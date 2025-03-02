«Это коррупция. Здесь больше нельзя играть». Босс топ-клуба Франции получил мощный бан

Президент «Марселя» прошёлся по судье так, что пришлось извиняться. А Де Дзерби пообещал уехать из Лиги 1 после нынешней работы.

«Марсель» оставался последним конкурентом «ПСЖ» в борьбе за золото Лиги 1. Но теперь команда Роберто Де Дзерби вряд ли отыграет отставание в 16 очков за 11 оставшихся туров.

Окончательно провансальцев из гонки выключила встреча с «Осером», завершившаяся разгромом – 0:3. Но во Франции этот матч запомнился не результатом. А скандалом, да таким, что полыхает до сих пор.

На послематчевой пресс-конференции резко высказался тренер «Марселя» Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби главный тренер «Марселя» «Надеюсь, что красную карточку Корнелиуса не увидят за пределами Франции, потому что она даёт плохое представление о французском футболе. Должен сказать, что судья [Жереми Стина] повлиял на ход встречи своими решениями. Он был неспокоен. Удаление Корнелиуса — это скандал. Не думаю, что мои жалобы несправедливы. Судья был не на высоте. Может быть, в прошлом были какие-то дискуссии, которые повлияли на его решения в матче. После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай… Но сегодня было скандальное судейство».

Президент клуба Пабло Лонгория пошёл ещё дальше, обвинив французский судейский корпус в коррупции. «Это скандал. Это коррупция, всё целенаправленно! Здесь больше нельзя играть! Что вы хотите сделать?! Если завтра организуют Суперлигу, я буду в Суперлиге, а не в этом дерьмовом чемпионате! Чего вы хотите, когда всё предопределено? Если поступит предложение, я сразу же уйду!» – заявил испанец в подтрибунном помещении.

Что так не понравилось тренеру и президенту «Марселя»?

Судья Жереми Стина отменил гол «Марселя» при счёте 0:1. Всё логично – на повторе чётко виден офсайд. На 63-й минуте арбитр показал вторую жёлтую карточку защитнику Дереку Корнелиусу. Канадец влетел в колено футболисту «Осера» Хамеду Жуниору Траоре. А на 77-й минуте в ворота «Марселя» назначили пенальти: голкипер Херонимо Рульи нарушил правила в своей штрафной. При этом назвать какое-то из этих решений жёсткой ошибкой точно нельзя. Да и просто ошибкой – вряд ли.

«Марсель» — «Осер» Фото: Zuma/TASS

Но провансальцы считают, что Стина предвзят. Всё дело в недавнем прошлом. В январе «Марсель» уступил «Лиллю» в 1/16 финала Кубка Франции. А футбольный директор команды Мехди Бенатиа (да, тот самый экс-защитник «Ювентуса» и «Баварии») раскритиковал четвёртого арбитра, когда главный судья Клеман Тюрпен не назначил пенальти в ворота «догов». Кто выслушивал оскорбления? Правильно, этим арбитром оказался Стина. Тюрпен же удалил Бенатиа, а дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции позже дисквалифицировал Мехди на три месяца.

Представитель «Марселя» сообщил The Athletic, что клуб чувствует несправедливое отношение судей на протяжении всего сезона. Отмечается, что команда высказала озабоченность по поводу назначения Стина на матч с «Осером», но не получила ответа.

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После скандальных заявлений представителей «Марселя» французский футбол «закипел». Судья Жером Бризар сообщил, что все главные арбитры Лиги 1 подадут к клубу иск о клевете. Он отметил, что «Марсель» пересёк красную линию». Представитель Профсоюза судей Франции Оливье Ламара заявил, что назначение Стина на матч «Марселя» могло стать неожиданностью для клуба, однако Жереми способен судить встречи подобного уровня. Также он отверг любые обвинения в коррумпированности арбитров и посчитал слова Лонгории очередной попыткой поднять тему Суперлиги.

Жереми Стина Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Высказался и президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло: «Как и весь судейский корпус Франции, я был шокирован, услышав слово «коррупция». Кажется, я впервые услышал это слово в адрес наших арбитров. Это серьёзное заявление, я считаю его недопустимым и неприемлемым. Судейство во Франции не может быть поставлено под подозрение. Теперь я жду, что инстанции лиги и дисциплинарный комитет возьмутся за дело.

Пабло Лонгория возглавляет великий клуб «Марсель», но также является вице-президентом LFP (профессиональная футбольная лига Франции. – Прим. «Чемпионата»). Он больше, чем кто-либо другой, должен проявлять образцовое отношение. Я понимаю уровень напряжения в таких матчах, но нужно контролировать свои слова и поведение. Повторюсь, заявление о коррупции, которое бросает тень на французских судей, неприемлемо».

Президент «Марселя» извинился. Но его всё равно дисквалифицировали до конца сезона

Остывший от эмоций Лонгория позже выступил с небольшим заявлением и извинился за свои слова: «Во французском футболе нет коррупции. Форма высказывания была неуместной, я сожалею о сказанном». Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать последствий.

Дисциплинарный комитет LFP дисквалифицировал Лонгорию на 15 матчей. Получается, что президент «Марселя» пропустит остаток нынешнего и старт следующего сезона. Пабло запрещено находиться в технической зоне и в подтрибунных помещениях (около раздевалок и судейской).

Пабло Лонгория Фото: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

Как отметил глава дисциплинарного комитета Себастьен Дене, на решение повлияли редкость подобных высказываний, их серьёзность, а также рецидивирующий характер. Ранее совет по этике уже выносил Лонгории предупреждения за резкие высказывания.

«Марсель» опубликовал сообщение, в котором согласился с санкциями в отношении президента. Также клуб отметил, что «Лонгория продолжит прилагать все усилия для развития и продвижения французского футбола на национальном и международном уровнях».

Лонгория работает функционером с 21 года. А в 2020-м Пабло мог стать спортивным директором «Локомотива»

Интересно, что Лонгория стал президентом «Марселя» всего в 34 года (в 2021-м). А его карьерный путь стартовал в 2007-м в «Ньюкасле». Всего в 21 год он стал скаутом клуба АПЛ! Дальше – работа в отделах «Рекреативо», «Аталанты», «Сассуоло», «Ювентуса» (в Турине был шеф-скаутом). А в феврале 2018 года Пабло назначили спортивным директором «Валенсии» – всего в 31 год. И уже через пару лет он перебрался на аналогичную должность в «Марсель», где позже его функционал вырос до поста президента.

Кстати, Лонгория находился в шаге от работы в «Локомотиве». Летом 2020 года Sport24 сообщил о переговорах испанца с гендиректором клуба Василием Кикнадзе. Однако стороны не сошлись по условиям. Зато теперь Пабло зажигает в топ-клубе Франции.