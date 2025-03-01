12 топ-событий воскресенья: «Спартак» — «Оренбург», «Барса» vs «Сосьедад» и хоккей

Насыщенное 2 марта: «Динамо» экзаменует «Ростов» без Карпина, игры «Авангарда» и СКА в КХЛ, регулярка НБА, а также лыжный ЧМ.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли Коннор Макдэвид и Ко кошмарную серию?

Пауза на Турнир четырёх наций крайне отрицательным образом сказалась на состоянии команды Криса Ноблоха. После возвращения из расположения национальной команды Коннор Макдэвид никак не вернётся на прежний уровень, а его партнёры также оказались не в состоянии купировать возникшие проблемы. В итоге текущая серия поражений канадского клуба насчитывает уже пять матчей. Сумеют ли Макдэвид и Ко прервать серию неудач в игре с одним из лидеров Восточной конференции НХЛ?

⚽️ 4:30: «Спортинг Канзас-Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс», МЛС

Интрига: Сулейманов совершит первое результативное действие?

Эти две команды совсем неважно провели прошлый сезон, оставшись без плей-офф. В этом эксперты тоже не возлагают на них больших надежд. Хоть и первый матч сезона они провели по-разному. «Спортинг», за который выступает россиянин Магомед Шапи-Сулейманов, уступил «Остину» (0:1), а вот «Сан-Хосе» разгромил «Реал Солт-Лейк» (4:0). Но едва ли перед очной встречей это будет иметь значение. А мы всё так же можем рассчитывать на первый гол Сулейманова за новый клуб. А ещё было бы здорово впервые увидеть его в стартовом составе.

🎿 11:00: Лыжи, чемпионат России, смешанная эстафета, 4х5 км

Интрига: сколько команд Татарстана попадут в призы?

На чемпионате России по лыжным гонкам впервые в истории пройдёт смешанная эстафета. В стартовом протоколе — 24 команды, но многие регионы выставили не по одному составу. Рекордсмен — Татарстан, который будет представлен пятью командами. Одна из них — настоящая дрим-тим, за которую побегут сёстры Дарья Непряева и Наталья Терентьева, а также Савелий Коростелёв и Александр Большунов. Сможет ли кто-то навязать им борьбу?

Формат эстафеты — два классических этапа и два коньковых, порядок этапов — женщина, мужчина, женщина, мужчина. Гонка будет очень быстрой. Вот только лучше было бы по одной команде от региона, тогда всё было бы честно, бежали бы только сильнейшие.

⚽️ 14:00: «Химки» — «Факел», РПЛ, 19-й тур

Интрига: кто выберется из зоны стыковых матчей?

В первом туре после возобновления сыграют две команды, которые расположились на 13-м и 14-м местах. У «Химок» была тяжёлая зима неопределённости из-за проблем с законом, поэтому непонятно, в каком состоянии команда начнёт новую часть сезона. У воронежцев всё более спокойно: провели сборы, подписали пару игроков и теперь рассчитывают сохраниться в РПЛ. Победитель этого матча может подняться на 12-е место и выше. Но предсказать его очень сложно.

🎿 16:00: Лыжи, чемпионат мира — 2025, женщины, скиатлон 2х10 км

Интрига: Йохауг или кто-то другой?

Женский скиатлон на чемпионате мира в Тронхейме обещает стать крайне интересным. В прежние годы сомнений в победе Терезе Йохауг не возникло бы в принципе, однако сейчас норвежка, возобновившая карьеру только ради домашнего ЧМ, не выглядит явным фаворитом. Профиль трассы точно не в её пользу. Но тем интереснее! На победу могут претендовать ещё как минимум пять лыжниц, в том числе и чемпионка спринта шведка Йонна Сундлинг. Гонка может получиться гораздо круче мужской.

⚽️ 16:30: «Спартак» Москва — «Оренбург», РПЛ, 19-й тур

Интрига: команда Станковича погонится за лидерами?

«Спартак» начнёт весеннюю часть с главным аутсайдером лиги. Так ещё и на своём поле. Казалось, какие здесь могут быть проблемы? Но есть пара важных деталей: «Оренбургу» уже нечего терять, так что они наверняка сыграют расслабленно. Плюс фигура их главного тренера. Владимир Слишкович заканчивал со «Спартаком» вторую часть прошлого сезона и отлично знает возможности некоторых футболистов. А ещё «Спартак» – единственная команда, которую оренбуржцы побеждали в этом сезоне. Так что просто красно-белым броситься в погоню точно не будет.

🏒 17:00: «Спартак» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли длинная победная серия омского клуба?

Последний раз команда Ги Буше терпела неудача ещё 4 февраля 2025 когда, когда омичи в серии буллитов на выезде уступили ЦСКА. Спустя почти месяц «ястребы» вернулись в столицу России, чтобы на сей раз сразиться со «Спартаком». Сможет ли коллектив Алексея Жамнова прервать семиматчевую победную серию «Авангарда»?

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🏒 17:10: «Динамо» Мн — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли СКА серию неудач?

Команда Романа Ротенберга за месяц до окончания регулярного чемпионата вновь угодила в кризис. Армейский клуб начисто провалил домашнюю серию, уступив в трёх матчах подряд с общим счётом 6:14. После провала на родном льду СКА отправляется на сложнейший выезд, где их первым соперником станет набравшее сумасшедший ход минское «Динамо». Смогут ли армейцы остановить дружину Дмитрия Квартальнова?

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Реал Сосьедад», Примера, 26-й тур

Интрига: «Барса» продолжит победную серию?

«Барселона» набрала ход в чемпионате. Пять последних встреч выиграны со счётом 15:2. А эмоций наверняка добавил удивительный кубковый камбэк в матче с «Атлетико». Так что перед очередным они выглядят фаворитами. Хотя «Сосьедад» тоже неплохо смотрелся в недавней встрече с «Реалом», несмотря на поражение. Сыграли очень дисциплинированно и могли цеплять ничью, но не вышло. А вот Захарян с «Барселоной», скорее всего, не сыграет. У россиянина очередная травма.

⚽️ 19:30: «Ростов» — «Динамо» Москва, РПЛ, 19-й тур

Интрига: каким будет «Ростов» без Карпина?

Это главный вопрос весенней части. Валерий после окончания предсезонных сборов объявил об уходе с поста главного тренера, передав полномочия ассистентам. У Джонатана Альбы ещё не было опыта самостоятельной работы, пусть и курс наверняка будет продолжен. Однако как воспримут уход игроки? Увидим в игре с «Динамо». Команда Марцела Лички нацелена на выполнение задач: место в тройке или Суперфинал Кубка. Так что очки желательно начинать брать с самого начала.

🏀 21:00: «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: два последних чемпиона НБА — кто победит?

«Денвер Наггетс» стал чемпионом НБА в 2023 году, «Бостон Селтикс» – в 2024-м. Команды практически не поменялись – лидеры на своих местах. При этом оба клуба на данный момент занимают вторые места в своих конференциях. Правда, «кельты» проиграли два матча кряду и явно захотят реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Никола Йокич же будет точно против. Ожидается, что встреча будет очень яркой!

⚽️ 22:45: «Милан» — «Лацио», Серия А, 27-й тур

Интрига: «Милан» наконец-то не проиграет?

У команды Сержио Консейсау плохи дела. Побед нет уже три тура, а в двух последних — поражения. Плюс вылет из Лиги чемпионов. Но самое ужасное: куда-то исчез характер. Футболисты вроде и стараются всё делать правильно, однако раз за разом это заканчивается неудачей. С «Лацио» не будет легко: команда набрала неплохой ход, она совсем рядом с зоной Лиги чемпионов. Хотя для Консейсау это будет принципиальный матч, ведь в конце 90-х он не только выступал за римлян, но и приносил им титулы.