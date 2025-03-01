16 звёздных игроков противостояния «Зенита» и ЦСКА в XXI веке. Кто главный в их битвах?

Сегодня очным матчем возобновят сезон РПЛ «Зенит» и ЦСКА — самые титулованные российские команды XXI века. За последние 24 года их противостояние стало настоящей классикой. А где классика, там и классические герои. Мы отобрали по семь человек от каждого клуба плюс двоих, кто творил историю и за москвичей, и за петербуржцев.
Выбрать среди них лучшего в этом противостоянии — задача крайне сложная. Что уж говорить, если в список не попали многие из достойных. Например, Антон Заболотный — в предыдущем сезоне он дважды открыл счёт в матчах с «Зенитом». А у него с ним особые счёты. Или Вячеслав Малафеев с 10 победами над ЦСКА. При любой расстановке споры неизбежны. Поэтому эта миссия доверена вам.
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Вагнер Лав
6+6 — арифметика бразильца в противостоянии с «Зенитом». Уже внушает, но только посмотрите на соотношение результатов: при нём армейцы 11 раз выиграли, трижды скатали ничью и уступили лишь четыре раза. В нулевых разницу в пользу красно-синих делал именно Вагнер. Вот когда он забивал: октябрь 2004-го (3:0), май 2006-го (3:0), сентябрь 2007-го (1:2), сентябрь 2008-го (3:1), май 2009-го (2:1), ноябрь 2010-го (3:1). А вот когда отдавал голевые: заработал пенальти в ноябре 2006-го (1:0, считаем за ассист), в мае 2007-го (2:0), в сентябре 2008-го (3:1), дважды в ноябре 2010-го (3:1) плюс в июле 2013-го, когда прошёл финал Суперкубка (3:0). Не зря Лава многие считают лучшим легионером в истории РПЛ.
Игорь Акинфеев
Акинфеев попал бы в любую такую подборку с участием ЦСКА. Так уж получилось, что именно с «Зенитом» он провёл больше всего матчей в карьере — ровно 50 с 54 пропущенными мячами и 18 «сухарями». Статистика заметно подпортилась за последние годы, когда армейцы перестали всерьёз претендовать на чемпионство: 15 побед, 11 ничьих и 24 поражения. Зато начиналось всё весьма радужно: в апреле 2003-го Игорь, например, отразил пенальти от Сергея Осипова, и армейцы победили петербуржцев в 1/8 Кубка Премьер-Лиги (3:1). Если бы не легенда номер 35, успешных игр в данном противостоянии у москвичей точно было бы куда меньше.
Сергей Семак
Здесь мы не отмечаем тренерский вклад — Семак показал себя во всей красе и как футболист. Даже без учёта четырёх голов в ворота «Зенита» в 90-х, три из которых принесли армейцам победу. Уже на XXI век выпало грандиозное поражение ЦСКА 1:6 на «Петровском». Но вот единственный мяч москвичи забили усилиями как раз Семака. А в 2012-м, когда Сергей заканчивал карьеру в «Зените», он оформил дубль и заработал пенальти. Сине-бело-голубые забрали на выезде три очка у армейцев (3:1), и то был не единственный укол родной команде в составе петербуржцев: ассист полузащитника на Алексея Ионова привёл к минимальному перевесу в Суперкубке России — 2011.
Сергей Игнашевич
Игнашевич закончил раньше Акинфеева. Неудивительно, что у него положительный баланс в матчах с «Зенитом», даже если не брать в расчёт периоды в «Локомотиве» и «Крыльях Советов»: 13 побед, восемь ничьих и 12 поражений. Основную задачу он, разумеется, выполнял в обороне. Но и впереди не забывал отмечаться: в РПЛ забил с 11 метров и заработал для ЦСКА ничью 1:1 в августе 2005-го, ассистировал Жо в мае 2007-го (2:0). В ответном полуфинале Кубка-2006 и в Суперкубке России — 2013 его голы стали одними из разгромных (по 3:0). Плюс два трофея! В четвертьфинале Кубка-2011/2012 хватило и двух мячей: один из них стал следствием подхода к «точке» Сергея. Вот вам и центральный защитник.
Халк
Колотушка Халка с обеих ног наверняка снится в кошмарах многим вратарям РПЛ первой половины 2010-х. Игорь Акинфеев вряд ли страдает бессонницей, но тоже постоянно не мог остановить мощнейшие выстрелы бразильца. Только вдумайтесь, в восьми матчах за «Зенит» с ЦСКА вингер забил девять (!) раз и отдал один ассист. Плюс был гол за «Порту» в Лиге Европы. Загибаем пальцы: по дублю в апреле 2015-го (2:1) и 2016-го (2:0) плюс в майском финале Кубка (4:1) того же года, где он ещё и голевую на Александра Кокорина оформил. Ну и по голу в октябре 2013-го (2:0) и в сентябре 2015-го (2:2). Ну не зверюга ли?
Александр Кержаков
«Меня раздражал Кержаков. Практически в каждой игре он забивал нам», — рецензия Игоря Акинфеева максимально правдива. Именно Александр — лучший бомбардир зенитовско-армейского противостояния в XXI веке с девятью голами! А ведь были ещё восемь ассистов. На подробное перечисление уйдёт вечность, так что отметим кратко. Когда забивал: июнь (4:1) и июль (2:2) 2003-го, апрель 2004-го (3:3), май 2005-го (1:0), апрель 2010-го (2:0), август 2011-го (2:0), март (дубль, 2:2) и август (3:1) 2012-го. Когда отдавал: сентябрь 2001-го (дважды, 6:1), апрель 2005-го (1:0), ноябрь 2010-го (1:3), апрель 2011-го (по факту 1:1, но технические 0:3 из-за отсутствия в заявке молодого доморощенного игрока), апрель 2012-го (дважды, 2:0) и всё тот же ноябрь 2010-го (1:3). Машина!
Юрий Жирков
Жирков забивал головой по большим праздникам. Один из таких случился в августе 2016-го, когда Юрий сравнял счёт и не дал ЦСКА увезти из Петербурга победу (1:1). За армейцев с «Зенитом», разумеется, он играл чаще. Сначала в апреле 2004-го — его гол поспособствовал результативной ничьей 3:3. Затем — в октябре того же года, и москвичи как следует покуражились на «Петровском» (3:0). И снова не обошлось без забитого мяча Жиркова. Случались и важнейшие ассисты: в сентябре 2008-го — выездной на Алана Дзагоева (3:1), в мае 2009-го — домашний на Моуссу Маазу (2:1). А в июле случился трансфер в «Челси».
Алан Дзагоев
Первая ассоциация с Дзагоевым и «Зенитом» — явно нефутбольная. Той самой кричалкой, как потом окрестил Евгений Гинер, про барбариски, Алан навлёк на себя безумную ненависть болельщиков из Петербурга. Но это не отменяет тот факт, что и на поле полузащитник показывал высокий класс: отдал ассисты на Вагнера Лава и Юрия Жиркова в сентябре 2008-го (3:1), в марте 2012-го забил сам (2:2). А далее вновь принялся снабжать партнёров: заработал пенальти для Расмуса Эльма в ноябре 2012-го (1:1), дал забить Кейсуке Хонде в Суперкубке-2013 (3:0) и Георги Миланову в марте 2015-го (1:0). Если бы ещё травмы постоянные не мешали.
Александр Анюков
Когда заходит речь об Анюкове во встречах с ЦСКА, сразу на ум приходит его ответ Леониду Слуцкому. Тренер во время ноябрьского матча 2012 года на «Петровском» что-то высказал судье, и Александр с досады ответил в интеллигентной манере — на вы: «Что вы кричите, ****** * ***, вам и так пенальти поставили». Спасибо пустым трибунам — иначе мы бы этого не услышали. Статистика правого защитника во время карьеры за «Зенит» в матчах с ЦСКА получилась равной: по 10 побед и поражений, семь ничьих. Когда он был капитаном, петербуржцы не позволили армейцам забрать финал Кубка-2010/2011. Также Анюков забивал им в августе 2011-го (2:0), благодаря чему зенитовцы сократили отставание до двух очков. Дальше — чемпионство.
Владислав Радимов
Как и Семак с Жирковым, Радимов носил форму обоих клубов. Только, в отличие от их двоих, куда больше связан с «Зенитом». Не зря в течение четырёх лет был его капитаном, пока не подрался на сборах с Фернандо Риксеном. Гол со штрафного плюс ассист на Александра Кержакова в апреле 2003-го — и ЦСКА устроился на разгром 1:4 в Петербурге. Ровно год спустя Владислав снова забил армейцам (3:3). А в 1/8 финала Кубка Премьер-Лиги — 2003 он отличился в обоих встречах (2:0, 1:3). Петербуржцы прошли дальше и взяли титул. Такой есть только у них — турнир проводили всего один раз. Нельзя не упомянуть и массовую заварушку в июле 2003-го, в центре которой Радимов оказался вместе с Элвиром Рахимичем (2:2). Такое тоже не забывается.
Ролан Гусев
В начале нулевых Гусев зарабатывал результативное действие в шести матчах с «Зенитом» подряд, став петербургским кошмаром. Начнём с 2002 года. Тут вам и гол со штрафного в марте, и ассист на Игоря Яновского в финале Кубка в мае (2:0), и пас на ныне покойного Богдана Шершуна в октябре того же года (2:0). В июле 2003-го Ролан подал с углового, и Денис Попов не промазал (2:2). В апреле 2004-го две передачи, на Юрия Жиркова и Дмитрия Кириченко, дали ЦСКА отрыв в два мяча. Который, правда, потом разбазарили (3:3). А в октябре ассист на Чиди Одиа привёл к гостевому разгрому (3:0). Неплохой набор, правда?
Александр Спивак
Один из героев «Зенита» догазпромовской эпохи. Чемпионом России в 2007-м Спивак тоже стал, но чисто формально — не проведя ни одного матча. Безумно жаль, ведь в первой половине нулевых полузащитник взял на себя роль снайпера 11-метровых, прекрасного распасовщика и лидера петербуржцев. Болельщики ЦСКА Александра тоже должны были запомнить. И по забитым мячам в ворота их любимой команды в сезоне-2003 (4:1 в июне, 2:2 – в июле) плюс в апреле 2004-го (3:3). И по голевым передачам: в июне (1:1) и сентябре (6:1) 2001-го, а также в мае 2005-го (2:0).
Владимир Быстров
Быстров провёл лучшие годы карьеры в составе «Спартака». При этом за тот период забил в ворота ЦСКА всего раз. А вот за «Зенит» удалось отличаться побольше. Первый гол случился ещё незадолго до переезда в Москву — петербуржцы к 5-му туру шли в лидерах и с помощью Быстрова доказали, что не зря (1:0). Только Владимир вернулся в Петербург — и вновь армейцы пострадали. Их он в сентябре 2009-го пригвоздил сольным проходом в концовке (2:0). Гол головой? Тоже пожалуйста — в апреле 2012-го (2:0). В августе 2012-го вингер снабдил ассистом Сергея Семака, и ЦСКА вновь не справился (3:1). Тогда Быстрова не любили болельщики обеих команд.
Фёдор Чалов
Чалов любит и забивать, и ассистировать. Особенно если судить по матчам с «Зенитом», в которых было по четыре гола и результативных паса. В ноябре 2018-го как раз Фёдор на пару с Ильзатом Ахметовым стал главной причиной победы — они обменялись ассистами друг на друга и добыли победу над лидером РПЛ. Год спустя Никола Влашич добил за Фёдором и открыл счёт, который в итоге стал ничейным (1:1). В августе 2022-го, уже после командировки в Швейцарию, Чалов заработал пенальти и сам же его использовал (1:2). В марте 2023-го и в мае 2024-го он вновь забил, только на сей раз никому другому это не удалось (по 1:0). Ещё была голевая передача на Антона Заболотного в полуфинале Кубка-2023/2024 (1:1). Нападающему есть что вспомнить.
Артём Дзюба
Речь о пока ещё втором бомбардире в истории российского футбола (скоро результат Александра Кержакова должен пасть), но здесь про голы практически ничего не будет. В составе «Зенита» он забил ЦСКА лишь один раз — в марте 2021-го (3:2). За «Спартак» он, к примеру, поразил армейские ворота дважды. Но сколько же он помогал петербургским партнёрам! Список реально получился весомым: в уже упомянутой встрече поделился с Венделом, в апреле 2016-го — с Халком (2:0), в мае 2019-го — сразу и с Себастьяном Дриусси (дважды), и с Эмилиано Ригони (3:1), в ноябре 2019-го — с Александром Ерохиным (1:1), в августе 2020-го за ним добил Сердар Азмун (2:1), год спустя был уже прямой пас на иранца (1:0), а в ноябре 2021-го с передачи Дзюбы отличился Андрей Мостовой. Ну вообще не жадина.
Игорь Яновский
Полузащитник огорчал «Зенит» ещё в составе «Алании», оформив победный дубль в апреле 1996-го. Переход в ЦСКА в этом плане мало что поменял. В финале сезона-2002 армейцы сражались с «Локо» за чемпионство. В 26-м туре они обыграли петербуржцев на выезде (2:0 с голом Яновского) и выскочили на первое место, что в итоге позволило им поучаствовать в «золотом» матче. Отличился экс-футболист «ПСЖ» и в финале Кубка-2002, где армейцы не дали «Зениту» отпраздновать титул. Ещё был гол Игоря в июне 2003-го, но тот матч болельщики ЦСКА вспоминать не любят: сине-бело-голубые тогда добились разгрома 4:1.