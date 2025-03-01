Дзюба! Артём сравнялся по голам с Кержаковым после супердебюта новичков Гончаренко!

Второй матч после возобновления РПЛ прошёл в Нижнем Новгороде. «Пари НН» мрачно заканчивал осеннюю часть сезона. Четыре встречи без побед и три поражения, а разность мячей – 1:10. Так что пауза им была просто необходима. А вот у «Акрона» ближе к зиме, наоборот, всё было здорово: победа на «Шинником» в Кубке и две – в РПЛ, в том числе над «Зенитом». Но теперь всё это история. Обе команды весной решают, по сути, одну задачу – им важно избежать прямого вылета и стыковых матчей. Есть и локальные, но не менее важные цели. Например, у Артёма Дзюбы, которому до игры оставалось два гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Артём, естественно, оказался в стартовом составе «Акрона». В этом почти не было сомнений. Ещё можно отметить присутствие на поле двух новичков клуба: Ифет Джаковац занял место в центре поля, а Йонуц Неделчяру – в обороне. В остальном обошлось без сюрпризов. У «Пари НН» же куда больше изменений, ведь состав за зиму изменился очень сильно. Особенно обращала на себя внимание обновлённая линия атаки. К привычному Хуану Босельи добавились Александр Кокшаров и Вячеслав Грулёв.

Матч предсказуемо начался не быстро. Командам требовалось время привыкнуть к полю и в целом к атмосфере РПЛ. Так что мы наблюдали множество неточных передач, атак, который заканчивались в середине поля, и мини-стычек. При этом чуть организованнее выглядели тольяттинцы: они чаще владели мячом и подбирались к воротам. Но Нижний никак не хотел к ним опускаться, раз за разом укалывая соперника. Так что работы тому же Неделчяру хватало. Однако новичок команды справлялся.

Главным событием к 20-й минуте матча стала засвеченная Артёмом Дзюбой футболка, которая находилась у него под игровой. Там камеры выхватили философскую надпись про самурая. Естественно, нападающий готовился к празднованию. Ведь любой отскок и правильное действие сначала внесли бы его в один ряд с Кержаковым, а потом и отправили бы вперёд.

Складывалось ощущение, что вся команда очень хочет ему помочь. Как только мяч доходил до атакующих игроков – те сразу искали передачами Артёма. Может, не всегда это выглядело органично, но попытки не прекращались. Тем более первый момент во встрече случился как раз благодаря Дзюбе: именно он скинул мяч на Беншимола, а тот классно пробил. Медведев с большим трудом вытащил. Сразу после шанс был у Джаковаца, но он пульнул мимо.

А вот дальше проснулись хозяева. И уже супермомент упустил Грулёв. Мяч через фланг быстро довели до Тичича. И тот оказался на ударной позиции в районе 11 метров от ворот. Его выстрел отразил Васютин, а потом уже Грулёв очутился перед пустыми воротами. Но он запустил мяч сильно выше.

Больше моментов до перерыва не было. Зато как только команды вышли на поле – залетел первый гол. Видимо, футболисты «Акрона» головой остались в раздевалке, иначе трудно объяснить, как они упустили Грулёва в штрафной. Кокшаров грамотно сбросил мяч, и у Вячеслава было много времени, чтобы подстроиться и пробить мимо Васютина.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А сразу после – второй мяч. Босельи классно открылся на линии офсайда, на него вылетел Васютин, однако уругваец успел перекинуть его на свободного Кокшарова. Так что тому оставалось только обработать мяч и отправить его в пустые.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На эмоциях нижегородцы могли заковырять даже третий, но чуть не повезло. Опять Грулёву. Вскоре тренеры запустили процесс замен, которые точно больше помогли гостям. Они всё-таки вспомнили, что им надо отыгрываться. А Дзюбе – приближаться к рекорду. И на 70-й минуте это произошло! Тольяттинцы заработали угловой, навес полетел точно на голову Артёму, который оказался расторопнее Магкеева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

233-й мяч Артёма. Теперь он наравне с Кержаковым. И остался всего один гол до статуса лучшего в истории. Поэтому оставшиеся 20 минут всё внимание упало к атаке «Акрона». Но Гончаренко мудро сработал, выпустив в помощь Кирилла Гоцука. Защитник встал рядом с нападающим и почти не дал ему ничего сделать в оставшийся отрезок времени.

А у «Акрона» не получился даже навал. Нижний выиграл и оторвался от зоны стыковых встреч. Гостям они пока не грозят. Следующий матч у них – с «Крыльями». И Дзюба снова будет в центре внимания.