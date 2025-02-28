Топ-события субботы: «Зенит» — ЦСКА в футболе, хоккей и баскетбол

За чем следить 1 марта: 19-й тур РПЛ, «Наполи» — «Интер» в Серии А, чемпионат России по лыжам, а ещё регулярные чемпионаты НХЛ и КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» приблизиться к зоне плей-офф?

У «Рейнджерс» очередная напасть – ведущий защитник Адам Фокс получил травму в последнем матче и в ближайшее время не сможет помочь команде, которая ведёт борьбу за плей-офф. Отставание от «Коламбуса», занимающего второй уайлд-кард на Востоке, на данный момент составляет уже четыре очка. «Рейнджерс» выиграли пять из последних семи встреч, однако без Фокса погоня за «мундирами» может осложниться.

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лидер Востока докажет своё превосходство?

«Кливленд Кавальерс» возглавляет Восточную конференцию и не планирует отдавать первую строчку. Правда, «Бостон Селтикс» не зря является действующим чемпионом, который в этом сезоне уже дважды обыгрывал «кавалеристов». В этой регулярке счёт 2-1 в пользу «кельтов». Удастся ли подопечным Маззуллы реабилитироваться за недавнее поражение от «Детройта»?

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России, мужчины и женщины, скиатлон, 2х10 км

Интрига: Большунов — чемпион скиатлона?

Лидер сборной после вояжа в Италию вернулся на родину и готов бежать всю программу ЧР. Так говорит тренер Юрий Бородавко. Но бежать — не значит выиграть всё золото. Однако после прилива сил и победы в коммерческом старте Большунов способен на многое, в том числе на победу в скиатлоне. Кто-то сможет ему помешать на пути к победе?

В этот же день в Казани пройдёт и женская гонка, которая таит в себе множество сюрпризов. Смогут ли ведущие лыжницы страны подтвердить свой статус?

🏀 13:30: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: казанцы впервые в сезоне обыграют армейцев?

Известный артист Уилли Уильям не сумел прилететь в Россию для выступления, но это не должно помешать ЦСКА и УНИКСу показать яркий баскетбол. В этом сезоне казанцы ещё не побеждали ЦСКА – два поражения. Перед Матчем звёзд Единой лиги клуб из Казани выиграл 16 встреч кряду, но затем уступил «Зениту». Кто лучше себя проявит после паузы в чемпионате?

⚽️ 14:00: «Пари Нижний Новгород» — «Акрон», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьют футболисты «Пари НН» и «Акрона»?

Нижегородский клуб не лучшим образом завершил 2024 год — четыре встречи без побед. Команда расположилась на 12-й строчке в таблице РПЛ. Правда, она опережает ближайшего преследователя только по дополнительным показателям. «Акрон», в свою очередь, одержал две победы подряд и поднялся на девятое место. Матч первого круга получился достаточно результативным (2:2). А как будет на этот раз?

🎿 16:00: Лыжи, чемпионат мира — 2025, мужчины, скиатлон 2х10 км

Интрига: сумеет ли Клебо стать чемпионом мира в скиатлоне?

Норвежский лыжник начинает поход за вторым золотом Тронхейма. И если его победа в спринте никого не удивила, то возможный успех в скиатлоне выглядит менее очевидным. Йоханнес пока ни разу не побеждал на этой дистанции на ЧМ. Но в 2023-м в Планице был как никогда близок к успеху. Однако не всё так очевидно, и список претендентов на золото довольно широк. Хватает желающих побороться за высшую ступень пьедестала и в стане самих норвежцев.

⚽️ 16:30: «Зенит» — ЦСКА, РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в главном матче тура РПЛ?

Центральный матч тура пройдёт в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые потерпели два поражения подряд и встретили зимний перерыв на второй строчке в таблице. С другой стороны, команда Сергея Семака уступает «Краснодару» только по дополнительным показателям. ЦСКА пока находится на шестом месте в таблице, а отставание от «Зенита» составляет восемь очков. Зимой команда Марко Николича наигрывала новую схему. Принесёт ли это плоды в первом официальном матче после паузы?

🏒 17:00: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжит ли ЦСКА побеждать?

Армейцы оправились от невразумительных матчей с «Сочи» и вновь шагают победной поступью, выиграв три матча подряд. Игры с «Торпедо» в этом сезоне им удаются – было только одно поражение, ещё в сентябре, после чего ЦСКА одержал четыре победы подряд. Нижегородцы нестабильны, будет ли пятая победа армейцев в регулярке над этим соперником?

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Рубин», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: покинет ли «Ахмат» зону прямого вылета после матча?

В заключительном туре перед зимним перерывом «Ахмат» обыграл дома «Оренбург» (1:0) и прервал серию без побед. Команда Сергея Ташуева осталась на предпоследней строчке в таблице чемпионата России, однако отставание от зоны стыков сократилось до одного очка. «Рубин» неплохо провёл заключительные матчи в 2024 году — серия из четырёх игр без поражений (две победы, две ничьих). В результате казанский клуб оказался на восьмом месте в таблице.

⚽️ 19:30: «Краснодар» — «Крылья Советов», РПЛ, 19-й тур

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Интрига: прервёт ли «Краснодар» серию без побед?

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ. С другой стороны, команда Мурада Мусаева выдала серию из четырёх матчей без побед (три ничьих, одно поражение). Пока что она опережает «Зенит» только по дополнительным показателям. Что касается «Крыльев Советов», то они входят в топ-10. Волжане не лучшим образом выступают на выезде — пять поражений в девяти встречах. Исправят ли они ситуацию по итогам предстоящего матча?

⚽️ 20:00: «Наполи» — «Интер» Милан, Серия А, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли «Наполи» на первое место в Серии А?

Февраль складывается для «Наполи» достаточно неудачно. Команда Антонио Конте не побеждает в чемпионате Италии в течение четырёх туров (три ничьих, одно поражение). В результате такой серии южане упустили первое место в таблице — «Интер» опередил соперника на одно очко. Матч первого круга не определил победителя — игра завершилась со счётом 1:1. В прошлом сезоне «Наполи» без вариантов проиграл «Интеру» (0:3) в Неаполе. Сможет ли южная команда реабилитироваться за поражение?

🎮 20:30. PARIVISION (Россия) — Tundra Esports (Европа), DreamLeague S25 по Dota 2, финал верхней сетки

Интрига: чья победная серия продолжится хотя бы до завтра?

На первый слот в гранд-финал престижного турнира по «Доте» претендуют два сильнейших коллектива. Tundra с Антоном Дурачьё выиграла два последних топ-чемпионата, а российский ростер PARIVISION становился лучшим на ESL в декабре и провёл второй групповой этап без поражений (14–2 по картам). Вероятно, команды ещё встретятся в матче за титул — но победа сегодня даст счастливчику небольшое преимущество.

Кто лучше всех успел изучить новую версию игры — узнаем уже на выходных: 10 главных изменений патча 7.38 в Dota 2

⚽️ 20:30: «Бетис» — «Реал» Мадрид, Примера, 26-й тур

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Интрига: «Реал» снова победит и не пропустит?

Столичный клуб одержал всего одну победу в четырёх предыдущих турах чемпионата Испании. Из-за этого команда Карло Анчелотти упустила первое место в таблице. Правда, «Реал» уступает «Барселоне» только по дополнительным показателям. Мадридский клуб не пропустил ни одного мяча в двух предыдущих встречах — обыграл «Жирону» (2:0) в Примеру, а потом справился с «Реалом Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании. «Бетис» одержал две победы подряд и оказался на седьмой строчке в таблице Ла Лиги. «Бетис» ни разу не победил «Реал» в четырёх предыдущих домашних матчах (две ничьих, два поражения).

🏒 20:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

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НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Вашингтон» серию поражений?

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу НХЛ, однако последние две встречи проиграл. А матч с «Сент-Луисом» стал худшим в сезоне для Александра Овечкина – он не только не забил, но и заработал «-4» по показателю полезности. Следующий соперник «Кэпс» — «Тампа», которая находится в фантастической форме и выиграла семь встреч подряд. Сможет ли Ови и компания прервать серию побед «молний»?

И на старуху бывает проруха: Александр Овечкин провёл свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности

⚽️ 22:15: «Шарлот» — «Атланта Юнайтед», МЛС

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Интрига: сколько мячей забьют футболисты «Шарлотт» и «Атланты»?

Неделю назад «Атланта» успешно стартовала в новом сезоне. 23 февраля команда Алексея Миранчука справилась с «Монреалем» (3:2), а россиянин отыграл весь матч целиком. Правда, обошёлся без результативных действий. «Шарлотт» в первой встрече поделил очки с «Сиэтлом» — 2:2. Команда дважды отыгралась, а второй мяч забила в добавленное время. Получается, первые матчи команд вышли достаточно результативными. Выйдет ли такой предстоящая игра?

Миранчук обратился к фанатам на английском языке: Миранчук обратился к болельщикам после победы «Атланты» в матче с «Монреалем»

⚽️ 23:05: «ПСЖ» — «Лилль», Лига 1, 24-й тур

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Интрига: прервёт ли «Лилль» неудачную серию в гостевых матчах с «ПСЖ»?

«ПСЖ» набрал очень приличный темп. Команда Луиса Энрике одержала девять побед подряд во всех турнирах. Она уверенно возглавляет таблицу чемпионата Франции — ближайший преследователь отстаёт на 13 очков. Команда из столицы больше всех забивает (62 гола) в Лиге 1 и меньше всех пропускает (22 мяча). «Лилль» одержал три победы в четырёх предыдущих турах чемпионата Франции. Сейчас команда занимает четвёртое место в таблице. «ПСЖ» три раза подряд обыграл соперника на домашнем стадионе.