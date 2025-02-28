РПЛ вернулась морозом и ассистом попой! А «Локо» спасся чумовым дальним ударом! Видео

Погода в Каспийске встретила махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» так, будто никакой зимней паузы не было. Из-за мощного циклона, по сообщениям синоптиков, температура ощущалась как -18°C. Вот вам и Юг России.

Заснеженное поле, пусть его и почистили перед стартом, мощный ветер — условия точно не самые приятные. В них команды логично показали не самый яркий футбол. Однако красота обоих голов компенсировала многое.

При подобных обстоятельствах как никогда был бы актуален выход Морозова. Но он остался на лавке. Как и Карпукас. Именно у него выиграл конкуренцию 20-летний Годяев: ранее дебютант «Локо» разрывал Медиалигу с Батраковым, а первую половину сезона провёл в дзержинском «Арсенале». Плюс с первых минут Галактионов предпочёл Сулейманова — Воробьёв в межсезонье, похоже, убедил тренерский штаб меньше.

У динамовцев вообще вне заявки остались капитан Алибеков с мышечной травмой и алжирский новичок Аззи — по условиям рабочей визы, он присоединится к команде в воскресенье. Махачкалинцы забили быстрый гол и без них. В лучших зимних традициях получилось комично. На девятой минуте Монтес нечаянно продлил головой скидку Табидзе в центр штрафной, Кагермазов попытался пробить и поскользнулся, а вместе с ним рухнули и Баринов с Батраковым.

Зато получился случайный пас пятой точкой на Касинтуру. Впору было включать на стадионе заглавную тему из шоу Бенни Хилла. Эгаш стоял на ногах твёрдо и красиво пальнул щёчкой под правую от себя штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Локо» мириться с таким положением не планировал – и полез в атаку ещё усерднее. Особенно Сильянов. Зрители сполна убедились, почему клуб не отпустил Илью в Петербург. Ловким ложным движением он оставил в дураках Табидзе, затем ушёл заодно от Шумахова и пробил. Но Пальцев вовремя подставил голову.

Давление москвичей ощущалось. Моментов тем не менее, в отличие от единоборств, практически не было. Гудяев, например, отмахнулся локтём от Кагермазова и рассёк ему до крови бровь. Почему-то не получив жёлтую. Сказалось качество как морозного поля (брака в передачах хватало), так и обороны махачкалинцев. Волк толком в игру и не вступал. Мог бы в конце тайма, да Шумахов заблокировал попытку Ненахова.

В перерыве Галактионову нужно было вносить коррективы. Чем он и занялся: Годяева и Сулейманова по позициям поменяли Карпукас и Воробьёв. Как раз Дмитрий после скидки Сильянова практически сразу же сделал ассист на Батракова. Алексей хоть и находился близко к воротам, катнул мяч слабо — Волк прыгнул влево и выручил. Неплохой кивок головой Воробьёва вратарь «Динамо» тоже нейтрализовал. Показал себя и Лантратов. Да, Мрезиг пробил прямо в него, но с лёта и низом — попробуй ещё сложись. 10 дебютных минут второго тайма получились интереснее предыдущих 47 с учётом добавленных.

Давид Волк Фото: fcdmx.ru

«Локо» всё больше и больше владел мячом, вместе с тем позволяя динамовцам вылетать в контратаки. Шансов у москвичей хватало. Однажды Волк всё-таки дрогнул — ошибся на выходе и позволил забросу Батракова дойти до поднявшегося с лавки Тикнизяна. Перед Наиром открылся пустой ближний угол. Туда он и пробил — помешал героический подкат Табидзе.

По такой игре, казалось, второй гол если и случится, то какой-нибудь корявый — либо затолкают, либо нет. Воробьёв с такой постановкой не согласился: просто взял и на подступах к штрафной хладнокровно зарядил с левой прямо в правую девятку с отскоком от перекладины. Такое не берётся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Москвичи всю зиму искали нового нападающего. Так и не найдя его: то переговоры срывались, то легионеры не хотели ехать в Россию. Воробьёв после шикарного начала сезона действительно сдал. Перерыв пошёл ему на пользу — с его выходом команда преобразилась, а забитый мяч Дмитрия напомнил — он умеет делать красиво. Возможно, именно поведение «Локо» во время трансферного окна так его замотивировало?