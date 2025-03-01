Не вздумайте ничего планировать на вечер субботы! Будет битва двух огромных мозгов

«Наполи» Конте против «Интера» Индзаги — как такое пропустить? Тем более когда у команд хватает проблем.

Главная вывеска европейского уикенда прочно закреплена за Неаполем. В Серии А встречаются команды, которые занимают первые два места в таблице: в гости к «Наполи» приезжает лидер – «Интер». Часть болельщиков считает этот матч чемпионским. И действительно, если одна из команд победит, то получит как минимум стратегическое преимущество.

С другой стороны, между «Интером» (57) и «Наполи» (56) всего одно очко. Впереди больше десятка туров. Плюс есть целый ряд сопутствующих факторов, которые могут повлиять на чемпионскую гонку. Короче говоря, матч «Наполи» и «Интера», несомненно, очень важен – но переоценивать его не нужно. Даже если одна из команд победит, это абсолютно точно не гарантирует ей чемпионство.

Обе команды подходят к игре на спаде формы. «Наполи» не может выиграть четыре тура кряду. В последней встрече вовсе уступили «Комо». И самое грустное для «Наполи» – проиграли абсолютно по делу. Причин для спада видится несколько. Во-первых, очень сильно сказался уход Хвичи Кварацхелии. Он ярко начал при Антонио Конте, затем немного стух. А перед Новым годом получил травму, и его великолепно заменил Давид Нерес.

Давид Нерес Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Казалось, что замена Хвиче у «Наполи» уже готова – Нерес выглядел очень здорово. Однако через некоторое время после отъезда грузина бразилец получил травму. И вдруг выяснилось, что играть на этой позиции больше некому. Вернее, есть кому – но с ощутимой потерей качества.

Конте весь январь ныл на тему, что нужно взять игрока на замену Хвиче. И «Наполи» пытался – в СМИ всплывали фамилии Алехандро Гарначо, Карима Адейеми и Аллана Сент-Максимена. Но в итоге не приехал ни один из них. Взяли лишь Ноа Окафора из «Милана». Он сидел на скамейке там – и теперь занимается тем же самым в Неаполе. Даже на фоне травмы Нереса швейцарец почти не играет. За «Наполи» он пока провёл всего девять минут.

Ещё перестал забивать Ромелу Лукаку. Последний раз он отличился в победном матче с «Ювентусом». После этого – ни одного гола в четырёх встречах. И ни одной победы у «Наполи». Впрочем, отсутствие голов у бельгийца – это не причина, а следствие кризиса команды. После ухода Хвичи и травмы Нереса его гораздо хуже снабжают мячом.

Плюс можно допустить, что к «Наполи» постепенно приспособились. И, возможно, отчасти с этим связано возвращение Конте к схеме с тремя центральными защитниками. С этой формацией «Наполи» начал сезон, затем перешёл на игру с четырьмя защитниками и выдал самый мощный отрезок в чемпионате. И вот теперь – снова три ЦЗ.

После травмы вернулся Алессандро Буонджорно, и надёжности в обороне должно было стать больше. Однако на фоне кризиса команды в целом никакой дополнительной надёжности с его возвращением не ощущается. Кроме того, для схемы с тремя центральными защитниками Конте не хватает латералей. Антонио без латералей – практически как сапожник без сапог. С левым флангом всё более-менее нормально: есть Леонардо Спинаццола (пока он здоров), в резерве имеется Матиас Оливера. Если нужен более атакующий вариант, можно выпустить, к примеру, профильного вингера Сириля Нгонжа.

А вот справа ситуация хуже. Там на позиции латераля может играть капитан Джованни Ди Лоренцо. Но, судя по всему, он не вполне устраивает Конте в атаке. Поэтому Ди Лоренцо чаще играет правого центрального в тройке – так же, как в сборной Италии. В этой связи Конте придумал использовать на позиции правого латераля Маттео Политано. Переделать вингера в латераля – казалось, что при Конте эта участь может постигнуть Хвичу, а постигла в итоге Политано.

Маттео Политано Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

В атаке Маттео хорош. В частности, его выход на замену в матче с «Лацио» полностью перевернул игру и позволил «Наполи» повести 2:1 во втором тайме. Но оборонительных навыков Политано сильно не хватает. И это было видно в той же самой встрече с «Лацио», победу в которой «Наполи» не удержал (2:2).

У команды Конте хватает проблем, но как минимум в одном у неё на фоне «Интера» есть преимущество. Это календарь. «Наполи» не играет ни в еврокубках, ни в Кубке Италии. А у «Интера» скоро возобновляется Лига чемпионов, плюс впереди два полуфинала Кубка с «Миланом». И, кстати, прямо перед матчем с «Наполи» команда Индзаги тоже играла в Кубке – победила «Лацио» в четвертьфинале (2:0).

Встреча с «Лацио» забрала у «Интера» не только силы, но и Маттео Дармиана. Он получил травму и выбыл на несколько недель. В лазарете он составил компанию Маркусу Тюраму, Яну Зоммеру, Карлосу Аугусто и Николе Залевскому. У «Интера» глубокий состав, однако такие потери всё равно ощутимы. Тюрам и Зоммер – вообще суперключевые игроки. И, кажется, француза заменить даже сложнее. Вернее, в полной мере его вообще нельзя заменить.

Зоммер – основной вратарь. Он очень опытен и даёт класс. Но в резерве у «Интера» есть испанец Хосеп Мартинес. Прошлый сезон он классно отыграл за «Дженоа» в качестве основного. В сезоне нынешнем он провёл всего три матча (один в Серии А и два – в Кубке) и ни разу не пропустил. В частности, Мартинес выходил на поле в последних играх – с «Дженоа» и «Лацио». Нельзя сказать, что он феерил. Но это и не требовалось. Хосеп играл надёжно, не ошибался, и «Интер» оба раза победил.

А вот Маркус Тюрам слишком уникален, чтобы его можно было безболезненно заменить. Он силён и как бомбардир, и как партнёр в подыгрыше. С Лаутаро Мартинесом у них идеальная «химия». Симоне Индзаги пробовал ставить в пару к Лаутаро и Мехди Тареми, и Марко Арнаутовича, и даже Хоакина Корреа, с которого в какой-то момент внезапно сдули пыль. Всё не то. Так что без Тюрама атакующий потенциал «Интер» существенно снижается.

Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ещё одна проблема «Интера», которая особенно ярко высветилась во второй части сезона, – разные таймы по ходу одного матча. Всё то время, что командой руководит Индзаги, миланцы были синонимом стабильности. Стабильный стиль, стабильно высокие результаты и стабильно ровная игра. В нынешнем сезон «Интер» не раз один тайм проводил ярко и мощно, а другой – вяло и безынициативно.

С командами ниже классом такое чаще всего прокатывает. «Венеции» забили в первом тайме, а дальше – засушили всё, как в Сахаре, и выиграли 1:0. С «Эмполи» и «Дженоа», наоборот, первые таймы были абсолютно пешеходными, а после перерыва «Интер» включался и дожимал.

Однако с более серьёзными соперниками у команды Индзаги такие фокусы несколько раз не проходили. В позапрошлом туре «Интер» в первом тайме значительно превосходил «Ювентус», но не смог забить. А во втором тайме – просто встал. Безусловно, добавил «Юве» – но вопросов к «Интеру» это не снимает. В итоге миланцы проиграли 0:1.

Игроки «Интера» после поражения от «Ювентуса» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Ещё раньше было дерби с «Миланом». Первый тайм в исполнении «Интера» – сонное царство. «Милан» за это наказал и забил гол. Во втором тайме «Интер» включился и создал тонну моментов. Забили лишь в концовке и еле ушли от поражения. Могли забивать раньше? Могли. Могли по такому второму тайму рассчитывать на победу? Могли. Но в любом случае «Интер» сам обрёк себя на подвиги тем, что провалил первую половину матча и оказался в положении догоняющих. Итог – потеря очков с командой, которая уступает по всем параметрам. Даром что это дерби.

А ещё раньше была битва с «Миланом» в финале Суперкубка, где «Интер» выключился во втором тайме и 2:0 превратились в 2:3. В общем, нестабильность по ходу встреч, проблемы с контролем игры на протяжении всех 90 минут – это заметный недостаток нынешнего «Интера». И хитрющий лис Конте, который очень круто умеет бить в слабые точки противника, точно этим воспользуется, если миланцы дадут повод.

И всё-таки: не вздумайте ничего планировать на вечер субботы! В Италии большущий матч! Да, в нём вряд ли решится судьба скудетто. Но, во-первых, итог игры в любом случае будет очень важен для дальнейших турнирных раскладов. А во-вторых, Конте и Лукаку против «Интера», который с Лаутаро, но без Тюрама, против оборонительных капканов «Наполи». Битва двух огромных мозгов – Конте и Индзаги. А ещё – невероятный «Стадио Диего Армандо Марадона», который будет кипеть с первой до последней минуты. Если у вас есть хоть что-то похожее на сердце, вы не можете это пропустить.