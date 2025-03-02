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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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Спартак — Оренбург: прямая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 2 марта 2025, Ростов — Динамо

Возвращение «Спартака» и первый матч Глебова за «Динамо»! LIVE 19-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
Онлайн 19-го тура РПЛ
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А ещё важнейшая встреча для команд, которые борются за выживание.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Ну что, как вам возвращение РПЛ? Ещё в пятницу мы получили мини-сенсацию – «Локо» не смог переиграть в Каспийске местное «Динамо», а в субботу мы увидели потерю очков у фаворитов чемпионата — «Зенита» и «Краснодара».

Сегодня – продолжение. Разогреемся игрой в Подмосковье: там важнейший матч за сохранение места в лиге на будущий сезон проведут «Химки» и «Факел». С одной стороны команда, которая зимой жила в не самом приятном информационном фоне, с другой – неплохо усилившиеся воронежцы.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше – в Тушине. Там «Спартак», от которого, кажется, все ждут борьбы за чемпионство, сыграет с командой своего экс-тренера Слишковича – «Оренбургом». Гости справедливо считаются главным аутсайдером лиги – от 14-го места отставание шесть очков. Но мы ведь не забываем, что РПЛ – это лига сюрпризов? Тем более в 1-м туре этого сезона «Оренбург» уже побеждал «Спартак». Правда, с тех пор изменилось слишком многое.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а самый статусный матч дня пройдёт в Ростове-на-Дону. Без Валерия Карпина, но с Глебовым. Правда, полузащитник, как вы знаете, теперь в «Динамо». Тут интриг полно – и на «Ростов» без Карпина хочется посмотреть, и на «Динамо», которое всё ещё думает о борьбе за чемпионство и неплохо усилилось зимой, тоже.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы по традиции будем следить за всеми играми – проведём для вас онлайн-трансляцию каждой встречи. Так что подключайтесь!

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