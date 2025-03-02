Возвращение «Спартака» и первый матч Глебова за «Динамо»! LIVE 19-го тура РПЛ

А ещё важнейшая встреча для команд, которые борются за выживание.

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Ну что, как вам возвращение РПЛ? Ещё в пятницу мы получили мини-сенсацию – «Локо» не смог переиграть в Каспийске местное «Динамо», а в субботу мы увидели потерю очков у фаворитов чемпионата — «Зенита» и «Краснодара».

Сегодня – продолжение. Разогреемся игрой в Подмосковье: там важнейший матч за сохранение места в лиге на будущий сезон проведут «Химки» и «Факел». С одной стороны команда, которая зимой жила в не самом приятном информационном фоне, с другой – неплохо усилившиеся воронежцы.

Дальше – в Тушине. Там «Спартак», от которого, кажется, все ждут борьбы за чемпионство, сыграет с командой своего экс-тренера Слишковича – «Оренбургом». Гости справедливо считаются главным аутсайдером лиги – от 14-го места отставание шесть очков. Но мы ведь не забываем, что РПЛ – это лига сюрпризов? Тем более в 1-м туре этого сезона «Оренбург» уже побеждал «Спартак». Правда, с тех пор изменилось слишком многое.

Ну а самый статусный матч дня пройдёт в Ростове-на-Дону. Без Валерия Карпина, но с Глебовым. Правда, полузащитник, как вы знаете, теперь в «Динамо». Тут интриг полно – и на «Ростов» без Карпина хочется посмотреть, и на «Динамо», которое всё ещё думает о борьбе за чемпионство и неплохо усилилось зимой, тоже.

Мы по традиции будем следить за всеми играми – проведём для вас онлайн-трансляцию каждой встречи. Так что подключайтесь!