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Пари Нижний Новгород — Акрон, прямая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ, где смотреть, 1 марта 2025

РПЛ вернулась! И сразу крутыми матчами с Дзюбой, «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом». LIVE!
Никита Паглазов
19-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 1 марта, состоятся четыре матча 19-го тура РПЛ. «Пари НН» примет «Акрон», «Зенит» и ЦСКА сойдутся в Санкт-Петербурге, «Рубин» приедет в гости к «Ахмату», а «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команде Виктора Гончаренко нужно с первых весенних матчей набирать очки, чтобы не осложнять себе задачу по прямому сохранению места в РПЛ. А вот у «Акрона» дела лучше: команда держится в середине таблицы и кажется готова к закреплению в элите. Ждём голов от Артёма Дзюбы – ну и интересно будет посмотреть на серьёзно изменившийся зимой по составу «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча, в которой можно ожидать новый ЦСКА. Марко Николич все сборы наигрывал ромб в центре поля, что должно весьма сильно изменить стиль армейцев. У «Зенита» же с первых матчей в России может и должен проявить себя дорогостоящий Луис Энрике – будем потихоньку привыкать к бразильцу, который должен стать лидером сине-бело-голубых на годы.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» хотел бы выбраться из зоны вылета, но сделать это будет непросто. Однако с «Рубином» играть дома в Грозном, поэтому шансы на очки неплохие. Хотя надо помнить, что в последних пяти встречах сильнее неизменно оказывались казанцы. Одна из интриг – забьёт ли Мирлинд Даку очередной гол за команду Рашида Рахимова.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Какими бы одухотворёнными весной «Крылья Советов» ни были, «Краснодар» просто обязан их обыгрывать. Команда Мурада Мусаева – лидер РПЛ, и терять очки ей нельзя: иначе «Зенит» и «Спартак» не только наступят на пятки, но и перегонят. В последнем матче этих команд было забито три гола. Ждём нечто подобного и сейчас?

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