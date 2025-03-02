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Ростов — Динамо, РПЛ, 2 марта 2025: первый матч Данила Глебова, лучшие дебюты против бывших клубов: Дзюба, Кокорин, Самедов, Ари

Лучшие дебюты против бывших команд в РПЛ. 9 примеров для Глебова — от Дзюбы до Кокорина
Кирилл Закатченко
Артём Дзюба и Александр Кокорин
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Новичок «Динамо» готов впервые сыграть за новый клуб — и сразу против родного «Ростова».

2 марта тремя матчами завершится 19-й тур РПЛ. В одном из них «Ростов» встретится с «Динамо». Эта игра будет особенной для Данила Глебова. Полторы недели назад капитан донского клуба перешёл к бело-голубым. Вспоминаем несколько случаев, когда футболисты РПЛ хорошо проводили первые матчи с бывшими командами.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Алехандро Домингес

Когда: 20 мая 2007 года
За кого играл: «Зенит»
Кто был соперником: «Рубин»

Алехандро Домингес

Алехандро Домингес

Фото: РИА Новости

Зимой 2007 года «Зенит» не пожалел € 7 млн за аргентинского атакующего футболиста «Рубина». Домингес феерил в составе казанского клуба, и вполне логично, что его яркая игра заинтересовала сине-бело-голубых. Забегая вперёд, скажем, что Алехандро выступал в Санкт-Петербурге не так виртуозно, как в «Рубине».

Домингес впервые сыграл против казанского клуба в мае 2007-го — тогда «Зенит» превратил 0:1 в 2:1. Сине-бело-голубые пропустили в концовке первого тайма, а в перерыве тренер Дик Адвокат сделал двойную замену. Владислав Радимов вышел вместо Александра Горшкова, а Домингес — вместо Игоря Денисова. «Зенит» отыгрался в середине второго тайма. Домингес навесил с углового, а Мартин Шкртел огорчил команду Курбана Бердыева. Первая голевая передача аргентинца за «Зенит» в РПЛ. Ещё через 10 минут победу хозяевам принёс Андрей Аршавин.

Александр Самедов

Когда: 25 августа 2012 года
За кого играл: «Локомотив»
Кто был соперником: «Динамо»

Александр Самедов

Александр Самедов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Самедов сменил «Динамо» на «Локомотив» в июле 2012 года. Трансфер обошёлся красно-зелёным в € 8 млн. Через пару месяцев московские клубы встретились в РПЛ. «Локомотив» проиграл (2:3), но для Самедова матч сложился хорошо с точки зрения индивидуальной статистики. Александр отдал две голевые передачи. В первом случае голом отметился Майкон, во втором — Даме Н’Дойе. Железнодорожники дважды отыгрались, но не нашли ответа на третий гол бело-голубых. Тогда за «Локомотив» также выступали Андрей Ещенко, Ведран Чорлука, Денис Глушаков, Магомед Оздоев и Роман Павлюченко.

Список, в котором есть Самедов:
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Динияр Билялетдинов

Когда: 17 марта 2014 года
За кого играл: «Анжи»
Кто был соперником: «Спартак»

Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Билялетдинов провёл первую часть сезона-2013/2014 в «Спартаке», вторую — в «Анжи» (играл там в аренде). В марте 2014-го дагестанский клуб приехал в Москву на встречу с красно-белыми. Тогда «Спартак» тренировал Валерий Карпин, «Анжи» — Гаджи Гаджиев. В атакующей группе махачкалинского клуба бегали Фёдор Смолов, Александр Бухаров, Владимир Быстров и Билялетдинов. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу «Спартака». А потом гости организовали камбэк. Билялетдинов ассистировал Александру Епуряну, а Сердер Сердеров забил на пятой добавленной минуте. «Спартак» на тот момент входил в топ-3 в РПЛ, «Анжи» замыкал таблицу.

Ари

Когда: 22 марта 2014 года
За кого играл: «Краснодар»
Кто был соперником: «Спартак»

Ари

Ари

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Август 2013-го — именно тогда Ари сменил «Спартак» на «Краснодар». Бразилец не попал в заявку на матч с красно-белыми в первом круге, но мощно проявил себя во втором. В марте 2014 года «Краснодар» разнёс «Спартак» (4:0), а Ари сделал хет-трик. Нападающий забил два мяча уже к девятой минуте, а в начале второго тайма в третий раз огорчил бывшую команду. Тогда в центре поля у «Краснодара» играли Павел Мамаев и Роман Широков, а у красно-белых в атакующей группе выступали Юра Мовсисян, Хосе Хурадо, Патрик Эберт и Араз Озбилиз.

Фёдор Смолов

Когда: 18 мая 2015 года
За кого играл: «Урал»
Кто был соперником: «Динамо»

Фёдор Смолов

Фёдор Смолов

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В сентябре 2014 года Смолов покинул «Динамо» — его арендовал «Урал». Договор был рассчитан до конца сезона-2014/2015. Смолов неплохо проявил себя в клубе из Екатеринбурга (23 матча, восемь голов, две результативные передачи). Весной Фёдор сделал разницу в домашней игре с «Динамо». «Урал» пропустил первым, после чего оформил камбэк. Сначала Смолов отдал голевую передачу, а на 87-й минуте забил победный мяч. Отличный способ напомнить о себе команде, которая отдала тебя в аренду.

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Роман Ерёменко

Когда: 25 мая 2015 года
За кого играл: ЦСКА
Кто был соперником: «Рубин»

Роман Ерёменко

Роман Ерёменко

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ерёменко впервые сыграл за ЦСКА против «Рубина» в конце сезона-2014/2015. В августе 2014-го армейцы заплатили за полузащитника € 5,9 млн. К тому моменту соперники уже сразились друг с другом в первом круге, поэтому первый матч Романа за ЦСКА с «Рубином» пришёлся на предпоследний тур. Тогда столичная команда раскатала гостей из Казани (3:0), а Ерёменко отметился голом. Кстати, это был его 13-й забитый мяч в сезоне. ЦСКА завершил чемпионат на втором месте в таблице, а «Рубин» — на пятом.

Артём Дзюба

Когда: 26 сентября 2015 года
За кого играл: «Зенит»
Кто был соперником: «Спартак»

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Первый матч со «Спартаком» в качестве футболиста «Зенита» Дзюба провёл осенью 2015 года. За несколько месяцев до этого Артём перешёл в клуб из Санкт-Петербурга в статусе свободного агента. Встреча с бывшей командой состоялась в 10-м туре, и Дзюба спас «Зенит» от поражения. Артём забил на 88-й минуте, а автором голевого паса стал Данни. Сине-бело-голубые дважды отыгрались и лишили красно-белых победы. Для Дзюбы этот гол стал третьим в сезоне. Во втором круге «Зенит» разгромил «Спартак» (5:2), а нападающий набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Дзюбу отделяет от рекорда один гол:
Дзюба! Артём сравнялся по голам с Кержаковым после супердебюта новичков Гончаренко!
Дзюба! Артём сравнялся по голам с Кержаковым после супердебюта новичков Гончаренко!

Александр Кокорин

Когда: 21 мая 2016 года
За кого играл: «Зенит»
Кто был соперником: «Динамо»

Александр Кокорин (справа)

Александр Кокорин (справа)

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В начале 2016 года Кокорин сменил «Динамо» на «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил за нападающего всего € 2 млн. Александр напомнил бело-голубым о себе в конце сезона-2015/2016. Тогда «Зенит» разгромил соперника в Москве (3:0), а Кокорин отметился голом. Кстати, ему ассистировал Дзюба. Александр после переезда в Санкт-Петербург изначально получал не так много игрового времени. В том сезоне он забил всего два мяча в РПЛ в форме «Зенита» (четыре — в составе «Динамо»). Бело-голубые после того матча вылетели в Первую лигу.

Резонансные слова Кокорина:
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном

Артём Дзюба

Когда: 22 апреля 2018 года
За кого играл: «Арсенал»
Кто был соперником: «Зенит»

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзюба отыграл первую часть сезона-2017/2018 в составе «Зенита», однако забил всего один мяч. Далее — аренда в «Арсенал». Конфликт с главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини привёл к временному уходу Дзюбы в тульский клуб. Аренда пошла на пользу Артёму. Шесть голов и три результативные передачи — статистика Дзюбы во второй части сезона. Встреча с «Зенитом» получилась крайне увлекательной. Туляки дважды вели в счёте, а потом отыгрались на 88-й минуте. Именно Дзюба спас «Арсенал» от поражения. А в первом тайме он отдал голевой пас. Отличный перформанс! После был домашний чемпионат мира, где Артём также отлично себя проявил.

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