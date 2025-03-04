Чистка «Зенита» и топ-продажа «Барсы». Самые интересные переходы после закрытия окна

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрылось в начале февраля, а в России – 20-го числа. Думали, что сделок больше не будет? Ошибаетесь! Во-первых, до 28 февраля работал рынок в Южной Америке. Да и в некоторых лигах ещё оставалась возможность подписать свободных агентов. Рассказываем о главных сделках за прошедшие несколько дней.

Лукас Перес: свободный агент → ПСВ

Лукас Перес Фото: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Вершиной карьеры Лукаса Переса был переход в «Арсенал» летом 2016 года. Однако в топ-клубе форвард не закрепился. Позже у Переса начались бесконечные переезды из команды в команду. До января 2025-го Лукас принадлежал испанскому «Депортиво», а затем контракт 36-летнего форварда закончился. Теперь Перес перебрался в Нидерланды. Он поможет ПСВ в борьбе за золото Эредивизии и в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в следующем раунде клуб из Эйндховена зарубится с «Арсеналом». Судьба снова сводит Лукаса с лондонцами – матч уже сегодня!

Ду Кейрос: «Зенит» → «Спорт Ресифи» (аренда)

Ду Кейрос Фото: ФК «Спорт Ресифи»

Ду Кейрос по-прежнему не входит в планы Сергея Семака. 2024 год полузащитник провёл в аренде в «Гремио», а теперь его отправили в «Спорт Ресифи». Соглашение рассчитано до конца 2025-го. Ду Кейрос оказался не нужен «Зениту», даже несмотря на историю с провалом всех сделок по покупке полузащитника созидательного плана. Возможно, 25-летний бразилец так и не дорастёт до уровня основы петербуржцев.

Саму Кастильехо: свободный агент → «Джохор»

Саму Кастильехо Фото: ФК «Джохор»

Кастильехо проделал интересный путь за три года. В 2022-м испанец выступал за «Милан», а теперь перебрался в… малазийский «Джохор». Необычный выбор! До лета 2024 года Кастильехо играл за «Валенсию», а затем его контракт с клубом завершился. Саму шесть месяцев оставался без команды, а теперь – переезд в Азию. Ещё увидим 30-летнего футболиста в Европе? Или Кастильехо начинает долгое путешествие по экзотическим лигам?

Родригао: «Зенит» → свободный агент

Родригао Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» временно расстался с Ду Кейросом. А вот с защитником Родригао пути разошлись на постоянной основе. Клуб и футболист досрочно расторгли контракт. В январе бразильские СМИ сообщали, что в Родригао заинтересован «Васко да Гама». Видимо, защитник возвращается на родину. «Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведённое вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моём сердце. Спасибо «Зениту» и Петербургу за всё. Пока!» — сказал Родригао в прощальном сообщении.

Витор Роке: «Барселона» → «Палмейрас» (€ 25,5 млн)

Витор Роке Фото: ФК «Палмейрас»

«Барселона» покупала Витора Роке с большими надеждами на будущее. Однако бразильский форвард так и не раскрылся в Каталонии. В первой половине 2024-го возглавлявший тогда «Барсу» Хави редко доверял Роке, а вторую часть года Витор провёл в аренде в «Бетисе». Теперь бразилец возвращается на родину.

«Барселона» провернула хитрую сделку: вытащила Роке из аренды в «Бетисе» вне трансферного окна и продала футболиста в «Палмейрас». Это произошло согласно статье 5.2 Регламента ФИФА о статусе и трансферах игроков. Хотя Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига ранее не одобрили сделку. «Барселона» получила € 25,5 млн за 80% прав на футболиста. А Роке – шанс на перезагрузку карьеры. Флику он был совершенно не нужен.

Клаудио Эчеверри: «Ривер Плейт» → «Манчестер Сити» (возврат из аренды)

Клаудио Эчеверри Фото: ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» по ходу сезона вернул своего футболиста. Клуб объявил, что 19-летний полузащитник Клаудио Эчеверри присоединился к основе. Аргентинец подписал контракт с «Сити» в январе 2024 года, после чего остался в «Ривер Плейт» на правах аренды. Но соглашение подошло к концу, а теперь Эчеверри поможет (пока ещё) действующему чемпиону Англии. Правда, Гвардиола уже сказал, что парня стоит ждать на поле ближе к концу сезона. Да и в матче с «Плимутом» в Кубке Англии Клаудио так и не дебютировал. Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2028 года – следующее поколение для клуба на месте.

Светослав Ковачев: «Ахмат» → «Арда» (аренда)

Светослав Ковачев Фото: ФК «Арда»

«Ахмат» борется за выживание в РПЛ, но полузащитник Светослав Ковачев не станет помощником для команды в ключевой момент сезона. Болгарин отправился в аренду на родину в клуб «Арда». Соглашение подписано до 30 июня 2025 года. Интересно, что «Ахмат» взял Ковачева именно из этого клуба.

Владислав Яковлев: ЦСКА → «Урарту», Сид Ахмед Айссауи: ЦСКА → «Мулудия», Амир Риванди: ЦСКА → «Ярун» (все — аренда)

Владислав Яковлев Фото: ФК «Урарту»

ЦСКА отправил в аренды сразу трёх футболистов, на которых не рассчитывает тренер Марко Николич. 23-летний нападающий Владислав Яковлев отправился в армянский «Урарту», 20-летний полузащитник Сид Ахмед Айссауи проведёт следующие полгода в алжирской «Мулудии», а 20-летний защитник Амир Риванди – в хорватском «Яруне». В нынешнем сезоне только форвард засветился на поле в РПЛ. Яковлев появился в концовке матча 5-го тура с «Локомотивом».

В ближайшие пару дней может состояться ещё две сделки в РПЛ

Родриго Вильягра: «Ривер Плейт» → ЦСКА (€ 5 млн)

ЦСКА забирает у «Ривер Плейта» футболиста вне трансферного окна. Как так? Переход стал возможен благодаря тому, что полузащитник ещё до 31 января разорвал контракт с «Ривер Плейт». Но остался должен аргентинцам за расторжение. ЦСКА и «Ривер Плейт» вели переговоры об этой сумме и согласовали цифры в € 5 млн. Так что де-юре это трансфер свободного агента, но де-факто москвичи заплатили за Вильягру. Аргентинец уже прилетел в Москву, но о подписании контракта пока не объявили.

Кевин Кастаньо: «Краснодар» → «Ривер Плейт»

Кевин Кастаньо Фото: ФК «Красондар»

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Ривер Плейт» полностью договорились о трансфере полузащитника Кевина Кастаньо. Южане получат за футболиста € 9 млн и € 500 тыс. бонусами. Также «Ривер Плейт» отдаст 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Сообщалось, что Кастаньо отправится в расположение нового клуба после встречи 20-го тура РПЛ с «Пари НН».