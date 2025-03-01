«Не я лишил «Краснодар» золота». Песьяков — об уходе Карпина, отказе «Спартаку» и «Зените»

Весна 2024 года — пожалуй, самый тяжёлый период в карьере Песьякова. Сначала был злополучный гол от «Зенита», который обсуждала плюс-минус вся футбольная Россия, и сразу после — расставание с клубом, который стал для вратаря родным.

Спустя девять месяцев мы встретились с Сергеем на сборе «Крыльев Советов» в Турции, чтобы обсудить новый этап в его спортивной жизни. Но горящий инфоповод вновь прилетел из Ростова-на-Дону, от одного из главных людей в судьбе голкипера. С него и начали — не отпускает «Ростов» Песьякова!

«Эта эра в «Ростове» заканчивается»

— Новость последних дней зимы в российском футболе — отставка Карпина из «Ростова». Удивлены?

— Удивлён тем, когда она случилась — меньше чем за неделю до возобновления чемпионата. С кем из ростовских ребят ни говорил, для всех эта новость стала неожиданностью и удивлением. Все верили, что сезон-то точно доиграют с Карпиным. С другой стороны, Джонни [Альба] будет продолжать всё то, что наигрывалось, тренировалось на предсезонке. В этом плане больших проблем быть не должно.

— Задолбался Валерий Георгиевич?

— Не знаю, прямо задолбался ли, но точно очень устал. Всё-таки я давно его знаю и знаю его чемпионские амбиции. Конечно, надоедает из года в год строить новую команду. У меня на базе в Ростове лежали клубные постеры разных лет. И мы с ребятами — Даней Глебовым, Колей Комличенко — сравнивали: из состава 2021 года в 2023-м осталось три человека. А как может амбициозный тренер бороться если не за медали, то хотя бы за пятёрку, если у него каждые два сезона новая команда? В последние пару лет ситуация немного стабилизировалась, а до этого текучка была огромная. Вот от этого он точно заколебался. Карпин и нам много раз говорил — надеюсь, он меня простит, это вроде ни для кого не секрет, — что он хотел бы двигаться вперёд.

Сергей Песьяков и Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Что имеется в виду?

— Вот он поставил команде выход от ворот, взаимодействия в обороне — логично насесть на игру с мячом на чужой половине поля. А он не может к этому перейти, потому что у него — раз — и 10 новых футболистов, в четырёх-пяти позициях стартовый состав поменялся. И опять всё заново, снова откатываться назад. Мне кажется, от этого Георгич задолбался ничуть не меньше, чем от дорог.

— Будет ещё в его жизни топ-клуб?

— У меня в этом нет никаких сомнений. Зная много лет Валерия Георгиевича и методы его работы, я думаю, что у него всё в топ-клубе получится. Подбор игроков будет сильнее — и результат, соответственно, выше. По крайней мере, мне хочется в это верить.

— Из футболистов Глебов — только первая ласточка на выход из «Ростова»?

— Сейчас сложно думать по-другому. В Ростове ситуация чем-то схожая с Самарой: поменялся губернатор, пошли какие-то слухи. Я как болельщик рассуждаю — мне тоже попадаются на глаза новости в соцсетях — якобы Саввиди в клуб хочет вернуться, Арташесу Владимировичу (Арутюнянц, президент «Ростова». – Прим. «Чемпионата») не дают что-то сделать. Ещё и Валерий Георгиевич вконец устал. Волей-неволей задумаешься, что эта эра заканчивается в «Ростове».

— Есть ощущение, что многое в «Ростове» держалось на авторитете Карпина и с его уходом пацаны разбегутся?

— Процентов 90 на это дал бы. Без Карпина совсем другая команда будет. Причём неважно, в какой футбол «Ростов» играет: в свой «фирменный», с коротким и средним пасом, выходом из обороны — или в тот, который был в последнем туре 2024 года.

— Это какой?

— Я тогда на угловом у Комли спросил в шутку: «Что это за «Факел» из английской Премьер-лиги?» «Ростов» же приучил всех в последние годы к игре низом, а тут просто кардинально изменился. Пошли длинные подачи, давление — и всё качественно, эффективно, смотрибельно! Я тогда по ошибке сравнил их с «Шеффилдом», который где-то в низших английских лигах болтается. Имел в виду кого-то типа «Брайтона». Настолько зрелищно и агрессивно они заиграли! Мы там просто без аутов, как говорят, играли. Всё время моменты, моменты, моменты. Мне очень такой «Ростов» понравился.

— «Факел» и «Ростов» — две крайности?

— В моё время в «Ростове» так было. Сейчас стиль игры команды немного поменялся, в том числе по объективным причинам. А тогда играли только низом, в средний и короткий пас. «Факел» же максимально удлиняет передачи. Это ни для кого не секрет, поэтому надеюсь, что никого не обижу таким сравнением. «Уфа» в таком же ключе лет 10 в Премьер-Лиге играла, даже в еврокубки выходила. Если это приносит результат — почему нет?

«Жена жаловалась, что меня вечно нет рядом»

— В Самаре ожидания с реальностью пока совпадают?

— Если коротко: о переходе точно не жалею.

— А если чуть более развёрнуто?

— Что видел со стороны, то и получил. Команда тут любит играть с мячом, а если надо, то и поотбиваться может. Главное, что в городе очень любят игроков и команду, болельщики всегда нас поддерживают.

— Главный плюс от переезда в Самару — теперь гораздо меньше времени проводите в переездах и больше — с семьёй?

— Думаю, да. Семья, кстати, со мной здесь, на сборах. Это на самом деле один из ключевых факторов, которые сподвигли на переход. Реально устаёшь. Сам Валерий Георгиевич не переставал об этом говорить. Усталость копится, и с каждым выездом становится всё тяжелее, и тяжелее, и тяжелее. Стараешься оставаться на позитиве, но это реально очень сложно. А если добавляются ещё и кубковые матчи, получаются дополнительные мини-сборы. В «Ростове» стали часто это практиковать на спаренных выездах. Условно, если у тебя «Балтика» и «Локомотив», уезжаешь из дома на восемь-девять дней. Команда базируется в Москве и за два дня до игры вылетает в Калининград. Вернуться в Ростов-на-Дону между матчами просто не успеваешь. На тренировки в таком случае не останется времени. Отсюда такие мини-сборы по ходу сезона. Как результат — удаление от семьи, детей. Тяжеловато в таком режиме жить.

Сергей Песьяков с женой и детьми Фото: из личного архива Сергея Песьякова

— Сперцян недавно жаловался в интервью «Чемпионату» на постоянные боли в спине из-за переездов. Знакомо?

— Всё то же самое. Я и со «Спартаком» из-за этого неудачно сыграл. Помните, неудачно вынес мяч, когда Медина забил? К тому времени я настолько свою спину забросил, что левую ногу не мог нормально поднять. За пять-шесть часов в сидячем положении спинка точно спасибо не скажет. Единственное, что в этих переездах немного спасало — это карты. Бридж помогал убить время. Ну и спину заодно, ха-ха.

— Жена, дети тоже страдали?

— Естественно. Любой выезд, если не брать кубковые истории, занимал по три — три с половиной дня. Если Валерий Георгиевич давал два выходных, один почти полностью проводили в пути. Либо всю ночь добирались в Ростов. Представляете состояние, когда ты в семь-восемь утра наконец приезжаешь домой? До вечера отсыпаешься, а на следующий день — снова на тренировку. Да, для большинства она, как правило, восстановительная, но те, кто не играл, получают физическую нагрузку. Такой себе график.

— Это была главная причина для переезда из Ростова-на-Дону?

— Одна из, но точно не главная.

— А какая главная?

— Хочется услышать главную (улыбается)? Да в целом нужно было что-то поменять. Жена в последние год-два жаловалась, что меня вечно нет рядом. А совсем откровенно рассказывать обо всём этом не хочется.

— Почему?

— На меня и так уже обиделись все в «Ростове».

«В «Спартаке» сразу обозначили, что играть не буду»

— По высказываниям Карпина, Кафанова сложилось впечатление, что их ваше решение удивило.

— Оно и для меня стало неожиданностью. Я и жене говорил: «Не думаю, что ещё кому-то нужен». Считал, что неплохо бы и закончить в «Ростове». Такое ощущение, что, если у кого-то и была заинтересованность во мне, то вместе с чётким пониманием, что я из «Ростова» никуда не сорвусь. А значит, и обращаться бесполезно. По крайней мере, до меня ничего не доходило. Но как только информация о непродлении контракта с «Ростовом» вышла в прессу, мой телефон зазвенел. Даже какие-то предложения посыпались!

— Самарское же было не единственным?

— Ну да, Казань проявляла интерес. «Спартак» предлагал войти во вратарскую бригаду — помогать двум Саням, Максименко и Селихову.

— Звали на роль спарринг-партнёра и ответственного за атмосферу, как у Довбни сейчас?

— В том числе. Отсюда и переход Довбни в «Спартак», который многих шокировал. Он, видимо, с этой ролью неплохо справляется. И как будто бы всё нормально у них сейчас.



— Что же вас жизнь в столице со всеми удобствами и наверняка неплохим контрактом не прельстила?

— Во-первых, на тот момент мы уже с Самарой по рукам ударили. Да и на такую роль я бы поехал в «Спартак» только с длительным контрактом, чтобы там и закончить и остаться в клубной структуре.

— А давали короткий?

— Год-два. И сразу было озвучено, что играть не буду. А в моём возрасте год просидеть — всё равно, что крест на карьере поставить. После этого найти команду было бы очень сложно. Может, на сезончик ещё с кем-то подпишешь, но мне хотелось чего-то постабильнее. Если бы на столе лежали равноценные контракты с Самарой и «Спартаком» — пришлось бы подумать, но такого не было. Да и не сказать, что за семь лет в Москве я прямо-таки прикипел к столице. Тот же Ростов мне запал в душу больше.

— Там ваш дом?

— Тут всё не так однозначно. Мой дом — там, где моя семья, где я работаю. Мы до сих пор не определились, где будем жить. До СВО всерьёз подумывали обосноваться в Ростове. Сейчас немного всё сложнее из-за неработающего аэропорта. Бабушкам из Ярославля и Иванова намного тяжелее добираться к внукам. Поэтому чаще всего мы в Ростове были с нянями. Нас же много.

Сергей Песьяков с детьми Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— В своём ростовском вратарском кружке вы даже не заговаривали о желании что-то поменять?

— Нет. Но первым о своём решении я сообщил Виталию Витальевичу [Кафанову]. На самом деле всё очень быстро произошло — новость в СМИ и договорённость с «Крыльями» разделили недели полторы, не больше.

Сергей Песьяков и Виталий Кафанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как это было?

— Мне позвонили перед игрой со «Спартаком». Перед матчем я не хотел ни на что отвлекаться — попросил вернуться к вопросу позже. А игра сложилась хуже некуда — моя травма, ошибка, замена… Многие просят: «Господи, дай мне знак». Для меня игра со «Спартаком» будто бы стала этим знаком. Сигналом к действию: пора уходить.

— Карпина поставили в известность?

— Не пришлось этого делать. Сначала в прессе всё вылезло, а после мы поговорили. Не знаю, как это работает. Я общался с довольно узким кругом людей, но информация каким-то образом просочилась в СМИ.

— Валерий Георгиевич обиделся?

— Наверное, он не ожидал моего ухода, но обидой я бы точно это не назвал. По крайней мере, я ничего такого не почувствовал. Георгич — достаточно прагматичный человек.

«Матч с «Зенитом» был топ. И тут 85-я минута...»

— Фактически «золотой» гол «Зенита» в последнем туре — в чём была допущена ошибка?

— На самом деле всё очень просто, хотя поймут только вратари. Бывают удары со «свалом», когда мяч виляет в воздухе. Мартин Йиранек когда-то так с центра поля забил. Со стороны это практически незаметно — разве что с камеры из-за ворот, если она там была. Мяч немного вильнул, попал мне в два крайних пальца — я их даже подвыбил — и по дуге упал в ворота. Самое обидное, что эпизод сам по себе простой был. Я прочитал Артура. В 70% случаев нападающий оттуда бил бы в дальний угол, а я сообразил, что пробьёт в ближний, и даже полшажка туда сделал. А мяч попал в пузо, отлетел в руку и в сетку. Обычная ошибка… но в необычном матче.

— Фактически «золотом» для «Зенита».

— Да, но никто же не вспоминает, что буквально за 10 минут до этого я выручил команду после выхода Кассьерры один на один. Такова наша вратарская участь.

— Не подумалось потом: забей Кассьерра — и всего этого дикого хейта не было бы?

— Никогда таких мыслей не допускаю. Матч-то был топ! Но, к сожалению, нас, вратарей, обычно судят по одному действию. Чаще всего — неудачному. Сане Селихову долго вспоминали игру с «Легией». А я поучаствовал во встрече, где «Зенит» стал чемпионом.

Сергей Песьяков после гола «Зенита» Фото: РИА Новости

— Это самый обидный пропущенный мяч в карьере?

— С возрастом уже не так остро реагируешь на подобные моменты. Не скажу, что эта ошибка была предначертана, но я был после травмы, восстанавливался месяца полтора. Я Витальевичу сказал: «Если что, я якорь не бросаю, готовлюсь. Если буду нужен — я здесь». Я тренировался, но честно скажу: был удивлён, увидев себя в стартовом составе на «Зенит». Я же три тура до этого на скамейке просидел. И всё равно повторю: игра в Питере мне давалась. Выручал, без ошибок пасовал ногами. И тут 85-я минута. Не хватило концентрации? Тоже нет. Ну вот такая она, вратарская судьба. Рядовая ошибка, но вот в таком матче.

— Разговор с Карпиным был на «Газпром Арене»?

— Георгич в общих чертах сказал: «Кто-то нас покидает». У меня даже скупая слеза накатила. В игре всё настолько классно шло, что даже подумалось: если сейчас не дадим «Зениту» стать чемпионом, может, ну его, уходить из «Ростова»? Хотя на самом деле остаться я уже не мог — подписал контракт с «Крыльями». Но ощущение такое поймал. И тут через 10 минут новый укол: нет, всё-таки нужно что-то менять.

— Проводов не было?

— Не было. Сейчас посмотрел, как с Глебовым попрощались — оказывается, умеют. Видимо, я не заслужил. Понятно, что это не главного тренера тема, но обиду кто-то держит.

«От Филимонова странно было услышать: «Песьяков — вратарь-катастрофа»

— Часто до вас доносится эхо того злополучного гола?

— Сейчас уже совсем нет. Только недавно Сперц [Сперцян] у вас, на «Чемпионате», высказался: «Серёга, как же так?» Наверное, в первое время какой-то хейт был, но я в принципе ничего не читаю, не смотрю. Мне так проще.

— Где же вы этот хейт увидели, если ничего не читаете?

— Ну как, кто-то что-то скажет, сбросит скрин. Мне Витальевич, Кафанов, всегда советовал: «Серёга, ничего не читай — ни хорошего, ни плохого». Я и сам к этому со времён «Спартака» пришёл.

— «Спартак» — суровая школа выживания.

— Да-да! Вся эта история про игру ногами — она же ещё там в тандеме с Валерием Георгиевичем начиналась. Этот шлейф за мной со спартаковских времён тянется. Сергей Песьяков никому покоя не даёт! Если продолжать тему хейта, недавно очень удивился высказыванию Александра Филимонова. Полностью интервью не читал — прислали выдержку. Он говорит: «Песьяков — вратарь-катастрофа». Ну, это же некомпетентно. Филимонов рассуждает о моих ошибках, но забывает один важный нюанс.

— Какой?

— 99% этих ошибок просто не было бы, если бы меня не просили так играть! Георгич ещё в «Спартаке» мне, 20-летнему, сказал дословно: «Если ты не будешь этого делать, ты не будешь играть». Всё. Понятно, что есть ошибки на ровном месте, как с «Краснодаром», где я просто отдал мяч Сперцу — пожалуйста, поехали, 1:0. Здесь нет оправданий. Я не робот и точно так же ошибаюсь, как и все. Но есть игровые ситуации, обусловленные стилем команды. Скажи что-то подобное Ловчев, Бубнов или кто-то ещё не из вратарского окружения, воспринял бы это за норму. Однако от вратаря Филимонова такое было странно услышать. Я не обиделся, нет, но сильно удивился. Меня же не мама, не папа просит так играть, а главный тренер. Поставь вместо меня в «Ростов» Саню Селихова или Максименко, того же Мотю Сафонова — они играли бы не хуже, а может, и лучше.

«Сыграл «на ноль», а Георгич на теории раздел: «Пися обосрался»

— Качественная игра ногами реально важна для современного вратаря или это всё-таки дань моде?

— Для команды всегда плюс, когда у тебя есть плюс один футболист с пасом. Георгич не раз спрашивал на установках: «Как мы можем обыграть «Зенит» с их подбором исполнителей? Что скажете?» Понятно, что желательно их оставить без мяча. В чём бразильцы слабы?

— В беготне?

— Они точно не любят играть без мяча. Значит, нужно заставить их нервничать, беситься. И у нас не раз это получалось. А вот результат… Но, по мне, лучше проиграть, как проиграли мы, чем поставить у своих ворот два «автобуса», получить на 85-й и 89-й двушку и уехать.

— Почему Акинфеев игрой в пас не заморачивается и под давлением просто выносит мяч вперёд?

— А сколько у Акинфеева голевых передач? Мне кажется, за десяток уже.

— Но он же не разыгрывает мяч у своих ворот.

— Нет такого требования, и правильно. Зачем? У него есть длинная передача на 70-80 метров, которой Игорь может отрезать всю команду соперника. Это на самом деле очень эффективно. В том числе против «Ростова», который высоко прессингует, и защитники всё время на центре поля. От Акинфеева никто не просит разыгрывать мяч у своих ворот. Есть возможность — пасует, нет — выбивает. А вот вам обратный пример. Мы сыграли дома 0:0. Как для вратаря — топовый матч. А меня Георгич на теории раздел: «Пися обосрался. Куда херачишь мяч?» В том смысле, что мы тренируем выход от ворот изо дня в день, а я вдруг начал играть длинными передачами. Ну и всё, поэтому не выиграли.

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Карпин эту линию со «Спартака» гнёт?

— «Если ты не будешь этого делать — ты не будешь играть». Эта фраза со мной столько, сколько знаю Георгича. И в «Спартаке» было так.

Я не снимаю с себя ответственности за какие-то ошибки. Их на самом деле не так много, но было бы ещё меньше, если бы играли иначе. Вспоминаю Кубок Первого канала, матч с киевским «Динамо».

— А там что случилось?

— Разыгрываю от ворот, качу мяч Серёге Брызгалову, он отдаёт мне назад, и у него не получается пас. Комментатор: «Песьяков, ты куда? Зачем?!» То есть не Брызгалов виноват в плохой передаче, а Песьяков, понимаете? Раз комментатор объявил об этом общественности, значит, так и есть. У нас же вратарь по умолчанию всегда виноват. Это из детства ещё идёт: «Как сыграли?» — «Проиграли». — «А что так?» — «Да вратарь…» Классика.

«Когда обыграли «Зенит», мне вспомнились эти упрёки»

— 2-й тур нового чемпионата — в Самару приезжает «Ростов». Как встретились с бывшими?

— Хорошо. Они тренировались на нашей базе. Тепло поприветствовали друг друга. Но было очень непривычно после семи с половиной – восьми лет в «Ростове» выходить против этой команды. Правда, я и не сыграл тогда — на скамейке остался.

— Не просили Гауса в шутку: «Эйрихович, поставьте на игру?»

— Нет, это так не работает.

— Зато в Ростове-на-Дону вы напомнили о себе голевым пасом Олейникову. Это у вас первый ассист в карьере?

— Мне кажется, первый. В Премьер-Лиге — точно. Что-то похожее только против ЦСКА было: Шомуродов после моего выноса пенальти заработал, но мы его не забили — в любом случае не ассист. После игры в Ростове я долго с поля уходил, общался с ребятами, потом в ростовскую раздевалку заглянул по просьбе администраторов, в своей засиделся. Со стадиона уходил чуть ли не последним. Вызвал такси и поехал в центр. Уже в городе с Николаем Комличенко встретились — посидели, поговорили. Это же последний тур в году был.

— Как вас в Ростове встретили?

— Тоже прикольная тема — заходим в отель после игры вместе с Романом Евгеньевым, а охранник поздравляет: «О, Серёга, здорово, с победой!» Забыл или не знал, что я уже не в «Ростове». Посмеялись с ним. Негатива вообще не было. Мне ростовчане запомнились как самые тёплые и добрые люди из тех мест, где я жил. Всё-таки там прошёл самый большой этап моей карьеры, прикипел к городу. Первые полгода в «Крыльях» мы с женой по привычке Самару Ростовом называли — никак перестроиться не могли. Даже здесь, на сборах, раз проскочило: «Когда в Ростов?» — в смысле в Самару.

— После победы «Крыльев» в Питере вы сказали: «Кто-то говорил, что я отнял чемпионство у «Краснодара». Ну вот, пожалуйста, «Краснодар», я свой должок отдал. Всё в ваших руках». Это был экспромт?

— Да-да, в моменте пришло в голову. Первое время в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата») натыкался на комменты, что это я лишил «Краснодар» чемпионства. Я понимал, что на 1 000 000% это сделал не я. Если посмотреть начало сезона, думаю, мы найдём две-три результативные ошибки краснодарских вратарей, без фамилий. Давайте, может быть, к ним вернёмся. Я всё понимаю, но в голове эти упрёки отложились. Ну и всплыли в памяти на флеш-интервью в Питере.

Сергей Песьяков в «Крыльях Советов» Фото: РИА Новости

— Не опасались шутить про долги в Петербурге после нелепой истории с Безруковым?

— А что здесь такого? Это же просто экспромт, единичный комментарий. Я даже в Ростове встречал болельщиков «Краснодара», которые выговаривали: «Серёга, ну как так?» Я разводил руками: «Ребята, это футбол». А что мне им ответить? Не знаю. На самом деле мы спокойненько, на позитиве пообщались. Когда мы обыграли «Зенит», мне это вспомнилось. Ситуации-то на самом деле схожие: «Краснодар» и «Зенит» снова идут ноздря в ноздрю, только тогда был конец чемпионата, а тут — середина. Я и сказал: «Пожалуйста, Сергей Песьяков и «Крылья Советов» дают вам шанс». А «Краснодар» им в полной мере не воспользовался — 0:0 с «Локомотивом» сыграли.

— В целом своими цифрами в «Крыльях» довольны?

— Всем доволен. Если бы не травма, статистика была бы ещё лучше.

— Правда, что с «Ахматом» и «Зенитом» играли через боль?

— Не то чтобы через боль. Я просто с правой не мог вынести мяч. Если кто-то заметил, я выбивал с левой.

— Разве это нормально?

— Так сложилось. У меня никогда раньше не было мышечных проблем. В первый раз в игре с «Факелом» случилось. При 2:0 на 90-й минуте всех выгнал от ворот, выношу мяч — и как схватило. Пропускаю две недели, вроде бы выздоравливаю. Выхожу — бац — рецидив. Решаем не форсировать. Месяца полтора, если не два, я восстанавливался, чётко по срокам. Всё хорошо, ничего не беспокоит. И тут Ванька Ломаев ломается с «Ахматом», когда пенальти тащил. Выхожу, делаю одну-вторую длинную, а на третьей — снова щелчок в мышце. Не то что длинные — короткие передачи больновато было делать. Сейчас, на сборах, тьфу-тьфу-тьфу, всё пришло в норму.

— В «Крыльях» два дядьки-вратаря — вы с Фроловым. Воспитываете молодёжь или не давите авторитетом?

— Нет такого, всё нормально. При той конкуренции, которая есть во вратарском коллективе «Крыльев», у нас отличная атмосфера.

— Четыре вратаря — не многовато?

— Тесновато. Читал в прессе, как будто главный тренер не очень понимал мой переход в «Крылья». Идёт сезон, Ломаев играет, Богдан Овсянников или Женя Фролов — второй номер. И тут за семь-восемь туров до конца выходит новость: Песьяков переходит в Самару. Тренер читает и, естественно, реагирует: у нас всё нормально. По этому поводу я тоже немного переживал. Но когда приехал, Витальевич сразу сказал: «Серёга, что было, то было. Работаем». Сейчас всё хорошо.

— И в целом причин для оптимизма у «Крыльев» в последние дни стало как будто бы больше?

— Повторю сказанное нашим главным тренером: у всех появилось понимание, что мы делаем и для чего. Есть ощущение, что плывём с новым руководством в одной лодке. Потому что тучи, которые одно время сгустились над командой, на руку никому не были. Ребята постарше, костяк коллектива, не обращали особого внимания на слухи и вбросы, но и у нас вопросы были. Все же любят стабильность и спокойствие. Кажется, теперь мы можем сосредоточиться на футболе и не думать о посторонних вещах.

— Тучи рассеялись?

— Хочется верить. Это как минимум шаг вперёд, чтобы все были на позитиве, показывали хороший футбол и достигали результат.

— Во вторую часть сезона — с оптимизмом?

— Да мы и в первую так же входили. Но в какой-то момент всё пошло не по плану. Мы и с себя вины за результат не снимаем. Благо в концовке ситуацию выправили. Весной нас ждёт непростой старт, но все на позитиве: надеемся и верим в лучшее.

«Обидно с костылями смотреть, как играет Месси»

— К «Спартаку» ещё испытываете особые чувства?

— Да, конечно. О «Спартаке» — только тёплые воспоминания. Великий и могучий! Столько болельщиков!

— Но вам-то от них в молодости доставалось прилично.

— Да ну, это всё такое. Позитив всё равно перевешивает. Молодой-зелёный был. Если бы попал к Кафанову пораньше, может быть, и в «Спартаке» потом всё иначе сложилось бы.

— Эту бы голову к тому здоровью?

— На самом деле с головой у меня всегда всё нормально было. Я никогда не ленился и вообще считаю трудоспособность своим козырем. Благодаря ей я заиграл и куда-то там попал. С этим вообще никаких проблем не было. А вот человека, способного направить эту трудоспособность в нужное русло, мне раньше не хватало. Виталий Витальевич не раз рассказывал: когда Сослана [Джанаева] в «Ростов» забрали, я в этом списке тоже был. Могли пересечься чуть-чуть пораньше, году в 2014-2015-м. Мы же только через четыре-пять лет встретились. А «Спартаку» — только лайк, подписка, ха-ха.

Игрок «Селтика» Гари Хупер (слева) и вратарь «Спартака» Сергей Песьяков Фото: РИА Новости

— Есть ощущение, что не доиграли там своё?

— Не то что не доиграл — скорее не воспользовался шансом. У меня всю карьеру не было серьёзных травм, и слава богу. Но сейчас, оборачиваясь назад, вспоминаю упущенные возможности в «Спартаке», причём не по своей вине.

— Это какие же?

— При Эмери только заиграл — на меня Самба, здоровяк из «Динамо», упал. Сломал плюсневую кость, а через полторы-две недели — матч с «Барселоной». И я его пропускаю.

— Досада?

— Конечно. С костылями сидеть смотреть, как играет Месси, очень обидно. Это первый момент. Второй — предчемпионский сезон при Аленичеве. Я заканчиваю чемпионат основным вратарём — все довольны, Дмитрий Анатольевич в восторге, сам мне в этом признавался. Говорил, что из аренды в «Анжи» я вернулся другим игроком. Последние туров 10 шикарно провёл.

— Но?

— Играем на сборах с «Янг Бойз» за полторы-две недели до чемпионата — и снова травма! На месяц-полтора выбываю. Аленичева снимают, а Каррера знать меня не знает. Играет Тёма [Ребров], и играет блестяще, никаких вопросов. Не факт, что со мной «Спартак» стал бы чемпионом, ха-ха! Может, и нет, но это к вопросу, доиграл ли я своё в «Спартаке».

Я первый матч в Лиге чемпионов сыграл с «Селтиком» дома. А перед ответным дня три после травмы потренировался — и снова в составе. Лига чемпионов, гимн, мурашки — самые яркие впечатления. И возраст такой приятный…

— Сколько еще себе даёте времени в футболе?

— Пока здоровье позволяет и востребован — буду играть. Я не насытился. Мы с Саней Беленовым не раз разговаривали. Он тоже говорит: ещё попылим. Футбол — кайф.