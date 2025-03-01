16 звёздных игроков противостояния «Зенита» и ЦСКА в XXI веке. Кто главный в их битвах?

Сегодня очным матчем возобновят сезон РПЛ «Зенит» и ЦСКА — самые титулованные российские команды XXI века. За последние 24 года их противостояние стало настоящей классикой. А где классика, там и классические герои. Мы отобрали по семь человек от каждого клуба плюс двоих, кто творил историю и за москвичей, и за петербуржцев.

Выбрать среди них лучшего в этом противостоянии — задача крайне сложная. Что уж говорить, если в список не попали многие из достойных. Например, Антон Заболотный — в предыдущем сезоне он дважды открыл счёт в матчах с «Зенитом». А у него с ним особые счёты. Или Вячеслав Малафеев с 10 победами над ЦСКА. При любой расстановке споры неизбежны. Поэтому эта миссия доверена вам.

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