять поражений в девяти встречах. Исправят ли они ситуацию по итогам предстоящего матча?

Кто сказал, что для трофея необходимы покупки?
«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов
«Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке. Даже без трансферов

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Интер» Милан, Серия А, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Наполи» на первое место в Серии А?

Февраль складывается для «Наполи» достаточно неудачно. Команда Антонио Конте не побеждает в чемпионате Италии в течение четырёх туров (три ничьих, одно поражение). В результате такой серии южане упустили первое место в таблице — «Интер» опередил соперника на одно очко. Матч первого круга не определил победителя — игра завершилась со счётом 1:1. В прошлом сезоне «Наполи» без вариантов проиграл «Интеру» (0:3) в Неаполе. Сможет ли южная команда реабилитироваться за поражение?

Почему итальянские клубы неудачно выступили в плей-офф ЛЧ:
Почему Италия опозорилась в Лиге чемпионов? Причина не в слабости Серии А
Почему Италия опозорилась в Лиге чемпионов? Причина не в слабости Серии А

🎮 20:30. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа), DreamLeague S25 по Dota 2, финал верхней сетки

Dota 2. DreamLeague — Season 25 . Финал (верхняя сетка)
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
PARIVISION
Не начался
Tundra Esports
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия продолжится хотя бы до завтра?

На первый слот в гранд-финал престижного турнира по «Доте» претендуют два сильнейших коллектива. Tundra с Антоном Дурачьё выиграла два последних топ-чемпионата, а российский ростер PARIVISION становился лучшим на ESL в декабре и провёл второй групповой этап без поражений (14–2 по картам). Вероятно, команды ещё встретятся в матче за титул — но победа сегодня даст счастливчику небольшое преимущество.

Кто лучше всех успел изучить новую версию игры — узнаем уже на выходных:
10 главных изменений патча 7.38 в Dota 2
10 главных изменений патча 7.38 в Dota 2

⚽️ 20:30: «Бетис» — «Реал» Мадрид, Примера, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» снова победит и не пропустит?

Столичный клуб одержал всего одну победу в четырёх предыдущих турах чемпионата Испании. Из-за этого команда Карло Анчелотти упустила первое место в таблице. Правда, «Реал» уступает «Барселоне» только по дополнительным показателям. Мадридский клуб не пропустил ни одного мяча в двух предыдущих встречах — обыграл «Жирону» (2:0) в Примеру, а потом справился с «Реалом Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании. «Бетис» одержал две победы подряд и оказался на седьмой строчке в таблице Ла Лиги. «Бетис» ни разу не победил «Реал» в четырёх предыдущих домашних матчах (две ничьих, два поражения).

«Реал» потерял футболиста из-за травмы:
Полузащитник «Реала» Себальос выбыл на неопределённый срок из-за травмы

🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Вашингтон» серию поражений?

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу НХЛ, однако последние две встречи проиграл. А матч с «Сент-Луисом» стал худшим в сезоне для Александра Овечкина – он не только не забил, но и заработал «-4» по показателю полезности. Следующий соперник «Кэпс» — «Тампа», которая находится в фантастической форме и выиграла семь встреч подряд. Сможет ли Ови и компания прервать серию побед «молний»?

И на старуху бывает проруха:
Александр Овечкин провёл свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности

⚽️ 22:15: «Шарлот» — «Атланта Юнайтед», МЛС

💬 Матч с текстовой трансляцией

США — Major League Soccer . МЛС
01 марта 2025, суббота. 22:15 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют футболисты «Шарлотт» и «Атланты»?

Неделю назад «Атланта» успешно стартовала в новом сезоне. 23 февраля команда Алексея Миранчука справилась с «Монреалем» (3:2), а россиянин отыграл весь матч целиком. Правда, обошёлся без результативных действий. «Шарлотт» в первой встрече поделил очки с «Сиэтлом» — 2:2. Команда дважды отыгралась, а второй мяч забила в добавленное время. Получается, первые матчи команд вышли достаточно результативными. Выйдет ли такой предстоящая игра?

Миранчук обратился к фанатам на английском языке:
Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»

⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Лилль», Лига 1, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Лилль» неудачную серию в гостевых матчах с «ПСЖ»?

«ПСЖ» набрал очень приличный темп. Команда Луиса Энрике одержала девять побед подряд во всех турнирах. Она уверенно возглавляет таблицу чемпионата Франции — ближайший преследователь отстаёт на 13 очков. Команда из столицы больше всех забивает (62 гола) в Лиге 1 и меньше всех пропускает (22 мяча). «Лилль» одержал три победы в четырёх предыдущих турах чемпионата Франции. Сейчас команда занимает четвёртое место в таблице. «ПСЖ» три раза подряд обыграл соперника на домашнем стадионе.

Сафонов помог «ПСЖ» одержать победу в Кубке:
У Сафонова новый «сухарь» за «ПСЖ» в Кубке Франции! Но это был не матч, а избиение
У Сафонова новый «сухарь» за «ПСЖ» в Кубке Франции! Но это был не матч, а избиение
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