РПЛ вернулась! И сразу крутыми матчами с Дзюбой, «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». LIVE!

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Сегодня, 1 марта, состоятся четыре матча 19-го тура РПЛ. «Пари НН» примет «Акрон», «Зенит» и ЦСКА сойдутся в Санкт-Петербурге, «Рубин» приедет в гости к «Ахмату», а «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».

Команде Виктора Гончаренко нужно с первых весенних матчей набирать очки, чтобы не осложнять себе задачу по прямому сохранению места в РПЛ. А вот у «Акрона» дела лучше: команда держится в середине таблицы и кажется готова к закреплению в элите. Ждём голов от Артёма Дзюбы – ну и интересно будет посмотреть на серьёзно изменившийся зимой по составу «Пари НН».

Встреча, в которой можно ожидать новый ЦСКА. Марко Николич все сборы наигрывал ромб в центре поля, что должно весьма сильно изменить стиль армейцев. У «Зенита» же с первых матчей в России может и должен проявить себя дорогостоящий Луис Энрике – будем потихоньку привыкать к бразильцу, который должен стать лидером сине-бело-голубых на годы.

«Ахмат» хотел бы выбраться из зоны вылета, но сделать это будет непросто. Однако с «Рубином» играть дома в Грозном, поэтому шансы на очки неплохие. Хотя надо помнить, что в последних пяти встречах сильнее неизменно оказывались казанцы. Одна из интриг – забьёт ли Мирлинд Даку очередной гол за команду Рашида Рахимова.

Какими бы одухотворёнными весной «Крылья Советов» ни были, «Краснодар» просто обязан их обыгрывать. Команда Мурада Мусаева – лидер РПЛ, и терять очки ей нельзя: иначе «Зенит» и «Спартак» не только наступят на пятки, но и перегонят. В последнем матче этих команд было забито три гола. Ждём нечто подобного и сейчас?