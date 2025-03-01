Вратари больше не будут тянуть время. Новое правило приведёт к серьёзному наказанию

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собрался на ежегодное заседание и по его итогам ворвался в новостные ленты с важным нововведением. В декабре его, по сведениям инсайдеров из The Times, только рассматривали. Теперь — официально одобрили. Причём планировали сделать это с сезона-2026/2027. Ждать, однако, не стали — закон вступит в силу уже со следующего сезона.

Футбольные вратари больше не смогут удерживать мяч больше восьми секунд и тем самым затягивать время. Если же голкипер нарушит правило, судья накажет его команду угловым. Так что концовки матчей станут куда интереснее. В высшей лиге Мальты нововведение уже обкатали. Испытание прошло успешно.

«Полученные данные очень интересны. Случаев назначения угловых практически не было. Сдерживающий фактор — именно то, что нам бы хотелось видеть на данном этапе: чтобы вратари скорее отпускали мяч и возвращали его в игру. Голкипер не станет тянуть во второй раз. Никто не захочет испытать гнев тренера после «привезённого» углового. Это изменит поведение вратарей», — отмечал член правления IFAB Патрик Нельсон.

Почему же решились на такую мини-революцию? Сейчас вратарей должны наказывать свободным ударом за задержку мяча в течение шести секунд. Но правило это практически не используют. Даже если речь не о шести секундах, а о 15-20. Попытайтесь вспомнить, когда видели въедливость арбитра в таких ситуациях — примеры, может, и наберутся, вот только будет их крайне мало. Контрмера должна получиться действенной — её наверняка поставят на сильный контроль.

Тибо Куртуа Фото: Denis Doyle/Getty Images

Есть у IFAB и другое интересное нововведение. Причём его зрители, вполне возможно, и не заметят. Просто оно и так уже много где действует. Например, в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Только вот не везде (в РПЛ такого нет), а со следующего сезона станет повсеместным. Лишь капитан будет иметь право вести диалог с главным судьёй в «особых ситуациях». Речь о случаях, когда арбитр специальным жестом отгоняет всех, кроме игроков с повязкой. В остальных ситуациях, вопреки распространённому заблуждению, обращаться к арбитру по-прежнему может любой футболист.

Если же повязка у вратаря, перед началом встречи ему необходимо сообщить арбитру, кто из полевых будет главным переговорщиком. Нарушения приведут к предупреждениям. Сразу вспоминается нетленная фраза Сергея Овчинникова про капитана команды. Ну и заранее можно прогнозировать карточки у Винисиуса и тех, кто тоже любит до последнего указывать судьям на их неправоту.